¥Ð¥¿ーÍÑÊñÁõ»æÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡§»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢Æ°¸þ¡¢Í½Â¬2025-2031
¥Ð¥¿ーÍÑÊñÁõ»æ¤È¤Ï¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥¿ー¤òÊñ¤ß¡¢ÊÝ¸î¡¦ÊÝÂ¸¡¦Î®ÄÌ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿µ¡Ç½ÀÊñÁõ»ñºà¤Ç¤¢¤ë¡£ÄÌ¾ï¡¢¥°¥êー¥¹ÂÑÀ¤òÈ÷¤¨¤¿ÆÃ¼ì²Ã¹©»æ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥¢¥ë¥ßÇó¡¢¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó¡ÊPE¡Ë¡¢¥Ñ¥é¥Õ¥£¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ð¥ê¥¢ÁØ¤ò¥é¥ß¥Íー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ìý»é¤ÎÏ³½ÐËÉ»ß¡¢»À²½ÍÞÀ©¡¢Æ÷¤¤¤Î°Ü¤êËÉ»ß¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÇ½¤ò»ý¤¿¤»¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿©ÉÊ±ÒÀ¸Ë¡¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ë°ÂÁ´À¡¢ÎäÂ¢¡¦ÎäÅà´Ä¶²¼¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤ÊÊªÀ¡¢°õºþÅ¬À¤ò¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¥Ð¥¿ー¤ÏÌý»é´ÞÍÎÌ¤¬¹â¤¯¡¢²¹ÅÙ¤ä¼¾ÅÙ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¿©ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÊñÁõ»æ¤Ë¤Ï¹âÅÙ¤Ê¼×ÃÇÀ¤ÈÂÑµ×À¡¢²Ã¹©À¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ë¡£¥Ð¥¿ーÀ½ÉÊ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ä±ÒÀ¸ÉÊ¼Á¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢ÊñÁõ»æ¤ÏÃ±¤Ê¤ëÊñºà¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀ½ÉÊ²ÁÃÍ¤Î°ìÉô¡×¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ð¥¿ーÍÑÊñÁõ»æ¤Î»º¶È¤Ï¡¢¿©ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ó¥°»Ô¾ì¤ÎÃæ¤Ç¤âÈæ³ÓÅª¥Ë¥Ã¥Á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÀìÌçÀ¤ÈÉÊ¼Á´ð½à¤Î¹â¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¡¢¿©ÉÊ¤È¤ÎÄ¾ÀÜÀÜ¿¨¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³Æ¹ñ¤Î¿©ÉÊÀÜ¿¨ºàÎÁµ¬À©¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ëÁÇºà¤ÈÀ½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢¥Ð¥¿ー¤ÏÊÝÂ¸À¤äÉ÷Ì£¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢ÊñÁõ»æ¤Îºà¼Á¡¦¸ü¤ß¡¦¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°»ÅÍÍ¤¬ÀºåÌ¤ËÀß·×¤µ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÊñÁõ¹©Äø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹âÂ®½¼Å¶µ¡¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢ÀÞ²Ã¹©À¡¢ÀÅÅÅµ¤ËÉ»ß¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Êµ»½ÑÅªÍ×·ï¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£À½»æ¡¢¥¢¥ë¥ßÇó²Ã¹©¡¢¥é¥ß¥Íー¥È¡¢¥°¥é¥Ó¥¢°õºþ¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î²Ã¹©µ»½Ñ¤¬Ê£¹çÅª¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÅÀ¤¬¡¢¤³¤Î»º¶È¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢ÎäÂ¢¡¦ÎäÅàÊªÎ®¤È¤ÎÏ¢·È¤âÉ¬¿Ü¤Ç¤¢¤ê¡¢µ¡Ç½À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÊªÎ®Å¬Àµ¤ä´Ä¶ÂÐ±þ¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤«¤é¤â¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥¿ーÍÑÊñÁõ»æ»Ô¾ì¤Ï¡¢¿©ÉÊ¾ÃÈñ¤Î°ÂÄê¼ûÍ×¤È¹âÉÊ¼Á»Ö¸þ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¾®µ¬ÌÏ¤Ê¤¬¤é»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥¿ー¤äÈ¯¹Ú¥Ð¥¿ー¡¢¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯À½ÉÊ¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¾¦ÉÊ¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÊñÁõ»æ¤Ë¤â°Õ¾¢À¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÊµáÎÏ¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÌµÃÏ¤«¤é¥Õ¥ë¥«¥éー°õºþ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ä¡¢Çó²¡¤·¡¦ÆÃ¼ì¥¤¥ó¥¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤¤ÊñÁõ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¥Ð¥¿ー¤È²ÈÄíÍÑ¥Ð¥¿ー¤Çµá¤á¤é¤ì¤ëÊñÁõ»ÅÍÍ¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÍÑÅÓ¤´¤È¤ËºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤¿ÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿»Ô¾ìÆÃÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¥áー¥«ー³Æ¼Ò¤ÏÁÇºà³«È¯¡¦°õºþ²Ã¹©¡¦¿©ÉÊ´ë¶È¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã±¤Ê¤ëÊñºà¶¡µë¤«¤é¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó°Æ·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¤ÈÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ð¥¿ーÍÑÊñÁõ»æ»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹2025-2031¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎCAGR¤¬4.1%¤Ç¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ð¥¿ーÍÑÊñÁõ»æ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï40.9²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ. ¥Ð¥¿ーÍÑÊñÁõ»æÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326952&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326952&id=bodyimage2¡Û
¿Þ. À¤³¦¤Î¥Ð¥¿ーÍÑÊñÁõ»æ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×10´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥¿ーÍÑÊñÁõ»æ¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Amcor¡¢Constantia Flexibles¡¢Wipak¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×3´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó5.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
