ÂçÀµÀ½Ìô¡ß¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É ¤ªµÒÍÍ»²²Ã·¿¤ÎÈòÆñ·±Îý¤ò³«ºÅ
¼óÅÔÄ¾²¼·¿ÃÏ¿Ì¤òÁÛÄê¤·¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¶ÛµÞÄä»ß¡¦¾èµÒµß½Ð¡¦ÈòÆñÍ¶Æ³¤ò¼ÂÁ©
ÂçÀµÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÎËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¡¼ÒÄ¹¡§¾å¸¶ ÌÐ¡Ï¡Ê°Ê²¼¡¢ÂçÀµÀ½Ìô¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¡ÎËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ°ð¾ë»Ô¡¡¼ÒÄ¹¡§¹Â¸ý Îõ¡Ï¡Ê°Ê²¼¡¢¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ÊÄ±à¸å¤Î¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É±àÆâ¤Ë¤Æ¡¢¼óÅÔÄ¾²¼·¿ÃÏ¿Ì¡Ê¿ÌÅÙ6¼å¡Ë¤òÁÛÄê¤·¤¿ÈòÆñ·±Îý¤ò¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ·±Îý¤Ï¡¢¥°¥Ã¥¸¥ç¥Ð!!¡ÖSPACE factory¡×Æâ¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó¥í¥±¥Ã¥È¡ù¥ë¥Ê¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤òÁÛÄê¤·¤¿¶ÛµÞÄä»ß¡¢¾èµÒ¤Îµß½Ð¡¢¤½¤·¤Æ±àÆâ¤Ç¤ÎÈòÆñÍ¶Æ³¤Þ¤Ç¤ò¹Ô¤¦¡¢¼ÂÁ©·¿¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¥°¥Ã¥¸¥ç¥Ð!!¡¡SPACE factory¡¡
¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó¥í¥±¥Ã¥È¡ù¥ë¥Ê¡¡
¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó¥¼¥êーÄ¹´üÊÝÂ¸ÍÑ
¡ãÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¡Ê¥¼¥êー°ûÎÁ¡Ë¡ä
¶áÇ¯¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤ä¼óÅÔÄ¾²¼·¿ÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸¥ê¥¹¥¯¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢ËÉºÒ¤Ø¤Î°Õ¼±¤ÈÈ÷¤¨¤Î½ÅÍ×À¤¬¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÂçÀµÀ½Ìô¤È¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤Ï¡¢9·î1Æü¤Î¡ÖËÉºÒ¤ÎÆü¡×¤òÁ°¤Ë¡¢¤è¤ß¥é¥óCLUB²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¡¢Íè±à¼ÔÌó200Ì¾¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢¼óÅÔÄ¾²¼·¿ÃÏ¿Ì¤òÁÛÄê¤·¤¿ÈòÆñ·±Îý¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢2021Ç¯¤è¤êÂçÀµÀ½Ìô¤¬¡Ö¥°¥Ã¥¸¥ç¥Ð!!¡×¤Ë¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤·¤Æ»²²è¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¶¨ÎÏ´Ø·¸¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÇØ·Ê¤Ë´ë²è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀµÀ½Ìô¤Ï¡ÖºÒ³²»þ¤ËÂç¿Í¤«¤é¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Þ¤Ç¡¢±ÉÍÜ¤È¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ëËÉºÒÍÑÈ÷Ãß¿©¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤â¤È¡Ö¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó¥¼¥êーÄ¹´üÊÝÂ¸ÍÑ¡×¡ãÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¡Ê¥¼¥êー°ûÎÁ¡Ë¡ä¤ò³«È¯¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ÷Ãß¤ÎÄó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤Ï¡¢2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ò¹Í¤¨¤Æ¤½¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë´öÅÙ¤È¤Ê¤¯ÈòÆñ·±Îý¤ò¼Â»Ü¡£º£¸å¤â°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÎÀºÅÙ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤Ï¡ÖÈóÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¡È¤â¤·¤â¡É¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÉºÒ°Õ¼±¤òÆü¾ï¤Ø¤È°ú¤´ó¤»¤ë°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÇ§¼±¤Î¤â¤È¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¨µÄ¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£·±ÎýÅöÆü¤Ï¡¢±àÆâ¤ÎËÉºÒÍÑÈ÷Ãß¿©¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó¥¼¥êーÄ¹´üÊÝÂ¸ÍÑ¡×¤òÇÛÉÛ¤·¡¢Æüº¢¤ÎÈ÷¤¨¤Î½ÅÍ×À¤ËÂÐ¤¹¤ë·¼È¯¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀµÀ½Ìô¤È¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤Ï¡¢º£¸å¤â°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤±¡¢Ï¢·È¤ò¿¼¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú·±Îý¤Î¼ç¤ÊÆâÍÆ¡Û
ÃÏ¿ÌÁÛÄê¡§¼óÅÔÄ¾²¼·¿ÃÏ¿Ì¡Ê¿ÌÅÙ6¼å¡Ë
·±ÎýÆâÍÆ¡§
¡¡¡¡¡¦¡Ö¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó¥í¥±¥Ã¥È¡ù¥ë¥Ê¡×¤Î¶ÛµÞÄä»ß¤ª¤è¤Ó¾èµÒ¤Îµß½Ð
¡¡¡¡¡¦»²²Ã¼Ô¤ò±àÆâ¤Î°ÂÁ´¥¨¥ê¥¢¤ØÈòÆñÍ¶Æ³
¡¡¡¡¡¦»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥ÉÍ·±àÃÏ¥ï¥ó¥Çー¥Ñ¥¹¡×(1Ëç)¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡¡¡¡¦¡Ö¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó¥¼¥êーÄ¹´üÊÝÂ¸ÍÑ¡×(1¸Ä)¤âÇÛÉÛ¡ÊÈó¾ï»þ¤Î¿©¤ÎÈ÷¤¨¤òÂÎ´¶¡Ë
¢¨°ÂÁ´ÇÛÎ¸¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï»öÁ°¤ËÃí°Õ»ö¹à¤ò¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¹ÓÅ·¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÈòÆñ·±Îý¤òÃæ»ß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§¼óÅÔÄ¾²¼·¿ÃÏ¿Ì¤òÁÛÄê¤·¤¿ÈòÆñ·±Îý
Æü»þ¡§2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë18:30～20:30Í½Äê¡ÊÊÄ±à¸å¤Ë¼Â»Ü¡Ë
¾ì½ê¡§¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É ¥°¥Ã¥¸¥ç¥Ð!!¡ÖSPACE factory¡×Æâ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÅìµþÅÔ°ð¾ë»ÔÌðÌî¸ý4015-1¡Ë
¼çºÅ¡§ÂçÀµÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É
¢¨·±Îý¤ÏÊÄ±à¸å¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ¤ËÍ·±àÃÏ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÊÌÅÓÆþ±àÎÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û
¤è¤ß¥é¥óCLUB¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¢¨»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ß¥é¥óCLUB¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿(ÌµÎÁ)¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
¡¡¡¡¡¡https://land-member.yomiuriland.com/login/sign_up
¢¨¾ÜºÙ¤äÃí°Õ»ö¹à¤Ï¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.yomiuriland.com/event/luna_kunren/
¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÂçÀµÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÉô¡¡¡¡TEL¡§¡Ê03¡Ë3985-1111¡ÊÂåÉ½¡Ë
¤è¤ß¥é¥óCLUB¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢Í·±àÃÏ¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥ÉÁí¹çÁë¸ý¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
TEL¡§¡Ê044¡Ë966-1111¡¡(Í·±àÃÏ±Ä¶È»þ´ÖÆâ)
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÂçÀµÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÉô¡¡¡¡TEL¡§¡Ê03¡Ë3985-1111¡ÊÂåÉ½¡Ë
¢¨¤è¤ß¥é¥óCLUB¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢Í·±àÃÏ¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥ÉÁí¹çÁë¸ý¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
TEL¡§¡Ê044¡Ë966-1111¡¡(Í·±àÃÏ±Ä¶È»þ´ÖÆâ)
