¤ª¤¤¤·¤¤¡ÖÅí¡×NO.£±¤¬·èÄê¡ªÆüËÜ°ì¤Ï¡¢»³Íü¸©¹Ã½£»Ô¡Ö¤Þ¤ë¤ß¤äÇÀ±à¡¿´ÅÎïÏª¡Ê¥¢¥Þ¥ìー¥í¡Ë¡×¤¬ºÇ¹â¶â¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡ª
¡¡ÆüËÜÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¶¨²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§Ê¡°æ±É¼£¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î6Æü(¿å)¤Ë¡¢ÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¤¬Áª¤Ö¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡ØÅí¡ÙNO.1¤ò·èÄê¤¹¤ë¡ÖÂè4²ó Á´¹ñÅíÁª¼ê¸¢¡×¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜÁª¼ê¸¢¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î»ºÃÏ¤«¤éÆÏ¤¤¤¿49ÉÊ¤ÎÅí¤ÎÃæ¤«¤é¡¢É¾²Á°÷¤Ç¤¢¤ëÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨35Ì¾¤¬¾¦ÉÊÌ¾¤ä»ºÃÏ¡¢À¸»º¼Ô¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¤¹¤Ù¤ÆÉú¤»¤Æ¿©Ì£¡£¤½¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¿³ºº¤·¡¢É¾²Á°÷Á´°÷¤Î¹ç·×ÅÀ¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ³Æ¾Þ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦·ë²Ì°ìÍ÷
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/110263/table/131_1_6c0e4f3d00bd951990bcc8c4c5ced4ba.jpg?v=202508070227 ]
¼õ¾Þ¥ê¥¹¥È¤Ï¤³¤Á¤é
https://prtimes.jp/a/?f=d110263-131-42df23f2417888dc30b3fdc2520dc424.pdf
¢ãºÇ¹â¶â¾Þ¢ä¡¡´ÅÎïÏª¡¿¤Þ¤ë¤ß¤äÇÀ±à¡Ê»³Íü¸©¹Ã½£»Ô¡Ë
¢ãºÇ¹â¶â¾Þ¢ä¡¡´ÅÎïÏª¡¿¤Þ¤ë¤ß¤äÇÀ±à¡Ê»³Íü¸©¹Ã½£»Ô¡Ë
¡ãÉ¾²Á°÷¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦ÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁ¯¤ä¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¤·¤ß½Ð¤¹²Ì½Á¡£¤È¤í¤Ã¤È³ê¤é¤«¤ÊÀå¿¨¤ê¿©¤Ù¤¿¤é¸µµ¤¤¬½Ð¤½¤¦¤ÊÅí¡ª
¡¦¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤Ç±ü¤ÎÊý¤Ë´¶¤¸¤ë»ÀÌ£¤¬¤¢¤È¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£²Ì½Á¤âÂ¿¤¯¿©´¶¤¬¤Ê¤á¤é¤«¡£¾¯¤·Ë§¤·¤¤¤è¤¦¤ÊÆÈÆÃ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¤¢¤ë¡£²«Åí¤Î³µÇ°¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª
¡ãÀ¸»º¼Ô¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
¡¡Éã¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÊ¼ï¤Ç¤¹¡£ÄÉ½Ï¤µ¤»¤ë¤ÈÈó¾ï¤Ë³ê¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Ë¤Ê¤ë²«Åí¤Ç¡¢Å©¤ë²Ì½Á¤È¤È¤â¤Ë¸ý¤Ë¹¤¬¤ë¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò°ìÅÙ¤´¾ÞÌ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤Åí¤Ç¤¹¡£
¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
https://marumiyafarm.base.shop/
¢ã¶â¾Þ¢ä¡¡¼ù¾å´°½ÏÅíÌ´¤·¤é¤Í¡¿¾®ÌîÅí±à¡Ê»³Íü¸©»³Íü»Ô¡Ë
¢ã¶â¾Þ¢ä¡¡¼ù¾å´°½ÏÅíÌ´¤·¤é¤Í¡¿¾®ÌîÅí±à¡Ê»³Íü¸©»³Íü»Ô¡Ë
¡ãÉ¾²Á°÷¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¤¢¤Õ¤ì¤ëÅí¤Î´Å¤µ¤ÈÄø¤è¤¤»ÀÌ£¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¥³¥¯¤È¤¦¤Þ¤ß¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¢¤ë¡ª
¡¦³ê¤é¤«²ÌÆù¤È¤¿¤Ã¤×¤ê²Ì½Á¤Ç¹¢¤´¤·¤¬¤è¤¯¡¢´Å¤¤Í¾±¤¤âÄ¹¤¯Â³¤¤Þ¤¹¡£¿©´¶¤âÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹
¡ãÀ¸»º¼Ô¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
¡¡¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¼ù¾å¤Ç´°½Ï¤µ¤»¤ë¼ù¾å´°½ÏÀ½Ë¡¤ÇÁÏ¤ê¾å¤²¤¿Ì´¤·¤é¤Í¤Ïºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¸»º¼Ô¤ò¸«¤Ä¤±¤ë»ö¤¹¤éÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ´õ¾¯¤ÊÉÊ¼ï¡£¸¸¤Î¤ªÉ±ÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ë¾åÉÊ¤ÇÍ¥²í¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÏÅí¤ÎÄÌ¤¬¤Ò¤½¤«¤ËÓÏ¤ó¤Ç¤¤¤ëÉÊ¼ï¡£Ì¾¼Â¤È¤â¤ËÌ¾¹â¤¤Ì´¤·¤é¤Í¤Ï»Ô¾ì¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð²ó¤é¤Ê¤¤Ä¶·ã¥ì¥¢Åí¤Ç¤¹¡£
¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
https://samuraiceleb.net/
¢ã¶ä¾Þ¢ä¡¡Àõ´ÖÇòÅí¡¿ÂçÊ¿ÇÀ±à¡Ê»³Íü¸©Ç£ºê»Ô¡Ë
¢ã¶ä¾Þ¢ä¡¡Àõ´ÖÇòÅí¡¿ÂçÊ¿ÇÀ±à¡Ê»³Íü¸©Ç£ºê»Ô¡Ë
¡ãÉ¾²Á°÷¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦²Ì½Á¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¹á¤ê¤¬²Ú¤ä¤«¤Ç´Å¤µ¤âÇ»¸ü¡¢Âç¤¤µ¤äÈþ¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¿§¹ç¤¤¤âÁê¤Þ¤Ã¤ÆÅí¤Î¥¯¥¤ー¥ó¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹
¡¦´Å¤¯¤È¤í¤±¤Æ¡¢²Ì½Á¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¡¢Åí¤¬¹¥¤¤Ê¿ÍÁ´°÷¤ò¡Ö¤È¤ê¤³¡×¤Ë¤¹¤ëÅí¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åí¤é¤·¤¤Åí
¡ãÀ¸»º¼Ô¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
¡¡½üÁðºÞÉÔ»ÈÍÑ¤Ç²½À®ÈîÎÁ¤â¤Û¤È¤ó¤É»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¼«Á³¤ËÍ¥¤·¤¤ºÏÇÝ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ã¶ä¾Þ¢ä¡¡À¶¿åÇòÅí¡¿ Æ£°æÅí±à¡Ê ²¬»³¸©²¬»³»Ô¡Ë
¢ã¶ä¾Þ¢ä¡¡À¶¿åÇòÅí¡¿ Æ£°æÅí±à¡Ê ²¬»³¸©²¬»³»Ô¡Ë
¡ãÉ¾²Á°÷¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¤ª¤¤¤·¤¤¡£¿È¤Î¥ß¥ë¥ー¤Ê¤Ê¤á¤é¤«¤µ¡¢»À¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê´Å¤µ¤¬¥°¥ó¤È½Ð¤ë¡£¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤é¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¤ÊÌ£
¡¦²Ì½Á¤¬Â¿¤¯¡¢¤Î¤É¤Î³é¤¤ò¤¦¤ë¤ª¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÅí
¡ãÀ¸»º¼Ô¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
¡¡¿©¤Ù¤ÆÄº¤¤¤¿Êý¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ëÅí¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦Åíºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ²±¤Ë¤È¤É¤á¤ÆÄº¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢ÆÃ¤ËÅí¤ÎÌ£¤ÈÂç¤¤µ¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù¤ÆÄº¤¯Åí¤Ë¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¶Å½Ì¤¹¤ë¤è¤¦¡¢¼Â¤¬¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸·Áª¤·¡¢ÃúÇ«¤ËÂç¤¤Ê¼Â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¡¢Âç¤¤ÊÅí¤òÎ¾¼ê¤Ç¤â¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤«¤¸¤ê¤·¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
https://fujiimomo21.base.shop
¢ã¶ä¾Þ¢ä¡¡¥Þ¥ó¥´ー¥Í¥¯¥¿¥ê¥ó ¡¿¾®ÌîÅí±à¡Ê»³Íü¸©»³Íü»Ô¡Ë
¡ãÉ¾²Á°÷¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦Ç»¸ü¤Ê´Å¤ß¡¢²«Åí¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤¦¤ÞÌ£¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¡£²Ì½Á¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¥¸¥åー¥·ー
¡¦´Å¤µ¤ÎÃæ¤Ë»ÀÌ£¤¬´¶¤¸¤é¤ì²Ì½Á¤âÂ¿¤¯¹á¤ê¤âË¤«¡£¼çÄ¥¤Î¤¢¤ëÁÊ¤¨¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ
¡ãÀ¸»º¼Ô¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
¡¡»Ô¾ì¤Ë¤ï¤º¤«0.01%¤Û¤É¤·¤«Î®ÄÌ¤·¤Ê¤¤Ä¶´õ¾¯ÉÊ¼ï¡£½Ð²Ù¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¼ù¾å¤Ç´°½Ï¤µ¤»¤ë¼ù¾å´°½ÏÀ½Ë¡¤Çºî¤é¤ì¤¿Åí¤ÏºÇ¹âÅüÅÙ25ÅÙ¤ò¸Ø¤ë¡£°µÅÝÅª¤ÊÅüÅÙ¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤¿Åí¤Î³µÇ°¤òÊ¤¤¹¼¡À¤Âå¤ò¸£°ú¤¹¤ëÅí¡£
¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
https://samuraiceleb.net/
¿³ºº¤òÅØ¤á¤¿É¾²Á°÷¤ÎÀ¼
Âè4²ó Á´¹ñÅíÁª¼ê¸¢¤Î·¹¸þ¡ÊÁíÉ¾¡Ë
¡üÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¥×¥í °¤Éô ²ì»Ò¤µ¤ó
¡¦ºÇ¹â¶â¾Þ¤ÎÅí¤ò°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤¤ÈÁª¤ó¤ÀÍýÍ³
¡¡¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ëー¥Ä¤ÎÍÍ¤Ê²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¡¢Ç»¸ü¤Ê´Å¤ß¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿»ÀÌ£¤â¤¢¤ê¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤Î²«Åí¤ÎÌ£¤Ç¤·¤¿¡£
¡¦º£Ç¯¤ÎÁ´¹ñÅíÁª¼ê¸¢¤Î·¹¸þ¡ÊÁíÉ¾¡Ë
¡¡Âç¤¤µ¡¢¿§¡¢¿©´¶¤âÍÍ¡¹¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¤ËÉÙ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì¤Ä°ì¤Ä¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸ÄÀ¤¬¤¢¤êÀ¸»º¼Ô¤ÎÊý¤ÎÆü¡¹¤Î¤ª»Å»ö¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡üÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¥×¥í¡¡±ÛÀî ½ã¤µ¤ó
¡¦ºÇ¹â¶â¾Þ¤ÎÅí¤ò°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤¤ÈÁª¤ó¤ÀÍýÍ³
¡¡Ì£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Å»À¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¡£½À¤é¤«¤¯¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Ç¶Ú¤¬¤Ê¤¤¡£²Ì½ÁÎÌ¤È¿©´¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¦º£Ç¯¤ÎÁ´¹ñÅíÁª¼ê¸¢¤Î·¹¸þ¡ÊÁíÉ¾¡Ë
¡¡´Å¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ÀÌ£¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤äÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¤â¤Î¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¹Å¤á¤ÎÅí¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¹Å¤á¤Î¿©´¶¤ÎÅí¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤â¿·¤·¤¤·¹¸þ¤È¤·¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂè4²óÁ´¹ñÅíÁª¼ê¸¢¡¡³µÍ×¡Û
¢£³«ºÅÆü¡¡¡§2025Ç¯8·î6Æü¡Ê¿å¡Ë
¢£»þ¡¡´Ö¡¡¡§Âè£±Éô¡¡11¡§30～13¡§30¡¡¡¡Âè£²Éô¡¡14¡§30～16¡§30
¢£³«ºÅ¾ì½ê¡§³Ø¹»Ë¡¿Í ¸åÆ£³Ø±à ÉðÂ¢ÌîÄ´Íý»ÕÀìÌç³Ø¹»
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÃÓÂÞ3-12-5
¢£¿³ ºº °÷ ¡§¡¡ÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨»ñ³ÊÊÝ»ý¼Ô 35Ì¾
¢£¿³ººÊýË¡¡§¡¡¾¦ÉÊ¾ðÊóÈó¸ø³«¤Ç¤Î¿©Ì£É¾²Á
¢£É½¾´ÆâÍÆ¡§¡¡ºÇ¹â¶â¾Þ1ÉÊ¡¿¶â¾Þ1ÉÊ¡¿¶ä¾Þ3ÉÊ¡¿Æ¼¾Þ4ÉÊ¡¿Æþ¾Þ8ÉÊ
¢£ÆÃÀßHP ¡§¡¡ https://www.vege-fru.com/event/summit/2025/aug/(https://www.vege-fru.com/event/summit/2025/aug/)
É¾²Á²ñ¤ÎÍÍ»Ò
Âè4²óÁ´¹ñÅíÁª¼ê¸¢
Á´¹ñÀÄ²ÌÊªÁª¼ê¸¢
¡ÚÁ´¹ñÀÄ²ÌÊªÁª¼ê¸¢¤È¤Ï¡Û
¡¡Á´¹ñÀÄ²ÌÊªÁª¼ê¸¢¤Ï¡¢ÌîºÚ¡¦²ÌÊª¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¡×¤¬ºÇ¤â¤ª¤¤¤·¤¤ÌîºÚ¡¦²ÌÊª¤òÁª¤ÖÉÊÉ¾²ñ¤Ç¤¹¡£²ÁÃÍ¤¢¤ë¤ª¤¤¤·¤¤ÀÄ²ÌÊª¤òÉ¾²Á¤·¡¢¹¤¯À¤¤ÎÃæ¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸»º¼Ô¤ò±þ±ç¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¤Î³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤¬¾å¤¬¤êÈÎÏ©³ÈÂç¤äÇä¾åUPÇä¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£É¾²Á°÷¤Ç¤¢¤ëÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¤«¤é¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬ÆÏ¤¡¢º£¸å¤Î³«È¯¤Ê¤É¤ËÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡²ó¤Ï9·î3Æü¡ÖÂè4²óÁ´¹ñÍüÁª¼ê¸¢¡×¡¢9·î17Æü¡ÖÂè2²óÁ´¹ñ¤Ö¤É¤¦Áª¼ê¸¢¡×¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£
URL¡§https://www.vege-fru.com/event/seika/
¡ÖÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¡×¤È¤Ï
ÌîºÚ¡¦²ÌÊª¤ÎÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä²ÁÃÍ¤ò¼Ò²ñ¤Ë¹¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¡ÖÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¡×¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¤ÈÀ¸³è¼Ô¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¤³¤È¡£¸½ºß¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¡¦¥¥ã¥ê¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤ä¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Î·ò¹¯¤ËÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼Ò²ñ¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤¹Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎß·×¼õ¹ÖÀ¸¿ô72,091Ì¾¢¨2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¡Ë
¡Ú±¿±ÄÃÄÂÎ¡Û °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¶¨²ñ
ÁÏÎ©¡§2001Ç¯8·î7Æü
ÂåÉ½Íý»ö¡§Ê¡°æ ±É¼£
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÄÑ1-11-8 ¥Ô¥¢¥¦¥¨¥¹¥È¥¹¥¯¥¨¥¢1F
»ö¶È¡§ÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¤Î»ñ³ÊÄó¶¡¤È°éÀ®¡¢³Æ¼ï¹ÖºÂ¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è³«È¯¡¦Äó¶¡
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.vege-fru.com
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§koho@vege-fru.com