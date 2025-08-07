¡Ú¥í¥¨¥Ù¡Û ¥Ñ¥º¥ë¤È¥Ñ¥ó¥¯¤Î½Ð²ñ¤¤¡£¥Ð¥¤¥«ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡Ö¥Ñ¥º¥ë ¥Ð¥¤¥«ー ¥Ð¥Ã¥°¡×¡£

LVMH¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥°¥ëー¥×¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò ¥í¥¨¥Ù ¥¸¥ã¥Ñ¥ó



¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«ー¥Õ¥¹¥­¥ó¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¡Ö¥Ñ¥º¥ë ¥Ð¥¤¥«ー ¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ï¡¢Ãå¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Ð¥¤¥«ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÌµ¹ü¤Ç¥é¥Õ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Þ¤¹¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤­¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ï¡¢¥á¥¿¥ëÀ½¤Î¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¤È½Å¸ü¤Ê¥íー¥éー¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿Áõ¾þÅª¤Ê¥Ù¥ë¥È¡£¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥·¥ë¥Ðー¤Î¶â¶ñ¤ä¥ê¥Ù¥Ã¥È¤¬¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç±ð¤Î¤¢¤ë¥«ー¥Õ¥¹¥­¥ó¤Ë¹Ó¡¹¤·¤¤¥¨¥Ã¥¸¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£





¥Ñ¥º¥ë¥Ð¥Ã¥°¤Î10¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¥ê¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¸Æ±þ¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤Î¥Ð¥¤¥«ー ¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤ò±ï¼è¤ë¤è¤¦¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¥À¥Ö¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤ä¡¢¥¢¥Ê¥°¥é¥à¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¤¿¥Ü¥¿¥óÉÕ¤­¤ÎÁõ¾þÅª¤Ê¥·¥ç¥ë¥Àー¥¿¥Ö¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥éー¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¦¥Ëー¤Î2¿§¡£¥¹¥âー¥ë¤È¥éー¥¸¥µ¥¤¥º¤ò°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£




¥Ñ¥º¥ë ¥Ð¥¤¥«ー ¥Ð¥Ã¥° ¥éー¥¸ / ¥Ö¥é¥Ã¥¯ W33¡ßH21.5¡ßD14.7cm \761,200

¥Ñ¥º¥ë ¥Ð¥¤¥«ー ¥Ð¥Ã¥° ¥éー¥¸ / ¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¦¥Ëー W33¡ßH21.5¡ßD14.7cm \761,200


¥Ñ¥º¥ë ¥Ð¥¤¥«ー ¥Ð¥Ã¥° ¥¹¥âー¥ë / ¥Ö¥é¥Ã¥¯ W24¡ßH16.5¡ßD10.5cm \649,000

¥Ñ¥º¥ë ¥Ð¥¤¥«ー ¥Ð¥Ã¥° ¥¹¥âー¥ë / ¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¦¥Ëー W24¡ßH16.5¡ßD10.5cm \649,000


¡ã ¤ªÌä¹ç¤»Àè ¡ä


¥í¥¨¥Ù ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹


03-6215-6116
www.loewe.com