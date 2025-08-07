¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
HATTRICK¡¢¡Ö2025 ¥»¥¬¥µ¥ßー ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥×¥í¥¢¥ÞÂç²ñ¡×¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¡ª
¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ö¿ËÜ ¿¸Êå¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¸øÇ§¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖHATTRICK Auction¡Êhttps://auction.hattrick.world/¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡Ö2025 ¥»¥¬¥µ¥ßー ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥×¥í¥¢¥ÞÂç²ñ¡×¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¹ÅèÌÐÍº»á¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¡¢ÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤°ÆÃÊÌ´ë²è¡£¹ë²ÚÃøÌ¾¿Í¤ÎÄó¶¡¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ¤ªÆÏ¤±
¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº INVITATIONAL ¥»¥¬¥µ¥ßー¥«¥Ã¥× ¥´¥ë¥Õ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Ï¡¢¥»¥¬¥µ¥ßー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÃË»ÒJGTO¥ì¥®¥å¥éー¥Ä¥¢ー¤Ç¡¢2007Ç¯¤ÎÂè3²óÂç²ñ¤è¤ê¡¢ÆÉÇäµð¿Í·³¡¦½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ ¸Î¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº»á¤òÂç²ñÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤Ë·Þ¤¨¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº»á¤Î¸ùÀÓ¤ò¼Å¤Ó¡¢¤Þ¤¿Ä¹Ç¯¤Î±þ±ç¤ËÂÐ¤¹¤ë·É°Õ¤È´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº MEMORIAL ¥»¥¬¥µ¥ßー ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥×¥í¥¢¥ÞÂç²ñ¡×¤ÈÌ¾¾Î¤ò²þ¤á¡¢2025Ç¯7·î24Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»Ô¤Î¥¶¡¦¥Îー¥¹¥«¥ó¥È¥êー¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÂç²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÃË½÷¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー60Ì¾¡¢·ÝÇ½¥¿¥ì¥ó¥È30Ì¾¤¬½Ð¾ì¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÍ»¹ç¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡ÖHATTRICK Auction¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö2025 ¥»¥¬¥µ¥ßー ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥×¥í¥¢¥ÞÂç²ñ¡×¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ËÜÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÃøÌ¾¿Í¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥ß¥åー¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¤Î»ÔÂ¼Àµ¿Æ¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÄÇÌ¾µËÊ¿¤µ¤ó¡¢·¦ÄÍÍÎ²ð¤µ¤ó¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÀ¶¿å¹¨ÊÝ¤µ¤ó¡Ê¥¹¥Ôー¥É¥¹¥±ー¥È¡Ë¡¢µÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤µ¤ó¡Ê¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡Ë¡¢´äºê¶³»Ò¤µ¤ó¡Ê¶¥±Ë¡Ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ýー¥Ä³¦¡¦·ÝÇ½³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÃøÌ¾¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼ý±×¤Ï¡¢³«ºÅÃÏ¤Ç¤¢¤ëÀéºÐ»Ô¤ÎÃÏ°è³èÀ²½¡¢¥¹¥Ýー¥Ä»Ù±ç¡¢¤ª¤è¤Ó¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö2025 ¥»¥¬¥µ¥ßー ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥×¥í¥¢¥ÞÂç²ñ¡×¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó ³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë15¡§00～8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë22¡§00
½ÐÉÊ¾¦ÉÊ¡§¥¹¥Ýー¥Ä³¦¡¦·ÝÇ½³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÃøÌ¾¿Í¤¬Äó¶¡¤¹¤ëT¥·¥ã¥Ä¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤Ê¤É¡ÊÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Ë
¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¥Úー¥¸URL¡§https://auction.hattrick.world/top/2752
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¥Úー¥¸¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã½ÐÉÊÃøÌ¾¿Í¡ä
°¤ÉôÅí»Ò¡¢¥¢¥ó¥È¥¤ÎÃöÌÚ¡¢À¸ÅÄ°áÍüÆà¡Ê¥âー¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç25¡Ë¡¢»ÔÂ¼Àµ¿Æ¡¢»ÔÂ¼°¦Î¤¡¢ÀÐÅÄ½ã°ì¡¢
°ðÂ¼°¡Èþ¡¢º£¹¾ÉÒ¹¸¡¢´äºê¶³»Ò¡¢±óÆ£¾ÏÂ¤¡Ê¥³¥³¥ê¥³¡Ë¡¢ÂçÀ¾¥é¥¤¥ª¥ó¡¢¼íÌîÉñ»Ò¡¢K¡¢¾åÃÏÍºÊå¡¢
·¦ÄÍÍÎ²ð¡¢¥³¡¦¥¦¥©Æó¡ÊGo Won-Hee¡Ë¡¢ÄÇÌ¾µËÊ¿¡¢Ä¬ÅÄÎè»Ò¡¢À¶¿å¹¨ÊÝ¡¢¿ù»³ÈþÈÁ¡¢ÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¡¢
ÅÚ°æ¥ì¥ß¥¤°ÉÍø¡¢¤Ê¤ß¤¡¢À¾²¬¹ä¡¢¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¡¢Æ£ß·¶Á²Ö¡¢·Ö¸¶Å°¡Ê±«¾å¤¬¤ê·è»àÂâ¡Ë¡¢¾¾ÅÄ¾æ»Ö¡¢
»°±ºÅí¹á¡¢»³ÆâÎëÍö¡¢»³Ãæ¿µ²ð¡¢µÈÅÄº»ÊÝÎ¤¡¢RED RICE¡Ê¾ÅÆîÇµÉ÷¡Ë¡¡¡Ê½çÉÔÆ±¡¦·É¾ÎÎ¬¡Ë
¢£HATTRICK¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¡Ø¤È¤â¤Ë¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë»ö¶È¡£Ä©Àï¼Ô¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿´õ¾¯²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò½ÐÉÊ¤¹¤ë¡ÖHATTRICK Auction¡×¤È¡¢Ä©Àï¼Ô¤È¥Õ¥¡¥ó¤È¤òÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤°D2C¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ë¡ÖHATTRICK Members¡×¤Î2¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¡£¥¢¥¹¥êー¥È¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤¤¤Ã¤¿Ä©Àï¼Ô¤é¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤®¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦HATTRICK Auction¡§https://auction.hattrick.world/
¡¦HATTRICK Members¡§https://members.hattrick.world/
¡¦Instagram¡§https://www.instagram.com/hattrick.world_official/¡Ê@hattrick.world_official¡Ë
¡¦X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/hattrick_world¡Ê@hattrick_world¡Ë
¢£¥»¥¬¥µ¥ßー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ ³µÍ×
¡¦ÀßÎ©¡§2004Ç¯¡ÊÊ¿À®16Ç¯¡Ë10·î1Æü
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Î¤¸« ¼£µª
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾ÉÊÀî°ìÃúÌÜ1－1 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÂçºê¥¬ー¥Ç¥ó¥¿¥ïー
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Áí¹ç¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¥°¥ëー¥×¤Î»ý³ô²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥ëー¥×¤Î·Ð±Ä´ÉÍýµÚ¤Ó¤½¤ì¤ËÉíÂÓ¤¹¤ë¶ÈÌ³
¡¦URL¡§https://www.segasammy.co.jp/ja/
¢£¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×
¡¦ÀßÎ©¡§2019Ç¯9·î10Æü
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ö¿ËÜ ¿¸Êå
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³¸ÞÃúÌÜ6ÈÖ19¹æMA5
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¡¢µ®¶âÂ°¡¢ÊõÀÐÅù¤ÎÇã¼è¡¦ÈÎÇä
¢¨¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¾å¾ì ¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9270 ¡¿ https://www.valuence.inc/¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£
