¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ´ë¶È¤ÎÌö¿Ê¤ÇÀ¤³¦¤ÎOLED¾øÃåºàÎÁ»Ô¾ì¤ËÊÑ²½¤ÎÃû¤·¡Ã¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Ý¥¤¥ó¥È¥ê¥µー¥Á
¡Ú¥½¥¦¥ë¡¢ËÌµþ¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¢¥Ö¥¨¥Î¥¹¥¢¥¤¥ì¥¹¡¢¥Õ¥©ー¥È¥³¥ê¥ó¥º¡¢¹á¹Á¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥Ë¥åー¥Ç¥êー¡¢ÂæËÌ¡¢Åìµþ - 2025Ç¯8·î7Æü¡Û
¼ç¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦À¤³¦¤ÎOLED¾øÃåºàÎÁ»Ô¾ì¤ÎÇä¾å¹â¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÁ°Ç¯ÈæÌó7%¤ÎÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ãæ¹ñ¤ÎOLED¾øÃåºàÎÁ´ë¶È¤ÎÇä¾å¹â¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÁ°Ç¯Èæ21%¤ÎÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¥Ñ¥Í¥ë¥áー¥«ー¤«¤é¤ÎºàÎÁÇä¾å¹â¤ËÀê¤á¤ëÃæ¹ñ¤Î¥·¥§¥¢¤Ï¡¢2029Ç¯¤Ë¤Ï43%¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢LTOM¤¬Ãæ¹ñ¤ÎOLED¾øÃåºàÎÁ´ë¶È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»Ô¾ìÆ°¸þ¡Û
¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Ý¥¤¥ó¥È¥ê¥µー¥Á¤ÎºÇ¿·¤ÎÈ¾´üAMOLEDºàÎÁ¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢À¤³¦¤ÎOLED¾øÃåºàÎÁ»Ô¾ì¤ÎÇä¾å¹â¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÁ°Ç¯ÈæÌó7%¤ÎÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2029Ç¯¤Ë¤ÏÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë7%¤ÇÌó280²¯¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼ç¤Ë3¤Ä¤ÎÍ×°ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê1¡Ë Ãæ¹ñ¤Î¥Ñ¥Í¥ë¥áー¥«ー¤Ï¡¢Âè6À¤ÂåOLEDÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢¹â¤¤²ÔÆ¯Î¨¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2¡Ë ¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëOLEDºÎÍÑ¤ÎÁý²Ã¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Âè8À¤ÂåIT OLED¥é¥¤¥ó¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯ÎÌ»º³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ê3¡Ë 2¥¹¥¿¥Ã¥¯¥¿¥ó¥Ç¥àIT OLED¡¢4¥¹¥¿¥Ã¥¯WOLED¡¢5¥¹¥¿¥Ã¥¯QD-OLED¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÀÇ½OLEDºàÎÁ¹½Â¤¤¬À½ÉÊ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢RGBÈ¯¸÷ºàÎÁ¤Î»ÈÍÑ¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Âè8À¤ÂåIT OLEDÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢2¥¹¥¿¥Ã¥¯¥¿¥ó¥Ç¥à¹½Â¤¤òÇ°Æ¬¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð¡¢OLED¾øÃåºàÎÁ¤Î»ÈÍÑ¤¬³ÈÂç¤·¡¢OLED¾øÃåºàÎÁ»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡AMOLED Evaporation Material Market Revenue ¡Ê2024 - 2029¡Ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326961&id=bodyimage1¡Û
¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎOLED¾øÃåºàÎÁ´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ç¤¹¡£Á°½Ò¤Î¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÍË¾¤ÊÃæ¹ñ¤ÎOLED¾øÃåºàÎÁ´ë¶È9¼Ò¤Î2024Ç¯¤Î¶ÈÀÓ¤È¡¢2029Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÇä¾åÆ°¸þÍ½Â¬¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ãæ¹ñ¤ÎOLED¾øÃåºàÎÁ¼ûÍ×¤Ï2029Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÀ¤³¦¼ûÍ×¤Î46%¤òÀê¤á¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯»þÅÀ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÎOLED¾øÃåºàÎÁ´ë¶È¤ÎÃæ¹ñ¥Ñ¥Í¥ë¥áー¥«ー¸þ¤±ºàÎÁÇä¾å¹â¥·¥§¥¢¤ÏÌó33%¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2029Ç¯¤Ë¤Ï43%¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÎOLED¾øÃåºàÎÁ´ë¶È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»²Æþ¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¹â²Á³ÊÂÓ¤ÎOLED¾øÃåºàÎÁÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ãå¼Â¤Ëµ»½ÑÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤âLTOM¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÀ¤³¦¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹ºÇ½é¤ÎÃæ¹ñ¤ÎOLED¾øÃåºàÎÁ´ë¶È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Top 10 AMOLED Evaporation Material Suppliers by Revenue
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326961&id=bodyimage2¡Û
LTOM¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎÃæ¹ñOLED¾øÃåºàÎÁ´ë¶È¤¬¼ç¤Ë¶¦ÄÌÁØºàÎÁ¤ò¼è¤ê°·¤¦¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥°¥êー¥ó¥Û¥¹¥È¤äR¥×¥é¥¤¥àHTL¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÈ¯¸÷ºàÎÁ¡¦µ¡Ç½ÀºàÎÁ¤òBOE¤Ë¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤ÎÂ¾¤Î¥Ñ¥Í¥ë¥áー¥«ー¤Ø¤Î¶¡µë¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢G¥×¥é¥¤¥àHTL¡¢¥ì¥Ã¥É¥Û¥¹¥È¡¢¤½¤·¤Æ¼¡À¤ÂåOLED¸þ¤±¤Î¿·ºàÎÁ¤Î³«È¯¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤ÄÃíÌÜ¤¹¤Ù¤´ë¶È¤Ï¥µ¥Þー¡¦¥¹¥×¥é¥¦¥È¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢p¥Éー¥Ñ¥ó¥È¡¢ÀÖ¿§¥Éー¥Ñ¥ó¥È¡¢ÎÐ¿§¥Éー¥Ñ¥ó¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÆñÅÙ¡¦¹â¥³¥¹¥ÈºàÎÁ¤ò¡¢Ãæ¹ñÂç¼ê¥Ñ¥Í¥ë¥áー¥«ー¤Ë¶¡µë¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎºàÎÁ¤Ï¡¢¹â¤¤µ»½Ñ¾ãÊÉ¤Î¤¿¤á¡¢UDC¤ä¥Î¥Ð¥ì¥Ã¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¾¯¿ô¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÈÀê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Þー¡¦¥¹¥×¥é¥¦¥È¤Ï¶¡µëÎÌ¤ò³ÈÂç¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢2027Ç¯¤Ë¤ÏLTOM¤Ë¼¡¤°Çä¾å¹â¤ÇµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£