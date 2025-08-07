¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
´ë¶ÈÍ¶Ã×»Üºö¡Ö¥»¥ì¥¯¥È¿ÀÆàÀî£Î£Å£Ø£Ô¡×¤Ë¤è¤ê£³¼Ò¤Î»ö¶È·×²è¤òÇ§Äê
¿ÀÆàÀî¸©
- ¸©Æâ´ë¶È£³¼Ò¤ÎºÆÅê»ñ·×²è¤ò¡¢¡Ö¥»¥ì¥¯¥È¿ÀÆàÀîNEXT¡×¤Î´ë¶ÈÎ©ÃÏ»Ù±ç»ö¶È¤È¤·¤ÆÇ§Äê
- Åê»ñµ¬ÌÏ¤Ï¡¢£³¼Ò¤Ç¹ç·×Ìó22²¯±ß
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1157_1_3b221d2239524c83c3bc949b39b3550e.jpg?v=202508070227 ]
- ¡Ö¥»¥ì¥¯¥È¿ÀÆàÀîNEXT¡×¤Ë¤è¤ë´ë¶ÈÎ©ÃÏ»Ù±ç»ö¶È¤ÎÇ§Äê»ö¶È·×²èÅù¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»²¹Í»ñÎÁ1¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¡Ö¥»¥ì¥¯¥È¿ÀÆàÀîNEXT¡×¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»²¹Í»ñÎÁ2¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¸Þ¸÷¡¦£Ç¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢²£ÉÍ»Ô´ë¶ÈÎ©ÃÏÂ¥¿Ê¾òÎã¤Ë´ð¤Å¤¯Ç§Äê¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Í¸Â²ñ¼Ò¿·¶ÌÀ½ºî½ê¤Ï¡¢¾®ÅÄ¸¶»Ô´ë¶ÈÍ¶Ã×¿ä¿Ê¾òÎã¤Ë´ð¤Å¤¯»ö¶È·×²è¤ÎÇ§Äê¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- »²¹Í»ñÎÁ1¡Ö¥»¥ì¥¯¥È¿ÀÆàÀîNEXT¡×¤Ë¤è¤ë´ë¶ÈÎ©ÃÏ»Ù±ç»ö¶È¤ÎÇ§Äê»ö¶È·×²èÅù¤Î³µÍ×
https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1157-dd09a5c69cf0f17967eba7ae5a2dedda.pdf- »²¹Í»ñÎÁ2¡Ö¥»¥ì¥¯¥È¿ÀÆàÀîNEXT¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1157-28a37c493843631fb449598dd0176d46.pdf
¸©¤Ç¤Ï¡¢´ë¶ÈÍ¶Ã×»Üºö¡Ö¥»¥ì¥¯¥È¿ÀÆàÀîNEXT¡×¤Ë¤è¤ê´ë¶È¤ÎÎ©ÃÏ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤³¤Î»Ù±çÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥®¥±¥ó¤Ê¤É£³¼Ò¤¬¹©¾ìÅù¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¡´ë¶ÈÎ©ÃÏ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
- ¸©Æâ´ë¶È£³¼Ò¤ÎºÆÅê»ñ·×²è¤ò¡¢¡Ö¥»¥ì¥¯¥È¿ÀÆàÀîNEXT¡×¤Î´ë¶ÈÎ©ÃÏ»Ù±ç»ö¶È¤È¤·¤ÆÇ§Äê
- Åê»ñµ¬ÌÏ¤Ï¡¢£³¼Ò¤Ç¹ç·×Ìó22²¯±ß
£²¡¡ÆâÍÆ
¡Ú´ë¶ÈÎ©ÃÏ»Ù±ç»ö¶È¤ÎÇ§Äê´ë¶È¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1157_1_3b221d2239524c83c3bc949b39b3550e.jpg?v=202508070227 ]
- ¡Ö¥»¥ì¥¯¥È¿ÀÆàÀîNEXT¡×¤Ë¤è¤ë´ë¶ÈÎ©ÃÏ»Ù±ç»ö¶È¤ÎÇ§Äê»ö¶È·×²èÅù¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»²¹Í»ñÎÁ1¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¡Ö¥»¥ì¥¯¥È¿ÀÆàÀîNEXT¡×¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»²¹Í»ñÎÁ2¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¸Þ¸÷¡¦£Ç¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢²£ÉÍ»Ô´ë¶ÈÎ©ÃÏÂ¥¿Ê¾òÎã¤Ë´ð¤Å¤¯Ç§Äê¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Í¸Â²ñ¼Ò¿·¶ÌÀ½ºî½ê¤Ï¡¢¾®ÅÄ¸¶»Ô´ë¶ÈÍ¶Ã×¿ä¿Ê¾òÎã¤Ë´ð¤Å¤¯»ö¶È·×²è¤ÎÇ§Äê¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- »²¹Í»ñÎÁ1¡Ö¥»¥ì¥¯¥È¿ÀÆàÀîNEXT¡×¤Ë¤è¤ë´ë¶ÈÎ©ÃÏ»Ù±ç»ö¶È¤ÎÇ§Äê»ö¶È·×²èÅù¤Î³µÍ×
https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1157-dd09a5c69cf0f17967eba7ae5a2dedda.pdf- »²¹Í»ñÎÁ2¡Ö¥»¥ì¥¯¥È¿ÀÆàÀîNEXT¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1157-28a37c493843631fb449598dd0176d46.pdf
Ìä¹ç¤»Àè
¡ã´ë¶ÈÍ¶Ã×»Üºö¡Ö¥»¥ì¥¯¥È¿ÀÆàÀîNEXT¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¿ÀÆàÀî¸©»º¶ÈÏ«Æ¯¶É»º¶ÈÉô´ë¶ÈÍ¶Ã×¡¦¹ñºÝ¥Ó¥¸¥Í¥¹²Ý
²ÝÄ¹¡¡Èõ¸ý¡¡ÅÅÏÃ¡¡045-210-5570
´ë¶ÈÍ¶Ã×¥°¥ëー¥×¡¡À±Ìî¡¡ÅÅÏÃ¡¡045-210-5573
¡ã´ë¶ÈÎ©ÃÏÂ¥¿ÊÍ»»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¿ÀÆàÀî¸©»º¶ÈÏ«Æ¯¶ÉÃæ¾®´ë¶ÈÉô¶âÍ»²Ý
²ÝÄ¹¡¡Âçµï¡¡ÅÅÏÃ¡¡045-210-5670
»ñ¶âÂßÉÕ¥°¥ëー¥×¡¡Åì½Ð¡¡ÅÅÏÃ¡¡045-210-5681