¡ã´Ý¤ÎÆâÃçÄÌ¤ê¤Îº£¸å¤Î¤¢¤êÊý¤ä³èÍÑÊýË¡¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¼Ò²ñ¼Â¸³¡ä ¡ÖMarunouchi Street Park 2025 Summer¡×2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë～ 9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë
Marunouchi Street Park 2025¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê¹½À®ÃÄÂÎ¡§Âç´ÝÍ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶¨²ñ¡Ê¥ê¥¬ー¥ìÂç´ÝÍ¡Ë¡¢Âç¼êÄ®¡¦´Ý¤ÎÆâ¡¦Í³ÚÄ®ÃÏ¶è¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¶¨µÄ²ñ¡¢»°É©ÃÏ½ê³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ï¡¢´Ý¤ÎÆâÃçÄÌ¤ê¤Îº£¸å¤Î¤¢¤êÊý¤ä³èÍÑÊýË¡¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¼Ò²ñ¼Â¸³¡ÖMarunouchi Street Park 2025 Summer¡×¤ò2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë～ 9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î17Æü´Ö¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
²áµî³«ºÅ¤ÎÍÍ»Ò
¡ÖMarunouchi Street Park¡×¤Ï2019Ç¯¤«¤é¼Â»Ü¤·¡¢º£²ó¤Ç14²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ»Ï©¤Ê¤É¤Î¸ø¶¦¶õ´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ24»þ´Ö¤Î¸òÄÌµ¬À©¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Êâ¹Ô¼Ô¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢·Ê´Ñ¤Èµ¡Ç½¤òÄ´ÏÂ¡¦Í»¹ç¤µ¤»¤ë¡ØBlending the Streetscape¡Ê¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥° ¥¶ ¥¹¥È¥êー¥È¥¹¥±ー¥×¡Ë¡Ù¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢´Ý¤ÎÆâÃçÄÌ¤ê±èÆ»°û¿©»ÜÀß¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÅ¹ÊÞ¤ÈÆ»Ï©¡¢¥Ü¥éー¥É¡Ê¼Ö»ß¤á¡ËÅ±µî¤Ë¤è¤ëÊâ¼ÖÆ»¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹²½¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Æー¥Ö¥ë¤ä¥Ù¥ó¥Á¡¢¥Õ¥¡¥Ë¥Á¥ãー¡¢¼ÇÀ¸¤ä¿¢ºÏ¥×¥é¥ó¥¿ー¤ÎÀßÃÖ¤Ë¤è¤ë¡¢ÎÐ¤ÈÆ»Ï©¤ò°ìÂÎÅª¤Ë·Ò¤²¤ë·Ê´Ñ¤Å¤¯¤ê¤ò°Õ¼±¡£Á´3¥Ö¥í¥Ã¥¯¡ÊÌó300m¡Ë¤ËµÚ¤ÖÅÔ¿´¤ÎÆ»Ï©¶õ´Ö¤Ë24»þ´Ö¤Î¸òÄÌµ¬À©¤ò¤«¤±¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¡ÖÂÚÎ±¡×¡Ö²óÍ·¡×¶õ´Ö¤ÇÆø¤ï¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¹ó½ë¤¬Â³¤¯²Æ¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢Block1¤Ç¤ÏÆü¸÷¤ò90%¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·ÎÃ¤·¤¤¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¤¹¤ëÆü½ü¤±¥·¥§ー¥É¡¢Block2¤Î²°³°µÒÀÊ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤òÀßÃÖ¤·¡¢Block2¡¦3¤Ç¤Ï¼×Ç®¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¿Í¹©¼Ç¤òÁíÌÌÀÑÌó910Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ÉßÀß¡£Êâ¹Ô¼ÔÀìÍÑÆ»Ï©²½Åù¤ÎÀ©ÅÙ³èÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤â¹ÍÎ¸¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Ê¤¬¤é´Ý¤ÎÆâÃçÄÌ¤ê¤Î¿ÍÃæ¿´¤ÎÆ»Ï©²½¤Ë¸þ¤±¤¿·Æ¤¤¤Î¶õ´Ö¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢´ü´ÖÃæ¤Î9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë～16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ï¡¢¥ïー¥ë¥É¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆBlock1¤òÎ¦¾å¶¥µ»¥È¥é¥Ã¥¯»ÅÍÍ¤Î¶õ´Ö¤ËÅ¾´¹¤·¡¢À¤³¦Î¦¾å±þ±ç´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢ÅÔ¿´¤ÎÆ»Ï©¶õ´Ö¤òÁ´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤ëÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÅù¤âÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â»Ü³µÍ×
¡ÚÌ¾¡¡¡¡¾Î¡ÛMarunouchi Street Park 2025 Summer
¡Ú¼Â»ÜÆü»þ¡Û2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë～9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë11:00～22:00¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï20:00¤Þ¤Ç¡Ë
¡Ú¼Â»Ü¾ì½ê¡Û´Ý¤ÎÆâÃçÄÌ¤ê¡ÊÆÃÊÌ¶èÆ»ÀéÂè114¹æ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Block1¡§´Ý¥Ó¥ë¡¦Í¹Á¥¥Ó¥ë¡¦»°É©¾¦»ö¥Ó¥ëÁ°
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Block2¡§´Ý¤ÎÆâÆóÃúÌÜ¥Ó¥ë¡¦´Ý¤ÎÆâÃçÄÌ¤ê¥Ó¥ëÁ°
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Block3¡§´Ý¤ÎÆâ¥Ñー¥¯¥Ó¥ë¡¦ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿¥Ó¥ëÁ°
¡Ú¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ûhttps://marunouchi-streetpark.com/
¡Ú¼ç¡¡¡¡ºÅ¡ÛMarunouchi Street Park 2025 ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¹½À®ÃÄÂÎ¡§ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í Âç´ÝÍ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶¨²ñ¡Ê¥ê¥¬ー¥ìÂç´ÝÍ¡Ë¡¿
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Âç¼êÄ®¡¦´Ý¤ÎÆâ¡¦Í³ÚÄ®ÃÏ¶è¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¶¨µÄ²ñ¡¿»°É©ÃÏ½ê³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¡Ú¸å¡¡¡¡±ç¡ÛÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÅìµþÅÔ
¡Ú¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦»Ü¹©¡¦±¿±Ä¡Û³ô¼°²ñ¼ÒÇµÂ¼¹©éº¼Ò
¡Ú´ë²è¶¨ÎÏ¡Û»°É©ÃÏ½ê¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÖMarunouchi Street Park¡×¤Ï´Ý¤ÎÆâÃçÄÌ¤ê¤È¤¤¤¦Æ»Ï©¶õ´Ö¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê³èÍÑ¤äÂÚÎ±¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¤·¡Ö¥¦¥©ー¥«¥Ö¥ë¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ»ö¶È¤Ï¡Ö¥Ñー¥¯¡¦¥¹¥È¥êー¥ÈÅìµþ¢¨¡×¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ö¤«¤é¿ÍÃæ¿´¤Ø¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æ»Ï©¶õ´ÖÅù¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿Í¤¬Êâ¤¤¤Æ³Ú¤·¤à¤Þ¤Á¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡£2020Ç¯¤è¤ê¡¢ÅìµþÅÔ¤¬ÃÏ°èÃÄÂÎ¤äÃÏ¸µ¶è»ÔÅù¤ÈÏ¢·È¤·¡¢°ìÂÎÅª¤Ë¹Êó¡¦¼þÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Block£±¡Ê´Ý¥Ó¥ë¡¦Í¹Á¥¥Ó¥ë¡¦»°É©¾¦»ö¥Ó¥ëÁ°¡Ë¡§MSP collection
¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Æー¥Þ¤ò¡ÖMSP collection¡×¤È¤·¡¢²áµî¤ËMarunouchi Street Park¤ÇÀ©ºî¡¢³èÍÑ¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ë¥Á¥ãー¤Î¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£²áµî¤ÎMarunouchi Street Park¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Õ¥¡¥Ë¥Á¥ãー¤Ç¤ÎÂÚºß¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¤¥áー¥¸¥Ñー¥¹
MSP2024 Summer¤Ë¤ÆÀßÃÖ¤·¤¿¥ì¥ó¥¬¥Ù¥ó¥Á
MSP2023 Winter¤ËÀßÃÖ¤·¤¿´ó¤êÆ»¥Ù¥ó¥Á
35¡î¤òÄ¶¤¨¤ëÌÔ½ëÆü¤¬Â³¤¯º£²Æ¤Î½ë¤µÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¥³ー¥ë¥Þ¥ó¤Î¼×¸÷À¤ËÍ¥¤ì¤¿ÁÇºà¤Ç¸÷¤ò90¡ó°Ê¾å¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¥Àー¥¯¥ëー¥à¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÅëºÜ¤Î¥·¥§ー¥É¤òÀßÃÖ¡£¥Æ¥ó¥È²¼¤ÇÎÃ¤ò¤ª¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ØMARUNOUCHI TOKYO¡Ù¤Ç¤Ï¡¢´Ý¤ÎÆâ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎµÇ°»£±Æ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤Î9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë～16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖASICS MOVE STREET¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢ËÜ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÎ¦¾å¶¥µ»¥È¥é¥Ã¥¯»ÅÍÍ¤Î¶õ´Ö¤Ø¤ÈÅ¾´¹¡£
À¤³¦Î¦¾å¤Î³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥¢¥¹¥êー¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¡¢ASICS¤ÎÁÏ¶ÈÅ¯³Ø¤Ç¤¢¤ë¡Ö·òÁ´¤Ê¿ÈÂÎ¤Ë·òÁ´¤ÊÀº¿À¤¬¤¢¤ì¤«¤·¡×¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥íー¥¬¥ó¡ÖSound Mind, Sound Body¡×¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥é¥À¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Î²ÁÃÍ¤Ë¿¨¤ì¡¢¥³¥³¥í¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥áー¥¸¥Ñー¥¹
¢¡Block£²¡Ê´Ý¤ÎÆâÆóÃúÌÜ¥Ó¥ë¡¦´Ý¤ÎÆâÃçÄÌ¤ê¥Ó¥ëÁ°¡Ë¡§Green Mix
¡ÖGreen Mix¡×¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¡Ö´Ý¤ÎÆâÃçÄÌ¤ê¥¢ー¥Ð¥ó¥Æ¥é¥¹*¡×¤ò¥°¥ìー¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¶õ´ÖÁÏ½Ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£´Ý¤ÎÆâÃçÄÌ¤ê±èÆ»°û¿©»ÜÀß¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢Æ»Ï©¶õ´Ö¤Ë²°³°µÒÀÊ¤òÅ¸³«¡£¥À¥¤¥¥ó¹©¶È³ô¼°²ñ¼ÒÀ½¤Î²°³°ÍÑ¥¨¥¢¥³¥ó¡ÖOUTER TOWER¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢²Æ¤Î²°³°¶õ´Ö¤Ë¤Ò¤È¤È¤¤ÎÎÃ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ¤«¤éÆ»Ï©¤Ø¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë·Ò¤¬¤ë¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢À¶ÎÃ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ïー¥Ö±à¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¿¢ºÏ¥×¥é¥ó¥¿ー¤òÍÑ¤¤¤ÆÊÂÌÚ¤òÎ©ÂÎÅª¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡¢´Ý¤ÎÆâÃçÄÌ¤ê¤ÎÎÐ¤ÈÆ»Ï©¤ò°ìÂÎÅª¤Ë·Ò¤²¤ë·Ê´Ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥áー¥¸¥Ñー¥¹
*´Ý¤ÎÆâÃçÄÌ¤ê¤Ç¤Ï¡¢¸òÄÌµ¬À©¤Ë¤è¤êÆ»Ï©¤òÊâ¹Ô¼Ô¤Ë³«Êü¤·¡¢¥ªー¥×¥ó¥«¥Õ¥§¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¥¢ー¥Ð¥ó¥Æ¥é¥¹¡×¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ»Ï©¤Ë¤Ï¥¤¥¹¤ä¥Æー¥Ö¥ë¡¢¥Ñ¥é¥½¥ë¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Î½ÐÅ¹¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ïー¥«ー¤äÍè³¹¼Ô¤Î·Æ¤¤¤Î¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â»Ü»þ´Ö¤ÏÊ¿Æü:11:00 - 15:00¡ÊÅÚÆü½ËÆü:11:00 - 17:00¡Ë¡£
¢¡Block£³¡Ê´Ý¤ÎÆâ¥Ñー¥¯¥Ó¥ë¡¦ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿¥Ó¥ëÁ°¡Ë¡§Landscape Mix
·Ê´Ñ¤È¥Õ¥¡¥Ë¥Á¥ãー¤òÍ»¹ç¤¹¤ë¡ÖLandscape Mix¡×¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Æー¥Þ¤È¤·¡¢Íè³¹¼Ô¤ä½¢¶È¼Ô¤Î¼«Í³¤Ê³èÆ°¤òÂ¥¤¹¶õ´Ö¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢Ã¯¤Ç¤â¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¥Õ¥é¥Õー¥×¤äÆìÄ·¤Ó¤Ê¤É¤Î³Æ¼ï±¿Æ°´ï¶ñ¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤ä¡¢ÌµÎÁ¤Ç¥ïー¥«ー¤äÍè³¹¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿·ò¹¯Â¥¿Ê¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨±¿Æ°´ï¶ñ¤ÎÂß¤·½Ð¤·»þ´Ö¤Ï¡¢ËÜ¼Ò²ñ¼Â¸³´ü´ÖÃæ¤Ë¼Â»ÜÍ½Äê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È»þ´Ö³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Êhttps://marunouchi-streetpark.com/#program¡Ë
¥¤¥áー¥¸¥Ñー¥¹
¡ü¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¶µ¼¼
³«ºÅÆü»þ¡§´ü´ÖÃæ¤Î²ÐÍË¡¦ÌÚÍËÆü¡¡18:00～18:30
ÆâÍÆ¡§¥È¥ìー¥Êー¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢¥¨¥ê¥¢¤Î½¢¶È¼Ô¤äÍè³¹¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢½ª¶È¸å¤ÎÈè¤ì¤¿¿ÈÂÎ¤Î¤Û¤°¤·¤ä·ò¹¯Â¥¿Ê¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¥ì¥¯¥Á¥ãー¤·¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¿Í¿ô¡§ºÇÂç20Ì¾¡¡¢¨»öÁ°Í½Ìó¤Ê¤·¡¡ÀèÃå½ç
¶¨ÎÏ¡§Well Body³ô¼°²ñ¼Ò
¡ü¤Á¤ç¤¤¥¦¥§¥ë
³«ºÅÆü»þ¡§½ªÆü
ÆâÍÆ¡§¥Õ¥é¥Õー¥×¤äÆìÄ·¤Ó¤Ê¤É¡¢µÙ·ÆÃæ¤ä½ª¶È¸å¤Ë´ÊÃ±¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£
Ï¢Æ°¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß
¡ü¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Î½ÐÅ¹
´Ý¤ÎÆâÃçÄÌ¤ê¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤¬¡¢MSP´ü´ÖÃæ¤Ë±Ä¶È»þ´Ö¤ò³ÈÂç¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ÅÔ¿´¤ÎÆ»Ï©¤Ë¹¤¬¤ëÎÐ¤Î¶õ´Ö¤Ç¡¢¥Õー¥É¤ä·Ú¿©¡¦¥«¥Õ¥§¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£´ü´ÖÃæBlock3¤Ë¤Ï¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ø¥ë¥·ー¤Ê¥á¥Ë¥åー¤òÂ·¤¨¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨½ÐÅ¹¾ðÊó¤Ï¥ê¥¬ー¥ìÂç´ÝÍ¤ÎHP¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Êhttps://ligare.jp/kitchen-car/¡Ë
¡üMarunouchi Street Music
Marunouchi Street Park¸ø¼°¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤è¤ë±éÁÕ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£´Ý¤ÎÆâÃçÄÌ¤ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤¦¾å¼Á¤Ê²»³Ú¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨±éÁÕÆüÄøµÚ¤Ó»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨±éÁÕ¤ÏBlock1～Block3¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢ö¡ØDuo ²»¤ÈÍ§¤Ë¡Ù
¡¦9/6(ÅÚ)18:20-18:50
¡¦9/7(Æü)18:20-18:50
¡¦9/12(¶â)19:20-19:50
¡¦9/19(¶â)19:20-19:50
¡¦9/20(ÅÚ)18:20-18:50
¢ö¡ØSYIA¡ßFumio¡ßMiu¡ßKotone¡Ù
¡¦9/6(ÅÚ)17:15-17:50
¡¦9/7(Æü)17:15-17:50
¡¦9/20(ÅÚ)17:15-17:50
¡¦9/21(Æü)13:15-13:50
¢ö¡ØSYIA¡ßSasuke¡ßKanade¡Ù
¡¦9/12(¶â)17:15-17:50
¡¦9/13(ÅÚ)13:15-13:50
¡¦9/15(·î)17:15-17:50