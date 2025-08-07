¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¦¥Ç¥£¡¢ÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊJGA¡Ë¤È¥¹¥Ý¥ó¥µー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¡¢¡ÖJGA¼çºÅ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ªー¥×¥ó¡×¤Ë¶¨»¿¡¡JGA¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Áー¥à¤È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤âÄù·ë
JGA¼çºÅ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ªー¥×¥ó¡ÊÆüËÜ¥ªー¥×¥ó¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¥ªー¥×¥ó¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¡¢ÆüËÜ¥·¥Ë¥¢¥ªー¥×¥ó¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¡Ë¤Ë11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶¨»¿
¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¥´¥ë¥ÕÆüËÜÂåÉ½¡ÖJGA¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Áー¥à¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¼ã¤ºÍÇ½¤Î°éÀ®¤â¥µ¥Ýー¥È
³Æ²ñ¾ì¤Ç¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Öー¥¹¤äºÇ¿·¼ÖÎ¾¤ÎÅ¸¼¨¡¢³Æ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ªー¥×¥ó¤Ø¤Î¶¨»¿¤òµÇ°¤·¤¿´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü
¥¢¥¦¥Ç¥£ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢¥Ö¥é¥ó¥É ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹ ¥·¥§ー¥Ñー¥¹¡Ë¤Ï¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢²ñÄ¹¡§ÃÓÃ«ÀµÀ®¡¢°Ê²¼¡¢JGA¡Ë¤È¥¹¥Ý¥ó¥µー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¡¢JGA¼çºÅ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ªー¥×¥ó¤Ë¶¨»¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥¦¥Ç¥£¤ÎJGA¼çºÅ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ªー¥×¥ó¤Ø¤Î¶¨»¿¤Ï¡¢2014Ç¯°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë11Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¥´¥ë¥ÕÆüËÜÂåÉ½¡ÖJGA¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Áー¥à¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤âÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¤¿JGA¤Ï¡¢1924Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢¼çÍ×¤Ê¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¶¥µ»¤Î³«ºÅ¡¢¥´¥ë¥Õµ¬Â§¤ÎºöÄê¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥Õ¤ÎÅý³ç¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢°éÀ®¡¢¤½¤·¤Æ¥´¥ë¥Õ¤òÄÌ¤¸¤¿¹ñºÝ¸òÎ®¤Î¿ä¿Ê¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¥´¥ë¥Õ³¦¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ï¡¢JGA¤Î¥´¥ë¥Õ¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¿ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤¬¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡À¤Âå¤Î°éÀ®¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¦¥Ç¥£¤Î»ÑÀª¤È¶¦ÌÄ¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¡¢º£²ó¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー¥·¥Ã¥×Äù·ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢JGA¤Î³èÆ°¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¡¢¶¥µ»ÎÏ¸þ¾å¡¢¤½¤·¤Æ¼¡À¤Âå¥´¥ë¥Õ¥¡ー°éÀ®¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ï¡¢JGA¤È¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤Î¡Öµ»½Ñ¤Ë¤è¤ëÀè¿Ê¡×¤ÎÀº¿À¤ËÂ§¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥´¥ë¥ÕÊ¸²½¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤ÈË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
JGA¼çºÅ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ªー¥×¥ó¤Ë¶¨»¿
ËÜ¥¹¥Ý¥ó¥µー¥·¥Ã¥×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤ÏJGA¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ªー¥×¥óÂç²ñ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆüËÜ¥ªー¥×¥ó¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¶¥µ»¡×¡¢¡ÖÆüËÜ½÷»Ò¥ªー¥×¥ó¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¶¥µ»¡×¡¢¡ÖÆüËÜ¥·¥Ë¥¢¥ªー¥×¥ó¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¶¥µ»¡×¤Ë¶¨»¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÂç²ñ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ìー¥äー¤ÎÌöÆ°¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢¥´¥ë¥Õ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Çµ²±¤Ë»Ä¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£³Æ²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¥Öー¥¹¤ÎÀßÃÖ¤äºÇ¿·¼ÖÎ¾¤ÎÅ¸¼¨Åù¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂè35²ó ÆüËÜ¥·¥Ë¥¢¥ªー¥×¥óÁª¼ê¸¢¡×³µÍ×
¡¦´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë～9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦¾ì½ê¡§ÁêÌÏ¸¶¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¡¦Åì¥³ー¥¹¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»ÔÆî¶èÂçÌîÂæ4-30-1
¡ÖÂè58²óÆüËÜ½÷»Ò¥ªー¥×¥ó¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¡×³µÍ×
¡¦´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë～10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦¾ì½ê¡§¥Á¥§¥êー¥Ò¥ë¥º¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¡¡¥¥ó¥°¡¦¥¯¥¤ー¥ó¥³ー¥¹¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¼¸Ë¸©»°ÌÚ»ÔºÙÀîÄ®ºÙÀîÃæ»úÆ»½Å1200-23
¡ÖÂè90²óÆüËÜ¥ªー¥×¥ó¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¡×³µÍ×
¡¦´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë～10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦¾ì½ê¡§Æü¸÷¥«¥ó¥Ä¥êー¶æ³ÚÉô¡ÊÆÊÌÚ¸©¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡ÆÊÌÚ¸©Æü¸÷»Ô½êÌî2833
¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥ÕÆüËÜÂåÉ½¡ÖJGA¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Áー¥à¡×¤Î»Ù±ç¤È¼¡À¤Âå°éÀ®
¤³¤ÎÅÙ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー¥·¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Î°éÀ®¤ò¶¦Æ±¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤Ù¤¯¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥ÕÆüËÜÂåÉ½¡ÖJGA¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Áー¥à¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿³èÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¤¤ºÍÇ½¤Î°éÀ®¤Ï¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡Öµ»½Ñ¤Ë¤è¤ëÀè¿Ê¡×¤ÎÀº¿À¤Ë¤âÄÌ¤¸¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤¬ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ºÇ¹â¤Î´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¥´¥ë¥Õ³¦¤Î¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¡¢Ì¤Íè¤Î¥¹¥¿ーÁª¼ê¤¬À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¯¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ä³èÆ°¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ø¤ÎEV½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¿ä¿Ê
¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢ÅÅÆ°²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤ËÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤Î¤¿¤á¡¢½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷³È½¼¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー¥·¥Ã¥×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢EV¥ªー¥Êー¤Î³§ÍÍ¤¬½¼ÅÅ¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤¯¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ø¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÍÑ½¼ÅÅ´ï¡ÖAudi Destination Charger¡×¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¿ÊÅª¤ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤È½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥´¥ë¥Õ¥é¥¤¥Õ¤òÄó°Æ¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¥ó¥µー¥·¥Ã¥×Äù·ë¤òµÇ°¤·¤Æ´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü
º£²ó¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー¥·¥Ã¥×Äù·ë¤òµÇ°¤·¡¢JGA¼çºÅ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ªー¥×¥ó¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÞÉÊ¡§¡¡JGA¼çºÅ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ªー¥×¥ó¤Î³Æ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¡§¡¡³ÆÂç²ñ30Ì¾ÍÍ
¡¡¡¡¡¡¡¡Audi ¡ß ¥Æー¥éー¥á¥¤¥É ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥º
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.audi.co.jp/ja/stories/golf/campaign/
ËÜ¥¹¥Ý¥ó¥µー¥·¥Ã¥×¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.audi.co.jp/ja/stories/golf/
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¤¿JGA¤Ï¡¢1924Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢¼çÍ×¤Ê¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¶¥µ»¤Î³«ºÅ¡¢¥´¥ë¥Õµ¬Â§¤ÎºöÄê¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥Õ¤ÎÅý³ç¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢°éÀ®¡¢¤½¤·¤Æ¥´¥ë¥Õ¤òÄÌ¤¸¤¿¹ñºÝ¸òÎ®¤Î¿ä¿Ê¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¥´¥ë¥Õ³¦¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ï¡¢JGA¤Î¥´¥ë¥Õ¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¿ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤¬¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡À¤Âå¤Î°éÀ®¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¦¥Ç¥£¤Î»ÑÀª¤È¶¦ÌÄ¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¡¢º£²ó¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー¥·¥Ã¥×Äù·ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢JGA¤Î³èÆ°¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¡¢¶¥µ»ÎÏ¸þ¾å¡¢¤½¤·¤Æ¼¡À¤Âå¥´¥ë¥Õ¥¡ー°éÀ®¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ï¡¢JGA¤È¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤Î¡Öµ»½Ñ¤Ë¤è¤ëÀè¿Ê¡×¤ÎÀº¿À¤ËÂ§¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥´¥ë¥ÕÊ¸²½¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤ÈË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
JGA¼çºÅ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ªー¥×¥ó¤Ë¶¨»¿
ËÜ¥¹¥Ý¥ó¥µー¥·¥Ã¥×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤ÏJGA¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ªー¥×¥óÂç²ñ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆüËÜ¥ªー¥×¥ó¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¶¥µ»¡×¡¢¡ÖÆüËÜ½÷»Ò¥ªー¥×¥ó¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¶¥µ»¡×¡¢¡ÖÆüËÜ¥·¥Ë¥¢¥ªー¥×¥ó¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¶¥µ»¡×¤Ë¶¨»¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÂç²ñ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ìー¥äー¤ÎÌöÆ°¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢¥´¥ë¥Õ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Çµ²±¤Ë»Ä¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£³Æ²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¥Öー¥¹¤ÎÀßÃÖ¤äºÇ¿·¼ÖÎ¾¤ÎÅ¸¼¨Åù¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂè35²ó ÆüËÜ¥·¥Ë¥¢¥ªー¥×¥óÁª¼ê¸¢¡×³µÍ×
¡¦´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë～9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦¾ì½ê¡§ÁêÌÏ¸¶¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¡¦Åì¥³ー¥¹¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»ÔÆî¶èÂçÌîÂæ4-30-1
¡ÖÂè58²óÆüËÜ½÷»Ò¥ªー¥×¥ó¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¡×³µÍ×
¡¦´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë～10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦¾ì½ê¡§¥Á¥§¥êー¥Ò¥ë¥º¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¡¡¥¥ó¥°¡¦¥¯¥¤ー¥ó¥³ー¥¹¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¼¸Ë¸©»°ÌÚ»ÔºÙÀîÄ®ºÙÀîÃæ»úÆ»½Å1200-23
¡ÖÂè90²óÆüËÜ¥ªー¥×¥ó¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¡×³µÍ×
¡¦´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë～10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦¾ì½ê¡§Æü¸÷¥«¥ó¥Ä¥êー¶æ³ÚÉô¡ÊÆÊÌÚ¸©¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡ÆÊÌÚ¸©Æü¸÷»Ô½êÌî2833
¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥ÕÆüËÜÂåÉ½¡ÖJGA¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Áー¥à¡×¤Î»Ù±ç¤È¼¡À¤Âå°éÀ®
¤³¤ÎÅÙ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー¥·¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Î°éÀ®¤ò¶¦Æ±¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤Ù¤¯¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥ÕÆüËÜÂåÉ½¡ÖJGA¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Áー¥à¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿³èÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¤¤ºÍÇ½¤Î°éÀ®¤Ï¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡Öµ»½Ñ¤Ë¤è¤ëÀè¿Ê¡×¤ÎÀº¿À¤Ë¤âÄÌ¤¸¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤¬ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ºÇ¹â¤Î´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¥´¥ë¥Õ³¦¤Î¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¡¢Ì¤Íè¤Î¥¹¥¿ーÁª¼ê¤¬À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¯¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ä³èÆ°¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ø¤ÎEV½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¿ä¿Ê
¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢ÅÅÆ°²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤ËÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤Î¤¿¤á¡¢½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷³È½¼¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー¥·¥Ã¥×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢EV¥ªー¥Êー¤Î³§ÍÍ¤¬½¼ÅÅ¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤¯¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ø¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÍÑ½¼ÅÅ´ï¡ÖAudi Destination Charger¡×¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¿ÊÅª¤ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤È½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥´¥ë¥Õ¥é¥¤¥Õ¤òÄó°Æ¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¥ó¥µー¥·¥Ã¥×Äù·ë¤òµÇ°¤·¤Æ´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü
º£²ó¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー¥·¥Ã¥×Äù·ë¤òµÇ°¤·¡¢JGA¼çºÅ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ªー¥×¥ó¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÞÉÊ¡§¡¡JGA¼çºÅ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ªー¥×¥ó¤Î³Æ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¡§¡¡³ÆÂç²ñ30Ì¾ÍÍ
¡¡¡¡¡¡¡¡Audi ¡ß ¥Æー¥éー¥á¥¤¥É ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥º
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.audi.co.jp/ja/stories/golf/campaign/
ËÜ¥¹¥Ý¥ó¥µー¥·¥Ã¥×¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.audi.co.jp/ja/stories/golf/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó ¥°¥ëー¥× ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¥¢¥¦¥Ç¥£ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¹ÊóÉô
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ÆüËÜ¸ìÈÇ¥ê¥êー¥¹
https://www.audi-press.jp/press-releases/2025/s5n52g0000003yxy.html
¥¢¥¦¥Ç¥£ ¥×¥ì¥¹ ¥»¥ó¥¿ー
https://www.audi-press.jp/index.html
¥¢¥¦¥Ç¥£ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó
https://www.audi.co.jp/jp/web/ja.html