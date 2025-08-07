¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥«ー¥Ü¥ó¥Ê¥Î¥Á¥åー¥Ö¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡Ê¥¹¥Ý¥ó¥¸¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¥·ー¥È¡Ë¡¦Ê¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½
2025Ç¯8·î7Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ìÄ´ºº»ñÎÁÈÎÇä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥«ー¥Ü¥ó¥Ê¥Î¥Á¥åー¥Ö¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡×Ä´ºº»ñÎÁ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ê¥Î¥Á¥åー¥Ö¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Æ°¸þ¡¢Í½Â¬¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ
________________________________________
¥«ー¥Ü¥ó¥Ê¥Î¥Á¥åー¥Ö¥¹¥Ý¥ó¥¸»Ô¾ì¤Î³µÍ×¤ÈÀ®Ä¹Å¸Ë¾
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ê¥Î¥Á¥åー¥Ö¥¹¥Ý¥ó¥¸¡Ê°Ê²¼CNT¥¹¥Ý¥ó¥¸¡Ë»Ô¾ì¤Ï2023Ç¯»þÅÀ¤ÇXXXÉ´ËüÊÆ¥É¥ë¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2030Ç¯¤Ë¤ÏXXXÉ´ËüÊÆ¥É¥ë¤Ø¤È³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤ÏXXX%¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
CNT¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ï¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ç¼«Î©Åª¤Ê»°¼¡¸µ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½Â¤¤ò»ý¤Ä¶Ë¤á¤Æ·ÚÎÌ¤Ê¥Ê¥ÎºàÎÁ¤Ç¡¢¶õµ¤Ãæ¤ä±ÕÂÎÃæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ·«¤êÊÖ¤·ÊÑ·Á¡¦°µ½Ì¤¬²ÄÇ½¤ÊÃÆÀÁÇºà¤Ç¤¹¡£²½³Øµ¤ÁêÀ®Ä¹Ë¡¡ÊCVD¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢¿¨ÇÞÁ°¶îÂÎ¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥§¥í¥»¥ó¤ÈÃºÁÇ¸»¤Î1,2-¥¸¥¯¥í¥í¥Ù¥ó¥¼¥ó¤òÍÑ¤¤¤ÆÀ¸À®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
________________________________________
ÍÑÅÓ¤È»Ô¾ì¹½Â¤¤ÎÁ´ÂÎÁü
CNT¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Î¼çÍ×¤ÊÍÑÅÓÊ¬Ìî¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ü ´Ä¶¾ô²½¡§Ìý¤äÍ³²Êª¼Á¤ÎµÛÃå¡¦½üµî¤ËÍ¥¤ì¤¿ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¡¢´Ä¶ÂÐ±þ·¿ÁÇºà¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¿¨ÇÞ¡§¹âÉ½ÌÌÀÑ¤ÈÆ³ÅÅÀ¤ò³è¤«¤·¡¢³Æ¼ï²½³ØÈ¿±þ¤äÅÅµ¤²½³Ø¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ø¤Î±þÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¡§ÅÅÃÓ¤ä¥¹ー¥Ñー¥¥ã¥Ñ¥·¥¿¤ÎÅÅ¶ËºàÎÁ¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¤½¤ÎÂ¾¡§¥Ð¥¤¥ª°åÎÅ¡¢ÃÇÇ®ºà¡¢¹½Â¤Êä¶¯ºà¤Ê¤É¡¢ÀèÃ¼Ê¬Ìî¤Ç¤Î±þÍÑ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Á¾õÊÌ¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î2¼ïÎà¤¬»Ô¾ì¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¥¹¥Ý¥ó¥¸¥Ö¥í¥Ã¥¯¡§¸ü¤ß¤ÈÂÎÀÑ¤ò»ý¤Á¡¢¹½Â¤ºàÎÁ¤äµÛÃåÍÑÅÓ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¥¹¥Ý¥ó¥¸¥·ー¥È¡§½ÀÆðÀ¤ÈÌÌÀÑ¸úÎ¨¤ËÍ¥¤ì¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤äµ¡Ç½Ëì¤Ê¤É¤ÎÍÑÅÓ¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
________________________________________
ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ìÆ°¸þ
ÃÏ°èÊÌ¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡¢ÆÃ¤ËÃæ¹ñ¤¬À¤³¦»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¿ÊÅª¤ÊÀ½Â¤´ðÈ×¤È¹ñ²È¼çÆ³¤Îµ»½Ñ»Ù±ç¡¢´Ä¶ÌäÂê¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬Í×°ø¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñ¤ÏCNT¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Î¸¦µæ³«È¯¤ª¤è¤Ó»º¶È²½¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¾ÃÏ°è¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌÊÆ¤ª¤è¤Ó²¤½£¤â°ÂÄêÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë´Ä¶ÊÝÁ´Ê¬Ìî¤äÀèÃ¼ºàÎÁ»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢Ë¡µ¬À©¤Î¶¯²½¤ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»º¶ÈÈ¯Å¸¤Ø¤Î°Õ¼±¸þ¾å¤¬»Ô¾ì³ÈÂç¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
________________________________________
µ»½ÑÆ°¸þ¤È»º¶È²ÝÂê
CNT¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ï¶Ë¤á¤Æ³×¿·Åª¤ÊºàÎÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢°Ê²¼¤Îµ»½ÑÍ×ÁÇ¤¬»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¥Ê¥Î¹½Â¤À©¸æ¡§»°¼¡¸µ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÌ©ÅÙ¤äÆ³ÅÅÆÃÀ¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ëµ»½Ñ¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ÎÌ»ºµ»½Ñ¤Î³ÎÎ©¡§CVD¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÂçÎÌÀ¸»º¥×¥í¥»¥¹¤¬²þÎÉ¤µ¤ì¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü µ¡Ç½É½ÌÌ½èÍý¡§µÛÃåÇ½ÎÏ¤ä²½³ØÅª°ÂÄêÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëÉ½ÌÌ½¤¾þµ»½Ñ¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢»Ô¾ì³ÈÂç¤Ë¤ª¤±¤ë¾ãÊÉ¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü ¸¶ºàÎÁÈñ¤Î¹â¤µ¤ÈÀ½Â¤¥³¥¹¥È
¡ü ºàÎÁÀÇ½¤Î¥Ð¥é¤Ä¤¤ÈÉÊ¼Á´ÉÍý¤ÎÆñ¤·¤µ
¡ü Âçµ¬ÌÏ±þÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿¼Â¾Ú»öÎã¤ÎÉÔÂ
¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¸¦µæµ¡´Ø¤È´ë¶È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¥Ö¥ìー¥¯¥¹¥ëー¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ì¶¥Áè¤È¼çÍ×´ë¶È¤ÎÊ¬ÀÏ
