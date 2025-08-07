8/22(¶â)12-18»þ[½ÂÃ«] ÊÝ¸î¼Ô¡¦¶µ°é´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¹ñºÝ¶µ°é¥»¥ß¥Êー¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ
¹ñºÝ¶µ°é¸¦µæµ¡´Ø¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¨¥¸¥å¥±ー¥·¥ç¥ó¡¦¥é¥Ü(IEL)¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¡¦¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ºÇ¿·¤Î¹ñºÝ¶µ°é¤ÎÄ¬Î®¤È¹ñÆâ³°¤ÎÃíÌÜ¹»¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆÃÊÌ¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¿ÊÏ©ÁªÂò¤ä¶µ°é¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬ËþºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤ä¹ñºÝ¶µ°é¼ÂÁ©¹»¤ÎÀèÀ¸Êý¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤±¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£Í½ÌóÉÔÍ×¡¦ÌµÎÁ¤Ç¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
IEL¹ñºÝ¶µ°é¥»¥ß¥Êー2025²Æ
¡ÖCTIS»Ò¤É¤â²Æ¤Þ¤Ä¤ê2025¡×Æâ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
ÆüÄø¡§2025Ç¯8·î22Æü(¶â)
»þ´Ö¡§12:00～18:00
²ñ¾ì¡§Shibuya Sakura Stage(https://maps.app.goo.gl/11cPexcgWMTPfh1s7) (BLOOM GATE A)
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¿½¹þ¡§Í½ÌóÉÔÍ×¡¦»²²Ã¼«Í³¡¦ÆþÂà¾ì¼«Í³
ÅöÆü¡¢Ä¾ÀÜ²ñ¾ì¤Þ¤Ç¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤
IEL¹ñºÝ¶µ°é¥»¥ß¥Êー2025²Æ ¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊÍ½Äê¡¦·É¾ÎÎ¬¡Ë[É½: https://prtimes.jp/data/corp/42447/table/21_1_3e8441fcf573726681f8bf1899bc4c40.jpg?v=202508070257 ]
¢¨ÅÐÃÅ¼Ô¤ä¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï°ìÉôÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝ¶µ°é¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¨¥¸¥å¥±ー¥·¥ç¥ó¡¦¥é¥Ü¡×(IEL)¤È¤Ï¡©
¡ÖÆüËÜ¤Î¹ñºÝ¶µ°é¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë (Fostering International Education in Japan)¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñ¸øÎ©¡¢»äÎ©³Ø¹»¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯ー¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñºÝ¶µ°é¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¾ðÊó¤ò¹¤¯¼ý½¸¤·¡¢¤½¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤ä¤½¤ÎÊ¬ÀÏ¤ä¸¦µæ¤Î·ë²Ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñºÝ¶µ°é¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë³Ø¹»¤ä´ë¶È¡¢¸Ä¿Í¤¬¤è¤êË¾¤Þ¤·¤¤¶µ°é¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¤Þ¤¿¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
info@iel-japan.com
IEL¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢
IEL¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.iel-japan.com/)
IEL¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È(https://x.com/iel_japan)
IEL¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È(https://www.instagram.com/iel_japan/)
IEL¸ø¼°Linkedin¥¢¥«¥¦¥ó¥È(https://www.linkedin.com/company/106687282/admin/dashboard/)
¢¨Äó·ÈYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë: ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯ー¥ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=_fQCBxczn3I ]