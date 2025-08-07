¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂçµþ¥¢¥¹¥Æー¥¸¡¿·ê¿á¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Û¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¶ÈÌ³¤ò¥¹¥Þー¥È²½´ÉÍý°÷¤Î¶ÈÌ³»þ´Ö¤òºÇÂç55%ºï¸º
Åìµþ23¶èÆâ¤Î´ÉÍýÁÈ¹ç¤«¤é½ç¼¡Æ³Æþ
³ô¼°²ñ¼ÒÂçµþ¥¢¥¹¥Æー¥¸¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§¿¿Åç µÈ´Ý¡Ë¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò·ê¿á¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÊËÜ¼Ò¡§¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§¿¿Åç µÈ´Ý¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¹¥Þー¥È¥ー¤ä±ó³Ö´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Äー¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý°÷¶ÈÌ³¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£Åìµþ23¶èÆâ¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹´ÉÍýÁÈ¹ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢½ç¼¡Å¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢´ÉÍý°÷¤Î¹âÎð²½¤ä¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¹©»ö¶È¼Ô¤ä¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤Ø¤Î¸°¤ÎÂß¤·½Ð¤·¡¢°ãÈ¿Ãó¼Ö¤Î½ä²ó³ÎÇ§¤È¤¤¤Ã¤¿¶ÈÌ³¤Ï´ÉÍý°÷¤¬¾ïÃó¤·¿Í¼ê¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤é¤Î¶ÈÌ³¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ç¤â¸½¾ìÂÔµ¡¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬À¸¤¸¡¢Èó¸úÎ¨¤Ê±¿ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢¸°¤ÎÂß¤·½Ð¤·¶ÈÌ³¤Ë¥¹¥Þー¥È¥ー¤òÆ³Æþ¡¢°ãÈ¿Ãó¼Ö¤Ê¤É¤Î´Æ»ë¤Ë¤Ï±ó³Ö¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ë²èÁü²òÀÏ¤È¼«Æ°²»À¼¤Ë¤è¤ë·Ù¹ðµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ÉÍý°÷¤¬ÉÔºß¤Ç¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤ÊÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ê½ñ¤¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÜ»ëÅÀ¸¡¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³Êó¹ð¤Ë¤Ï¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤òÆ³Æþ¤·¡¢»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¤Ë³ÎÇ§¡¦Êó¹ð¤Ç¤¤ë±¿ÍÑ¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£·úÊª¤ËÉÔ¶ñ¹ç¡¦Îô²½¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ»£±Æ¡¦¶¦Í¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ±þ¤Î¿×Â®²½¤È½»´Ä¶¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¼Á¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò»î»»¤Ë¤è¤ë¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢´ÉÍý°÷1¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î·î´Ö¶ÈÌ³»þ´Ö¤òºÇÂç¤ÇÌó55%ºï¸º¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¶áÎÙ¤ËÊ£¿ô¤ÎÅö¼Ò´ÉÍýÊª·ï¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢1¿Í¤Î´ÉÍý°÷¤¬Ê£¿ôÊª·ï¤òÃ´Åö¤¹¤ëÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¶ÈÌ³±¿±Ä¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê´¬¤¯¡Ö3¤Ä¤ÎÏ·¤¤¡×¡Ê·úÊª¤ÎÏ·µà²½¡¢µï½»¼Ô¤Î¹âÎð²½¡¢Ï«Æ¯ÎÏ¤Î¹âÎð²½¡Ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2020Ç¯¤è¤ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¼¡À¤Âå·¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡×¢¨1¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÅö¼Ò¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤Î¤«¤¿¤Á¤òÄó°Æ¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 2020Ç¯6·î11ÆüÉÕ¥ê¥êー¥¹¡§DX¤Ë¤è¤ë"¼¡À¤Âå·¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹"¤Î³«È¯¤ËÃå¼ê
¡Êhttps://orix-realestate.co.jp/news/2020/06/release_001859.html¡Ë
1. ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Äー¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý°÷¶ÈÌ³¤Î¥¹¥Þー¥È²½
´ÉÍý°÷¶ÈÌ³¤Î¤¦¤Á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´ÉÍý°÷¤Î¾ïÃó¤¬Á°Äó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ö¸°¤ÎÂß¤·½Ð¤·¡×¡¢¡Ö°ãÈ¿´Æ»ë¡×¡¢¡Ö¶ÈÌ³Êó¹ð½ñ¤ÎºîÀ®¡×¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Äー¥ë¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤êÂÔµ¡»þ´Ö¤òºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢µï½»¼Ô¤«¤é¤Î´üÂÔ¤¬Âç¤¤¤¡Ö´ÛÆâÅÀ¸¡¡×¡¢¡Ö¥´¥ß½Ð¤·¡¦À¶ÁÝ¡×¤Ê¤É¤Ï¡¢°ú¤Â³¤´ÉÍý°÷¤¬ÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´ÉÍý°÷1¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¸°¤ÎÂß¤·½Ð¤·
´ÉÍý°÷ÉÔºß»þ¡¢¹©»ö»Ü¹©¼Ô¤Ê¤É¤Î¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ì¤ººî¶È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤ä¡¢ºî¶È½ªÎ»»þ¤Þ¤Ç´ÉÍý°÷¤¬¸½¾ì¤ËÂÔµ¡¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢ÅÀ¸¡¡¦¹©»öÆü¤¬³ÎÄê¼¡Âè¡¢Åö¼Ò¤¬¥ï¥ó¥¿¥¤¥à¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤Ï¥¹¥Þー¥È¥ー¤ä¥Æ¥ó¥ー¤Ç¥ªー¥È¥í¥Ã¥¯¤ò²ò¾û¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ÉÍý°÷¤Î¶ÐÌ³»þ´Ö¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¡¢³Î¼Â¤Ëºî¶È»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£°ãÈ¿´Æ»ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç´ÉÍý°÷¤Î¶ÐÌ³»þ´Ö¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿´Æ»ë¤ò¡¢¥·¥¹¥Æ¥à²½¢¨2¤Ë¤è¤ê24»þ´Ö365ÆüÂÐ±þ²ÄÇ½¤È¤·¤Þ¤¹¡£´Æ»ë¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ë²èÁü²òÀÏ¤È¼«Æ°²»À¼·Ù¹ð¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ãË¡Ãó¼Ö¤äÉÔ¿³¼Ô¤ÎÂÚÎ±¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ËÜÍè´ÉÍý°÷¤¬¸½¾ì¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¶ÈÌ³¤òÉÔºß»þ¤Ç¤â¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2 °ãÈ¿´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢°ìÉô¤Î´ÉÍýÁÈ¹ç¤Î¤ß¤ËÆ³ÆþÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£¶ÈÌ³Êó¹ð½ñ¤ÎºîÀ®
½¾Íè¡¢´ÉÍý»öÌ³¼¼¤Ç¼ê½ñ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¶ÈÌ³Êó¹ð½ñ¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ì½ê¤òÌä¤ï¤º²èÁüÅºÉÕ¤äÆþÎÏ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢Êó¹ð¤â¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´É³í»ÙÅ¹¤Ë¶¦Í¤Ç¤¤Þ¤¹¡£·úÊª¤ËÉÔ¶ñ¹ç¡¦Îô²½¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¡¢Â¨»þ¤Ë¶¦Í¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ±þ¤Î¿×Â®²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢½»´Ä¶¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¼Á¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²áµî¤Î½¤Á¶ÍúÎò¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤â¸¡º÷¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢´ÉÍýÁÈ¹ç¤äµï½»¼Ô¤È¤Î¥¹¥àー¥º¤ÊÏ¢·È¤ä¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
2. µï½»¼Ô¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ë¤â´óÍ¿
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Äー¥ë¤Ïµï½»¼Ô¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥ーÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µï½»¼Ô¤â¡¢Åö¼ÒÄó¶¡¥¢¥×¥ê¡ÖPOCKET HOME¡Ê¥Ý¥±¥Ã¥È¥Ûー¥à¡Ë¡×¢¨3¤Ç¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Î³«¾û¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¥¹¥Þー¥È¥ー¤Ç¤Ï¡¢µï½»¼ÔÊÑ¹¹¤Î¤¿¤Ó¤Ë´ÉÍýÁÈ¹ç¤¬ÅÐÏ¿ºî¶È¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖPOCKET HOME¡×¤ÏÅö¼Ò´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆþÂàµîÆÏ¤ÎÄó½Ð¤Î¤ß¤ÇÍøÍÑ¼Ô¾ðÊó¤¬¼«Æ°¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤¹¢¨4¡£
¢¨3 2023Ç¯3·î8ÆüÉÕ¥ê¥êー¥¹¡§¶È³¦½é¡ª´ÉÍýÁÈ¹ç¤ÎÁí²ñ½ÐÀÊ¡¦ÅêÉ¼¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´°·ë ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óµï½»¼Ô¥µー¥Ó¥¹¡ÖPOCKET HOME¡×¤Î±¿ÍÑ³«»Ï¡Êhttps://www.orix-realestate.co.jp/news/2023/03/release_002361.html¡Ë
¢¨4 °ìÉô´ÉÍýÁÈ¹ç¤Ë¤Ï¡¢´éÇ§¾Ú¤Ë¤è¤ë¥ªー¥È¥í¥Ã¥¯³«¾û¥·¥¹¥Æ¥à¤âÆ³Æþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
3. Åö¼Ò¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿´ÉÍý¶ÈÌ³DX¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
①ÅÅ»Ò·ÀÌó¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ
´ÉÍý°ÑÂ÷·ÀÌó½ñ¤Ê¤É´ÉÍýÁÈ¹ç¤È´ÉÍý²ñ¼Ò¤È¤Î´Ö¤ÇÄù·ë¤¹¤ë½ñÌÌ¤òÅÅ»Ò²½¤·¡¢ÍøÊØÀ¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦2020Ç¯7·î1ÆüÉÕ¥ê¥êー¥¹¡§¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý·ÀÌóÅÅ»Ò²½¥µー¥Ó¥¹¡×¤ò8·î1Æü³«»Ï
¡Êhttps://www.orix-realestate.co.jp/news/2020/07/release_001889.html¡Ë
②´éÇ§¾Ú¡¦¥ï¥ó¥¿¥¤¥à¥ー¤Ë¤è¤ëÆþ´Û´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¼Â¾Ú¼Â¸³¡Ë
¶¦ÍÑÉô¤ÎÀ¶ÁÝ¡¦ÀßÈ÷ÅÀ¸¡Åù¤Ç¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤¬ºî¶È¤¹¤ëºÝ¡¢´éÇ§¾Ú¤ä¥ï¥ó¥¿¥¤¥à¥ーÀßÄê¤Ë¤è¤ê¡¢´ÉÍý°÷¤ÎÎ©¤Á²ñ¤¤¤Ê¤·¤Ç°ÂÁ´¤ËÆþ´Û¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦2020Ç¯12·î18ÆüÉÕ¥ê¥êー¥¹¡§´éÇ§¾Ú¤ä¥ï¥ó¥¿¥¤¥à¥ー¤Ë¤è¤ëÆþ´Û´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»î¸³±¿ÍÑ¤ò³«»Ï
¡Êhttps://www.orix-realestate.co.jp/news/2020/12/release_001991.html¡Ë
③µï½»¼Ô¤È´ÉÍý²ñ¼Ò¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¢¥×¥ê¡ÖPOCKET HOME¡Ê¥Ý¥±¥Ã¥È¥Ûー¥à¡Ë¡×¤Î³«È¯
2023Ç¯3·î¤Ë±¿ÍÑ³«»Ï¤·¤¿¡ÖPOCKET HOME¡×¤Ï¡¢µï½»¼Ô¤«¤é¤ÎÆü¾ïÁêÃÌ¤ä¶ÛµÞÏ¢Íí¡¢³Æ¼ï¿½ÀÁ¼êÂ³¤¤Ë²Ã¤¨¡¢´ÉÍýÁÈ¹çÁí²ñ¤Ø¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ÐÀÊ¡¦µÄ·è¸¢¹Ô»È¡ÊÅêÉ¼¡Ë¤ËÂÐ±þ¢¨5¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ¤Ë´ÉÍý°÷¤¬»æ·Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿½ñÌÌ¤â¡¢¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æµï½»¼Ô¤Î¼ê¸µ¤ËÄ¾ÀÜÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨5 POCKET HOME¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¥ê¥¢¥ë»²²Ã¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊ»ÍÑ·¿Áí²ñ¤Ï¡¢Åö¼Ò´ÉÍýÁÈ¹ç¤ÎÌó8³ä¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2025Ç¯7·îÍøÍÑ¼ÂÀÓ¡Ë
¡ÖMiDD Project¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Âçµþ¥¢¥¹¥Æー¥¸¤ª¤è¤Ó·ê¿á¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¤Þ¤¯¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î¡Ö3¤Ä¤ÎÏ·¤¤¡×¡Ê·úÊª¤ÎÏ·µà²½¡¢µï½»¼Ô¤Î¹âÎð²½¡¢Ï«Æ¯ÎÏ¤Î¹âÎð²½¡Ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢DX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿"¼¡À¤Âå·¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹"¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂ¿¢¨6¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¸Í¿ô¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ËÉÙ¤Ê¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ICT¡Ê¾ðÊóÄÌ¿®µ»½Ñ¡Ë¤äAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿·¤·¤¤´ÉÍý¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÀ¸³è¡×¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¿·¤¿¤Êµï½»¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¡¦¾Ê¿Í²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ï«Æ¯½¸Ìó·¿¥â¥Ç¥ë¤«¤é¤ÎÅ¾´¹¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖMiDD Project¡×¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡¢¡ÖÌ¤Íè¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¡¢Mirai¡¢Digital¡¢Design¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤«¤éÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨6 Âçµþ¥¢¥¹¥Æー¥¸¤È·ê¿á¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¹ç·×¤Ç¡¢9,576´ÉÍýÁÈ¹ç¡¢538,903¸Í¡Ê2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¡Ë¡£
¢¨Âçµþ¥¢¥¹¥Æー¥¸¡¢·ê¿á¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¥°¥ëー¥×¹Êó¡¦¾Ä³°Éô TEL¡§03-3435-3167
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
POCKET HOME¡Ê¥Ý¥±¥Ã¥È¥Ûー¥à¡Ë
https://www.pockethome.jp/
Âçµþ¥¢¥¹¥Æー¥¸
https://www.daikyo-astage.co.jp/
·ê¿á¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£
https://www.anabuki-community.com/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¥°¥ëー¥×¹Êó¡¦¾Ä³°Éô TEL¡§03-3435-3167
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
POCKET HOME¡Ê¥Ý¥±¥Ã¥È¥Ûー¥à¡Ë
https://www.pockethome.jp/
Âçµþ¥¢¥¹¥Æー¥¸
https://www.daikyo-astage.co.jp/
·ê¿á¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£
https://www.anabuki-community.com/