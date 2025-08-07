NOK¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÄãËà»¤µ»½Ñ¡ÖÇ»¸ü¥Ý¥ê¥Þー¥Ö¥é¥·¡×¤Î¸¦µæ¤¬ ¡Ö2025Ç¯ÅÙ ¹âÊ¬»Ò³Ø²ñµ»½Ñ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ
NOK³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼ÇÂçÌç¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ¥°¥ëー¥×CEO¡§Äá ÀµÍº¡¢°Ê²¼¡ÖNOK¡×)¤Ï¡¢¡ÖÇ»¸ü¥Ý¥ê¥Þー¥Ö¥é¥·¤òÅ¬ÍÑ¤·¤¿Ì©ÉõÁõÃÖ¤ÎÄãËà»¤²½¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæÀ®²Ì¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ¹âÊ¬»Ò³Ø²ñ¤Î¡Ö2025Ç¯ÅÙ ¹âÊ¬»Ò³Ø²ñµ»½Ñ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¹âÊ¬»Ò³Ø²ñµ»½Ñ¾Þ¡×¤Ï¡¢¹âÊ¬»ÒÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥¤ì¤¿µ»½ÑÅª¸¦µæÀ®²Ì¤òµó¤²¤¿¸Ä¿Í¡¦¥°¥ëー¥×¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±³Ø²ñ¤¬ËèÇ¯ºÇÂç2·ï¤òÁªÄê¡¦¼øÍ¿¤¹¤ë¾Þ¤Ç¤¹¡£
Ç»¸ü¥Ý¥ê¥Þー¥Ö¥é¥·¤Ï¡¢Ê¬»Ò¥ì¥Ù¥ë¤Ç¹âÌ©ÅÙ¤«¤Ä¶Ñ°ì¤ÊËì¤ò·ÁÀ®¤¹¤ëÉ½ÌÌ½èÍýµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ëà»¤¤òÂçÉý¤ËÄã¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì©ÉõÁõÃÖ¤ÎÀÇ½¸þ¾å¤ÈÄ¹¼÷Ì¿²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¬»Ò¤ÎµÛÃåÀ¤ò³è¤«¤·¤¿±ø¤ìËÉ»ß¤äÂÑµ×À¸þ¾å¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Êµ¡Ç½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¥·ー¥ëÀ½ÉÊ¤ÎÀß·×¼«Í³ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¼¡À¤Âåµ»½Ñ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NOK¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤ä°ìÈÌ»º¶Èµ¡´ï¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ë¥·ー¥ëÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À½ÉÊÀÇ½¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸¦µæ³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ç»¸ü¥Ý¥ê¥Þー¥Ö¥é¥·¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢µþÅÔÂç³Ø²½³Ø¸¦µæ½ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»º³ØÏ¢·È¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Ë»²²è¤·¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤·¸¦µæ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬µ»½ÑÅª¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¸¦µæ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢NOK¥°¥ëー¥×¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î¡Öµ»½Ñ¥³¥é¥à¡×¤Ë¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç»¸ü¥Ý¥ê¥Þー¥Ö¥é¥·¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ä±þÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£2025Ç¯ÅÙ ¹âÊ¬»Ò³Ø²ñµ»½Ñ¾Þ
Ìó8,000Ì¾¤Î²ñ°÷¤òÍÊ¤·¡¢¹âÊ¬»Ò²Ê³Ø¤Èµ»½Ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦µæ¡¦¸òÎ®¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë³Ø½ÑÃÄÂÎ¡Ö¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ¹âÊ¬»Ò³Ø²ñ¡×¤¬ËèÇ¯¸·Áª¤·¤Æ¼øÍ¿¤¹¤ëµ»½Ñ¾Þ¤Ç¤¹¡£¹âÊ¬»Ò¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ´µ»½ÑÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÈÁÏÅª¤«¤ÄÍ¥¤ì¤¿À®²Ì¤òµó¤²¤¿¸Ä¿Í¡¦¥°¥ëー¥×¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÅÐÏ¿ÆÃµö¤ä³Ø½ÑÈ¯É½¤ò´ð¤ËËèÇ¯ºÇÂç2·ï¤òÁªÄê¤·¡¢¼øÍ¿¤¹¤ë¾Þ¤Ç¤¹¡£
¡¦¼õ¾Þ¼Ô¡§ÀÄÌÚ ³ÙÌé ¡¿ NOK³ô¼°²ñ¼Ò NOK¥°¥ëー¥×R&D µ»½Ñ¸¦µæÉô ºàÎÁ¸¦µæ²Ý
¡¦¸¦µæÂêÌÜ¡§Ç»¸ü¥Ý¥ê¥Þー¥Ö¥é¥·¤òÅ¬ÍÑ¤·¤¿Ì©ÉõÁõÃÖ¤ÎÄãËà»¤²½
¢£NOK³ô¼°²ñ¼Ò
NOK¥°¥ëー¥×¤Ï¡ÖEssential Core Manufacturing ― ¼Ò²ñ¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÃæ¿´ÎÎ°è¤òÃ´¤¦¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¡×¤ò·Ç¤²¡¢Ë¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Îº¬´´¤È¤Ê¤ë¡Ö°ÂÁ´¡×¤È¡Ö²÷Å¬¡×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£15¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë½êºß¤¹¤ë¥°¥ëー¥×Ìó38,000¿Í¤Ç¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿´ðÁÃ¸¦µæ¤Ë´ð¤Å¤¯À½ÉÊ³«È¯¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ç¤ÎÂçÎÌ¡¦°ÂÄêÀ¸»º¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢PC¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÅÅ»Òµ¡´ï¡¢OAµ¡´ï¡¢°åÎÅ¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢µ¡´ï¡¢»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¹©±ÒÀ±¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»º¶ÈÊ¬Ìî¤Ëµ»½Ñ¡¦À½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£