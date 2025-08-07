¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¡Û¿·¸¦µæ»ÜÀß¡Ö¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥é¥Ü¡×»º³ØÏ¢·È¥é¥ÜÆþµï´ë¶È¡¦¸Ä¿Í²ñ°÷¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï
¡¡²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¤Ï¡¢¿·¸¦µæ»ÜÀß¡Ö¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥é¥Ü¡×¡ö£±Æâ¤ËÀ°È÷¤·¤¿¡Ö»º³ØÏ¢·È¥é¥Ü¡×¡ÊÁ´12¼¼¡Ë¤Ø¤ÎÆþµï´ë¶È¡¢¤ª¤è¤Ó¥Õ¥êー¥¹¥Úー¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¸Ä¿Í²ñ°÷¡ÊÄê°÷20Ì¾ÄøÅÙ¡Ë¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢¸¦µæ¼Ô¤äµ»½Ñ¼Ô¡¢´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀìÌçÀ¤ò»ý¤ÄÊý¡¹¤¬¸òÎ®¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡»º³ØÏ¢·È¥é¥ÜµÚ¤Ó¸Ä¿Í²ñ°÷¤ÎÊç½¸¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.yokohama-cu.ac.jp/res-portal/collaboration/opilab/collab_lab.html
¡¡¡Ö¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥é¥Ü¡×¤Ï¡¢Ê¡±º¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤Ëº£Ç¯½×¹©¤·¤¿¡¢»º³Ø´±Ì±¤Ë¤è¤ë¶¦ÁÏ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¸¦µæ»ÜÀß¤Ç¤¹¡£Åö»ÜÀß¤Ë¤Ï´ë¶È¤ä¸¦µæ¼Ô¤¬¥ï¥ó¥Õ¥í¥¢¤Ë½¸·ë¤·¤Æ¡¢¶¦Æ±¸¦µæ¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë»º³ØÏ¢·È¥é¥Ü¤ä¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤Î¸òÎ®¤ä¶¦ÁÏ¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀ¤¬¤Ç¤¤ë¥é¥¦¥ó¥¸¡¦¥ªー¥×¥ó¥¹¥Úー¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¸¦µæÎÎ°è¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿µ¡´ï³«È¯Åù¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ä³ØÆâ³°¤ÎÏ¢·Èµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¡¢¸¦µæ³èÆ°¤Î³èÀ²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¸¦µæ¸òÎ®¤¬²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¹¥Úー¥¹¡×¤ä¡Ö¥á¥¿¥Ðー¥¹¥é¥Ü¡×¡ö£²¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Êç½¸¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢»ÜÀß¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢»ÜÀßÆâ¤ò¸«³Ø¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ËÜ³Ø¤È¤Î»º³Ø´±Ï¢·È¤äËÜ³Ø»ÜÀßÆâ¤ÎµòÅÀ³«Àß¤Ë´Ø¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤Î´ë¶È¡¢¸¦µæµ¡´ØÅù¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú»ÜÀß¸«³Ø²ñ ³µÍ×¡Û
¸«³Ø´ü´Ö¡§2025Ç¯£¸·î18Æü¡Ê·î¡Ë～£¹·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë£¹～17»þ
¢¨¤´´õË¾¤Î¤ª»þ´Ö¤ò²¼µForms¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÀèÃå½ç¤Ç¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤´´õË¾¤Î»þ´Ö¤Ë¸«³Ø¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯£¸·î£·Æü¡ÊÌÚ¡Ë14»þ ～£¹·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë17»þ¤Þ¤Ç
¾ì½ê¡§²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø Ê¡±º¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
¡Ê¢©236-0004 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¶âÂô¶èÊ¡±º£³-£¹¡Ë
¿½¹þÊýË¡¡§²¼µURL¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
https://forms.office.com/r/1xFicybmev
*1 Åö³º»ÜÀß¤Ï¡¢ÎáÏÂ£´Ç¯ÅÙÂè£²¼¡ÊäÀµÍ½»»¤Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë»º³Ø´±Ï¢·È¡¦¶¦Æ±¸¦µæ¤Î»ÜÀßÀ°È÷»ö¶È¡ÊºÎÂòÎáÏÂ£µÇ¯£´·î¡Ë¡×¤Ë¤è¤êÀ°È÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
*2 Åö³º»ÜÀßÆâ¤Î¥á¥¿¥Ðー¥¹¥é¥Ü¤ò´Þ¤à°ìÉô¤Î»ÜÀß¤Ï2025Ç¯¸å´ü¤è¤êÃÊ³¬Åª¤ËÀ°È÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£
