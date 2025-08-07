Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÅ¸ ～Ä¶Î×³¦Î®ÂÎµ»½Ñ¤Ç¡ÖÉÁ¤ÊÑ¤¨¤Æ³Ú¤·¤à¡×Ì¤Íè¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÂÎ¸³～
¡¡Ê¡°æÂç³Ø¤Ï¡¢Á¡°Ý»ºÃÏ¡¦Ê¡°æ¤«¤é¡¢¡Ö¥Õ¥¯¤Î¥ß¥é¥¤¤òÁÏ¤ë¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥Õ¥¯¥ß¥é¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¯¥ß¥é¤Ë¤Ï¡ÖÉþ¤ÎÌ¤Íè¡×¡ÖÁ¡°Ý»ºÃÏ¡¦Ê¡°æ¤ÎÌ¤Íè¡×¡Ö¹¬Ê¡¤ÊÀ¤³¦¡×¤Î3¤Ä¤Î¥Õ¥¯¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÁ¡°Ý»ºÃÏ¡¦Ê¡°æ¡×¤Ï´Ä¶Éé²Ù¤òÄã¸º¤¹¤ë¡ÖÉþ¤ÎÌ¤Íè¡×¤Ç¤¢¤ëÉþ¤Î´°Á´½Û´Ä·¿¥â¥Ç¥ë¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¹¬Ê¡¤ÊÀ¤³¦¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¿å¤ò»È¤ï¤º¤ËÀ÷¿§¡¦Ã¦¿§¤¬²ÄÇ½¤Ê¡ÖÄ¶Î×³¦Î®ÂÎµ»½Ñ¡×¤ò³Ë¤Ë¡¢¡ÈÉþ¤ò»È¤¤¼Î¤Æ¤ë¡É¤«¤é¡¢¡È²¿ÅÙ¤Ç¤âÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë¡É½Û´Ä·¿¥â¥Ç¥ë¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿å¤âÀ½ÉÊ¤â¡È¼Î¤Æ¤Ê¤¤¡É´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¼Ò²ñ¤òµ»½Ñ³×¿·¤È¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ³Ø¤Ï2025Ç¯8·î14Æü～19Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ö¤ï¤¿¤·¤È¤ß¤é¤¤¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Å¸¡ÊÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¼çºÅ)¡×¤Ë¤Æ¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡¢Ä¶Î×³¦Î®ÂÎµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¡¢Éþ¤ò¡ÖÉÁ¤ÊÑ¤¨¤Æ³Ú¤·¤à¡×¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÂÎ¸³¥Öー¥¹¡Ö£Æ£Õ£Ë£Õ£Í£É£Ò£Á £Ä£Å£Ó£É£Ç£Î £Æ£Á£Ã£Ô£Ï£Ò£Ù¡Ê¥Õ¥¯¥ß¥é¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ë¡×¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ëÉþ¤¬Ä¶Î×³¦Î®ÂÎµ»½Ñ¤Ç¡ÈÃ¦¿§¡É¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡ÈÉÁ¤ÊÑ¤ï¤ë¡ÉÍÍ»Ò¤ò±ÇÁü¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±ÇÁüÂÎ¸³¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤ÆÂ¿ºÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤¹¤ëÇîÊóÆ²¥¢¥¤¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Èºî¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÉþ¤ÎÌ¤Íè¤ò¼«Ê¬»ö¤È¤·¤ÆÂÎ¸³¤¹¤ë¡×¿·´¶³Ð¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢Á¡°ÝÀ½ÉÊ¤ÎÀ¸»º²áÄø¤ÇÀ¸¤¸¤ë´Ä¶Éé²Ù¤Î²ÝÂê¤òÃÎ¤ë¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤ä¡¢Ä¶Î×³¦Î®ÂÎµ»½Ñ¤Ç¼ÂºÝ¤ËÀ÷¿§¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÊªÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÂÎ´¶¤Ë¡¢Éþ¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éþ¤Ï²¿ÅÙ¤Ç¤âÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤È¤â¤Ë¡Ö¥Õ¥¯¥ß¥é¡×¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÈÇã¤¤ÂØ¤¨¤ë¡É¤«¤é¡ÈÉÁ¤ÊÑ¤¨¤Æ³Ú¤·¤à¡É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ø¡£Ä¶Î×³¦Î®ÂÎµ»½Ñ¤¬ÉÁ¤¯Ì¤Íè¡Ö£Æ£Õ£Ë£Õ£Í£É£Ò£Á £Ä£Å£Ó£É£Ç£Î £Æ£Á£Ã£Ô£Ï£Ò£Ù¡×¤òËüÇî¤Ç¤¼¤Ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡¡¡¡Å¸¼¨²ñÌ¾¾Î¡§¤ï¤¿¤·¤È¤ß¤é¤¤¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Å¸～¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¿Í～
¡¡³«ºÅ´ü´Ö¡¡¡§ÎáÏÂ7Ç¯8·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë～8·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¡³«ºÅ¾ì½ê¡¡¡§Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì¡ÊÌ´½§¡ËEXPO ¥á¥Ã¥»¡ÖWASSE¡×North
¡¡¤ï¤¿¤·¤È¤ß¤é¤¤¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Å¸ ～¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¿Í～
¡ÚÅ¸¼¨¥Öー¥¹¥¤¥áー¥¸¡Û¼«Ê¬¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ëÉþ¤òÄ¶Î×³¦Î®ÂÎµ»½Ñ¤Ç¡ÖÉÁ¤ÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡×ÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Á¡°Ý»ºÃÏ¡¦Ê¡°æ¤äÁ¡°Ý¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë»º¶È¤Îº£¤Ë¿¨¤ì¤ëÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¦¡£
¡Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÇØ·Ê¡Û
¡¡Á¡°Ý¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»º¶È¤Ç¤Ï¡¢¸¶ºàÎÁ¤ÎÄ´Ã£¤«¤éÀ¸ÃÏ¡¦°áÉþ¤ÎÀ½Â¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÇÑ´þ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢´Ä¶¤ËÂç¤¤ÊÉé²Ù¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¿å»ñ¸»¤ÎÂçÎÌ¾ÃÈñ¤ä¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ëÂ¿ÎÌ¤ÎCO2ÇÓ½ÐÌäÂê¤Ë²Ã¤¨¡¢¸¶ÎÁÀ¸»º¤äÀ÷¿§²Ã¹©¡¦Ë¥À½²áÄø¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë»Ä»å¡¦»ÄÈ¿¡¦»ÄÉÛ¡¦ÉÔÎÉÉÊÅù¤ÎÂçÎÌ¤ÎÇÑ´þÊª¤âÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´Ä¶¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2022Ç¯¤Ë¹ñÆâ¤Ç¿·¤¿¤Ë¶¡µë¤µ¤ì¤¿°áÎà¤Ï79.8Ëü¥È¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÌó6³ä¤Ë¤¢¤¿¤ë48.5Ëü¥È¥ó¤ÏºÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤º¡¢²ÈÄí¤ä»ö¶È½ê¡¦Å¹Æ¬¤ÎÇä¤ê»Ä¤ê¤«¤éÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¾®Çä¡¦¾ÃÈñ¼ÔÂ¦¤Ç¤âÂçÎÌ¤ÎÇÑ´þÊª¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢ËÜ³Ø¤Ç¤Ï²Ê³Øµ»½Ñ¿¶¶½µ¡¹½(JST)¶¦ÁÏ¤Î¾ì·ÁÀ®»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö´Ä¶¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆÍÇË¸ý¤È¤¹¤ëÌ¤ÍèÁÏÂ¤¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¶¦ÁÏµòÅÀ¡×¤ÎºÎÂò¤ò¼õ¤±¡¢Á°µ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥¯¤ÎÌ¤Íè¤òºî¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥Õ¥¯¥ß¥é¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£(ºÎÂò´ü´Ö¡§2023Ç¯11·î～2025Ç¯3·î31Æü)
¥Õ¥¯¥ß¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú¥Õ¥¯¥ß¥é¤È¤Ï¡Û
¡¡Ê¡°æÂç³Ø»º³Ø´±Ï¢·ÈËÜÉô¤Ï¡¢Ê¡°æ¤ÎË¤«¤Ê»º¶È¤È¤¯¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Á¡°Ý»º¶È¤òÌ¤Íè¤ËÂ³¤¯¤â¤Î¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥¯¡ÊÁ¡°ÝÀ½ÉÊ¡Ë¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥Õ¥¯¥ß¥é¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¯¥ß¥é¤Ë¤Ï3¤Ä¤Î¥Õ¥¯¡ÖÉþ¤ÎÌ¤Íè¡¢Á¡°Ý»ºÃÏ¡¦Ê¡°æ¤ÎÌ¤Íè¡¢¹¬Ê¡¤ÊÀ¤³¦¡×¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¡°æÂç³Ø¤Î¿å¤ò»È¤ï¤Ê¤¤À÷¿§¡ÖÄ¶Î×³¦Æó»À²½ÃºÁÇÍøÍÑÀ÷¿§À°Íýµ»½Ñ¡×¤ò¥³¥¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¤·¡¢Éþ¤Î¡È»È¤¤¼Î¤Æ¡É¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡ÖÉþ¤ÎÌ¤Íè¡×¤ò¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥à¥À¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤´°Á´½Û´Ä·¿¤ÎÁ¡°Ý»ºÃÏ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¡¢µ»½Ñ³×¿·¤È¿Í¡¹¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¼è¤êÁÈ¤à»ö¶È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡ÖÁ¡°Ý»ºÃÏ¡¦Ê¡°æ¡×¤¬½Û´Ä·¿¥â¥Ç¥ë¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÁ¡°Ý»ºÃÏ¤ÎÌ¤Íè¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹©É×¤ò½Å¤Í¼Â¸½¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Á¡°Ý»ºÃÏ¡¦Ê¡°æ¤«¤é¡Ö¹¬Ê¡¤ÊÀ¤³¦¡×¤ÎÁÏÂ¤¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇîÊóÆ²¥¢¥¤¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
HAKUHODO I-STUDIO Inc.
¡¡ÇîÊóÆ²¥¢¥¤¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡¢¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Çー¥¿¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥Þ¥ë¥Á¥¿¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Î¸ÜµÒÂÎ¸³¡ÊCX¡ËÀß·×¤ÈUI¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢´ë²èÀ©ºî¡¢¥Æ¥Ã¥¯³èÍÑ¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¢PDCA¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤ò¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤Î¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÏÂ¤¡×¤È¡Ö¸ÜµÒÁÏÂ¤¡×¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÎÎ°è¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃßÀÑ¤·¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤«¤é¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿á¤¹þ¤ßºÇÅ¬¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¸¦µæ³«È¯¤È¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ¸¤à¼«¼Ò»ö¶È¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
