Àï¸å¤«¤é80Ç¯¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î´ê¤¤¤ò·Ò¤°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ôー¥¹¥Õ¥ì¥¤¥à¥àー¥Ö¥á¥ó¥È in ISHIKAWA¡×¤ò³«ºÅ¡¢Ê¿ÏÂ¤ÊÌ¤Íè¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¡¢¶¦¤Ë¹Í¤¨¡¢¶¦¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¦Í¤¹¤ë¾ì¤Ø
´Ö»ÅÀÚ¤ê¤Ç¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë´Ö¤Å¤¯¤ê¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î¥³¥Þ¥Ëー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÐÀî¸©¾®¾¾»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÄÍËÜ·òÂÀ¡Ë¤Ï¡¢Ê¿ÏÂ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¼Â´¶¤·¡¢¹¤¯¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶¦Í¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢ 8·î20Æü¤Ë¡Ö¥Ôー¥¹¥Õ¥ì¥¤¥à¥àー¥Ö¥á¥ó¥È in ISHIKAWA¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Ê¿ÏÂ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡ÖÊ¿ÏÂ¤Î²Ð¡×¤òÁ°¤Ë¡¢Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¹Åç¤Ë¸¶»ÒÇúÃÆ¤¬Åê²¼¤µ¤ì¤Æ80Ç¯´Ö¡¢º£¤âÇ³¤¨Â³¤±¤ë¡Ö²Ð¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤Î²Ð¤Ï¤«¤Ä¤Æ¹Åç»Ô¤«¤éÊ¡²¬¸©È¬½÷»Ô¤Ë»ý¤Áµ¢¤é¤ì¡¢¤Ï¤¸¤á¤ÏÁþ¤·¤ß¤äÊóÉü¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¤ºÐ·î¤ò¿ÍÃÎ¤ì¤ºÇ³¤ä¤·Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÁ´¹ñÅª¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢º£¤Ç¤Ï¡ÖÊ¿ÏÂ¤Î²Ð¡×¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡ÖÊ¿ÏÂ¤Î²Ð¡×¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤¿±¿Æ°¤¬¡¢¥Ôー¥¹¥Õ¥ì¥¤¥à¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁ´¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¿ÏÂ±¿Æ°¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥Þ¥Ëー¤Ç¤Ï10²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨Ê¿ÏÂ¤Î²Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://www.yame.film/locate/heiwanohiroba
¡¡¥³¥Þ¥Ëー¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÊ¿ÏÂ¤Î²Ð¡×¤òÈ¬½÷»Ô¤«¤éÊ¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë18»þ30Ê¬¤«¤é¡¢¡Ö¥Ôー¥¹¥Õ¥ì¥¤¥à¥àー¥Ö¥á¥ó¥È in ISHIKAWA¡×¤ÈÂê¤·¡¢Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊ¿ÏÂ¤Î²Ð¡×¤ÎÁ°¤ÇÊ¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¡¢´ê¤¤¤ò¶¦Í¤·¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤äÀ¤³¦¤ËÌ´¤ä´õË¾¤ò¤â¤Æ¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£»²²Ã¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¤¬»öÁ°¤Ë»²²ÃÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤«¤é»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ ¡Ë
³§ÍÍ¤Î¤´»²²Ã¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢£
Æü¡¡»þ¡§2025Ç¯8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡18:30～20:30¡Ê18:00³«¾ì¡Ë
²ñ¡¡¾ì¡§¥³¥Þ¥Ëー³ô¼°²ñ¼Ò ËÜ¼Ò»öÌ³½êÅï£±³¬¡¡¥»¥ß¥Êー¥ëー¥à
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÀÐÀî¸©¾®¾¾»Ô¹©¶ÈÃÄÃÏ1-93¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡§https://forms.gle/Jnr82o8RV3tdsRNKA
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326937&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326937&id=bodyimage2¡Û
