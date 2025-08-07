ÃæÆüïªµäÀÜ¹ü±¡/¥¢¥¹¥ß¥ë¤Ï¤êµäÀÜ¹ü±¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¶âÂô°åÎÅµ»½ÑÀìÌç³Ø¹»ïªµä³Ø²Ê¤Ë¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¼ø¶È¤ò¼Â»Ü
¡Ö¡ÈÏÓ°ìËÜ¡É¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ22Ç¯¡¢¥×¥í¼£ÎÅ²È¤¬½¸¤¦ÀÜ¹ü±¡¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÃæÆüïªµäÀÜ¹ü±¡/¥¢¥¹¥ß¥ë¤Ï¤êµäÀÜ¹ü±¡¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÃæÆü¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥µー¥Ó¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Åì³¤»Ô¡¢ÂåÉ½¡§ÌÚÂ¼ ¸ø¼£¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¶âÂô°åÎÅµ»½ÑÀìÌç³Ø¹»ïªµä³Ø²Ê¤Ë¤ÆÆÃÊÌ¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¼ø¶È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÃæÆüïªµäÀÜ¹ü±¡/¥¢¥¹¥ß¥ë¤Ï¤êµäÀÜ¹ü±¡¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ï´µ¼ÔÍÍ¤Î¾Ð´é¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¾É¾õ¤äÇº¤ß¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢º¬ËÜÅª¤Ê²þÁ±¤òÌÜ»Ø¤·¤¿»Ü½Ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦ïªµä»Õ¤Î°éÀ®¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÊÀ±¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¶âÂô°åÎÅµ»½ÑÀìÌç³Ø¹»ïªµä³Ø²Ê¤Î³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¼ÂÁ©Åª¤ÊÃÎ¼±¤Èµ»½Ñ¤òÅÁ¤¨¤ëÆÃÊÌ¼ø¶È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¼ø¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ØÀ¸¤Î³§ÍÍ¤Îïªµä»Õ¤È¤·¤Æ¤Î°ÂÁ´À¤Ø¤Î°Õ¼±¡¢Î×¾²¼ÂÁ©Ç½ÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆÆñ¼£À¼À´µ¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤òÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¡¢¸½¾ì¤Ë½Ð¤¿»þ¤Ë¥¹¥¿ー¥È¥À¥Ã¥·¥å¤òÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤òÄó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤â¼¡À¤Âå¤Î°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Î°éÀ®¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼ø¶È³µÍ×
¼Â»Ü³Ø¹»¡§¶âÂô°åÎÅµ»½ÑÀìÌç³Ø¹» ïªµä³Ø²Ê
¼ø¶ÈÌ¾¡§°ÂÁ´¤Ê»Ü½Ñ¤È¸ú²ÌÅª¤Ê¼ªÌÄ¤ê¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤Ë～¥¨¥³ー¤òÍÑ¤¤¤¿²òË¶³Ø～
ÆâÍÆ¡§
¡¦µ¤¶»¥ê¥¹¥¯²óÈò¤Î¤¿¤á¤Î¥¨¥³ー²òË¶¤È¼ÂÁ©
¡¦Åö±¡¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¾ÉÎã¾Ò²ð
¡¦¼ªÌÄ¤ê¡¦¤á¤Þ¤¤¡¦ÆñÄ°¤Ø¤Î¸ú²ÌÅª¤«¤ÄÎ×¾²Åª¤Ê»Ü½ÑÊýË¡
¢£¼ø¶ÈÆâÍÆ
1.µ¤¶»¥ê¥¹¥¯²óÈò¤Î¤¿¤á¤Î¥¨¥³ー²òË¶¤È¼ÂÁ©
ïªµä»Ü½Ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÃí°Õ¤¹¤Ù¤¥ê¥¹¥¯¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëµ¤¶»¤ÎÈ¯À¸¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤¿¤á¡¢¥¨¥³ー¡ÊÄ¶²»ÇÈ²èÁü¿ÇÃÇÁõÃÖ¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿²òË¶³ØÅªÃÎ¼±¤ò¿¼¤¯³Ø¤Ó¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¡£ºÂ³Ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¾ÀÜ¥¨¥³ー¤òÁàºî¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¿ÈÂÎÆâÉô¤Î¹½Â¤¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤ÇÀµ³Î¤Ê»ÉïªÉô°Ì¤ÎÆÃÄêÊýË¡¤òÂÎÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2.Åö±¡¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¾ÉÎã¾Ò²ð
Åö±¡¤Ë¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾É¾õ¤ò»ý¤Ä´µ¼ÔÍÍ¤¬Íè±¡¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÅö±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤Ã¤¿Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¾ÉÎã¤ò¾Ò²ð¡£³Æ¾ÉÎã¤Ë¤ª¤±¤ë´µ¼ÔÍÍ¤Î¼çÁÊ¡¢¿ÇÃÇ¡¢¼£ÎÅ·Ð²á¡¢¤½¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3.¼ªÌÄ¤ê¡¦¤á¤Þ¤¤¡¦ÆñÄ°¤Ø¤Î¸ú²ÌÅª¤«¤ÄÎ×¾²Åª¤Ê»Ü½ÑÊýË¡
Åö±¡¤òË¬¤ì¤ë´µ¼ÔÍÍ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¼ªÌÄ¤ê¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢ÆñÄ°¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤Ï¡¢´µ¼ÔÍÍ¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¤òÂç¤¤¯Äã²¼¤µ¤»¤ëÆñ¼£À¤Î¹â¤¤¼À´µ¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤ËÂÐ¤¹¤ëÅö±¡¤Î¸ú²ÌÅª¤«¤ÄÎ×¾²Åª¤Ê»Ü½ÑÊýË¡¤ò¾ÜºÙ¤ËÅÁ¼ø¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¼è·ê¡¢¼êµ»¡¢´µ¼ÔÍÍ¤Ø¤ÎÌä¿Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤ÎÎ×¾²¤Ë¤¹¤°¤ËÌòÎ©¤Ä¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿
¢£³ô¼°²ñ¼ÒÃæÆü¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥µー¥Ó¥¹²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒÃæÆü¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ï´µ¼ÔÍÍ¤Î¾Ð´é¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©¤òÃæ¿´¤ËÃæÆüïªµäÀÜ¹ü±¡¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¾É¾õ¤äÇº¤ß¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢º¬ËÜÅª¤Ê²þÁ±¤òÌÜ»Ø¤·¤¿»Ü½Ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
Ë¡¿ÍÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÃæÆü¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥µー¥Ó¥¹
ÂåÉ½¼Ô¡§ÌÚÂ¼ ¸ø¼£
½êºßÃÏ¡§¢©476-0013 °¦ÃÎ¸©Åì³¤»ÔÃæ±ûÄ®7-1
ÀßÎ©¡§ÎáÏÂ1Ç¯6·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ïªµä¡¦ÀÜ¹ü±¡
URL¡§https://chunichi-sekkotsu.com/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒÃæÆü¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥µー¥Ó¥¹ ËÜÉô
chunichi.honnbu8808@gmail.com