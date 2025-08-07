JLÏ¢¹ç²ñ¤ÈSST¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÊªÎ®°Ý»ý¡¦¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤·¶¦Æ±Í¢ÇÛÁ÷¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë
JLÏ¢¹ç²ñ¤ÈSST¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÊªÎ®°Ý»ý¡¦¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤·¶¦Æ±Í¢ÇÛÁ÷¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë
Á´¹ñÌó1,600¼Ò¤ÎÃÏ°èÊªÎ®»ö¶È¼Ô¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ëÆüËÜ¥íー¥«¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡ÊËÜÉô¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢²ñÄ¹¡§Ç÷ ¿µÆó¡¢°Ê²¼¡§JLÏ¢¹ç²ñ¡Ë¤È¡¢¥ä¥Þ¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ä¹Èø Íµ¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëSustainable Shared Transport³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§髙Ìî ÌÐ¹¬¡¢°Ê²¼¡§SST¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÃÏ°èÊªÎ®»ö¶È¼Ô¤ÎÏ¢ÂÓ¡Ê¶¦Æ±Í¢ÇÛÁ÷¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊªÎ®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¹½ÃÛ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¡×¡Ê°Ê²¼¡§ËÜ¶¨Äê¡Ë¤ò2025Ç¯8·î7Æü(ÌÚ¡Ë¤ËÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢JLÏ¢¹ç²ñ¤ÎÁÈ¹ç°÷»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢SST¤Î¶¦Æ±Í¢ÇÛÁ÷¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ø¤Î»²²è¤È¡¢Í¢Á÷°ÑÂ÷Àè¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡ÖSSTÊØ¡×¤ÎÍøÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÊªÎ®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î°Ý»ý¡¦¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÏ¢·È¤Î¥¤¥áー¥¸¡ä
¢£ËÜ¶¨Äê¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
1¡¥ÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤°ÊªÎ®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î³È½¼
JLÏ¢¹ç²ñ¡§¡ÖSSTÊØ¡×¤Î¶¦Æ±Í¢ÇÛÁ÷¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÃ´¤¤¼ê¡Ê´´Àþ±¿¹Ô¡¦ÀÑÂØ¤¨µòÅÀÄó¶¡¡¦°èÆâÇÛÁ÷¡Ë¤È¤·¤ÆÁÈ¹ç°÷»ö¶È¼Ô¤Î»²²è¤òÂ¥¤·¡¢³Æ»ö¶È¼Ô¤ÎÀÑºÜÎ¨¤ª¤è¤Ó¥È¥é¥Ã¥¯²ÔÆ¯Î¨¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¡£
SST¡§ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿ÁÈ¹ç°÷»ö¶È¼Ô¤ä¡¢¥ä¥Þ¥È¥°¥ëー¥×¤Î3,500¼Ò°Ê¾å¤ÎÊªÎ®»ö¶È¼Ô¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖSSTÊØ¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¥¨¥ê¥¢¤Î³È½¼¤ÈÍ¢ÇÛÁ÷¤ÎÃ´¤¤¼ê´ðÈ×¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤¿±¿ÍÑ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
2¡¥ ¶¦Æ±Í¢ÇÛÁ÷¤Î¼Ò²ñÅª¤ÊÍøÍÑÂ¥¿Ê
JLÏ¢¹ç²ñ¡§ÁÈ¹ç°÷»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Í¢Á÷°ÑÂ÷Àè¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡ÖSSTÊØ¡×¤Î³èÍÑ¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ç¡¢²Ù¼ç´ë¶È¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ëÍ¢Á÷¥¨¥ê¥¢¤òÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤Ë³ÈÂç¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ê¼ý±×µ¡²ñ¤Î³ÍÆÀ¤È·Ð±Ä´ðÈ×¤Î¶¯²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
SST¡§»ö¶È³èÆ°¤ä¾Ä³°³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²Ù¼ç´ë¶È¤ª¤è¤Ó¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶¦Æ±Í¢ÇÛÁ÷¤ÎÍøÍÑ¡¦Íý²ò¤òÂ¥¤·¡¢ÁÈ¹ç°÷»ö¶È¼Ô¤¬¶¦Æ±Í¢ÇÛÁ÷¤Ë»²²è¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òºî¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
3¡¥ ÊªÎ®»ö¶È¼Ô¤Î»ö¶È·ÑÂ³¤ª¤è¤ÓÏ«Æ¯´Ä¶¤Î²þÁ±
Î¾¼Ô¡§É¸½à¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤è¤ë²ÙÌòºî¶È¤Î¸úÎ¨²½¡¢´´ÀþµòÅÀ¤«¤é¤ÎÄê»þ±¿¹Ô¤Ë¤è¤ë²ÙÂÔ¤Á»þ´Ö¤Îºï¸º¡¢Ãæ·ÑÍ¢Á÷¤Ë¤è¤ë½ÉÇñ¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤Æüµ¢¤ê±¿¹Ô¤Ê¤É¡¢½¾¶È°÷¤ÎÏ«Æ¯´Ä¶¤Î²þÁ±¤È¸úÎ¨Åª¤ÊÍ¢Á÷¤Ë¤è¤ë¼ý±×³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢»ö¶È·ÑÂ³¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£
¢£³Æ¼ÔÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
ÆüËÜ¥íー¥«¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡¡²ñÄ¹¡¡Ç÷ ¿µÆó
ËÜ²ñ¤Ï¡¢¼¡Âå¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿ºÇ¹â¤ÎÊªÎ®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ÎÊªÎ®»ö¶È¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¶È³¦¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Ê¤¬¤éºÇ¹â¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£SST¤È¤Î¶¨Äê¤Ï¡¢Í¢Á÷¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤ëÁÈ¹ç°÷»ö¶È¼Ô¤Î°ÂÄê¤·¤¿¼ý±×¸þ¾å¤È¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î½è¶ø²þÁ±¡¦ÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂç¤¤Ê°ìÊâ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Áê¸ß¤Ë»ö¶È³èÆ°¤ò³È½¼¤·¡¢¶¦Æ±Í¢ÇÛÁ÷¤Ë¤è¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÆüËÜ¤ÎÊªÎ®¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢°ú¤Â³¤¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Sustainable Shared Transport³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡髙Ìî ÌÐ¹¬
SST¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢´ë¶È¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¶¦Æ±Í¢ÇÛÁ÷¥ªー¥×¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤è¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¹½ÃÛ¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤ÎÃÏ°èÊªÎ®¤ò»Ù¤¨¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê»ö¶È¼Ô´Ö¤ÎÏ¢·È¤ò¼ÂÄ¾¤Ë¼ÂÁ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¿JLÏ¢¹ç²ñ¤È¶¨Äê¤òÄù·ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÂçÊÑ¿´¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤ò½ÏÃÎ¤·¤¿ÁÈ¹ç°÷»ö¶È¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¡¢¡ÖSSTÊØ¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢³ÈÂç¤äÃÏ°è¤Ç¤Î¥Ñー¥È¥ÊーÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¡¢ÆüËÜ¤ÎÊªÎ®¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³Æ¼Ô³µÍ×
ÆüËÜ¥íー¥«¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ
JLÏ¢¹ç²ñ¤Ï¡¢¡Ö¶¦Â¸¶¦±É¡×¡ÖÁê¸ßÉÞ½õ¡×¤ÎÀº¿À¤Î¤â¤È¡¢Á´¹ñÌó1,600¤ÎÊªÎ®»ö¶È¼Ô¤¬²ÃÌÁ¤·¡¢35Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¶¦Æ±¼õÃí¤ä¾ðÊó¸ò´¹¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÁÈ¹ç°÷¤Î·Ð±Ä´ðÈ×°ÂÄê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊªÎ®»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
HP¡§https://www.jln.or.jp/
Sustainable Shared Transport³ô¼°²ñ¼Ò
É¸½à¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÍ¢Á÷¡Ê¥ê¥¢¥ë¡Ë¤ÈÉ¸½à²½¤µ¤ì¤¿¾¦Î®¡¦ÊªÎ®¾ðÊó¤ÎÏ¢·È¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±Í¢ÇÛÁ÷¥ªー¥×¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯5·î¤ËÀßÎ©¡£2025Ç¯2·î¤«¤é¡¢¶¦Æ±Í¢ÇÛÁ÷¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤«¤éÄê»þ¥À¥¤¥ä¤ÇÁö¤ë´´Àþ¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÃ±°Ì¤ÇÍ½Ìó¤·¡¢¶È¼ï¤ä´ë¶Èµ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤ºÍøÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¶¦Æ±Í¢ÇÛÁ÷¥µー¥Ó¥¹¡ÖSSTÊØ¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶È¼ï¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¡¢²Ù¼ç´ë¶È¤ÈÊªÎ®»ö¶È¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
HP¡§https://sst-green.co.jp/
¡Ú»²¹Í¡Û
¡ã¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡ä
Sustainable Shared Transport³ô¼°²ñ¼Ò¡§¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ÊªÎ®Áí¹ç¸úÎ¨²½Ë¡¤Ë¤è¤ë½Ð»ñÂè°ì¹æ°Æ·ï¤ËºÎÂò¡Ê2025Ç¯3·î28Æü¡Ë
URL¡§https://www.yamato-hd.co.jp/news/2024/newsrelease_20250328_1.html
Sustainable Shared Transport³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÉÙ»ÎÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò¡§¶È³¦¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿ÊªÎ®¸úÎ¨²½¤Ë¸þ¤±¡¢¤¢¤é¤æ¤ë²Ù¼ç´ë¶È¡¦ÊªÎ®»ö¶È¼Ô¤Ë¶¦Æ±Í¢ÇÛÁ÷¤Î¥ªー¥×¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡³«»Ï¡Ê2025Ç¯1·î27Æü¡Ë
URL¡§https://www.yamato-hd.co.jp/news/2024/newsrelease_20250127_1.html
¥ä¥Þ¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡§»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¶¦Æ±Í¢ÇÛÁ÷¤Î¥ªー¥×¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¿·²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡Ê2024Ç¯5·î21Æü¡Ë
URL¡§https://www.yamato-hd.co.jp/news/2024/newsrelease_20240521_2.html
