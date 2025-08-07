²Ê³ØÅª¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡Ö³Ø½¬Ë¡¡×¤Î·èÄêÈÇ¡ª¡ØÇ§ÃÎ¿´Íý³Ø¼Ô¤¬¶µ¤¨¤ëºÇÅ¬¤Î³Ø½¬Ë¡ ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡Ù3ºþ½ÐÍè¡£
Åìµþ½ñÀÒ³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤é2022Ç¯8·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿½ñÀÒ¡ØÇ§ÃÎ¿´Íý³Ø¼Ô¤¬¶µ¤¨¤ëºÇÅ¬¤Î³Ø½¬Ë¡ ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¡£¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ËÜ½ñ¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡Ê2025Ç¯7·î¡Ë¡¢3ºþ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²òÀâ
Ç§ÃÎ¿´Íý³Ø¼Ô¤Î¸¦µæ¡¦¼Â¸³¤òÍÑ¤¤¤ÆÆ³¤½Ð¤·¤¿¡Ö³Ø½¬Ë¡¡×¤ÎºÇÅ¬²ò¤ò£¶¤Ä¤Î³Ø½¬ÊýË¡¤Ê¤É¤Î¶ñÂÎÎã¤äÂ¿¿ô¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ä¿ÞÈÇ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¡£³ØÀ¸¡¢¶µ»Õ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¡¢À¯ºöÎ©°Æ¼Ô¤Ê¤É¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤Ë¡¢¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¸ú²ÌÅª¤Ê³Ø½¬ÊýË¡¤òÄó°Æ¤¹¤ë£±ºý¡£
½øÊ¸―――ÆüËÜ¸ìÈÇ´©¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ
¡¡²ÆµÙ¤ßÁ°¤Î¿ÊÏ©ÁêÃÌ¤Î»þ¡¢Ã´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤«¤éÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ïº£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Æ¥¹¥ÈÀ®ÀÓ¤ò¸«¤¿¸å¡¢¡ÖÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤ë¤±¤É¡¢ÊÙ¶¯¤¬¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤ÈÌÜ¤ò¸«¤Æ¥Ï¥Ã¥¥ê¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö»þ¡¢»ä¤Ï¹â¹»À¸£³Ç¯À¸¡£¤È¤Ë¤«¤¯»²¹Í½ñ¤òÆÉ¤ßÊÖ¤¹¤³¤È¤¬ÎÉ¤¤ÊÙ¶¯¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤«¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À²¿¤È¤Ê¤¯¡¢ÆÉ¤ßÊÖ¤¹ÊÙ¶¯ÊýË¡¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤ÏÊÙ¶¯ÊýË¡¤¬Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¡¢¡Ö¶õ²ó¤ê¤·¤Ê¤¤ÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¿Ò¤Í¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¤½¤ÎÍ¦µ¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡×¤È°Õµ¤¾ÃÄÀ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÈë¤á¤¿¤Þ¤Þ¿ÊÏ©ÁêÃÌ¤ò½ª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÍâÇ¯¤Î½Õ¡£ÅØÎÏ¤Ï¼Â¤é¤º¡¢Âç³Ø¼õ¸³¤Ï¼ºÇÔ¡£
¡¡Åö»þ¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÆÉ¤ßÊÖ¤¹ÊýË¡¤ÇÀ®ÀÓ¤Ï²¿¤È¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼õ¸³ÊÙ¶¯¤âÆ±¤¸ÊýË¡¤ÇÊÙ¶¯¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡ÊÙ¶¯¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»¶Êâ¤¹¤ë¤È¤¤â»²¹Í½ñ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤·¡¢¿²Íî¤Á¤¹¤ë¤Þ¤Ç±ÑÃ±¸ìÄ¢¤òÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎÊÙ¶¯Ãç´Ö¤¿¤Á¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢ÊÙ¶¯¤Ë»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡°Àï¶ìÆ®¤Î¼õ¸³¤ò½ª¤¨¤Æ20Ç¯¸å¡£¤¢¤ëÆü¡¢»Å»ö¤Î´Ø·¸¤Ç¡Ö¶µ°é¤È¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤ÙÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¤£±ºý¤ÎÍÎ½ñ¡ØUnderstanding how we learn: A visual guide¡Ù¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÙ¶¯ÊýË¡¤Î²Ê³ØÅª¤Ê¸¡¾Ú¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¡¢¤µ¤é¤ËÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤È¡ÖÆÉ¤ßÊÖ¤¹ÊÙ¶¯ÊýË¡¡×¤Î¸ú²Ì¤ÏÄã¤¤¤È¤¤¤¦µ½Ò¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥À¥á¤ÊÊÙ¶¯ÊýË¡¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¡¡ÆÉ¤ß½ª¤¨¤ëº¢¤Ë¤Ï»î¸³¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿Æü¡¹¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë¡¢¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡ª¡×¡£
¡¡¤ä¤¬¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¸ì¤ÇÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡ª¡×¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿´¶¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÙ¶¯ÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëËÜ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢À®¸ùÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ËÜ¤Î³ä¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢ËÜ½ñ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÙ¶¯ÊýË¡¤Ï¸½ºß¤â¤Þ¤À¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é20Ç¯Á°¤Î»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢²¿¤È¤Ê¤¯»²¹Í½ñ¤òÆÉ¤ßÊÖ¤¹ÊÙ¶¯¡Ê¸ú²Ì¤¬¾®¤µ¤¤ÊýË¡¤ÇÊÙ¶¯¡Ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤¬º£¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¸ú²ÌÅª¤ÊÊÙ¶¯ÊýË¡¤òÁá¤¤»þ´ü¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤ª¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¹â¹»À¸¤Îº¢¤Î»ä¤Î¤è¤¦¤Ë³Ø½¬»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÀ®ÀÓ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é»ä¤ÈÆ±¤¸¼ºÇÔ¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢²¿¤È¤«»Ù±ç¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£ËÝÌõ½ñ¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¤¤¤È´ê¤¦»×¤¤¤ÏÆü¡¹¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌÏº÷¤òÂ³¤±¤Æ¿ôÇ¯¸å¡¢¤è¤¦¤ä¤¯½ÐÈÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ ¡¡ËÜ½ñ¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸ú²ÌÅª¤ÊÊÙ¶¯ÊýË¡¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸ú²Ì¤¬¤¹¤°¤Ë½Ð¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤ÊÙ¶¯ÊýË¡¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¸µ¤ÎÊÙ¶¯ÊýË¡¡Ê¸ú²ÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÊÙ¶¯ÊýË¡¡Ë¤ËÌá¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëÆü¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ä¶µ»Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡ª¡¡³Ø½¬¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤Ë¤¼¤Ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿·¤·¤¤ÊÙ¶¯ÊýË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë»ñ³Ê»î¸³¤Ê¤É¤ÎÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ë¡£
¡¡Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤ò¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤ËËÜ½ñ¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤ò¿´¤«¤éµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÃæ¤Î³Ø½¬¼Ô¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª
2022Ç¯£··î¡¡Ìõ¼Ô¡¡²¬ºêÁ±¹°
¤â¤¯¤¸
¤Ï¤¸¤á¤Ë
¡¡¶µ°é¼ÂÁ©¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¸¦µæ·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£³Ø½¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤Ï¡¢¸¦µæ·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¾´Ñ¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¾´Ñ¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¶µ»Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢³Ø½¬¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÎÉ¤¤ÁªÂò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê³Ø½¬ÊýË¡¤Î¶µ¼¼¤Ø¤Î¼è¤êÆþ¤ìÊý¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ê1¡Ë¸ú²ÌÅª¤Ê³Ø½¬ÊýË¡¤È¶µ¤¨Êý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡¢¡Ê2¡ËÄ¾´Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ëÊýË¡¤äÇ§ÃÎ¿´Íý³Ø¤ÎÃÎ¸«¤ò¶µ¼¼¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ëÊýË¡¡¢¡Ê 3¡Ë¼ÂºÝ¤Î»öÎã¤äFAQÅù¤ÇÊ£»¨¤Ê³µÇ°¤âÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¾Ï¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ï£´¤Ä¤ÎPART¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡PART £±¡Ã¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¶µ°é¤È³Ø½¬¤Î²Ê³Ø
¡¡PART £²¡ÃÇ§ÃÎ¥×¥í¥»¥¹¤Î´ðÁÃ
¡¡PART £³¡Ã¸ú²ÌÅª¤Ê³Ø½¬ÊýË¡
¡¡PART £´¡Ã¶µ»Õ¡¢³ØÀ¸¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤ª¤¯¤ë³Ø½¬¤Î¥Ò¥ó¥È
¡¡¼¹É®¤Ï³Ø½¬²Ê³Ø¼Ô¤Î¥ä¥Ê¡¦¥ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó¤È¥áー¥¬¥ó¡¦¥¹¥á¥é¥Ã¥¯¤¬Ã´Åö¤·¡¢¥ª¥ê¥Ðー¡¦¥«¥ô¥£¥°¥ê¥ª¥ê¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ½ñ¤ÎÌÜÅª¤ÏÇ§ÃÎ¿´Íý³Ø¤ÎÃÎ¸«¤ò¶µ°é¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ç§ÃÎ¿´Íý³Ø¤ò¶µ°é¤Ë±þÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶µ»Õ¤ä¶µ°é¼ÂÁ©¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶µ¼¼¤ÎÃæ¤Ç¸¦µæ¤ÎÃÎ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Æ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¹É®¼Ô¤Î¥ä¥Ê¡¦¥ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Þ¥µ¥Á¥åー¥»¥Ã¥ÄÂç³Ø¥íー¥¦¥§¥ë¹»¤Î½Ú¶µ¼ø¡Ê¿´Íý³Ø¡Ë¤Ç¤¹¡£¥ä¥Ê¤ÏThe Learning Scientists¡Ê³Ø½¬¤Ë´Ø¤¹¤ë²Ê³ØÅª¸¦µæ¤ò³ØÀ¸¡¢¶µ»Õ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤¬ÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¤Î¶¦Æ±ÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¹¡£
¥ä¥Ê¤ÎTwitter¡Ê¸½X¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È @doctorwhy¡¡
¡¡¥áー¥¬¥ó¡¦¥¹¥á¥é¥Ã¥¯¡ÊµìÀ«¥¹¥ß¥¹¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥íー¥É¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉÂç³Ø¤Î½Ú¶µ¼ø¡Ê ¿´Íý³Ø¡Ë ¤Ç¤¹¡£¥áー¥¬¥ó¤ÏThe Learning Scientists¤Î¶¦Æ±ÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¦µæ¤Ç¼Â¾Ú¤·¤¿¸ú²ÌÅª¤Ê³Ø½¬ÊýË¡¤ä¶µ°éÊýË¡¤ÎÍøÍÑ¤ÎÂ¥¿Ê¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥áー¥¬¥ó¤ÎTwitter¡Ê¸½X¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È @DrSumeracki¡¡
¡¡¥ª¥ê¥Ðー¡¦¥«¥ô¥£¥°¥ê¥ª¥ê¤ÏÆÃÊÌ»Ù±ç¤Î¹»Ä¹¤ò10Ç¯Ì³¤á¤¿¸å¡¢¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¼ø¶ÈÊýË¡¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¬¥¤¥É¡ÊHOW2s¡Ë¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´Ä¶¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢¥¹¥±¥Ã¥Á¥Îー¥È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥À¥¤¥¢¥°¥é¥à¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¢¥é¥¤¥Ö²ñµÄ¤Î¥Îー¥È¤ä¥Ý¥¹¥¿ーÅù¤Î»ë³ÐÅª¶µºà¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥Ðー¤ÎTwitter¡Ê¸½X¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È @olicav
PART £±¡¡CHAPTER £±¡¡¶µ°é²Ê³Ø¤È¶µ°é¼ÂÁ©¤ÎÊ¬ÃÇ
PART £±¡¡CHAPTER£³¡¡·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Ä¾´Ñ¤Ï¶µ°é¡¦³Ø½¬¤ÎÅ¨¤Ê¤Î¤«¡©
PART £±¡¡CHAPTER £´¡¡³Ø½¬¤Ë´Ø¤¹¤ë¸í²ò
PART £´¡¡CHAPTER 13¡¡ÊÝ¸î¼Ô¤¿¤Á¤Ø
Ãø¼Ô¾ðÊó
Ãø¼Ô
¥ä¥Ê¡¦¥ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó¡¡Yana Weinstein
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Þ¥µ¥Á¥åー¥»¥Ã¥ÄÂç³Ø¥íー¥¦¥§¥ë¹»¤Î½Ú¶µ¼ø¡Ê¿´Íý³Ø¡Ë¡£Ç§ÃÎ¿´Íý³Ø¼Ô¡£¥æ¥Ë¥Ðー¥·¥Æ¥£¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¿´Íý³Ø¤ÎÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¸å¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥óÂç³Ø¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¹»¤ÇÇî»Î¸¦µæ°÷¤È¤·¤Æ4Ç¯´Ö¤Î¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤ë¡£The Learning Scientists¡Ê³Ø½¬¤Ë´Ø¤¹¤ë²Ê³ØÅª¸¦µæ¤ò³ØÀ¸¡¢¶µ»Õ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤¬ÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¤Î¶¦Æ±ÁÏÀß¼Ô¡£
¥áー¥¬¥ó¡¦¥¹¥á¥é¥Ã¥¯¡¡Megan Sumeracki
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥íー¥É¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉÂç³Ø¤Î½Ú¶µ¼ø¡Ê¿´Íý³Ø¡Ë¡£Ç§ÃÎ¿´Íý³Ø¼Ô¡£¥ï¥·¥ó¥È¥óÂç³Ø¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¹»¤Ç¼Â¸³¿´Íý³Ø¤Î½¤»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥Ñ¥Ç¥åーÂç³Ø¤ÇÇ§ÃÎ¿´Íý³Ø¤ÎÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¡£Ç§ÃÎ¿´Íý³Ø¤ò¶µ°é¤Ë±þÍÑ¤¹¤ë¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£The Learning Scientists¤Î¶¦Æ±ÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¦µæ¤Ç¼Â¾Ú¤·¤¿¸ú²ÌÅª¤Ê³Ø½¬ÊýË¡¤ä¶µ°éÊýË¡¤ÎÍøÍÑ¤ÎÂ¥¿Ê¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥ê¥Ðー¡¦¥«¥ô¥£¥°¥ê¥ª¥ê¡¡Oliver Caviglioli
ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤Î¹»Ä¹¤ò10Ç¯Ì³¤á¤¿¸å¡¢¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¼ø¶ÈÊýË¡¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¬¥¤¥É¡ÖHOW2s¡×¤òÀ©ºî¡£¸½ºß¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´Ä¶¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢¡¢¥¹¥±¥Ã¥Á¥Îー¥È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥À¥¤¥¢¥°¥é¥à¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¢¥é¥¤¥Ö²ñµÄ¤Î¥Îー¥È¤ä¥Ý¥¹¥¿ーÅù¤Î»ë³ÐÅª¶µºà¤ò¹Í»¡¡£»ë³ÐÅª¤Ê¶µ¼øË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¸ìÈÇ´Æ½¤¼Ô
»³ÅÄ Í´¼ù¡¡¤ä¤Þ¤À¡¡¤æ¤¦¤
¶å½£Âç³Ø´ð´´¶µ°é±¡ ½Ú¶µ¼ø¡£2008Ç¯¡¢¶å½£Âç³ØÂç³Ø±¡¿Í´Ö´Ä¶³ØÉÜÇî»Î¸å´ü²ÝÄø½¤Î»¡¢Çî»Î¡Ê¿´Íý³Ø¡Ë¡£ÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñÆÃÊÌ¸¦µæ°÷¡ÊPD¡Ë¡¢»³¸ýÂç³Ø»þ´Ö³Ø¸¦µæ½ê½õ¶µ¡ÊÆÃÌ¿¡ËÅù¤ò·Ð¤Æ¡¢2013Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£Ç§ÃÎ¿´Íý³Ø¤òÀìÌç¤È¤·¡¢´ð´´¶µ°é±¡¤Ë¤Æ¼ç¤Ë½éÇ¯¼¡¶µ°é¤Ë·È¤ï¤ë¡£²Ê³Øµ»½ÑÊ¬Ìî¤ÎÊ¸Éô²Ê³ØÂç¿ÃÉ½¾´¼ã¼ê²Ê³Ø¼Ô¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¡£
Ìõ¼Ô
²¬ºêÁ±¹°¡¡¤ª¤«¤¶¤¡¡¤è¤·¤Ò¤í
²¬»³Âç³Ø³Ø½Ñ¸¦µæ±¡¶µ°é³Ø°è ½Ú¶µ¼ø¡£2012Ç¯¡¢¹ÅçÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ°é³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡¢Çî»Î¡Ê¿´Íý³Ø¡Ë¡£ÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñÆÃÊÌ¸¦µæ°÷¡ÊPD¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£¶µ°é³ØÉô¤Ç¶µ°é
¿´Íý³Ø¤ä»ùÆ¸¿´Íý³Ø¤Î¹ÖµÁ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÎáÏÂ3Ç¯ÅÙ²¬»³Âç³Ø¥Æ¥£ー¥Á¥ó¥°¡¦¥¢¥ïー¥ÉÉ½¾´¤ò¼õ¾Þ¡£
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
½øÊ¸―ÆüËÜ¸ìÈÇ´©¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ
¤Ï¤¸¤á¤Ë
PART £±¡Ã¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¶µ°é¤È³Ø½¬¤Î²Ê³Ø
¡¡CHAPTER £±¡¡¶µ°é²Ê³Ø¤È¶µ°é¼ÂÁ©¤ÎÊ¬ÃÇ
¡¡CHAPTER£²¡¡¶µ°é¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Î¼ïÎà
¡¡CHAPTER£³¡¡·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Ä¾´Ñ¤Ï¶µ°é¡¦³Ø½¬¤ÎÅ¨¤Ê¤Î¤«¡©
¡¡CHAPTER £´¡¡³Ø½¬¤Ë´Ø¤¹¤ë¸í²ò
PART £²¡ÃÇ§ÃÎ¥×¥í¥»¥¹¤Î´ðÁÃ
¡¡CHAPTER £µ¡¡¾ðÊó¤ÎÃÎ³Ð
¡¡CHAPTER£¶¡¡Ãí°Õ¤Îµ¡Ç½
¡¡CHAPTER£·¡¡µ²±¤Îµ¡Ç½
PART £³¡Ã¸ú²ÌÅª¤Ê³Ø½¬ÊýË¡
¡¡INTRODUCTION
¡¡CHAPTER £¸¡¡³Ø½¬¤ò·×²è¤¹¤ë
¡¡CHAPTER£¹¡¡Íý²ò¤ò¿¼¤á¤ë
¡¡CHAPTER 10¡¡³Ø½¬¤ò¶¯²½¤¹¤ë
PART £´¡Ã¶µ»Õ¡¢³ØÀ¸¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤ª¤¯¤ë³Ø½¬¤Î¥Ò¥ó¥È
¡¡CHAPTER 11¡¡¶µ»Õ¤¿¤Á¤Ø
¡¡CHAPTER 12¡¡³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ø
¡¡CHAPTER 13¡¡ÊÝ¸î¼Ô¤¿¤Á¤Ø
ÍÑ¸ì½¸
º÷°ú
¼Õ¼
ÆüËÜ¸ìÈÇ´Æ½¤¼Ô¤¢¤È¤¬¤
Ãø¼Ô¾Ò²ð
¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¾Ò²ð
<概要>
『認知心理学者が教える最適の学習法 ビジュアルガイドブック』
◎ヤナ・ワインスタイン、メーガン・スメラック、オリバー・カヴィグリオリ/著 山田祐周/日本語                版監修 岡崎善弘/訳
◎定価1,870円(本体1,700円+税10%)
◎A5判・288頁
