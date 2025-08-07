Forescout¤Î2025Ç¯¾åÈ¾´ü¶¼°Ò¥ì¥Ó¥åー¡§¥¼¥í¥Ç¥¤ÀÈ¼åÀ¤ÎµÞÁý¡¢¹ñ²È»Ù±ç·¿¥Ï¥¯¥Æ¥£¥Ó¥º¥à¤ÎÂæÆ¬¡¢°åÎÅÊ¬Ìî¤ÎÀÈ¼åÀ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë
ÊÆ¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡¢2025Ç¯8·î4Æü - ¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ë Forescout Technologies, Inc.(https://forescout.jp/) ¤ÏËÜÆü¡¢¡Ö2025Ç¯¾åÈ¾´ü¶¼°Ò¥ì¥Ó¥åー¡Ê2025H1 Threat Review¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤ËÀ¤³¦159¤«¹ñ¤Ç´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿23,000·ï°Ê¾å¤ÎÀÈ¼åÀ¤È885¤Î¶¼°Ò¥¢¥¯¥¿ー¤òÊ¬ÀÏ¡£¼ç¤ÊÄ´ºº·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡§
- ¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¹¶·â¤Ï1ÆüÊ¿¶Ñ20·ï¤Ë¤Î¤Ü¤ë
- ¥¼¥í¥Ç¥¤ÀÈ¼åÀ¤Î°ÍÑ¤Ï46¡óÁý²Ã
¹¶·â¼Ô¤Ï¥¨¥Ã¥¸¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢IP¥«¥á¥é¡¢BSD¥µー¥Ðー¤Ê¤É¤ÎÈóÅÁÅýÅª¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÉ¸Åª¤Ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬Áý²Ã
¤³¤ì¤é¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢IT¡¦OT¡¦IoT´Ä¶´Ö¤Ç²£Å¸³«¡Ê¥é¥Æ¥é¥ë¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¡Ë¤µ¤ì¡¢¹¶·â¼Ô¤¬¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¿¼Éô¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢½ÅÍ×¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¿¯³²¤¹¤ëÂ¤¬¤«¤ê¤È¤·¤Æ°ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶︎ [¥ì¥Ýー¥ÈÁ´Ê¸(https://www.forescout.com/resources/2025h1-threat-review/)¤È¥Ö¥í¥°(https://www.forescout.com/blog/midyear-threat-report-numbers-grow-in-nearly-all-the-wrong-places/)¤Ï¤³¤Á¤é]
Forescout Technologies ¤Î¶¼°Ò¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥° ¥·¥Ë¥¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢Sai Molige »á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§
¡Ö¹¶·â¼Ô¤Ï¡¢¸«Íî¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊIoT¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ä¾ðÊóÀà¼è¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¡Êinfostealer¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ½é´ü¿¯Æþ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤Î¸å IT¡¢OT¡¢IoT ´Ä¶¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¿¯¹¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Î¶¼°Ò¥¢¥¯¥¿ー ¡ÈSilver Fox¡É ¤¬°åÎÅµ¡´Ø¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤¿¡ÈValleyRAT¡É¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢¤½¤ÎÎã¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ï¡È»à³Ñ¡É¤òÆÍ¤¡¢ÀÅ¤«¤Ë¸¢¸Â¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Forescout¤Î4D¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à(TM)¤Ï¡¢±£¤ì¤¿¿¯Æþ¸ý¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÉ¾²Á¤·¡¢½ÅÍ×¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¿¯³²¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë²£Å¸³«¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Forescout ¤Î CEO¡¢¥Ð¥êー¡¦¥Þ¥¤¥ó¥Ä
Forescout ¤Î CEO¡¢¥Ð¥êー¡¦¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡ÊBarry Mainz¡Ë»á¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§
¡Ö¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Ï¤â¤Ï¤äµ»½ÑÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¿ÍÌ¿¤ò¶¼¤«¤¹¸½¼ÂÅª¤Ê¶¼°Ò¤Ç¤¹¡£ÉÂ±¡¡¢°åÎÅµ¡´ï¡¢½ÅÍ×¥¤¥ó¥Õ¥é¡Ä¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢¥¼¥í¥Ç¥¤¡¢Èó½¾Íè·¿¤Î¿¯Æþ¸ý¡¢¹ñ²È»Ù±ç·¿¥Ï¥¯¥Æ¥£¥Ó¥º¥à¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÆü¤Î¥Äー¥ë¤Ç¡¢º£Æü¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ï¼é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ï¾ï»þ¡¦Ç½Æ°Åª¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹Èó°ÍÂ¸¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢Forescout¤ÏIT¡¢OT¡¢IoT¡¢IoMT¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÊÝ¸î¤Ç¤¤ëÍ£°ì¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¡×
Forescout Research - Vedere Labs¡Ö2025Ç¯¾åÈ¾´ü ¶¼°Ò¥ì¥Ó¥åー¡×¼ç¤ÊÄ´ºº·ë²Ì¡§
¢£ ¹¶·â¤Ï¸Å¤¤ÀÈ¼åÀ¤äÈó½¾Íè·¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¡¢¥¼¥í¥Ç¥¤¤âÁý²Ã
- 2025Ç¯°ÊÁ°¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿ÀÈ¼åÀ¤¬¿·¤¿¤Ë°ÍÑ¤µ¤ì¤¿ÀÈ¼åÀ¤Î47%¤òÀê¤á¤ë
- ¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÀÈ¼åÀ¤ÏÁ°Ç¯Èæ15¡óÁý¡¢¤¦¤Á45¡ó¤¬¹â¥ê¥¹¥¯¤Þ¤¿¤Ï½ÅÂç¤ÈÉ¾²Á
- ¥¼¥í¥Ç¥¤¤Î°ÍÑ¤Ï46¡óÁý²Ã¡¢CISA¤ÎKEV¡Ê´ûÃÎ¤Î°ÍÑºÑ¤ßÀÈ¼åÀ¡Ë¥ê¥¹¥È¤Ø¤ÎÄÉ²Ã¤Ï80¡óÁý²Ã
- Forescout¤Î¥Ï¥Ëー¥Ý¥Ã¥È´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ëOTÄÌ¿®¥×¥í¥È¥³¥ë¤Î¤¦¤Á¡¢Modbus¤¬57¡ó¤òÀê¤á¤¿
- ¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¹¶·â¡§ÈóÅÁÅýÅª¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬É¸Åª¤Ë¡¢¹¶·â¼Ô¤Ï¥¨¥Ã¥¸¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢IP¥«¥á¥é¡¢BSD¥µー¥Ðー¤òÉ¸Åª¤È¤·¡¢EDR¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÆÍ¤¤¤Æ¡¢¥é¥Æ¥é¥ë¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤ÎÂ¤¬¤«¤ê¤Ë¸¡ÃÎ¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë
¢£ ¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¹¶·â¤ÏÁ°Ç¯Èæ36¡óÁý¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤À¤±¤Ç3,649·ï
- ·î´ÖÊ¿¶Ñ608·ï¡¢1ÆüÊ¿¶Ñ20·ïÈ¯À¸
- ÊÆ¹ñ¤¬ºÇÂ¿¤ÎÉ¸Åª¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î53¡ó¤òÀê¤á¤ë
- ¼ç¤ÊÉ¸Åª¶È³¦¡§¥µー¥Ó¥¹¡¢À½Â¤¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¾®Çä¡¢°åÎÅ
¢£ °åÎÅµ¡´Ø¤¬´íµ¡Åª¾õ¶·¤Ë¡¢1Æü¤¢¤¿¤ê2·ï¤Î¿¯³²
- °åÎÅ¶È³¦¤Ï¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¤â¿¯³²·ï¿ô¤¬Â¿¤¤¶È³¦¤Ë
- ¾åÈ¾´ü¤À¤±¤ÇÌó3,000Ëü¿ÍÊ¬¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Î®½Ð
- 76¡ó¤¬¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¤äIT¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¿¯³²¡¢62¡ó¤¬¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥µー¥Ðー¡¢24¡ó¤¬¥áー¥ë¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Çー¥¿¤¬ÂÐ¾Ý
- DICOM²èÁü¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤¬»Å¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿»öÎã¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢´µ¼Ô¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Ä¾ÀÜÁÀ¤ï¤ì¤¿
¢£ ¥Ï¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¤È¹ñ²È»Ù±ç¥¢¥¯¥¿ー¤Î¶³¦¤¬Û£Ëæ¤Ë
- Forescout¤¬ÄÉÀ×¤·¤¿137¤Î¶¼°Ò¥¢¥¯¥¿ー¤Î¤¦¤Á¡¢40¡ó¤¬¹ñ²È»Ù±ç¡¢9¡ó¤¬¥Ï¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¡¢»Ä¤ê51¡ó¤¬¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Åù¤Î¥µ¥¤¥ÐーÈÈºá¼Ô
- GhostSec¡¢Arabian Ghosts¤Ê¤É¥¤¥é¥ó·Ï¥¢¥¯¥¿ー¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¿åÆ»¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëPLC¡Ê¥×¥í¥°¥é¥Þ¥Ö¥ë¡¦¥í¥¸¥Ã¥¯¡¦¥³¥ó¥È¥íー¥éー¡Ë¤òÉ¸Åª
- APT IRAN¤äCyberAv3ngers¤Ï¡¢2023-2024Ç¯¤ÎOT¹¶·âÁ°¤ËÌ¤³ÎÇ§¾ðÊó¤ò³È»¶¤·¤¿¼êË¡¤ò¡¢¸½ºß¤â¿·¤¿¤ÊID¤ÇÆ§½±
- ¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥¯¥¿ー¤Ï¾ÝÄ§Åª¹ÔÆ°¤«¤é¼Â³²¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥¤¥ó¥Õ¥é¹¶·â¤Ø¤È¿Ê²½
Forescout Research - Vedere Labs ¤Î¥ê¥µー¥ÁÀÕÇ¤¼Ô¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥É¥¹¡¦¥µ¥ó¥È¥¹»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§
¡Ö¥Ï¥¯¥Æ¥£¥Ó¥º¥à¤Ï¤â¤Ï¤ä¾ÝÄ§Åª¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñ²È»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿¸½¼ÂÅª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥éÇË²õ³èÆ°¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¥¤¥é¥ó¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥º¥à¤òÁõ¤Ã¤¿¹¶·âÀï½Ñ¤òÍÑ¤¤¡¢¤è¤ê²á·ã¡¦Â®¹¶¡¦ÆñÄÉÀ×²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ã´Åö¼Ô¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï°ìÁØ½ÅÂç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤·¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐºö¡§
- ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥ì¥¹¤Î»ñ»º¸¡½Ð¤Ç¡¢IT¡¦OT¡¦IoT¡¦°åÎÅµ¡´ï¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼±ÊÌ¡¦´Æ»ë
- ÀÈ¼åÀ¤ÎÄê´üÉ¾²Á¡¢¥Ñ¥Ã¥ÁÅ¬ÍÑ¡¢ÉÔÍ×¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ÎÌµ¸ú²½¡¢Â¿Í×ÁÇÇ§¾Ú¡ÊMFA¡Ë¤Ë¤è¤ë¶¯¸Ç¤ÊÇ§¾Ú¾ðÊó¤Î´ÉÍý
- ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢Ëü¤¬°ì¤Î¿¯³²»þ¤Ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤´¤È¤ÎÅ¸³«¤òÍÞÀ©
- PII¡Ê¸Ä¿Í¾ðÊó¡Ë¡¢PHI¡Ê°åÎÅ¾ðÊó¡Ë¡¢¶âÍ»¥Çー¥¿¤Ê¤Éµ¡Ì©¾ðÊó¤Î°Å¹æ²½¡ÊÄÌ¿®Ãæ¡¦ÊÝ´É»þ¡Ë
- EDR¡¦IDS¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥©ー¥ë¤Ê¤É¤«¤é¤Î¥Çー¥¿¤ò¼è¤ê¹þ¤à¶¼°Ò¸¡ÃÎ¥Äー¥ë¤ÎÆ³Æþ¤È¡¢¾ÜºÙ¤Ê¥æー¥¶ー¡¿¥·¥¹¥Æ¥à¥í¥°¤ÎµÏ¿
Forescout¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
25Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Forescout¤ÏFortune 100´ë¶È¡¢À¯ÉÜµ¡´Ø¡¢Âç´ë¶È¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥ê¥¹¥¯¤Î´ÉÍý¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î³ÎÊÝ¡¢¶¼°Ò¤Î·Ú¸º¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Forescout¤Î¡Ö4D¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à(TM)¡×¤Ï¡¢IT¡¢OT¡¢IoT¡¢IoMT´Ä¶¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ë»ñ»º¡Ê´ÉÍýºÑ¤ß¡¿Ì¤´ÉÍý¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¢¤ê¡¿¤Ê¤·¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Êñ³çÅª¤Ê¥¢¥»¥Ã¥È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÉ¾²Á¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÀ©¸æ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢100¤òÄ¶¤¨¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦ITÀ½ÉÊ¤È¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥Çー¥¿Åý¹ç¤È¼«Æ°²½¤µ¤ì¤¿¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Åê»ñ¤Î¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¤·¤Þ¤¹¡£
Forescout Research - Vedere Labs ¤Ï¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶È³¦¤ò¥êー¥É¤·¡¢Forescout¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò»Ù¤¨¤ëÆÈ¼«¤Î¶¼°Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÊóÆ»»ñÎÁ¤Ï¡¢2025Ç¯8·î4Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËForescout¤¬È¯É½¤·¤¿¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Î¾¶Ìõ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶Ê¸¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.forescout.com/press-releases/forescout-2025h1-threat-review-highlights-surge-in-zero-day-exploits-nation-backed-hacktivism-and-healthcare-vulnerabilities/)¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£