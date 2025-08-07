¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍ¤Î¶¦ÁÏ¥¹¥Úー¥¹¡Ö¥ê¥¸¥§¥é¥Ü¡×¤Ç9·î3Æü¤Ë¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖPLAY for REGENERATION Vol.2¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÂÎ²¹¤òºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¤«¡©¡Ù¡×¤ò³«ºÅ
¡¡¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë²£ÉÍ¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¤Î¶¦ÁÏ¥¹¥Úー¥¹ ¡ÖYAMAHA MOTOR Regenerative Lab¡Ê¥ê¥¸¥§¥é¥Ü¡Ë¡×¤Ç¡¢"ºÆÀ¸"¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¥·¥êー¥º ¡ÖPLAY for REGENERATION¡× ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¡Ö¾ÃÈñ¤¹¤ëÍ·¤Ó¤«¤é¡¢ºÆÀ¸¤¹¤ëÍ·¤Ó¤Ø¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ä¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÆâÌÌ¤«¤é½ÐÈ¯¤·¡¢¼Ò²ñ¤ä´Ä¶¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ø¤È»ëÌî¤ò¹¤²¤Ê¤¬¤é¡¢ºÆÀ¸¡ÊRegeneration¡Ë¤Î»ëÅÀ¤ò°é¤à¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Âè2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÂÎ²¹¤òºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¤«¡©―¶¦ÁÏ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥ê¥¸¥§¥Í¥é¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉ÷·Ê¡× ¤¬¥á¥¤¥ó¥Æー¥Þ¡£³ô¼°²ñ¼ÒRINNEÂåÉ½¤Î¾®Åç¹¬Âå»á¤È¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNEWPARKÂåÉ½¤ÎÅÏÊÕ±Ñ¶Ç»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅÔ»Ô¤È»ä¤¿¤Á¤Î¿·¤¿¤Ê´Ø·¸À¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
Æü»þ¡§2025Ç¯9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë18:00～20:30¡Ê³«¾ì 17:30¡Ë
²ñ¾ì¡§²£ÉÍ¥·¥ó¥Õ¥©¥¹¥Æー¥¸ ¥¦¥¨¥¹¥È¥¿¥ïー¡Ê¥ª¥Õ¥£¥¹Åï¡Ë9³¬ ¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¡Ö¥ê¥¸¥§¥é¥Ü¡×
Äê°÷¡§50Ì¾¡Ê¢¨¿½¹þÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¡¢ÃêÁª¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê¡Ë
»²²ÃÈñ¡§1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼çºÅ¡§¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡³ô¼°²ñ¼Ò
±¿±Ä¶¨ÎÏ¡§¥Ïー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò
¿½¹þ¤ß¡§https://play4regeneration-vol2.peatix.com/view
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊÍ½Äê¡Ë¡Û
17:30¡¡³«¾ì¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó
18:00¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°
18:05¡¡¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¥Èー¥¯¡ÃÅÔ»Ô¤È¤ï¤¿¤·
18:15¡¡¥²¥¹¥È¥Èー¥¯
¾®Åç¹¬Âå »á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒRINNE ÂåÉ½¡Ë
ÅÏÊÕ±Ñ¶Ç »á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒNEWPARK ÂåÉ½¡Ë
19:00¡¡¥²¥¹¥È¥¯¥í¥¹¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
19:15¡¡¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
20:00¡¡¸òÎ®¥¿¥¤¥à¡Ê·Ú¿©¤¢¤ê¡Ë
20:30¡¡½ªÎ»
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¢£¾®Åç ¹¬Âå »á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒRINNE ÂåÉ½¡Ë
Âçºå·Ý½ÑÂç³Ø¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ø¤ó¤À¸å¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿Í»ö¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë16Ç¯½¾»ö¡£¡ÈÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¥¢¥¤¥Ç¥¢¤äÁÛÁüÎÏ¤Ç³Ú¤·¤¯³è¤«¤¹»×¹Í¡É¤¬´Ä¶¤ä¼Ò²ñ¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò³Ë¤È¤·¤¿RINNE¤òÁÏ¶È¡£Rinne.bar±¿±Ä¡£¸½ºß¤Ï´ë¶È¤ä¹ÔÀ¯¡¢¶µ°éµ¡´Ø¤Î¡Ö¼Î¤Æ¤ë/¼Î¤Æ¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Î¸¦½¤¹Ö»Õ¡¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤â¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¢£ÅÏÊÕ ±Ñ¶Ç »á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒNEWPARK ÂåÉ½¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ë¥³¤Ç¤Î¾¦¶È¡¦Ê¸²½»ÜÀß¤Ë¤è¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤È¡¢¹¹ð²ñ¼Ò¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö´ë¶È¤Ç¤Î¥µー¥Ó¥¹³«È¯¡¦¥Ö¥é¥ó¥É³«È¯¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNEWPARK¤òÁÏ¶È¡£¼«Á³¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢ÅÔ»Ô¤Î¥³¥â¥ó¥º¤ÎºÆÊÔ½¸¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÀìÌç¤Ï¡¢UX¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ÅÔ»Ô¤Ç¾®¤µ¤Ê¿¹¤ò°é¤Æ¤ë¥·¥§¥¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖComoris¡Ê¥³¥â¥ê¥¹¡Ë¡×¤Î¶¦Æ±ÂåÉ½¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µ»½Ñ¡¦¸¦µæËÜÉô ¶¦ÁÏ¡¦¿·¥Ó¥¸¥Í¥¹³«È¯Éô ¶¦ÁÏ¿ä¿Ê¥°¥ëー¥×
Email: cocreation@yamaha-motor.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¡¡¥ê¥¸¥§¥é¥Ü
https://www.yamaha-motor.co.jp/regenerative-lab/
¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¡¡RePLAY
https://www.yamaha-motor.co.jp/replay/