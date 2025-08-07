»¸¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥°¥ëー¥×Ãæ³ËÁòµ·¼Ò ³ô¼°²ñ¼Ò¸ø±×¼Ò¤¬¡Ø¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤ò¿·¤¿¤Ë4²ñ´Û¥ªー¥×¥ó
¡¡Á´¹ñ¤É¤³¤Ç¤â°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¸å²ù¤Î¤Ê¤¤¤ªÁò¼°¤ä¥é¥¤¥Õ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢»¸¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂçºåËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÇÅÅçÁï¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§9628¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×Ãæ³ËÁòµ·²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¸ø±×¼Ò¤Ï¡¢²ÈÂ²Áò¤ËÆÃ²½¤·¤¿Áòµ·²ñ´Û¡Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹Ä®ÅÄÀ®À¥¡× ¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¡¢ ¡Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹»ÔÀî¹ÔÆÁ¡× ¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢ ¡Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¿²²°Àî³þÅç¡× ¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë¡¢ ¡Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹²Ö±à¡× ¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë¤ò2025Ç¯8·î¤è¤ê½ç¼¡¡¢³«Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Ò²ñÊÑ²½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢½ù¡¹¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¿²ÈÂ²Áò¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤è¤ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤ÊÁòµ·¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»¸¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ç¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î²ÈÂ²Áò¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢°Â¿´²Á³Ê¤Ç¥×¥í¤ËÍê¤ì¤ë¿·Áòµ·¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡Ø¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤ò2023Ç¯3·î¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
1Æü1ÁÈ¸ÂÄê¤Î¤ªÁò¼°¤Ç¡¢¤´²ÈÂ²¤À¤±¤Î»þ´Ö¤òµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¶õ´Ö¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥×¥é¥ó¤È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÍÑ°Õ¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Î¾ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÉÊ¼Á¤Ê¤É¡¢¡Ø¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Î²ÈÂ²Áò¤Ï¡¢¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´°äÂ²¤«¤é¤â¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ø¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Ï2023Ç¯3·î¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸¤«¤é¡¢º£²ó¤Î4²ñ´Û¤Î¥ªー¥×¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢·×23²ñ´Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»¸¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢2025Ç¯£µ·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ç¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Î¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ÎÁòµ·²ñ´Û¿ô267²ñ´Û¤«¤é¡¢2031Ç¯ÅÙ¤Ë550²ñ´Û¤Ø¤ÈÁ´¹ñÅ¸³«¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¤³¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ø¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Ï¿·µ¬²ñ´Û¤Î¥ªー¥×¥ó¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È90Ç¯°Ê¾å¡¢Ç¯´Ö1Ëü4,000·ï°Ê¾å¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡Ø¸ø±×¼Ò¡ÙÉÊ¼Á¤ÎÁòµ·¤ò¡¢°Â¿´²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤ÎÆÃÄ§
£±.90Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÎò»Ë¤¢¤ëÁòµ·¼Ò¡¡¥×¥í¤ÎÉÊ¼Á
¡¡¤ªÁò¼°¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤Ê¼Á¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼°¿Ê¹Ô¤Î¼êºÝ¤äÀß±Ä¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤ÉÂç¾®ÍÍ¡¹¤Ê½Ö´Ö¤Ë¡¢·È¤ï¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¼Á¤¬¼Â´¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Áòµ·¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤ò³Æ¥Ñー¥È¤Î¥×¥í¤¬°ú¤¼õ¤±¡¢¤´°äÂ²¤ÎÈá¤·¤ß¤ò¤Þ¤´¤³¤í¤Ç»Ù¤¨¡¢¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¤è¤¤¤ªÊÌ¤ì¤À¤Ã¤¿¤ÈÃ¯¤â¤¬»×¤¨¤ë¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
£².²ÈÂ²Áò¤ËÆÃ²½
¡¦²ÈÂ²Áò¤ÎÀìÍÑ»ÜÀß
¡¡¹¤¹¤®¤º¶¹¤¹¤®¤Ê¤¤²ÈÂ²Áò¤ËÅ¬¤·¤¿¶õ´Ö¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½Âå¤Î²ÈÂ²Áò¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼«ºß¤ÊÁòµ·¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áõ¾þÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ä¤ÄÌµÂÌ¤Ê¤¯¡¢ÉÊ¼Á´¶¤Î¤¢¤ëÆâ³°Áõ¤Î¥»¥ì¥â¥Ëー¥Ûー¥ë¤Ç¤¹¡£¤´²ÈÂ²¤ä¿È¶á¤Ê¤´¿ÆÂ²¤¬µï¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤ÎÀËÊÌ¤Î»þ¤ò¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£ºÇÅ¬¤Ê´Ä¶¤Î°ÂÃÖ¼¼¡¢ÌÌ²ñ¼¼¤Î¤Û¤«¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¹µ¼¼¤Ë¤Ï¥Ð¥¹¥ëー¥à¤â´°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³.°Â¿´²Á³Ê
¡¦Áª¤Ó¤ä¤¹¤¤3¥×¥é¥ó
¡¡¾®µ¬ÌÏ¤ÊÁòµ·ÍÑ¤Ë¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¡Ö3¥×¥é¥ó¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌÌë¡¦¹ðÊÌ¼°¤ò¹Ô¤¦¡Ö²ÈÂ²Áò¡×¡¢¹ðÊÌ¼°¤Î¤ß¹Ô¤¦¡Ö°ìÆüÁò¡×¡¢ÄÌÌë¡¦¹ðÊÌ¼°¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡Ö¤ªÊÌ¤ìÁò¡×¤Î3¥×¥é¥ó¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤´ÁªÂò¥×¥é¥ó¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦¤Î¤Þ¤´¤³¤í¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢À¸²Ö¤ä´½¤Î¤·¤Ä¤é¤¨¤Ê¤É¤òÁª¤Ù¤ëÄÉ²Ã¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Áí³ÛÄó¼¨¤Ç°Â¿´
¡¡Áòµ·ÈñÍÑ¤ÏÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ùー¥¹¥×¥é¥ó¤ÎÂ¾¡¢¤´´õË¾¤Ë¤½¤¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¢²ÐÁò¾ì´Ø·¸Èñ¡¢½¡¶µ¼Ô¤Ø¤Î¼ÕÎé¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ö½½¿Í½½¿§¡×¡£ºÇ¸å¤Î»þ¤ò¸å²ù¤Ê¤¯Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¤ª¸«Á÷¤ê¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÈñÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤äÁòµ·¤ÎÆâÍÆ¤¬½¼¼Â¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Î¤´´õË¾¤Ë¤½¤Ã¤ÆÁí³Û¤ÎÁòµ·ÈñÍÑ¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¡¢¤´Í½»»¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¡Ù¿·»ÜÀß³µÍ×
Ì¾¾Î¡¡¡§¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹ Ä®ÅÄÀ®À¥
½»½ê¡¡¡§ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¾®Àî2 ÃúÌÜ¡Ê½»½êÌ¤Äê¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR²£ÉÍÀþ¡ÖÀ®À¥±Ø¡×Æî¸ý¤è¤êÅÌÊâÌó8Ê¬
³«¶ÈÍ½Äê¡§2026Ç¯3·î
Ì¾¾Î¡¡¡§¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹ »ÔÀî¹ÔÆÁ
½»½ê¡¡¡§ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»ÔÊ¡±É2ÃúÌÜ21ÈÖ3¹æ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åìµþ¥á¥È¥íÅìÀ¾Àþ¡Ö¹ÔÆÁ±Ø¡×ÅÌÊâÌó16Ê¬
³«¶ÈÍ½Äê¡§2025Ç¯8·î
Ì¾¾Î¡¡¡§¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹ ¿²²°Àî³þÅç
½»½ê¡¡¡§ ÂçºåÉÜ¿²²°Àî»Ô³þÅçÅì£³ÃúÌÜ£²£´－£²£³
¥¢¥¯¥»¥¹¡§µþºåËÜÀþ¡Ö³þÅç±Ø¡×ÅÌÊâÌó14Ê¬
³«¶ÈÍ½Äê¡§2025Ç¯12·î
Ì¾¾Î¡¡¡§¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹ ²Ö±à
½»½ê¡¡¡§ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¶Ì¶úÄ®À¾ 2 ÃúÌÜ¡Ê½»½êÌ¤Äê¡Ë ¡¡
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¶áÅ´ÆàÎÉÀþ¡Ö²ÏÆâ²Ö±à±Ø¡×ÅÌÊâÌó14Ê¬
³«¶ÈÍ½Äê¡§2025Ç¯12·î
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¸ø±×¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1932Ç¯ÁÏ¶È¤Î¸ø±×¼Ò¤Ï¡¢90Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¿®Íê¤µ¤ì¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÁÈ¿¥´ðÈ×¤ÎÀ°È÷¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2001Ç¯¤ËÅì¾Ú1Éô¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Þー¥¯¤ÎÇ§¾Ú¼èÆÀ¤Ê¤É¡¢°Â¿´¤·¤ÆÁòµ·¤ò°ÍÍê¤Ç¤¤ë·Ð±ÄÂÎÀ©¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢»¸¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É9628¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×Ãæ³ËÁòµ·¼Ò¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»¸¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡»¸¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤¹¤ëÁ´¹ñÅ¸³«¤ÎÀì¶ÈÁòµ·»ö¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢Áòº×¶È³¦¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢90Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¿Í¤Î¡ÖºÇ¸å¡×¤È¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡È¤Þ¤´¤³¤í¡É¤ò¤â¤Ã¤Æ¸Î¿Í¤ò¤ª¸«Á÷¤ê¤¹¤ë»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤È¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Áòµ·¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎºÇ½ª¾Ï¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤µ·¼°¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹ ¡£
¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥Õ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÂÐ¤¹¤ë·¼ÌØ¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤´ËÜ¿Í¤È¤´²ÈÂ²¤¬°Â¿´¤·¤ÆºÇ¸å¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ò¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç»Ù¤¨¤ëÌ¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤òÀ¸¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î»þ´Ö¤¬°¦¤È·É°Õ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
