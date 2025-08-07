¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÎÅ¹ÊÞ¥á¥Ç¥£¥¢¡È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¹­¹ð¡É¤ÎMASTRUM¤Ë¤è¤ëÈÎÇä¤¬2025Ç¯8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥¹¥¿ー¥È¡ª

³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÅìÆüËÜ´ë²è


³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÅìÆüËÜ´ë²è¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÀÐÀî ÌÀÉ§¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë


¹­¹ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMASTRUM¡Ê¥Þ¥¹¥È¥é¥à¡Ë¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥óÅ¹ÊÞ¥á¥Ç¥£¥¢¡È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¹­¹ð¡É¡ÊÌó500Å¹ÊÞ¢¨¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹­¹ð¤ÎMASTRUMÈÎÇä¤ò8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£MASTRUMÈÎÇä¤Ë¤è¤ê·Ç½Ð½ªÎ»¸å¤Ë¹­¹ðÀÜ¿¨¼Ô¡Êimp¡¢¥êー¥Á¡¢Â°À­Åù¡Ë¤Î¥ì¥Ýー¥È¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¢¨2025Ç¯7·îËö¸½ºß





¢£ÈÎÇä³µÍ×


¡Ê£±¡ËÈÎÇä³«»Ï»þ´ü


2025Ç¯ 8·î 7Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÈÎÇä³«»Ï



¡Ê£²¡ËÈÎÇäÇÞÂÎ


¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÎÅ¹ÊÞ¥á¥Ç¥£¥¢¡È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¹­¹ð¡É



¡Ê£³¡ËÈÎÇäÊýË¡


¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥É·¿ÈÎÇä


¨¦ Í½Ìó·¿ÈÎÇä¤ÇÇÛ¿®½ªÎ»¸å¤Ë¹­¹ðÀÜ¿¨¼Ô¡Êimp¥êー¥Á Â°À­Åù¡Ë¤Î¥ì¥Ýー¥È¤ò¤´Äó½Ð



¡Ê£´¡ËÎÁ¶â (15ÉÃ¡ß£±ÏÈ¡Ë


¡¦Åìµþ¼þÊÕ+ÂçºåÉÜ+»Í¹ñ¥¨¥ê¥¢¡§1,350,000±ß


¡¦Åìµþ¼þÊÕ+ÂçºåÉÜ¥¨¥ê¥¢¡§850,000±ß


¡¦»Í¹ñ¥¨¥ê¥¢¡§500,000±ß



¡Ê£µ¡Ë·ÇºÜ´ü´Ö


£±½µ´Ö¡Ê²ÐÍËÆü³«»Ï¡Ë



¢£MASTRUM¤È¤Ï


¡ÖMASTRUM¡Ê¥Þ¥¹¥È¥é¥à¡Ë¡×¤Ï¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤ÈÆÈ¼«¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¹­¹ðºß¸Ë¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£Åö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¹ñÆâOOH¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎDX¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡Ö¹­¹ðÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Î²Ä»ë²½¡×¡ÖÇÞÂÎ¼è°ú¤Î¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó²½¡×Åù¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò»Ô¾ì¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£



¡üËÜ»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§¡¡
¡Ê³ô¡Ë¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÅìÆüËÜ´ë²è ¥á¥Ç¥£¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óËÜÉô
MASTRUM¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿ー ¥»ー¥ë¥¹Ã´Åö


mastrum_sales@jeki.co.jp


https://www.jeki.co.jp/mastrum/contact/






