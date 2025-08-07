¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
OTTOCAST¡Ê¥ª¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¡Ë¤È¤Ï¡©¼ÖºÜ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹²½¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ°Äì²òÀâ
Îß·×ÈÎÇäÂæ¿ô100ËüÂæÄ¶¡£À¤³¦80¥«¹ñ°Ê¾å¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¼ÖºÜ¥¹¥Þー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖOTTOCAST¡Ê¥ª¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹CarPlay¥¢¥À¥×¥¿ー¤äAI Box¡¢PND¡Ê¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ë¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç³×¿·Åª¤Ê¥É¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓOTTOCAST¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ä¼çÎÏÀ½ÉÊ¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
OTTOCAST¤È¤Ï¡©
OTTOCAST¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡¦¿¼圳¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¿¼圳Ï©Ç·²»²Êµ»Í¸Â¸ø»Ê¤¬Å¸³«¤¹¤ë¼ÖºÜ¥¹¥Þー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£2009Ç¯¤ËÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¼ÖºÜ¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ä±¿Å¾»Ù±çµ»½Ñ¤Ë´Ø¤ï¤ëÆÈ¼«³«È¯¤ò½Å¤Í¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï²¤ÊÆ¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤É¤ò´Þ¤à87¥«¹ñ°Ê¾å¤ÇÀ½ÉÊ¤òÅ¸³«¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡ÖOTTOCAST¡×¤Ï¡¢¡ÖAuto¡Ê¼Ö¡Ë¡×¤È¡ÖCast¡ÊÀÜÂ³¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥¹¥Þー¥ÈÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ï¡§
¡ÖSTAY CONNECTED, STAY AHEAD¡×――¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»þÂå¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326890&id=bodyimage1¡Û
OTTOCAST¼çÎÏÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
OTTOCAST¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤ÎÀ½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§
¡Ê1¡Ë Adapter¥·¥êー¥º
¥¹¥Þ¥Û¤ÎCarPlay / Android Auto¤ò¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹²½¤¹¤ë¥¢¥À¥×¥¿ー¡£¡ÖMINI¡×¡ÖCar TV Mate¡×¡ÖMirror Touch¡×¤Ê¤É¡¢ÇÛÀþÉÔÍ×¤Ç²÷Å¬¤Ê¼ÖÆâ´Ä¶¤ò¼Â¸½¡£
¡Ê2¡Ë AIBox¥·¥êー¥º
Android OS¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡£¡ÖP3¡×¤ä¥³¥¹¥Ñ½Å»ë¤Î¡ÖP3 LITE¡×¡¢²»À¼AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÆâÂ¢¤·¤¿¡ÖNANO¡×¤Ê¤É¡¢Â¿µ¡Ç½¥â¥Ç¥ë¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë PND¥·¥êー¥º
»ý¤Á±¿¤Ó²ÄÇ½¤Ê¼ÖºÜ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤À½ÉÊ¡£¥æー¥¶ー¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤Æ11.4¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç²èÌÌ¥â¥Ç¥ë¤âÅÐ¾ìÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Î³èÆ°¤ÈÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë
OTTOCAST¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨²ñ½ÐÅ¸¡§2025 AUTOMOTIVE WORLD¡¢JAPAN MOBILITY SHOW¤Ê¤É
¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤ÎÏ¢·È¡§¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¶¨»¿¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤È¤Î¸ÂÄê¥â¥Ç¥ëÈÎÇä
ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡§Amazon¡¢³ÚÅ·¡¢AUTOBACS¡¢Yellow Hat¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¡¢¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é Åù
¹ñÆâ³°¤Ç¤Î¥æー¥¶ーÉ¾²Á¤â¹â¤¯¡¢Amazon¡¦³ÚÅ·¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ¡ú4.3°Ê¾å¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Çä¤ì¶Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ³°¤Î¼«Æ°¼Ö·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥È·ÏYouTuber¤Ë¤è¤ë¾Ò²ð¡¦¥ì¥Ó¥åーÆ°²è¤ÏÎß·×ºÆÀ¸¿ô100Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¡¢SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÊ¼Á¡¦°ÂÁ´À¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
OTTOCASTÀ½ÉÊ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦Åª¤Ê°ÂÁ´¡¦ÉÊ¼ÁÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TELEC¡ÊÆüËÜ¡Ë
CE / RoHS / ISO9001 / IATF16949¡Ê¹ñºÝÉÊ¼Á´ð½à¡Ë
BSCI¡Ê¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¡Ë¤Ê¤É
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¸ìÂÐ±þ¤ÎÀìÇ¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¡¢¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢¹¹¿·ÂÐ±þ¡¢ÉÔ¶ñ¹ç»þ¤Î¸ò´¹À©ÅÙ¤Ê¤É¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¤â½¼¼Â¡£
ºÇ¿·¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¾ðÊó
――²Æ¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª´ü´Ö¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅÃæ――
OTTOCAST¤Ç¤Ï¡¢²Æ¤Î¤ª½Ð¤«¤±¥·ー¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢AmazonÅ¹¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡Û
2025Ç¯8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë～8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
