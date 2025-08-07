¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
»°±º»ÔÆâ½é¤Î¡ÖHELLO CYCLING¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò³«»Ï
newcal¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡¡»°±º»ÔÆâÁ´°è¤Ç¤Î¥µー¥Ó¥¹Å¸³«¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»°ºê¸ý±ØÁ°¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¤ò¿·Àß¤·¡¤Æó¼¡¸òÄÌÌÖ¤Î³È½¼¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹
¡¡µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¤¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀîËó ¹¬¹¨¡¤°Ê²¼ µþµÞÅÅÅ´¡Ë¤ÈOpenStreet³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¤ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO ¹©Æ£ ÃÒ¾´¡¤°Ê²¼ OpenStreet¡Ë¡¤³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ªー¥¿¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§²£ÉÍ»Ô¹ÁËÌ¶è¡¤ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ËÌÌî ½Ó¡¤°Ê²¼ ¥µ¥ó¥ªー¥¿¥¹¡Ë¤Ï¡¤2025Ç¯£¸·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¡¤»°ºê¸ý±ØÁ°¤Ë¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¿·Àß¤·¡¤»°±º»ÔÆâ¤Ç¤Î¡ÖHELLO CYCLING¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç»°±º»ÔÆâ¤Ç¤Ï¡¤µþµÞÅÅÅ´¤â±¿±Ä¶¨µÄ²ñ¤Ë»²²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ß¤¦¤é¥ì¥ó¥¿¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤¬´Ñ¸÷²óÍ·¤ò¹â¤á¤ë¼êÃÊ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¤»°±º»ÔÆâ°Ê³°¤â´Þ¤á¤¿¤É¤³¤Ç¤â¼Ú¤ê¤é¤ì¤Æ¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤ÇÊÖµÑ¤Ç¤¤ë¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÏÌ¤Å¸³«¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¿·¤¿¤Ë³«Àß¤¹¤ëHELLO CYCLING¡Ö»°ºê¸ý±ØÁ°¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¤»°±º»ÔÆâ½é¤ÎHELLO CYCLING¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¤»°ºê¹Á¤ä¾ë¥öÅç¡¤¥½¥ì¥¤¥æ¤ÎµÖ¤È¤¤¤Ã¤¿¼þÊÕ´Ñ¸÷ÃÏ¤Ø¤Î¼þÍ·¤ÎÂ¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¤ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¤Ê¤ÉÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¤µþµÞ¥Ð¥¹¤Îº®»¨´ËÏÂ¤Ë¤â·Ò¤²¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¤»°ºê¸ý±ØÁ°¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó³«Àß¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¤»°±º»ÔÆâÁ´°è¤Ç¤Î¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó³ÈÂç¤Ë¤è¤ëÍøÊØÀ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡£³¼Ô¤Ï¡¤º£¸å¤ânewcal¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£À°È÷¤Î°ì´Ä¤Ç»°±º»ÔÆâ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿±èÀþÁ´°è¤Ç¤ÎÆó¼¡¸òÄÌÌÖ¤Î³È½¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¤ÃÏ°è¤Î²óÍ·À¸þ¾å¤äÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¡¥¡ÖHELLO CYCLING¡×»°ºê¸ý±ØÁ°¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê1¡Ë·×²è³µÍ×
½ê¡¡¡¡ ºß¡¡¡¡¿ÀÆàÀî¸©»°±º»Ô½éÀ¼Ä®²¼µÜÅÄ495
¥¢ ¥¯ ¥» ¥¹¡¡¡¡µþµÞÀþ»°ºê¸ý±ØÁ°¡ÊÅÌÊâ£±Ê¬¡Ë¢¨»°ºê¸ý±ØÁ°´Ñ¸÷°ÆÆâ½êÎÙÀÜ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
³«¡¡ Àß ¡¡Æü¡¡ 2025Ç¯£¸·î13Æü¡Ê¿å¡Ë
Æ³Æþ¥µー¥Ó¥¹¡¡¡¡¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¡ÖHELLO CYCLING¡×e-Bike¥¿¥¤¥×¡ÖXU1¡×
¡¡¡¡¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ªー¥¿¥¹¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨¾ÍèÅª¤Ë¡Ö¥·¥Æ¥£¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤ÎÆ³Æþ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íø ÍÑ Êý Ë¡¡¡¡¡HELLO CYCLING¥¢¥×¥ê¤è¤ê¼«Å¾¼Ö¤ò¤´Í½Ìó¤Î¤¦¤¨¡¤¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£Õ¡¡ £Ò ¡¡£Ì¡¡¡¡HELLO CYCLING¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://www.hellocycling.jp/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡HELLO CYCLING¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡¡https://www.hellocycling.jp/app/openapp
¤½¤ÎÂ¾¡¡¡¡¡¡Æ±¶è²èÆâ¤ËÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Üー¥É¥·¥§¥¢Sea-Board¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤âÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¥»°±º»Ô¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¥µー¥Ó¥¹Å¸³«¤Ë¤ª¤±¤ë³Æ¼ÒÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://digitalpr.jp/table_img/2357/115621/115621_web_1.png
£³¡¥µþµÞ±èÀþ¤Ç³«ÀßºÑ¤ß¤Î¼ç¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ýー¥È¤Î½êºßÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¤newcal¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î¥Þ¥Ã¥×¤«¤é¤â¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£Õ£Ò£Ì¡¡https://newcal.jp/map/
¡Ê»²¡¡¡¡¹Í¡Ë
£±¡¥³Æ¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê1¡ËµþµÞÅÅÅ´
¡¡µþµÞ¥°¥ëー¥×Áí¹ç·Ð±Ä·×²è¡Ê±èÀþ²ÁÃÍ¶¦ÁÏÀïÎ¬¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯µþµÞ±èÀþ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¹½ÁÛ¡Önewcal¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¤¡Önewcal¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×¤È¤·¤Æ¡¤±èÀþÃÏ°è¤Î»ö¶È¼Ô¤ä¼«¼£ÂÎ¤È¤È¤â¤Ë¥¨¥ê¥¢ÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£À°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËµþµÞ±èÀþ¤Ë140µòÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê2¡ËOpenStreet
¡¡OpenStreet¤Ï¡¤ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤äÅÅÆ°¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ê¤É¤Î¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖHELLO CYCLING¡×¡¤¾®·¿EV¡¤¥¹¥¯ー¥¿ー¤Î¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖHELLO MOBILITY¡×¤ò28ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÇÅ¸³«¤·¡¤Ìó11,600¥«½ê¤Ë¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÖÎ¾Âæ¿ô¤ÏÌó50,700Âæ¤òÄ¶¤¨¡¤Ìó465Ëü¿Í¤Î²ñ°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¥µ¥ó¥ªー¥¿¥¹
¡¡¥µ¥ó¥ªー¥¿¥¹¤Ï¡¤µþµÞÅÅÅ´¤È2022Ç¯£··î19Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÄù·ë¤·¤¿¡Ö¿·¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò³èÍÑ¤·¤¿±èÀþ¥¨¥ê¥¢¤Î²óÍ·À³èÀ²½Ï¢·È¶¨Äê¡×¤Î¤â¤È¡¤Â¿ÍÍ¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òµþµÞÅÅÅ´¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¡Önewcal¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×¤È¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡À¸³è·÷¤Ë¤ª¤±¤ë±Ø¤«¤éÀè¤Î£²¼¡¸òÄÌ¤ä¡¤¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÃÏ°è¤ÎÂ¤È¤·¤Æ¤Î¿·¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¤¾è¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê´Ñ¸÷·¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¤òÀ°È÷¤¹¤ë³èÆ°¡Önewcal¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×¤È¤·¤Æ¡¤newcal¥Õ¥¡¥ß¥êー¤È¤È¤â¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£À°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µòÅÀ³ÈÂç¤òÄÌ¤¸¡¤ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë°ÜÆ°¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¤¾Íè¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Àè¿ÊÃÏ°è¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë±Ø¼þÊÕ¤ä¤Þ¤Á¤Ê¤«¤Ø¤Î¥·¥§¥¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¶¦Æ±ÀßÃÖ¡Önewcal¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×
¡¡newcal¥Õ¥¡¥ß¥êーÅù¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥·¥§¥¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£»ö¶È¤ÎµòÅÀ¡ÊÂß½Ð¥Ýー¥È¡Ë¤ò¶¦Æ±¤Ç³«Àß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ø¡¦¹â²Í²¼Åù¤Î¼ÒÍÃÏ¡¤ÃÏ°èÅ¹ÊÞ¡¤¸ø±àÅù¤Î¶áÎÙÍÑÃÏ¤Ë¿·Àß¤·¤¿¥Ýー¥È¾ðÊó¤òMaaS¸¡º÷¤ØÈ¿±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¤ÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°È÷¡¤Áð¤Îº¬Åª¤ÊµòÅÀ³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¤µþµÞ±èÀþ¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Àè¿ÊÃÏ°è²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡ËÂ¾¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤Ê¤ÉÃÏ°è¸òÄÌ¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤ÎÁÈÀ®
¡¡2024Ç¯¤Ë¡¤㈱¥É¥³¥â¡¦¥Ð¥¤¥¯¥·¥§¥¢¤ª¤è¤Ó㈱Luup¤½¤ì¤¾¤ì¤È¡¤¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£³È½¼¤òÄÌ¤¸¤¿±èÀþ²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¡¤²£ÉÍÃÏ¶è¤Ç¤ÏÎ¾¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤áÅ´Æ»¡¤¥·¥§¥¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¤¿å¾å¸òÄÌ¤Ê¤É¸òÄÌ»ö¶È¼Ô£·¼Ô¤Ê¤É¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤ë¡Ö´ØÆâ´Ø³°ÅÔ»Ô¸òÄÌ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¤òÁÈÀ®¤·¡¤¾ÍèÅª¤ÊMaaSÏ¢·È¤òÁÛÄê¤·¤¿ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç¤Î¥Ýー¥ÈÀßÃÖ¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¤»°±ºÈ¾Åç¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¤¿ÀÆàÀî¸©¤ª¤è¤Ó㈱¥µ¥ó¥ªー¥¿¥¹¤È¡¤Ã¦ÃºÁÇ¤Ë¸þ¤±¤¿£³¼ÔÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¤ÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤äMaaS¤ÎÉáµÚ·¼È¯¡¦ÍøÍÑÂ¥¿Ê¤Ë¶¦Æ±¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë³Æ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÃÏ°è¸òÄÌ¼Â¾Ú¤Î¿ä¿Ê
¡¡µþµÞÅÅÅ´¤Ï¡¤±èÀþ³ÆÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ±èÀþ³èÀ²½¤ä½»¤ß¤¿¤¤¡¦½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¤ÃÏ°è ¸òÄÌ¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÍÍ¡¹¤ÊÃÏ°è¤ÇÃÏ°èÆâ¸òÄÌ¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¡¥¾è¹ç·¿°ÜÁ÷¥µー¥Ó¥¹¤È¤ß¤ª¤«ー¤È¼Â¾Ú¼Â¸³
¡¡µþµÞÅÅÅ´¡¤²£ÉÍ¹ñÎ©Âç³Ø¤ª¤è¤Ó²£ÉÍ»Ô¤Ç¡¤2018Ç¯¤«¤é·ÑÂ³Åª¤Ë¡¤²£ÉÍ»Ô¶âÂô¶èÉÙ²¬¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¾è¹ç·¿°ÜÁ÷¥µー¥Ó¥¹¤È¤ß¤ª¤«ー¤È¼Â¾Ú¼Â¸³¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÞ¸ûÇÛ¤ÊºäÆ»¤ä¶¹¤¢¤¤¤ÊÆ»Ï©¤¬Â¿¤¯¡¤¥Ð¥¹Ää¤äÅ´Æ»±Ø¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÍÆ°×¤Ç¤Ê¤¤ÃÏ°è¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¤¸òÄÌ²ÝÂê¤òÊú¤¨¤¿Æ±ÃÏ¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¤ÃÏ°è¤ËÅ¬¤·¤¿±¿¹ÔÊý¼°¤Î¸¡¾Ú¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¡¥ÃÏ°è¸òÄÌ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡ÖÃÏ°è¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡×
¡¡µþµÞ±èÀþ³ÆÃÏ¤ÇÃÏ°è¸òÄÌ¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼ê³Ý¤±¤ëµþµÞÅÅÅ´¤È¡¤¸òÄÌ¤È¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦LocaliST³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ:¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¡¤ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:ÍµÈ¡¡Î¼¡Ë¤¬¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¤2022Ç¯11·î¤ËÈ¢º¬Ä®¤¬ÃÏ°è½»Ì±°ÜÆ°»Ù±çÂ¥¿Ê»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¤¹âÎð¼ÔÅù¤Î³°½Ð¤ä·ò¹¯Áý¿Ê¡¤QOL¤Î¸þ¾å¤ª¤è¤ÓÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¶¯²½¤òÌÜÅª¤Ë¡¤ÃÏ°è¤Î°ÜÆ°»Ù±ç¤È¤·¤Æ¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï¤·¤¿¾®ÎÌ¾è¹çÍ¢Á÷¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ï¥³¥â¥Ó¡×¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤Ê¤É¡¤ÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Î°ÜÆ°¤äÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ»Ù±ç¡¦¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³¡¥µþµÞ±èÀþ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¹½ÁÛ¡Önewcal¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê1¡Ë³«»ÏÆü 2024 Ç¯£³·î 14 Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡Ê2¡ËÌ¾¾Î ¡Önewcal¡Ê¥Ë¥åー¥«¥ë¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¡Ê3¡ËÌ¾¾Î¤ÎÍ³Íè ¡ÖNew¡×¡Ü¡ÖLocal¡×
¡¡¿·¤·¤¤¥íー¥«¥ë¡ÊLocal¡Ë¤Î¤¢¤êÊý¤òÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤È⼀½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤·¡¤¤½¤ÎÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¡ÊNew ¤ÊÈ¯¸«¡Ë¤·¡¤¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¹½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖLocal¡×¤Î¤¢¤êÊý¤¬º£¸å¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¤µþµÞ¥°¥ëー¥×¤¬¤½¤Î¡Ö¿·¤·¤¤ Local¡×¤Î¤¢¤êÊý¤ò¡¤¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯°Õ»×¤â¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¤¡Ö¥Ë¥åー¥«¥ë¡×¤È¤¤¤¦¶Á¤¤Ï¡¤¡Önew culture = ¥«¥ë¥Á¥ãー¡×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¤¤½¤ÎÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·¤·¤¤Ê¸²½¤òÃÏ°è¤ÎÊý¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯ÁÛ¤¤¤â¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê4¡ËÌÜÅª
¡¡µþµÞ¥°¥ëー¥×Áí¹ç·Ð±Ä·×²è¡Ö±èÀþ²ÁÃÍ¶¦ÁÏÀïÎ¬¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ½Å»ë¤¹¤ë¡¤ÃÏ°è¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶ñÂÎ²½¤¹¤ë£´¤Ä¤Î¶¦ÁÏ³èÆ°¤Î¡ÖÁÈ¿¥²½¡×¡ÖÃÏ°èµòÅÀÀ°È÷¡×¡ÖMaaS À°È÷¡×¡Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£À°È÷¡×¤Î¿ä¿Ê¤òÄÌ¤¸¤¿¾ÍèÁü¤È¤·¤Æ¡¤¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×¤È¤È¤â¤Ë±èÀþÃÏ°è¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¡ÖEaaS¡ÊENSEN as a Service¡Ë¡×¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»°ºê¸ý±ØÁ°¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¤ò¿·Àß¤·¡¤Æó¼¡¸òÄÌÌÖ¤Î³È½¼¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹
¡¡µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¤¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀîËó ¹¬¹¨¡¤°Ê²¼ µþµÞÅÅÅ´¡Ë¤ÈOpenStreet³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¤ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO ¹©Æ£ ÃÒ¾´¡¤°Ê²¼ OpenStreet¡Ë¡¤³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ªー¥¿¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§²£ÉÍ»Ô¹ÁËÌ¶è¡¤ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ËÌÌî ½Ó¡¤°Ê²¼ ¥µ¥ó¥ªー¥¿¥¹¡Ë¤Ï¡¤2025Ç¯£¸·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¡¤»°ºê¸ý±ØÁ°¤Ë¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¿·Àß¤·¡¤»°±º»ÔÆâ¤Ç¤Î¡ÖHELLO CYCLING¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç»°±º»ÔÆâ¤Ç¤Ï¡¤µþµÞÅÅÅ´¤â±¿±Ä¶¨µÄ²ñ¤Ë»²²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ß¤¦¤é¥ì¥ó¥¿¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤¬´Ñ¸÷²óÍ·¤ò¹â¤á¤ë¼êÃÊ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¤»°±º»ÔÆâ°Ê³°¤â´Þ¤á¤¿¤É¤³¤Ç¤â¼Ú¤ê¤é¤ì¤Æ¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤ÇÊÖµÑ¤Ç¤¤ë¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÏÌ¤Å¸³«¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¿·¤¿¤Ë³«Àß¤¹¤ëHELLO CYCLING¡Ö»°ºê¸ý±ØÁ°¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¤»°±º»ÔÆâ½é¤ÎHELLO CYCLING¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¤»°ºê¹Á¤ä¾ë¥öÅç¡¤¥½¥ì¥¤¥æ¤ÎµÖ¤È¤¤¤Ã¤¿¼þÊÕ´Ñ¸÷ÃÏ¤Ø¤Î¼þÍ·¤ÎÂ¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¤ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¤Ê¤ÉÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¤µþµÞ¥Ð¥¹¤Îº®»¨´ËÏÂ¤Ë¤â·Ò¤²¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¤»°ºê¸ý±ØÁ°¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó³«Àß¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¤»°±º»ÔÆâÁ´°è¤Ç¤Î¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó³ÈÂç¤Ë¤è¤ëÍøÊØÀ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡£³¼Ô¤Ï¡¤º£¸å¤ânewcal¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£À°È÷¤Î°ì´Ä¤Ç»°±º»ÔÆâ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿±èÀþÁ´°è¤Ç¤ÎÆó¼¡¸òÄÌÌÖ¤Î³È½¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¤ÃÏ°è¤Î²óÍ·À¸þ¾å¤äÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¡¥¡ÖHELLO CYCLING¡×»°ºê¸ý±ØÁ°¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê1¡Ë·×²è³µÍ×
½ê¡¡¡¡ ºß¡¡¡¡¿ÀÆàÀî¸©»°±º»Ô½éÀ¼Ä®²¼µÜÅÄ495
¥¢ ¥¯ ¥» ¥¹¡¡¡¡µþµÞÀþ»°ºê¸ý±ØÁ°¡ÊÅÌÊâ£±Ê¬¡Ë¢¨»°ºê¸ý±ØÁ°´Ñ¸÷°ÆÆâ½êÎÙÀÜ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
³«¡¡ Àß ¡¡Æü¡¡ 2025Ç¯£¸·î13Æü¡Ê¿å¡Ë
Æ³Æþ¥µー¥Ó¥¹¡¡¡¡¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¡ÖHELLO CYCLING¡×e-Bike¥¿¥¤¥×¡ÖXU1¡×
¡¡¡¡¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ªー¥¿¥¹¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨¾ÍèÅª¤Ë¡Ö¥·¥Æ¥£¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤ÎÆ³Æþ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íø ÍÑ Êý Ë¡¡¡¡¡HELLO CYCLING¥¢¥×¥ê¤è¤ê¼«Å¾¼Ö¤ò¤´Í½Ìó¤Î¤¦¤¨¡¤¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£Õ¡¡ £Ò ¡¡£Ì¡¡¡¡HELLO CYCLING¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://www.hellocycling.jp/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡HELLO CYCLING¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡¡https://www.hellocycling.jp/app/openapp
¤½¤ÎÂ¾¡¡¡¡¡¡Æ±¶è²èÆâ¤ËÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Üー¥É¥·¥§¥¢Sea-Board¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤âÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¥»°±º»Ô¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¥µー¥Ó¥¹Å¸³«¤Ë¤ª¤±¤ë³Æ¼ÒÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://digitalpr.jp/table_img/2357/115621/115621_web_1.png
£³¡¥µþµÞ±èÀþ¤Ç³«ÀßºÑ¤ß¤Î¼ç¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ýー¥È¤Î½êºßÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¤newcal¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î¥Þ¥Ã¥×¤«¤é¤â¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£Õ£Ò£Ì¡¡https://newcal.jp/map/
¡Ê»²¡¡¡¡¹Í¡Ë
£±¡¥³Æ¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê1¡ËµþµÞÅÅÅ´
¡¡µþµÞ¥°¥ëー¥×Áí¹ç·Ð±Ä·×²è¡Ê±èÀþ²ÁÃÍ¶¦ÁÏÀïÎ¬¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯µþµÞ±èÀþ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¹½ÁÛ¡Önewcal¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¤¡Önewcal¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×¤È¤·¤Æ¡¤±èÀþÃÏ°è¤Î»ö¶È¼Ô¤ä¼«¼£ÂÎ¤È¤È¤â¤Ë¥¨¥ê¥¢ÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£À°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËµþµÞ±èÀþ¤Ë140µòÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê2¡ËOpenStreet
¡¡OpenStreet¤Ï¡¤ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤äÅÅÆ°¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ê¤É¤Î¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖHELLO CYCLING¡×¡¤¾®·¿EV¡¤¥¹¥¯ー¥¿ー¤Î¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖHELLO MOBILITY¡×¤ò28ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÇÅ¸³«¤·¡¤Ìó11,600¥«½ê¤Ë¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÖÎ¾Âæ¿ô¤ÏÌó50,700Âæ¤òÄ¶¤¨¡¤Ìó465Ëü¿Í¤Î²ñ°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¥µ¥ó¥ªー¥¿¥¹
¡¡¥µ¥ó¥ªー¥¿¥¹¤Ï¡¤µþµÞÅÅÅ´¤È2022Ç¯£··î19Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÄù·ë¤·¤¿¡Ö¿·¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò³èÍÑ¤·¤¿±èÀþ¥¨¥ê¥¢¤Î²óÍ·À³èÀ²½Ï¢·È¶¨Äê¡×¤Î¤â¤È¡¤Â¿ÍÍ¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òµþµÞÅÅÅ´¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¡Önewcal¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×¤È¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡À¸³è·÷¤Ë¤ª¤±¤ë±Ø¤«¤éÀè¤Î£²¼¡¸òÄÌ¤ä¡¤¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÃÏ°è¤ÎÂ¤È¤·¤Æ¤Î¿·¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¤¾è¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê´Ñ¸÷·¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¤òÀ°È÷¤¹¤ë³èÆ°¡Önewcal¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×¤È¤·¤Æ¡¤newcal¥Õ¥¡¥ß¥êー¤È¤È¤â¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£À°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µòÅÀ³ÈÂç¤òÄÌ¤¸¡¤ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë°ÜÆ°¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¤¾Íè¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Àè¿ÊÃÏ°è¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë±Ø¼þÊÕ¤ä¤Þ¤Á¤Ê¤«¤Ø¤Î¥·¥§¥¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¶¦Æ±ÀßÃÖ¡Önewcal¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×
¡¡newcal¥Õ¥¡¥ß¥êーÅù¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥·¥§¥¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£»ö¶È¤ÎµòÅÀ¡ÊÂß½Ð¥Ýー¥È¡Ë¤ò¶¦Æ±¤Ç³«Àß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ø¡¦¹â²Í²¼Åù¤Î¼ÒÍÃÏ¡¤ÃÏ°èÅ¹ÊÞ¡¤¸ø±àÅù¤Î¶áÎÙÍÑÃÏ¤Ë¿·Àß¤·¤¿¥Ýー¥È¾ðÊó¤òMaaS¸¡º÷¤ØÈ¿±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¤ÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°È÷¡¤Áð¤Îº¬Åª¤ÊµòÅÀ³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¤µþµÞ±èÀþ¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Àè¿ÊÃÏ°è²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡ËÂ¾¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤Ê¤ÉÃÏ°è¸òÄÌ¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤ÎÁÈÀ®
¡¡2024Ç¯¤Ë¡¤㈱¥É¥³¥â¡¦¥Ð¥¤¥¯¥·¥§¥¢¤ª¤è¤Ó㈱Luup¤½¤ì¤¾¤ì¤È¡¤¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£³È½¼¤òÄÌ¤¸¤¿±èÀþ²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¡¤²£ÉÍÃÏ¶è¤Ç¤ÏÎ¾¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤áÅ´Æ»¡¤¥·¥§¥¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¤¿å¾å¸òÄÌ¤Ê¤É¸òÄÌ»ö¶È¼Ô£·¼Ô¤Ê¤É¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤ë¡Ö´ØÆâ´Ø³°ÅÔ»Ô¸òÄÌ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¤òÁÈÀ®¤·¡¤¾ÍèÅª¤ÊMaaSÏ¢·È¤òÁÛÄê¤·¤¿ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç¤Î¥Ýー¥ÈÀßÃÖ¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¤»°±ºÈ¾Åç¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¤¿ÀÆàÀî¸©¤ª¤è¤Ó㈱¥µ¥ó¥ªー¥¿¥¹¤È¡¤Ã¦ÃºÁÇ¤Ë¸þ¤±¤¿£³¼ÔÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¤ÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤äMaaS¤ÎÉáµÚ·¼È¯¡¦ÍøÍÑÂ¥¿Ê¤Ë¶¦Æ±¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥§¥¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥££²¼Ò¤È¤½¤ì¤¾¤ìÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë
´ØÆâ´Ø³°ÅÔ»Ô¸òÄÌ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÀßÎ©¤È¶¦Æ±¤Ç¥Ýー¥ÈÀßÃÖÄó°Æ
¿ÀÆàÀî¸©¡¦¥µ¥ó¥ªー¥¿¥¹¤È»°±ºÈ¾Åç¤Ç¤Î£³¼ÔÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë
¡Ê3¡Ë³Æ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÃÏ°è¸òÄÌ¼Â¾Ú¤Î¿ä¿Ê
¡¡µþµÞÅÅÅ´¤Ï¡¤±èÀþ³ÆÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ±èÀþ³èÀ²½¤ä½»¤ß¤¿¤¤¡¦½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¤ÃÏ°è ¸òÄÌ¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÍÍ¡¹¤ÊÃÏ°è¤ÇÃÏ°èÆâ¸òÄÌ¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¡¥¾è¹ç·¿°ÜÁ÷¥µー¥Ó¥¹¤È¤ß¤ª¤«ー¤È¼Â¾Ú¼Â¸³
¡¡µþµÞÅÅÅ´¡¤²£ÉÍ¹ñÎ©Âç³Ø¤ª¤è¤Ó²£ÉÍ»Ô¤Ç¡¤2018Ç¯¤«¤é·ÑÂ³Åª¤Ë¡¤²£ÉÍ»Ô¶âÂô¶èÉÙ²¬¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¾è¹ç·¿°ÜÁ÷¥µー¥Ó¥¹¤È¤ß¤ª¤«ー¤È¼Â¾Ú¼Â¸³¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÞ¸ûÇÛ¤ÊºäÆ»¤ä¶¹¤¢¤¤¤ÊÆ»Ï©¤¬Â¿¤¯¡¤¥Ð¥¹Ää¤äÅ´Æ»±Ø¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÍÆ°×¤Ç¤Ê¤¤ÃÏ°è¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¤¸òÄÌ²ÝÂê¤òÊú¤¨¤¿Æ±ÃÏ¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¤ÃÏ°è¤ËÅ¬¤·¤¿±¿¹ÔÊý¼°¤Î¸¡¾Ú¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µþµÞÉÙ²¬¥¨¥ê¥¢ÃÏ°è¸òÄÌ¡Ö¤È¤ß¤ª¤«ー¤È¡×
¥í¡¥ÃÏ°è¸òÄÌ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡ÖÃÏ°è¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡×
¡¡µþµÞ±èÀþ³ÆÃÏ¤ÇÃÏ°è¸òÄÌ¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼ê³Ý¤±¤ëµþµÞÅÅÅ´¤È¡¤¸òÄÌ¤È¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦LocaliST³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ:¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¡¤ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:ÍµÈ¡¡Î¼¡Ë¤¬¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¤2022Ç¯11·î¤ËÈ¢º¬Ä®¤¬ÃÏ°è½»Ì±°ÜÆ°»Ù±çÂ¥¿Ê»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¤¹âÎð¼ÔÅù¤Î³°½Ð¤ä·ò¹¯Áý¿Ê¡¤QOL¤Î¸þ¾å¤ª¤è¤ÓÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¶¯²½¤òÌÜÅª¤Ë¡¤ÃÏ°è¤Î°ÜÆ°»Ù±ç¤È¤·¤Æ¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï¤·¤¿¾®ÎÌ¾è¹çÍ¢Á÷¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ï¥³¥â¥Ó¡×¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤Ê¤É¡¤ÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Î°ÜÆ°¤äÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ»Ù±ç¡¦¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥êー¥ó¥¹¥í¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤è¤ëÉÊÀî¶èÆâ¤Ç¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³
£³¡¥µþµÞ±èÀþ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¹½ÁÛ¡Önewcal¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê1¡Ë³«»ÏÆü 2024 Ç¯£³·î 14 Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡Ê2¡ËÌ¾¾Î ¡Önewcal¡Ê¥Ë¥åー¥«¥ë¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¡Ê3¡ËÌ¾¾Î¤ÎÍ³Íè ¡ÖNew¡×¡Ü¡ÖLocal¡×
¡¡¿·¤·¤¤¥íー¥«¥ë¡ÊLocal¡Ë¤Î¤¢¤êÊý¤òÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤È⼀½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤·¡¤¤½¤ÎÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¡ÊNew ¤ÊÈ¯¸«¡Ë¤·¡¤¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¹½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖLocal¡×¤Î¤¢¤êÊý¤¬º£¸å¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¤µþµÞ¥°¥ëー¥×¤¬¤½¤Î¡Ö¿·¤·¤¤ Local¡×¤Î¤¢¤êÊý¤ò¡¤¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯°Õ»×¤â¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¤¡Ö¥Ë¥åー¥«¥ë¡×¤È¤¤¤¦¶Á¤¤Ï¡¤¡Önew culture = ¥«¥ë¥Á¥ãー¡×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¤¤½¤ÎÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·¤·¤¤Ê¸²½¤òÃÏ°è¤ÎÊý¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯ÁÛ¤¤¤â¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê4¡ËÌÜÅª
¡¡µþµÞ¥°¥ëー¥×Áí¹ç·Ð±Ä·×²è¡Ö±èÀþ²ÁÃÍ¶¦ÁÏÀïÎ¬¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ½Å»ë¤¹¤ë¡¤ÃÏ°è¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶ñÂÎ²½¤¹¤ë£´¤Ä¤Î¶¦ÁÏ³èÆ°¤Î¡ÖÁÈ¿¥²½¡×¡ÖÃÏ°èµòÅÀÀ°È÷¡×¡ÖMaaS À°È÷¡×¡Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£À°È÷¡×¤Î¿ä¿Ê¤òÄÌ¤¸¤¿¾ÍèÁü¤È¤·¤Æ¡¤¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×¤È¤È¤â¤Ë±èÀþÃÏ°è¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¡ÖEaaS¡ÊENSEN as a Service¡Ë¡×¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
±èÀþ£·¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤Çnewcal¤Î¶¦ÁÏ³èÆ°¤òÅ¸³«