2025½©Åß¡Ö¤¯¤é¤·¤ÈÀ¸¶¨¡×¤ÈATSURO TAYAMA½é¥³¥é¥Ü´ë²è ¡ÈVOYAGE BY ATSURO TAYAMA¡É¤ò8·î11Æü¤«¤éÈ¯Çä
¡¡ÆüËÜÀ¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡ÊÎ¬¾Î¡§ÆüËÜÀ¸¶¨Ï¢¡¢ÂåÉ½Íý»ö²ñÄ¹¡§¿·°æ¤Á¤È¤»¡Ë¤ÎÄÌÈÎÉôÌç¡¢À¸³è»¨²ß¡¦°áÎÁ¤Î¥«¥¿¥í¥°¡Ö¤¯¤é¤·¤ÈÀ¸¶¨¡×¤Ï¡¢2025Ç¯½©Åß´ë²è¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ÊーÅÄ»³½ßÏ¯»á¤È¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤Ç¤¢¤ë¡ÖVOYAGE BY ATSURO TAYAMA¡×¤ò2025Ç¯8·î11Æü¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖATSURO TAYAMA¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¥Ñ¥ê¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ëÅÄ»³»á¤Î½Ü¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢ÁÈ¹ç°÷¤¬¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ê³Ú¤ÊÃå¿´ÃÏ¤È¤ª¼êÆþ¤ì¤Î´ÊÃ±¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¥³¥é¥Ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾å¼Á¤Ê¥âー¥ÉÉþ¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Î¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥Êー´Æ½¤´ë²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄ»³½ßÏ¯»á¤Ï¡¢ÍÌ¾É´²ßÅ¹¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤â³Î¤«¤Ê¼ÂÀÓ¤òÃÛ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¥«¥¿¥í¥°¤Î¼ç¤ÊÆÉ¼ÔÁØ¤È¤ÎÁêÀ¤âÎÉ¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢¤è¤êËÉÙ¤ÊÁªÂò»è¤òÆÉ¼Ô¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
½Ü¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¤Û¤É¤è¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢Âç¿Í¤¬ÁÇÅ¨¤Ë¸«¤¨¤ë¾å¼Á¤Ê¥âー¥ÉÉþ
¡¡¡Ö¤¯¤é¤·¤ÈÀ¸¶¨¡×¤Î¼çÍ×¥«¥¿¥í¥°¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Þ¤¤¤Ë¤ÁÃå¤ëÉþºý»Ò¡×¡Ö¤Þ¤¤¤Ë¤ÁÃå¤ëÉþ¥Á¥é¥·¡×¤Ç¤Ï¡¢40Âå¤«¤é50Âå¤ÎÁÈ¹ç°÷¤ò¼çÍ×¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¡ÖË»¤·¤¤Ãæ¤Ç¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¡ÖVOYAGE BY ATSURO TAYAMA¡×¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÃå¤é¤ì¤ë¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤â±Ç¤¨¤ë½Ü¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¥âー¥É¤ò´¶¤¸¤ë¾å¼Á¤ÊÂç¿Í¤ÎÆü¾ïÃå¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯½©Åß¡ÖVOYAGE BY ATSURO TAYAMA¡×¾ÜºÙ
È¯ÇäÆü¡§
2025Ç¯8·î11Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä
·ÇºÜÇÞÂÎ¡§
25¤Þ¤¤¤Ë¤ÁÃå¤ëÉþºý»Ò½©¹æ ¡¡Å¸³«³«»Ï2025Ç¯8·î11Æü
25¤Þ¤¤¤Ë¤ÁÃå¤ëÉþ¥Á¥é¥·ÆÃÊÌ¹æ ¡¡Å¸³«³«»Ï2025Ç¯8·î18Æü
¡Ö¤¯¤é¤·¤ÈÀ¸¶¨¡×VOYAGEÆÃÀß¥Úー¥¸¡¡¢¨2025Ç¯8·î11Æü¤è¤ê¸ø³«
https://x.gd/i2VMV
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ÊーÅÄ»³½ßÏ¯»á
»³ËÜÍÔ»Ê»áÎ¨¤¤¤ë¡Ö¥è¥¦¥¸¥ä¥Þ¥â¥È¡×¤Ë¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¸å¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤ò´§¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖA.T¡×¤òÈ¯É½¡£1991Ç¯¤«¤é¤Ï¡ÖATSURO TAYAMA¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¥Ñ¥ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¡¢À¤³¦ÅªÆüËÜ¿Í¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î1¿Í¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¬ー¥Ç¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¡ÖART OF GARDEN¡Ê¥¢ー¥È¥ª¥Ö¥¬ー¥Ç¥ó¡Ë¡×¤âÅ¸³«¡£Ä¹Ç¯¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ·È¤ï¤ê°ìÀþ¤Ç³èÌö¡£¤½¤Î³èÆ°ÈÏ°Ï¤Ï¼«¿È¤Î¥×¥ì¥¿¥Ý¥ë¥Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é°ìÈÌ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¡¢¾ï¤Ë»þÂå¤Ë±è¤Ã¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú»²¹Í»ñÎÁ¡Û
ÅÄ»³»á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëÁÇºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥È¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Ãå±Ç¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥ÈÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤ä¤æ¤ë¤¯¡¢³Ú¤À¤±¤É¥¥Á¥ó¤È¸«¤¨¤ë¡×ÀäÌ¯¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¥¸¥ã¥ó¥Ñー¥¹¥«ー¥È¤Ë¤Ï¥³¥¯ー¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¸«¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê´ë²èÃÊ³¬¤ÎÅÄ»³»á¤Ë¤è¤ëÄ¾É®¥¹¥±¥Ã¥Á¡Ë
¡¡¡ÖVOYAGE¡¡¥ìー¥¹¥É¥Ã¥¥ó¥°¥Ö¥é¥¦¥¹¡×¤Ï¡¢¿Èº¢¤ÎÉôÊ¬¤¬ÌµÃÏ¤Î¿ÈÀ¸ÃÏ¤Ë¥ìー¥¹¤ò½Å¤Í¤¿ÆóËç»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤ò¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¾æ´¶¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë¡¢¿þ¤ò½Ð¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Ï½Å¤ÍÃåÉ÷¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÅÄ»³»á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ÛÁÇºàÀÚÂØ¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¡ÖVOYAGE¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥È¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢Âµ¤È¿þ¤Î¥¹¥Ô¥ó¥É¥ë¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÊÑ¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤Î°ìÉô¤Ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤ò»ÈÍÑ
¡¡¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤Ê¤«¤Î¡ÖVOYAGE¡¡¥³¥¯ー¥ó¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡×¡ÖVOYAGE¡¡¥³¥¯ー¥ó¥¸¥ã¥ó¥¹¥«¡×¤Ë¤Ï¡¢¾å¼Á´¶¤Î¤¢¤ë¥¦ー¥ëÄ´¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÁÇºà¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£°ìÉô¤Ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¯¤é¤·¤ÈÀ¸¶¨¡×¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¡¦À¤³¦¤ò±þ±ç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¾Ð´é¤Î°î¤ì¤ëÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³èÆ°¤Ë´Ø¤ï¤ë¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´5¥¢¥¤¥Æ¥à¡§
VOYAGE¡¡¥Õ¥ê¥ó¥¸ÊÁ¥Ë¥Ã¥È¥Ù¥¹¥È ËÜÂÎ\3,990¡ÊÀÇ¹þ\4,389¡Ë
VOYAGE¡¡¥³¥¯ー¥ó¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä ËÜÂÎ\4,990¡ÊÀÇ¹þ\5,489¡Ë
VOYAGE¡¡¥³¥¯ー¥ó¥¸¥ã¥ó¥¹¥«ËÜÂÎ\5,990¡ÊÀÇ¹þ\6,589¡Ë
VOYAGE¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥È¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È ËÜÂÎ\4,990¡ÊÀÇ¹þ\5,489¡Ë
VOYAGE¡¡¥ìー¥¹¥É¥Ã¥¥ó¥°¥Ö¥é¥¦¥¹ ËÜÂÎ\4,990¡ÊÀÇ¹þ\5,489¡Ë