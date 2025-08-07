¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÎÅ¹ÊÞ¥á¥Ç¥£¥¢¡È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¹¹ð¡É¤ÎMASTRUM¤Ë¤è¤ëÈÎÇä¤¬2025Ç¯8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥¹¥¿ー¥È¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÅìÆüËÜ´ë²è¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÀÐÀî ÌÀÉ§¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë
¹¹ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMASTRUM¡Ê¥Þ¥¹¥È¥é¥à¡Ë¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥óÅ¹ÊÞ¥á¥Ç¥£¥¢¡È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¹¹ð¡É¡ÊÌó500Å¹ÊÞ¢¨¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹¹ð¤ÎMASTRUMÈÎÇä¤ò8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£MASTRUMÈÎÇä¤Ë¤è¤ê·Ç½Ð½ªÎ»¸å¤Ë¹¹ðÀÜ¿¨¼Ô¡Êimp¡¢¥êー¥Á¡¢Â°ÀÅù¡Ë¤Î¥ì¥Ýー¥È¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¢¨2025Ç¯7·îËö¸½ºß
¢£ÈÎÇä³µÍ×
¡Ê£±¡ËÈÎÇä³«»Ï»þ´ü
2025Ç¯ 8·î 7Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
¡Ê£²¡ËÈÎÇäÇÞÂÎ
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÎÅ¹ÊÞ¥á¥Ç¥£¥¢¡È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¹¹ð¡É
¡Ê£³¡ËÈÎÇäÊýË¡
¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥É·¿ÈÎÇä
¨¦ Í½Ìó·¿ÈÎÇä¤ÇÇÛ¿®½ªÎ»¸å¤Ë¹¹ðÀÜ¿¨¼Ô¡Êimp¥êー¥Á Â°ÀÅù¡Ë¤Î¥ì¥Ýー¥È¤ò¤´Äó½Ð
¡Ê£´¡ËÎÁ¶â (15ÉÃ¡ß£±ÏÈ¡Ë
¡¦Åìµþ¼þÊÕ+ÂçºåÉÜ+»Í¹ñ¥¨¥ê¥¢¡§1,350,000±ß
¡¦Åìµþ¼þÊÕ+ÂçºåÉÜ¥¨¥ê¥¢¡§850,000±ß
¡¦»Í¹ñ¥¨¥ê¥¢¡§500,000±ß
¡Ê£µ¡Ë·ÇºÜ´ü´Ö
£±½µ´Ö¡Ê²ÐÍËÆü³«»Ï¡Ë
¡Ê£¶¡ËÇÞÂÎ¥¤¥áー¥¸¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢£MASTRUM¤È¤Ï
¡ÖMASTRUM¡Ê¥Þ¥¹¥È¥é¥à¡Ë¡×¤Ï¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤ÈÆÈ¼«¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¹¹ðºß¸Ë¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£Åö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¹ñÆâOOH¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎDX¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡Ö¹¹ðÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Î²Ä»ë²½¡×¡ÖÇÞÂÎ¼è°ú¤Î¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó²½¡×Åù¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò»Ô¾ì¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡üËÜ»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§¡¡
¡Ê³ô¡Ë¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÅìÆüËÜ´ë²è ¥á¥Ç¥£¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óËÜÉô
MASTRUM¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿ー ¥»ー¥ë¥¹Ã´Åö
mastrum_sales@jeki.co.jp
https://www.jeki.co.jp/mastrum/contact/
¡Ú MASTRUM HP ¡Û
¡ÚMASTRUM LinkedIn¡Û