MCore¤¬ITreview Grid Award 2025 Summer¤Ç¡ÖHigh Performer¡×¤ò¼õ¾Þ～IT»ñ»º´ÉÍý¥Äー¥ëÉôÌç¤Ç4Ç¯Ï¢Â³～
½»Í§ÅÅ¹©¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëIT»ñ»º´ÉÍý¡¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ÉÍýÅý¹ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖMCore(¥¨¥à¥³¥¢)¡×¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Æ¥£¥¯¥é¥¦¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëITÀ½ÉÊ¥ì¥Ó¥åー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖITreview(¥¢¥¤¥Æ¥£¥ì¥Ó¥åー)¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ÎÍ¥¤ì¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¡ÖITreview Grid Award 2025 Summer¡×IT»ñ»º´ÉÍý¥Äー¥ëÉôÌç¤Ç4Ç¯Ï¢Â³¤Î¡ÖHigh Performer¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
MCore¤Î¼õ¾Þ¥«¥Æ¥´¥ê－
IT»ñ»º´ÉÍý¥Äー¥ë¡§https://www.itreview.jp/categories/it-asset-management
¢£¥ì¥Ó¥åーÈ´¿è
ITreview¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸ý¥³¥ß¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.itreview.jp/products/mcore/reviews
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤Î¼ûÍ×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëIT»ñ»º´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»þÂå¤Î¥Ëー¥º¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿À½ÉÊ³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£MCore¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦Web¥µ¥¤¥È
https://www.sei-info.co.jp/mcore/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20250807_D
¡¦IT»ñ»º´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ï¡©
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¡ÖIT»ñ»º´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ï¡©¡×¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.sei-info.co.jp/mcore/itam-system/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20250807_D
¡¦ÂÎ¸³¥»¥ß¥Êー¤Î¤´°ÆÆâ
MCore¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾ðÊó¤Î³°Éô»ý¤Á½Ð¤·ÂÐºö¤äÉÔÀµPCÀÜÂ³¤Ë²Ã¤¨¡¢
PC¤Î±¿ÍÑ¥ëー¥ë¤¬¼ÒÆâ¤Ç³Î¼Â¤Ë¼é¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÅ°Äì¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò¡¢
¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¤´ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿½¹þÊýË¡¡Û²¼µ¤Î¥Úー¥¸¤è¤ê¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.sei-info.co.jp/mcore/event/seminar-mcore/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20250807_D
¢£ÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦MCore¤Ï¡¢½»Í§ÅÅ¹©¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡¢µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¦À½ÉÊÌ¾¤Ê¤É¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡¦À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
½»Í§ÅÅ¹©¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò
MCore¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý
TEL: 03-6406-2860
Email: mcore-visitor-sml@list.sei.jp
¡¦ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
½»Í§ÅÅ¹©¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈËÜÉô¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼¼
TEL : 06-6394-6754
Email : mkt@sei-info.co.jp
URL : https://www.sei-info.co.jp?argument=EkZKmXCQ&dmai=20250807_D
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
MCore À½ÉÊ¾Ò²ð¥Úー¥¸
https://www.sei-info.co.jp/mcore/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20250807_D
