Æü·úÏ¢¡Ö·úÃÛ¥»¥ß¥Êー¡×»²²Ã¼ÔÊç½¸
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ·úÀß¶ÈÏ¢¹ç²ñ¡ÊËÜÉô¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢°Ê²¼Æü·úÏ¢¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¡Ö·úÃÛ¥»¥ß¥Êー¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Æü·úÏ¢¤Ç¤Ï¡¢·úÃÛËÜÉô¤Î»ö¶È³èÆ°´ðËÜÊý¿Ë¤Î°ì¤Ä¤Ë¡ÖÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ëÌ¤Íè¤Î·úÃÛÊ¸²½¤ÎÁÏÂ¤¡×¤ò·Ç¤²¡¢·úÃÛ¤òÃ´¤¦¼¡À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢Æü·úÏ¢·úÃÛ¥»¥ß¥Êー¤òËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤·2014Ç¯¤Ë¤Ï¥×¥ê¥Ä¥«ー¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºäÌÐ»á¤ò¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¤ª¾·¤¤·¡¢¶áÇ¯·È¤ï¤Ã¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤È¼Ò²ñ¹×¸¥¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºä»á¤Ï40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢»æ´É¤Ê¤É¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë²ÄÇ½¤ÊÁÇºà¤ò·úÃÛ¤Î¹½Â¤¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´ûÀ®³µÇ°¤ËÂª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢³×¿·Åª¤Ê·úÂ¤Êª¤ÎÁÏºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢90Ç¯Âå½éÆ¬¤Î¥ë¥ï¥ó¥ÀÊ¶Áè¤Ç¤ÎÆñÌ±»Ù±ç¤òÃ¼½ï¤Ë¡¢ºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡¢Ç½ÅÐ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤¿¤æ¤Þ¤º»Ù±ç³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤È¼Ò²ñ¹×¸¥¤ÏÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ö·úÃÛ¡×¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌäÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡¢·úÃÛ²È¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¹Ö±é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª¿½¤·¹þ¤ß²¼¤µ¤¤¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¹Ö±é¤Ï¼ýÏ¿¡¦ÊÔ½¸¤·¸åÆü¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Æü¡¡»þ¡§2025Ç¯10·î15Æü(¿å)¡¡18:30～20:30¡Ê³«¾ì18:00¡Ë
¢¡²ñ¡¡¾ì¡§Åìµþ¾Ú·ô²ñ´Û¥Ûー¥ë¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³ý¾ìÄ®1-5-8¡Ë
¢¡Äê¡¡°÷¡§300Ì¾
¢¡Äù¡¡ÀÚ¡§9·î19Æü(¶â)
¢§¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à
https://business.form-mailer.jp/fms/9cdcd915106588
¡ã¤´°ÆÆâ¡ä
¡¦¿½¹þÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤Ï ÃêÁª¤ò¹Ô¤¤¡¢·ë²Ì¤Ï9·î26Æü(¶â)¤Ë¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¡¢ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Î¾õ¶·ÇÄ°®°Ê³°¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£¡¡
¡¦ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢²¼µ£Ã£Ð£ÄÀ©ÅÙ¤Î¶¦ÄÌÇ§Äê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¡¡·úÃÛ£Ã£Ð£Ä¾ðÊóÄó¶¡À©ÅÙ¡¢£Ê£É£Á £Ã£Ð£ÄÀ©ÅÙ¡¢·úÃÛ»Î²ñ£Ã£Ð£ÄÀ©ÅÙ¡¢·úÃÛÀßÈ÷»Î´Ø·¸ÃÄÂÎ£Ã£Ð£ÄÀ©ÅÙ¡¢£Á£Ð£Å£Ã¥¢ー¥¥Æ¥¯¥È¡¢£Á£Ð£Å£Ã¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢·úÃÛ»Ü¹©´ÉÍý£Ã£Ð£ÄÀ©ÅÙ
¢¡¹Ö»Õ
ºä¡¡ÌÐ¡Ê¤Ð¤ó¡¦¤·¤²¤ë¡Ë
1957Ç¯ ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì
1977～80Ç¯ Æî¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢·úÃÛÂç³Ø¡ÊSCI-Arc¡Ëºß³Ø
1982～83Ç¯ °ëºê¿·¥¢¥È¥ê¥¨
1984Ç¯ ¥¯ー¥Ñー¡¦¥æ¥Ë¥ª¥óÂ´¶È¡¤Bachelor of Architecture¼èÆÀ
1985Ç¯ ºäÌÐ·úÃÛÀß·×ÀßÎ©
1995Ç¯ NPO¥Ü¥é¥ó¥¿¥êー¡¦¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Ä¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊVAN¡ËÀßÎ©
1995～99Ç¯ ¹ñÏ¢ÆñÌ±¹âÅùÊÛÌ³´±»öÌ³½ê¡ÊUNHCR¡Ë¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
2010Ç¯ ¥Ïー¥Ðー¥ÉÂç³ØGSDµÒ°÷¶µ¼ø
2001～08Ç¯¡¤2019～23Ç¯ ·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø´Ä¶¾ðÊó³ØÉô¶µ¼ø
2021Ç¯ ¥Ë¥åー¡¦¥èー¥í¥Ô¥¢¥ó¡¦¥Ð¥¦¥Ï¥¦¥¹°Ñ°÷
2023Ç¯～ ¼Ç±º¹©¶ÈÂç³ØÆÃÊÌ¾·æÛ¶µ¼ø
===============
¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
Æü·úÏ¢·úÃÛÀß·×Ã´Åö¼Ô
03-3551-1118
===============