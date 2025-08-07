ÆüËÜ¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë»º´±³Ø¤Î¥êー¥Àー¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢Âè2²ó¡Ö·Ð±Ä¼Ô¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥é¥¦¥ó¥É¥Æー¥Ö¥ë¡×¤ò³«ºÅ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍJapan Innovation Network¡ÊJIN¡Ë¤Ï¡¢8·î4Æü¤ËÅìµþ¿ÀÅÄ¿À¼Ò¡Ê¿ÀÅÄÌÀ¿À¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âè2²ó¡Ö·Ð±Ä¼Ô¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥é¥¦¥ó¥É¥Æー¥Ö¥ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¸å±ç¡§·ÐºÑÆ±Í§²ñ¡¢GX¿ä¿Êµ¡¹½¡Ë¡£ºòÇ¯¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¤³¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥Æー¥Ö¥ë¤Ï¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥êー¥Àー¤Î¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤ÊµÄÏÀ¤Î¾ì¤Ç¤¹¡£
ºòÇ¯¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥Æー¥Ö¥ë¤ÎÀ®²Ì¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ¡¦·ÐºÑ¤ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ³èÀ²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö·Ð±Ä¼Ô¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó°Ñ°÷²ñ¡×¡ÊEIC¡§Executive Innovation Committee¡Ë¤È¡¢»º´±³Ø¤Î¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à·¿¶¦ÁÏ¼ÂÁ©¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖIM Lab¡×¤¬È¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥Æー¥Ö¥ë¤Ï¡¢EIC¤Î½é²ó³èÆ°¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥é¥¦¥ó¥É¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¡¢³Æ³¦¤Ç¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤ë41Ì¾¤Î´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¡¢Âç³Ø¡¦¸¦µæµ¡´Ø¤Î¥êー¥Àー¡¢¾ÊÄ£´´Éô¤Ê¤É¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡Ê²¼µ»²¾È¡Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇ°ÍÂ¸·ÐºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤äµ¤¸õÊÑÆ°¤Î¿¼¹ï²½¡¢¥¹ー¥Ñー¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹AI¤ÎÂæÆ¬¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÌ¤Á½Í¤ÎÊÑÆ°´ü¤Ë¤ª¤±¤ë¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ª¤è¤ÓÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢¥·¥¹¥Æ¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÉ¬Í×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³èÈ¯¤ÊµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥¦¥ó¥É¥Æー¥Ö¥ë¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤Î³µÍ×¡Û
¥Æー¥Þ£±¡§ÊÑ³×¤Ï¥êー¥Àー¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡Ö»º´±³Ø¥êー¥Àー¤Î³Ð¸ç¤È¹ÔÆ°¡×
- ÆüËÜ¤Î»º´±³Ø¤Î¥êー¥Àー¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÊÑ³×¤Ë¸þ¤±¤Æ¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤â¤Ã¤È¤¢¤ë¡£
- ¤½¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢»º´±³Ø¤ÎÎÏ¤ò·ë½¸¤·¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»ÅÁÈ¤ß¤ä¼Ò²ñ´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¥È¥Ô¥Ã¥¯£²¡§¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ê¤¹ñ¤Î¹ÔÊý¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿êÂà¡×
- ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÃæ³Ë¤Ë¿ø¤¨¤¿À¯ºö¤Ç¤¢¤ë¡£
- ¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÉÔ°ÂÄê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢Áð¤Îº¬¤ÎµÄÏÀ¤Î¾ì¤È¤½¤ÎÎÏ¤¬¤è¤ê½ÅÍ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥Ô¥Ã¥¯£³¡§¶¥Áè¤«¤é²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ø¥ëー¥ë¤ò¤É¤¦ÊÑ¤¨¤ë¤«¡Ö¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÀïÎ¬¡§¿·¤¿¤ËÆüËÜ´ë¶È¤ÏÆ°¤±¤ë¤«¡©¡×
- ÆüËÜ¤Ë¤ÏÂ¿ÍÍ¤ÊÀøºßÅª»ñ»º¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤¬¡¢½Ä³ä¤ê·¿¤Î´ë¶ÈÁÈ¿¥¤ä¹ÔÀ¯¡¢¤Þ¤¿»º´±³Ø¤ÎÊÉ¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¾ã³²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
- ¶¥Áè¤«¤é²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ø¥ëー¥ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÁÛ¤·¡¢¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸°¤È¤Ê¤ë¡£
µÄÏÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î½ÅÍ×¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ËÈ¯¿®¤·¡¢¹¤¯¿»Æ©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬ËÜ¥é¥¦¥ó¥É¥Æー¥Ö¥ë¤Î½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥Æー¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¡¢EIC¤Î¿·¤¿¤Ê³èÆ°¤È¤·¤Æ¡Ö¥·¥¹¥Æ¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó·Ð±Ä¾Þ¡×¡ÊSIMA¡§Systematic Innovation Management Award¡Ë¤ÎÀßÎ©¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾Þ¤Ç¤Ï¡¢¡É¥°¥Ã¥É¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥·¥¹¥Æ¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¡¢¸¦µæµ¡´Ø¡¦Âç³Ø¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¿³ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢2026Ç¯2·î¤Ë¼õ¾Þ¼Ô¤òÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂè2²ó¡Ö·Ð±Ä¼Ô¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥é¥¦¥ó¥É¥Æー¥Ö¥ë¡×»²²Ã´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¡Û¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
[´ë¶È] EY Japan¡¢NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¹¥¯¥¨¥¢¡¦¥é¥Ü¡¢SUNDRED³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥À¥¤¥¥ó¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢TDK³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥Æ¥ë¥â³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµÞ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅìµÞÁí¹ç¸¦µæ½ê¡¢Åìµþ³¤¾åÆüÆ°²ÐºÒ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìÅ´¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆü·úÀß·×¡¢ÆüËÜ¤¿¤Ð¤³»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÉÙ»ÎÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒËèÆü¿·Ê¹¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò»°°æ½»Í§¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¡¢»°É©ÃÏ½ê³ô¼°²ñ¼Ò¡¢»°É©½Å¹©³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥ä¥Þ¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
[Âç³Ø] ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¡¢Åìµþ²Ê³ØÂç³Ø¡¢ËÌÎ¦ÀèÃ¼²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø±¡Âç³Ø¡¢²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø
[¾ÊÄ£] ·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê
[¤½¤ÎÂ¾] ¿ÀÅÄ¿À¼Ò¡¢·ÐºÑÆ±Í§²ñ¡¢¥¶¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¦¥°¥ëー¥×¡¢GeoPol Asia¡¢ºßÆü¥¹¥¤¥¹Âç»È´Û¡¢GX¿ä¿Êµ¡¹½¡¢Japan Innovation Network¡¢¾ðÊó¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¸¦µæµ¡¹½¡¢Future Center Alliance Japan
Âè2²ó¡Ö·Ð±Ä¼Ô¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥é¥¦¥ó¥É¥Æー¥Ö¥ë¡×
¡Ö·Ð±Ä¼Ô¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó°Ñ°÷²ñ¡×(EIC¡§Executive Innovation Committee)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
º£¸å¤ÎÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ¤È·ÐºÑ¤ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Üºö¤òÆ¤µÄ¤·¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¹¤¯¼Ò²ñ¤Ë·¼ÌØ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Æ2025Ç¯4·î¤ËÀßÎ©¡£²ñ°÷´ë¶È¤ÈÀìÌç²È¤ä¼ÂÁ©¼Ô¤«¤é¤Ê¤ë°Ñ°÷¤¬»²²Ã¤·¡¢¡Ö·Ð±Ä¼Ô¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥é¥¦¥ó¥É¥Æー¥Ö¥ë¡×¤Î³«ºÅ¤È¡Ö¥·¥¹¥Æ¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó·Ð±Ä¾Þ¡×¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤ò³èÆ°¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¡¢ÅìµÞÁí¹ç¸¦µæ½ê¡¢Japan Innovation Network¤¬»öÌ³¶É¤ò±¿±Ä¡£³ô¼°²ñ¼Ò»°É©Áí¹ç¸¦µæ½êÍý»öÄ¹¤Î¾®µÜ»³¹¨»á¤¬¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤òÌ³¤á¤ë¡£»º¶È¶¥ÁèÎÏº©ÃÌ²ñ¡ÊCOCN¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡ÊIIJ¡Ë¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍFuture Center Alliance Japan¡ÊFCAJ¡Ë¤¬¸å±ç¡£
¡ÖIM Lab¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
ÃÎ¼±À¸ÂÖ·Ï¤Î·ÁÀ®¤ÈÀ©ÅÙ¿Ê²½¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë»º´±³Ø¶¦ÁÏ¤Î¼ÂÁ©µòÅÀ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à·¿¶¦ÁÏ¼ÂÁ©¥×¥í¥°¥é¥à¡×¡£Åìµþ²Ê³ØÂç³Ø¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óµ¡¹½¤È°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍJapan Innovation Network¤¬¶¦Æ±±¿±Ä¤·¡¢ËÌÎ¦ÀèÃ¼²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø±¡Âç³Ø¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¹ñºÝ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¸¦µæ²Ê¡¢²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¶¦ÁÏ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¤ä³¤³°¤Î¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤·¤Æ¡¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£