¡ÖMSCI ESG³ÊÉÕ¤±¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¾å°Ì¤Î¡ÖAAA¡×¤ò4Ç¯Ï¢Â³¤Ç³ÍÆÀ
¡¡SG¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔ»ÔÆî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§·ªÏÂÅÄÜÆ°ì¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ESG¡Ê´Ä¶¡¦¼Ò²ñ¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡ËÅê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¤ÊÉ¾²Á»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë¡ÖMSCI ESG³ÊÉÕ¤±¡×¢¨1¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¾å°Ì¤Î¡ÖAAA¡×¤ò4Ç¯Ï¢Â³¤Ç³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡SG¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢º£¸å¤â¤ªµÒ¤µ¤Þ¡¢½¾¶È°÷¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¡¢³ô¼ç¡¢¤ª¼è°úÀè¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¶È¤ò¼è¤ê´¬¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐ±þ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëESG¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡
¡¡
¢¨1 MSCI ESG¥ê¥µー¥Á¤¬¼Â»Ü¤¹¤ëESG³ÊÉÕ¤±¤Ç¡¢ESGÅê»ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦Åª¤ÊÉ¾²Á»ØÉ¸¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤ÎÆ±¶ÈÂ¾¼Ò¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿´Ä¶¡¢¼Ò²ñ¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥¹¥¯¤Èµ¡²ñ¤Î´ÉÍýÇ½ÎÏ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ºÇ¹âÉ¾²Á¡ÖAAA¡×¤«¤é¡ÖCCC¡×¤Þ¤Ç7ÃÊ³¬¤ÇÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2 SG¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎMSCI ESG Research LLC¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò(Ž¢MSCIŽ£)¤Î¥Çー¥¿¤Î»ÈÍÑ¤ä¡¢MSCI¤Î¥í¥´¡¢¾¦É¸¡¢¥µー¥Ó¥¹¥Þー¥¯¤ä¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Ì¾¤Î»ÈÍÑ¤Ï¡¢MSCI¤Ë¤è¤ëSG¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¸å±ç¡¢ÀëÅÁ¡¢ÈÎÇäÂ¥¿Ê¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£MSCI¤Î¥µー¥Ó¥¹¤È¥Çー¥¿¤Ï¡¢MSCI¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î¾ðÊó¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Î»ñ»º¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¸½¾õ¤Î¤Þ¤Þ¡×Äó¶¡¤µ¤ì¡¢ÊÝ¾Ú¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£MSCI¤ÎÌ¾¾Î¤È¥í¥´¤Ï¡¢MSCI ¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¥µー¥Ó¥¹¥Þー¥¯¤Ç¤¹¡£