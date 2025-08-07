ÂçÀã»³·Ï¤Î°äÀ×¤Ï¤¤¤Ä¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤«
ÂçÀã»³·Ï¤Î°äÀ×¤Ï¤¤¤Ä¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤«
～¹âÉ¸¹âÃÏÂÓ¤Ø¤Î¿ÍÎàÅ¬±þ²áÄø¤Î²òÌÀ¤Ø´üÂÔ～
¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦100Ç¯Á°¤«¤é¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Ê¤¬¤éËºµÑ¤µ¤ì¤¿ÂçÀã»³¹ñÎ©¸ø±àÆâ¤Î°äÀ×¤òÄ´ºº¡£
¡¦¼þÉ¹²ÏºîÍÑ¤Ë¤è¤ëÅà·ëÍ»²ò¤ò¼õ¤±¤¿ÃÏÉ½ÌÌ¤Ë°äÊª¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¡£
¡¦µÝÌð¤ò·È¤¨¤¿¼íÎÄ¼Ô¤é¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3,000Ç¯Á°¤ËÂÚºß¤·¤¿À×¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¡£
³µÍ×
¡ÚÇØ·Ê¡Û
¹âÉ¸¹âÃÏÂÓ¤Ø¿ÍÎà¤¬¤¤¤Ä¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÁÄÀè¤Î¶ËÃÏ¤Ø¤ÎÅ¬±þÇ½ÎÏ¤È¤½¤ÎÎò»ËÅªÇØ·Ê¤òÍý²ò¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Êº¬µò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ¤Ë¹âÉ¸¹âÃÏÂÓ¤È¤Ï·ìÃæ¤Î»ÀÁÇÇ»ÅÙÎÌ¤¬Ãø¤·¤¯¸º¤ê»Ï¤á¤ëÉ¸¹â2,500m°Ê¾å¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌ°Þ40¡ë°ÊËÌ¤Î°¡´¨ÂÓ¤Ë¤¢¤ëËÌ³¤Æ»¤ÏÉ¸¹â2,000m¤ò±Û¤¨¤ë¤È¹âÌÚ¤¬Ë³¤·¤¤¿¹ÎÓ¸Â³¦¤Î¾å¤È¤Ê¤ê¼þÉ¹²ÏÃÏ·Á¡Ê¿Þ1¡Ë¤¬È¯Ã£¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë»ñ¸»¤Î¼ïÎà¤äÊ¬ÉÛÎÌ¤âÊ¿ÌîÉô¤È¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤éÂçÀã»³·Ï¤Ø¿Ê½Ð¤·¤¿¿Í¡¹¤Ï¡¢Ê¿ÌîÉô¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëµï½»ÍÍ¼°¤äÀ¸Â¸ÀïÎ¬¤òÁªÂò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤ÈÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀã»³·Ï¤ÎÇò±À³Ù¤Î¶á¤¯¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÇò±À³Ù¾®Àô³Ù°äÀ×¡Ê¿Þ2¡Ë¤Ï¡¢1924Ç¯¡ÊÂçÀµ13Ç¯¡Ë¤Ë±öÃ«¡¡Ãé¡ÊÂçÀã»³Ä´ºº²ñ¡Ë¤é¤¬ºÇ½é¤ËÈ¯¸«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤âÍÍ¡¹¤Ê¼«Á³¡¦¿ÍÊ¸²Ê³ØÊ¬Ìî¤Î¸¦µæ¼Ô¤é¤¬ÃåÌÜ¤·¤Æ¤¤¿°äÀ×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢³Ø³¦¤Ç¤Ï±Ê¤é¤¯ËºµÑ¤µ¤ì¡¢ÂÎ·ÏÅª¤Ê¹Í¸Å³ØÄ´ºº¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢°äÀ×¤ÎÈÏ°Ï¤Ê¤É¤Î´ðÁÃ¥Çー¥¿¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢ÂçÀã»³¤Ø¿Ê½Ð¤·¤¿¿ÍÎà¤¬¤¤¤Ä¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤³¤Î°äÀ×¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿µ¿Ìä¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¿¤á¡¢ËÜ¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢2019Ç¯¤È2023Ç¯¤ËÇò±À³Ù¾®Àô³Ù°äÀ×¤ÎÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¸¦µæ¼êË¡¡Û
ÃÏÉ½ÌÌ¤Ë»¶ÉÛ¤¹¤ë°äÊª¤òÊ£¿ôÌ¾¤Ë¤è¤ëÊâ¹ÔÆ§ºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£GPS¤òÍÑ¤¤¤Æ¸ÄÊÌ¤Î°äÊª¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¼ÁÅªÆÃÄ§¡Ê·ÁÂÖ¡¢µ»½Ñ¡¢Éô°Ì¤Ê¤É¡Ë¤äÎÌÅªÂ°À¡ÊºÇÂçÄ¹¡¢½ÅÎÌ¡Ë¤Ê¤É¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2019Ç¯ÅÙ¤Ë´Ä¶¾Ê¤ÈÊ¸²½Ä£¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ²ó¼ý¤·¤¿¹õÍËÀÐÀÐ´ï¡Ê¿Þ3¡Ë¤ò¥µ¥ó¥×¥ë¤È¤·¡¢¹õÍËÀÐ¿åÏÂÁØË¡¤òÍÑ¤¤¤¿Ç¯Âå¿äÄê¤È·Ö¸÷£ØÀþ¤òÍÑ¤¤¤¿¹õÍËÀÐ¤Î»ºÃÏ¿äÄê¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹õÍËÀÐ¿åÏÂÁØË¡¤Ï¡¢ÀÐ´ï¤òºî¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¹õÍËÀÐ¤ÎÏª½Ð¤·¤¿É½ÌÌ¤«¤é°ìÄê¤ÎÎ¨¤Ç¿å¤¬ÆâÉô¤Ø¤È³È»¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ß¥¯¥í¤Î¿åÏÂÁØ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ÎÁØ¸ü¤È¿å¤Î³È»¶Â®ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÀÐ´ï¤¬ºî¤é¤ì¤¿¸Å¤µ¤ò»»½Ð¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¹õÍËÀÐ¤Î»ºÃÏ¿äÄê¤È¤Ï¡¢·Ö¸÷£ØÀþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹õÍËÀÐ¸ÇÍ¤Î¸µÁÇÁÈÀ®¤òÄêÎÌ²½¤·¡¢¤½¤ÎÀÐ´ï¤¬¤É¤³¤Î¹õÍËÀÐ»º½ÐÃÏ¤ËÆÃÍ¤Ê¸µÁÇÁÈÀ®¤È°ìÃ×¤¹¤ë¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°äÀ×¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿ÀÐ´ï¤Î»ºÃÏ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¡Ú¸¦µæÀ®²Ì¡Û
2019Ç¯¤È2023Ç¯¤Î2ÅÙ¤ÎÊâ¹ÔÆ§ºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Çò±À³Ù¾®Àô³Ù°äÀ×¤ÎÈÏ°Ï―ÆîËÌ53m¡ßÅìÀ¾64m―¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£2019Ç¯¤È2023Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿°äÊª¤Î»¶ÉÛ¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ë¤ÏÅý·×Åª¤Ë¤â°ã¤¤¤¬¤Ê¤¤ÅÀ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÃÏÉ½ÌÌ¤Ë¹¤¬¤ë°äÊª¤¬Æ±°ì¤Î°äÀ×¤«¤éÍ³Íè¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
Æ§ºº¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿°äÊª¤Ï¹õÍËÀÐ¤Çºî¤é¤ì¤¿ÀÐ´ï¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î°äÊª¤ÎÂç¤¤µ¤¬³µ¤·¤Æ¾®¤µ¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼þÉ¹²Ï´Ä¶¤ÎÃÏÉ½ÌÌ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿°äÊª¤ËÂÐ¤·¤ÆÊªÍýÅª¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤ë¥½ー¥Æ¥£¥ó¥°¤¬À¸¤¸¤¿²ÄÇ½À¤È¡¢Àè¿Í¡ÊÂçÀµ¡¦¾¼ÏÂ´ü¤ÎÄ´ºº¼Ô¤é¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÜ¤Ë¤Ä¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿Âç¤¤á¤Î°äÊª¤¬½¦¤¤¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£°äÊª¤ÎÂç¤¤µ¡¦ÇËºÕÉÑÅÙ¡¦¶õ´ÖÅª°ÌÃÖ¤Î¸¡Æ¤·ë²Ì¤«¤é¤Ï¡¢Á°¼Ô¤¬»Ù»ý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÃÏÉ½ÌÌ¤ÎÅà·ëÍ»²ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÏÀÑÊª¤ÎÃæ¤ò°äÊª¤¬¾å²¼Êý¸þ¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾®¤µ¤¯¤ÆºÙ¤«¤ÊÀÐ´ï¤Ø¤ÈÃÇÊÒ²½¤·¡¢¤«¤ÄÃÏÉ½ÌÌ¤ÇºîÍÑ¤·¤¿½ÅÎÏÀ¤Î°ÜÆ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤á¤ÎÀÐ´ï¤Ï¤è¤ê±ó¤¯¤Ø¤È±¿¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹õÍËÀÐ¿åÏÂÁØË¡¤Ë¤è¤ëÇ¯Âå¿äÄê¤Ç¤Ï¡¢Ìó3,000Ç¯Á°¡Ê3,318-2,966Ç¯Á°¡Ë¤ÎÇ¯ÂåÃÍ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ö¸÷XÀþÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë¹õÍËÀÐÀÐ´ï¤Î¸µÁÇÁÈÀ®¤Ë´ð¤Å¤¯»ºÃÏ¿äÄê¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¥µ¥ó¥×¥ë¤È¤·¤¿¹õÍËÀÐ¤¬ÂçÀã»³¤ÈÅìÊý¤Î¥ª¥Ûー¥Ä¥¯³¤¤Î´Ö¤Ë½êºß¤¹¤ë»º½ÐÃÏ¡ÊÇòÂì¡¦ÃÖ¸Í¡¦Î±ÊÕé¢¡Ë¤ÈÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾ì½ê¤Ë°äÀ×¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï²¾Àâ¤Î°è¤ò½Ð¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÀÐï·¡Ê¤ä¤¸¤ê¡Ë¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢µÝÌð¤ò·È¤¨¤¿¼íÎÄ¼Ô¤é¤Î¼í¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤ä¡¢Èà¤é¤¬°ÜÆ°¤¹¤ë»³±Û¤¨¥ëー¥È¾å¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Úº£¸å¤Ø¤Î´üÂÔ¡Û
ËäÂ¢Ê¸²½ºâ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸½ÂåÆüËÜÎóÅç¤ÎÊ¸²½»ñ¸»¤«¤éÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ë²áµî¤ÎÌµÊ¸»ú¼Ò²ñ¤Î¶ñÂÎÁü¤Ï¡¢ÂçÉôÊ¬¤¬Ê¿Ìî¤äÂæÃÏ¤Î¾å¤ÎÈ¯·¡Ä´ººÀ®²Ì¤ËÎ©µÓ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¹âÉ¸¹âÃÏÂÓ¤Ç¤Ï¹Í¸Å³ØÅªÄ´ºº¤Ï¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÌµÊ¸»ú¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í´Ö³èÆ°¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤²òÌÀ¤ÊÉôÊ¬¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¿¹ÎÓ¸Â³¦¤ò±Û¤¨¤¿¹âÉ¸¹âÃÏÂÓ¤Ç¤Ï¼çÂÎÅª¤Ê³Ø½ÑÄ´ºº¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¿ÌîÉô¤Î¤è¤¦¤Ë¤ÏÄ´ºº¤Î¼ê¤¬µÚ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë21À¤µª¸½ºß¡¢²¹ÃÈ²½¤Ê¤É¤ÎÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î´Ä¶ÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤ÀÈ¼å¤ÊÅÚÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÀã»³¤ÎÅÐ»³Æ»¤Ç¤ÏÃÏÉ½ÌÌ¤Î¿»¿©¤â¿Ê¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°äÀ×¤ÎÃæÄ¹´üÅª¤Ê¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¡¢Ê¸²½»ñ¸»¤ÎÊÝ¸î¤Ø¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÂçÀã»³·Ï¤Ë¤Ï¡¢Êó¹ð¤·¤¿Çò±À³Ù¾®Àô³Ù°äÀ×¤È¤ÏÀ¼Á¤¬°Û¤Ê¤ë°äÀ×¤âÀøºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÆ§ºº¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹âÉ¸¹âÃÏÂÓ¤Ø¤Î¿ÍÎà¤Î¿Ê½Ð¤ÈÅ¬±þ¤¬¤¤¤Ä¤É¤Î¤è¤¦¤ËÃ£À®¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¿ÍÎà¿Ê²½»ËÅª¤Êµ¿Ìä¤ØÅú¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Õ¼¡Û
ËÜ¸¦µæ¤ÏJSPS²Ê¸¦ÈñJP23K00942¡¢JP21H00599¤Î½õÀ®¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÏÀÊ¸¾ðÊó
¡Ú»²¹Í¿Þ¡Û
¿Þ£±.¼þÉ¹²ÏÃÏ·Á
¿Þ£².°äÀ×¤Î±ó·Ê
¿Þ£³.¹õÍËÀÐÀÐ´ï