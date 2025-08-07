¥³¥³¥í¥ß¥ë¡¢ÅìµþÅÔ¤¬¼Â»Ü¤¹¤ëÂ¿Ëà¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÂ¥¿Ê»ö¶È¡Ö¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×ÁªÄê´ë¶È¤Ë·èÄê ¡ª·ò¹¯¡¦°åÎÅÊ¬Ìî¤Ç¡¢¿çÌ²¡ß¿´¼À´µ¥ê¥¹¥¯¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ËÄ©¤à
¼«Âð¤Ç¿´ÅÅ¿Þ¸¡ºº¤¬²ÄÇ½¤Ê°åÎÅ¥Æ¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ûー¥à¿´Â¡¥É¥Ã¥¯(R)¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥³¥í¥ß¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎÓ Âçµ®¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤¬¼Â»Ü¤¹¤ëÂ¿Ëà¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÂ¥¿Ê»ö¶È¡Ö¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·ò¹¯¡¦°åÎÅÊ¬Ìî¤ÎÁªÄê´ë¶È¤È¤·¤ÆºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤¤¿´ûÂ¸¤Î¿´ÅÅ¿Þ¸¡ººµ»½Ñ¡Ê¡Êº¸¡Ë¥Ûー¥à¿´Â¡¥É¥Ã¥¯(R)¡¡¡Ê±¦¡Ëeclat¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë¿çÌ²»þ¤Î¼Á¤ä¸ÆµÛ¾õÂÖ¤Î¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿·¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò³«È¯¡¦¼Â¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢£¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ï
ÅìµþÅÔ¤¬¼Â»Ü¤¹¤ëÂ¿Ëà¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÂ¥¿Ê»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢Â¿ËàÃÏ°è¤Ç¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬¼¡¡¹¤Èµ¯¤³¤ë¹¥½Û´Ä¡Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤òºî¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤äÂç³Ø¡¦¸¦µæµ¡´Ø¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Åù¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¸òÎ®¤·Ï¢·È¤ò¶¯¤á¤ë¼èÁÈ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢Â¿ËàÃÏ°è¤Î¥¢¥É¥Ð¥ëー¥ó¡ÊÀ®¸ù»öÎã¡Ë¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¼çÂÎ¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¹Ô¤¦¸¦µæ¡¦³«È¯¤ò½ª¤¨¤¿À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤ò¡Ö¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Â¿ËàÃÏ°è¤Î¼Ò²ñÅª¤Ê²ÝÂê¤ä´ë¶È¤ÎÆÃÄ§Åù¤òÂª¤¨9¤Ä¤Î½ÅÅÀ¥Æー¥Þ¡Ê´Ä¶¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¿·ò¹¯¡¦°åÎÅ¡¿»Ò¤É¤â¡¦¶µ°é¡¿°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡¿´Ñ¸÷¡¦¥ì¥¸¥ãー¡¿ÊªÎ®¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¿ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³èÀ²½¡¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë²þ³×¡¿¿Íºà³ÎÊÝ¡¦°éÀ®¡Ë¤Î¤â¤È¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
Â¿Ëà¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÂ¥¿Ê»ö¶È¥µ¥¤¥È
https://tama-innovation-ecosystem.jp/project/
¢£¥³¥³¥í¥ß¥ë¤Î¼è¤êÁÈ¤ß³µÍ×¡Ã¡Ö·ò¹¯¡¦°åÎÅ¡×Ê¬Ìî
º£²ó¥³¥³¥í¥ß¥ë¤Ï¡¢¡Ö·ò¹¯¡¦°åÎÅ¡×¥Æー¥Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¿··¿¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¾®·¿¿´ÅÅ·×¤òÍÑ¤¤¤¿¡¢¿´¼À´µ¤ª¤è¤Ó¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¡ÊSAS¡Ë¤ÎÁá´üÈ¯¸«¥¢¥×¥íー¥Á¤Î¼Â¾Ú¸¡¾Ú
´ûÂ¸¤Î¿´ÅÅ¿Þ¸¡ººµ»½Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë¿çÌ²»þ¤Î¼Á¤ä¸ÆµÛ¾õÂÖ¤Î¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿·¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò³«È¯¡¦¼Â¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¼Ô¤ÎÉéÃ´¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¼À´µ¥ê¥¹¥¯¤ÈSAS¤ÎÆ±»þ¸¡½Ð¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ëËÜµ»½Ñ¤Ï¡¢½¾Íè¤Î·ò¿Ç¤Ç¤Ï¸«Æ¨¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¥ê¥¹¥¯ÁØ¤Ø¤Î¡È¿·¤¿¤Ê°åÎÅ¥¢¥¯¥»¥¹¡É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÅÔÆâ¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤È¤Î¶¨¶ÈÂÎÀ©¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿ËàÃÏ°è¤òÃæ¿´¤Ë¼Â¾Ú¥Õ¥£ー¥ë¥É¤òÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¤³¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Ç¡¢Åö¼Ò¿´ÅÅ¿Þ¸¡ºº¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ûー¥à¿´Â¡¥É¥Ã¥¯(R)¡×¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¿ôÉ´Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëÊý¡¹¤ÎÌ¿¤¬¼é¤é¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë°åÎÅ¥¢¥¯¥»¥¹³Êº¹¤ä¡¢¿ÇÎÅÃÙ±ä¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡È¤¹¤°µ¤¤Å¤±¤ë¡¦¤¹¤°¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÉµßÌ¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÀ¤³¦´ð½à¤ÇÉáµÚ¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜ¼Â¾Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¹âÎð²½¥¨¥ê¥¢¡¦°åÎÅ¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¸Â¤é¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼«Âð¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÍ½ËÉ°åÎÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±»þ¤Ë¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¤È¤¤¤¦¸«Íî¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¼À´µ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥¯·¼È¯¤È¡¢°åÎÅÈñÅ¬Àµ²½¤Ø¤Î´óÍ¿¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¹ÔÀ¯¡¦´ë¶È¡¦½»Ì±¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·¤¿¤Ê°åÎÅ¤Î¤«¤¿¤Á¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥³¥í¥ß¥ë ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://kokoromil.com/
📰 ¥Ûー¥à¿´Â¡¥É¥Ã¥¯(R) ¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸
https://homeheart.health/products/homeheart-pro01(https://homeheart.health/products/homeheart-pro01?utm_source=release&utm_medium=PRTimes&utm_campaign=20250807)
¡ã¤½¤ÎÂ¾´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡ä
¥Ûー¥à¿´Â¡¥É¥Ã¥¯(R)¡¿eclat¡Ê¥¨¥¯¥é¡Ë¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://kokoromil.com/service/
²ñ¼Ò¾ðÊó¡§https://kokoromil.com/about-us/
¼ÂÀÓ¾Ò²ð¡§https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/98284
¢£¥³¥³¥í¥ß¥ë¤Î¸Ä¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ûー¥à¿´Â¡¥É¥Ã¥¯(R)¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¤³¦1°Ì¡¦ÆüËÜ¤Ç¤â2°Ì¤Î»à°ø¡Ö¿´¼À´µ¡×¡£¤½¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¡ÖÉÔÀ°Ì®¡×¤ò¡¢¼«Âð¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¸¡ºº´°Î»¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤¬¡Ö¥Ûー¥à¿´Â¡¥É¥Ã¥¯(R)¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸¡½ÐÎ¨¤Ï¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ10¡ó ¢ª ¡Ö¥Ûー¥à¿´Â¡¥É¥Ã¥¯(R)¡×36¡ó¡ª¢¨
¢¨¥Ûー¥à¿´Â¡¥É¥Ã¥¯¤ÇÍ×·Ð²á´Ñ»¡Ëô¤ÏÍ×¼õ¿Ç¤¬½Ð¤¿Êý¤Î³ä¹ç
¡Ö¥Ûー¥à¿´Â¡¥É¥Ã¥¯(R)¡×¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ
¶»Éô¤Ë¾®·¿¤Î¿´ÅÅ·×¤òÅ½ÉÕ¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿´ÅÅ¿Þ¤ò·×Â¬¤·¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ä¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ï¡¢30ÉÃÄøÅÙ¤ÎÂ¬Äê¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ûー¥à¿´Â¡¥É¥Ã¥¯(R)¤Ï»þ´Ö¤Ë¤·¤Æ1,000ÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤ë»þ´Ö¤ò·×Â¬¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¿çÌ²Ãæ¤Î°Û¾ï¥ê¥º¥à¤äÆü¾ïÀ¸³èÃæ¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤Ïµ¤ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¤¥ê¥¹¥¯¤â¸¡½Ð¤Ç¤¡¢¤è¤êÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¿´¼À´µ¥ê¥¹¥¯¤ÎÇÄ°®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
°Û¾ï¤¬¸«¤Ä¤«¤ì¤Ð°åÎÅµ¡´Ø¤Ø¤¹¤Ð¤ä¤¯Ï¢·È¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤â´°È÷¤·¤Æ¤ª¤êÀìÌç°å¤Î¥Õ¥©¥íー¤Þ¤Ç¼«Âð¤Ç´°·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ö¥Ûー¥à¿´Â¡¥É¥Ã¥¯pro¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆÍÁ³»à¤Î°ú¤¶â¤È¤Ê¤ë¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¡ÊSAS¡Ë¤ä¿çÌ²¤Î¼Á¡¦¥¹¥È¥ì¥¹¤â°ìÅÙ¤ÇÂ¬Äê¤·¡¢¤½¤ì¤òÎ×¾²¸¡ººµ»»Õ¤¬²òÀÏ¤·¤Æ¥ì¥Ýー¥È¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
6¿Í¤Ë1¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëーÀ¤³¦¤Ç¡ÈºÇ¤âÌ¿¤òÃ¥¤¦ÉÂ¡É¤Î¸¶°ø¤Î1¤Ä¡ÖÉÔÀ°Ì®¡×
¡Ö¥Ûー¥à¿´Â¡¥É¥Ã¥¯(R)¡×¤Ç¡¢¤½¤ÎÉÔÀ°Ì®¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¡ª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢¨9～24»þ¤Î¸¡ºº
¼Â¤Ï¡¢6Ê¬¤Ë1¿Í¤¬¿´Â¡¤¬¸¶°ø¤ÎÆÍÁ³»à¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î»à°øÂè2°Ì¡¢À¤³¦¤ÇÂè1°Ì¡¢
¿´¼À´µ¤Ï¡¢º£¤ä¡ÈºÇ¤âÌ¿¤òÃ¥¤¦ÉÂ¡É¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤Î1¤Ä¤Ï¡ÖÉÔÀ°Ì®¡×¡£
¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÏÉÔÀ°Ì®¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Ì¿¤ò¶¼¤«¤¹¥ê¥¹¥¯¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿´Â¡¤¬¸¶°ø¤ÎÆÍÁ³»àー¤Ê¤¼¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡©·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î¸¡½ÐÎ¨¡á10¡ó
¡ÖÆÍÁ³»à¡×¤Ï¼«Ê¬¤Ï¤â¤Á¤í¤ó²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ê¤ÉÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ç¤â¡¢Ã¯¤â¤¬Èò¤±¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢ÉÔÀ°Ì®¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÆü¤Ë²¿½½²ó¤âÈ¯À¸¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤·¤«È¯À¸¤·¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ä¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ç¤Î¿´ÅÅ¿Þ¸¡ºº»þ´Ö¤Ï30ÉÃ¡£¤½¤Î30ÉÃ¤Ç°Û¾ï¤¬½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Ëü¤¬°ì¥ê¥¹¥¯¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡ÄÆÍÁ³»à¤ÏÁ°¿¨¤ì¤Ê¤¯Ã¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
Ëü¤¬°ì¥ê¥¹¥¯¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È
¢£ÉÔÀ°Ì® ¢ª¿´Ää»ß¤ä¿´ÉÔÁ´¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤Ë¤è¤ëÆÍÁ³»à
¢£¿çÌ²¾ã³²¡¦¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¡ÊSAS¡Ë¢ª
¹â·ì°µ¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¡¢Ç§ÃÎ¾É¡¢¿´Â¡È¯ºî¡¢Ç¾Â´Ãæ¤Ê¤É
¢£¥¹¥È¥ì¥¹ ¢ª¤¦¤Ä¤äÉÔ°Â¾ã³²¡¢ÌÈ±ÖÎÏÄã²¼¤Ë¤è¤ë¤¬¤ó¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÍÁ³»à¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¡È²¿¤ÎÁ°¤Ö¤ì¤â¤Ê¤¯¡Éµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¼êÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ëº£¤¹¤°¼«Âð¤Ç¼ê·Ú¤Ë¸¡ºº¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¬Åö¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ûー¥à¿´Â¡¥É¥Ã¥¯PRO(https://homeheart.health/products/homeheart-pro01?utm_source=release&utm_medium=PRTimes&utm_campaign=20250807)¡§19,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ûー¥à¿´Â¡¥É¥Ã¥¯(R)(https://homeheart.health/products/homeheart01?utm_source=release&utm_medium=PRTimes&utm_campaign=20250807)¡§12,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤¹¤Ç¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¤Î·ò¹¯¿ä¿Ê»Üºö¤äÊ¡Íø¸üÀ¸¤Ë¤ËºÎÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¡¦¼Â¶ÈÃÄ¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤âÁª¼ê¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ª¤è¤ÓÁª¼êÀ¸Ì¿¤Î±äÌ¿¤Î¤¿¤á¤Ë³èÍÑÃæ¤Ç¤¹¡£
»Ï¤á¤ä¤¹¤¯¤ÆÂ³¤±¤ä¤¹¤¤ÈñÍÑ´¶¡ª
°å»Õ¤â¿ä¾©¡¢Â¿¤¯¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬¿®Íê¤Î¾Ú¡ª
¾Ü¤·¤¯¤Ï°Ê²¼¤Þ¤Ç¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥³¥í¥ß¥ë
¹ÊóÉô: info@kokoromil.com
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à:
https://kokoromil.com/contact/
☑ÄÌ±¡¥¼¥í¡¦¼«Âð¤Ç´°·ë¶»¤ËÄ¶¾®·¿¿´ÅÅ·×¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÀ¸³è¤¹¤ë¤À¤±
☑ ÉÂ±¡¥ì¥Ù¥ë¤Î¹âÀºÅÙ¤Ê¸¡ºº¤¬²ÄÇ½
☑ ÉÔÀ°Ì® + °ú¤¶â¤È¤Ê¤ë¿çÌ²¡¦¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤â°ìÅÙ¤ÇÂ¬Äê
☑ ¸¡ºº¸å¤Ï°åÎÅµ¡´Ø¤Ø¤¹¤Ð¤ä¤¯Ï¢·È
☑ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤â´°È÷
☑ ¸¡ººÈñÍÑ¤Ï12,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥³¥í¥ß¥ë
ÂåÉ½ ¡§ÎÓ Âçµ®
½êºßÃÏ¡§¢©160-0023
¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6ÃúÌÜ2ÈÖ16¹æ¿ûÌî¥Ó¥ë2F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢µÚ¤ÓÎ×¾²¸¦µæ»ö¶È
Äó¶¡¥µー¥Ó¥¹¤Ï°Ê²¼
¡Ò¸Ä¿Í¸þ¤±¡ÓÉÔÀ°Ì®¡¢¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·² (SAS)¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÃû¸õ¤ò¿´ÅÅ·×¤ò»È¤Ã¤Æ²Ä»ë²½¤¹¤ë¡Ö¥Ûー¥à¿´Â¡¥É¥Ã¥¯(R)¡×
¡Ò°åÎÅµ¡´Ø¸þ¤±¡Ó»È¤¤ÀÚ¤ê¥Û¥ë¥¿ー¿´ÅÅ·×¡Öeclat¡×
¡Ò°åÎÅµ¡´Ø¸þ¤±¡ÓÆ°Êª°åÎÅ¿´ÅÅ¿Þ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢¥Û¥ë¥¿―¸¡ºº
²ñ¼ÒHP¡§https://kokoromil.com/
https://prtimes.jp/a/?f=d98284-87-099f00573b7702f06ba09280b8c2e778.pdf