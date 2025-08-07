¡Ö³ÚÅ·¥Ú¥¤¡×¡¢¡Ö¥³¥á¥À¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡×¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë
¡¡³ÚÅ·¥Ú¥¤¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡Ö³ÚÅ·¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥á¥À¡Ê°Ê²¼¡Ö¥³¥á¥À¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥³¥á¥À¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡Ö³ÚÅ·¥Ú¥¤¡×¡ÊÃí1¡Ë¤¬¡¢ËÜÆü¤è¤êÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡Ö¥³¥á¥À¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡×¤«¤é¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¡Ö³ÚÅ·¥Ú¥¤¡×¡ÊÃí1¡Ë¤Ç»ÙÊ§¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¡×¡Ö¤ª¤«¤²°Ã¡×¡ÖADEMOK¡×¡ÖKOMEDA is ¢¢¡×¡ÊÃí2¡Ë¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Á¥ãー¥¸¼°¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥Þ¥Íー¡ÖKOMECA¡×¤Ø¤Î¥Á¥ãー¥¸¤â¡Ö³ÚÅ·¥Ú¥¤¡×¡ÊÃí1¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¡Ö³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤òÍøÍÑ¤·¡¢Ãù¤á¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ÊÃí3¡Ë¡£
¡¡¥³¥á¥À¤Ï¡¢2021Ç¯6·î¤Ë¥³ー¥É·èºÑ¡Ö³ÚÅ·¥Ú¥¤¡×¡ÊÃí4¡Ë¤ò¥³¥á¥À¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡ÊÃí2¡Ë¤ËÆ³Æþ¤·¡¢³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö³ÚÅ·¥Ú¥¤¡×¡ÊÃí1¡Ë¤ò¡Ö¥³¥á¥À¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡×¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÍøÊØÀ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡³ÚÅ·¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¤Ïº£¸å¤â¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤ò³ÈÂç¤·¡¢¤è¤ê¤ªÆÀ¤ÇÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤»ÙÊ§¤¤ÂÎ¸³¤òÍøÍÑ¼Ô¤ËÄó¶¡¤¹¤Ù¤¯¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí1¡Ë¡Ö³ÚÅ·¥Ú¥¤¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑ¡Ë¡×¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí2¡Ë°ìÉôÂÐ¾Ý³°¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí3¡Ë¡Ö¥³¥á¥À¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡×Æâ¤Ç¤Î¡Ö³ÚÅ·¥Ú¥¤¡×¤ÎÍøÍÑ»þ¤Ë¡Ö³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤¬Ãù¤Þ¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö³ÚÅ·¥«ー¥É¡×¡Ö³ÚÅ·¥¥ã¥Ã¥·¥å¡×¡Ö³ÚÅ·¶ä¹Ô¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«ー¥É¡×¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí4¡ËÁ´¹ñ¤Î¥³¥á¥À¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö³ÚÅ·¥Ú¥¤¡×¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î¥³ー¥É·èºÑ¡Ê¥³ー¥ÉÉ½¼¨¡¦QRÆÉ¤ß¼è¤ê¡¦¥»¥ë¥Õ¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¡Ë
³ÚÅ·¥Ú¥¤¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¤ÎÃæ¤Ç·èºÑ¤ª¤è¤Ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ2019Ç¯4·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯ÅÙÂè2²óÆüËÜÈÇ¸ÜµÒËþÂÅÙ»Ø¿ôÄ´ºº¤ÎQR¥³ー¥É·èºÑ¶È¼ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë3Ç¯Ï¢Â³¡Ö¸ÜµÒËþÂ¡×1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡ÊÃí¡Ë¤·¤¿¡Ö³ÚÅ·¥Ú¥¤¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¡×¡Ö³ÚÅ·¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¡Ö³ÚÅ·¥Ú¥¤¡×¼ÂÅ¹ÊÞ·èºÑ¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³ÚÅ·¥Ú¥¤¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò»±²¼¤Î³ÚÅ·Edy³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡Ö³ÚÅ·Edy¡×¡Ö³ÚÅ·¥¥ã¥Ã¥·¥å¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤Ï¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯ÊØÍø¤Ç°ÂÁ´¤Ê·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤ò¡¢²ÃÌÁÅ¹¤Ë¤Ï¶È¼ï¡¦¶ÈÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Éý¹¤¤·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤È¡¢¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí¡Ë¸ÜµÒËþÂÅÙÄ´ºº¡ÖJCSI¡×¤ÎQR¥³ー¥É·èºÑ¶È¼ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö¸ÜµÒËþÂ¡×1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤¬½é¡Ê2025Ç¯7·î30Æü»þÅÀ¡Ë
