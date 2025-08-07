¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
WILLER EXPRESS¡¢¹âÂ®¥Ð¥¹¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¡Ö¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡×¤Î¹âÂ´ºÎÍÑ¤ò³«»Ï～¼«Æ°¼ÖÌÈµö¤Ê¤·¤ÇÆþ¼Ò²ÄÇ½¡¢¹âÂ´¤«¤éÇ¯¼ý600Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¿·¥¥ã¥ê¥¢～
¡¡WILLER EXPRESS³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¿»³¹¬»Ê¡¢°Ê²¼¡Ö¥¦¥£¥éー¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢°ÂÁ´¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î±¿Å¾¼ê¡Ö¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡×¤Î¹âÂ´ºÎÍÑ¤ò¡¢2026Ç¯½ÕÆþ¼Ò¤è¤ê¿·¤¿¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¥¦¥£¥éー¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Ï¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¿¼¹ï²½¤¹¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î°éÀ®¶¯²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍÌÜÀþ¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢º£¸å¤â¥Ð¥¹¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚºÎÍÑ¤ÎÆÃÄ§¡Û
• ¥Ð¥¹¶È³¦¤Î¿Í¼êÉÔÂ²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¡¢ºÎÍÑÂÐ¾Ý¤ò¹â¹»Â´¶ÈÍ½Äê¼Ô¤Þ¤Ç³ÈÂç
• Ã±¤Ê¤ë¡Ö±¿Å¾¼ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢°ì¿ÍÁ°¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÄó¶¡
¡¦Æþ¼Ò1Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ï±¿¹Ô´ÉÍý¡¦ÀÜµÒ¡¦¼ÖÎ¾À°È÷Êä½õ¤ò·Ð¸³¤·¡¢´ðÁÃ¤ò½¬ÆÀ
¡¦3¥ö·î´Ö¤ÎÇñ¤Þ¤ê¹þ¤ß¸¦½¤»ÜÀß¡ÖWILLER LABO¡×¤Ç¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¡¦ÀÜµÒ¡¦¼Ò²ñ¿Í´ðÁÃ¤òÅ°Äì¶µ°é
• ¼«Æ°¼ÖÌÈµö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÆþ¼Ò²ÄÇ½¡ªÂèÆó¼ïÂç·¿ÌÈµö¤Î¼èÆÀÈñÍÑ¤ÏÁ´³Û²ñ¼ÒÉéÃ´¡ÊÌó40Ëü±ßÁêÅö¡Ë
• Ç¯Îð¡¦·Ð¸³¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¥¹¥¥ë¤Ë±þ¤¸¤¿É¾²ÁÀ©ÅÙ¤Ç¡¢Áá¤±¤ì¤ÐÆþ¼Ò1Ç¯¤ÇÇ¯¼ý600Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤»¤ë
¢£ÇØ·Ê¡¡～¼ãÇ¯ÁØ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯～
¡¡¶áÇ¯¡¢¥Ð¥¹¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¿¼¹ï¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÂ®¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô¤òÃ´¤¦¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¥¦¥£¥éー¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢2024Ç¯¤è¤ê±¿Å¾¼ê¤ò¡Ö¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡×¤Ø¸Æ¾ÎÊÑ¹¹¤äµëÍ¿ÂÎ·Ï¤Î²þÁ±¡¢¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È°éÀ®¸¦½¤»ÜÀß¡ÖWILLER LABO¡×¤Î³«¹»¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¹â¹»À¸ºÎÍÑ¤Î³«»Ï¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î»Üºö¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¤·¿Ê¤á¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î³ÎÊÝ¤ÈÄ¹´üÅª¤Ê°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¹âÂ®¥Ð¥¹¡ÖWILLER EXPRESS¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤ä¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î°ÜÆ°¤Ê¤É¡¢Âç³ØÀ¸¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿10Âå～20Âå¤¬6³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±À¤Âå¤Î¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¤è¤ê¶¦´¶À¤Î¹â¤¤°ÜÆ°ÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¦¥£¥éー¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï¡¢Æþ¼Ò¸å¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤òËÉ¤®¡¢°ì¿ÍÁ°¤Î¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤±¤ë¤è¤¦¡¢Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¿Íºà°éÀ®¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¡¢¥¹¥¥ë¤Ë±þ¤¸¤¿Å¬Àµ¤ÊÉ¾²Á¡¦Êó½·ÂÎ·Ï¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÄ¹¤¯Æ¯¤±¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖWILLER LABO¡×¤Ë¤Ï¡¢1´üÀ¸¤«¤é4´üÀ¸¤Þ¤Ç·×30Ì¾°Ê¾å¤¬Æþ¹»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â´¶ÈÀ¸¤ÎÄêÃåÎ¨¤Ï100¡ó¤òµÏ¿¤·¡¢°ÂÄêÅª¤Ê½¢¶È¤È¿¦¾ì¤Ø¤ÎÄêÃå¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ç¥Ó¥åー¤Ø¤ÎÆ»¡¡～Ì¤·Ð¸³¤«¤é°ì¿ÍÁ°¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡×¤Ø～
¡¡¥¦¥£¥éー¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Ï¡¢¡Ö¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç²¿¤«¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿¹â¹»À¸¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Æþ¼Ò1Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢´ðÁÃ¶ÈÌ³¤Î½¬ÆÀ¤Î¤¿¤á¡¢±¿¹Ô´ÉÍý¶ÈÌ³¤äÀÜµÒ¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÀö¼Ö¡¦À¶ÁÝ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÌÈµö¼èÆÀ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤È¤·¤Æ°ÂÁ´±¿¹Ô¤òÃ´¤¦¾å¤ÇÉÔ²Ä·ç¤Ê¼ÖÎ¾¤ä±¿¹Ô¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤È»ëÅÀ¤òÍÜ¤¦µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£Ëü¤¬°ì¡¢¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È°Ê³°¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢±¿¹Ô´ÉÍý¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤ÏÊÌ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤ò¸¡Æ¤¤Ç¤¤ëÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÌÈµö¼èÆÀ²ÄÇ½Ç¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤«¤é¡¢ÂèÆó¼ïÂç·¿¼«Æ°¼Ö±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï40Ëü±ßÄøÅÙ¤«¤«¤ëÌÈµö¼èÆÀÈñÍÑ¤ÏÁ´³ÛÊä½õ¤·¤Þ¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£ÌÈµö¼èÆÀ¸å¤Ï¡¢¡ÖWILLER LABO¡×¤Ë¤Æ¡¢Ìó3¥ö·î´Ö¤ÎÇñ¤Þ¤ê¹þ¤ß¤Ç¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢±¿Å¾µ»½Ñ¤Î½¬ÆÀ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÀÜµÒÀÜ¶ø¤ä¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î´ðÁÃ¤âÅ°ÄìÅª¤Ë³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖWILLER LABO¡×¤òÂ´¶È¤·¤¿¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö´ðÁÃ¤ò1¤«¤é³Ø¤Ù¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì¤·Ð¸³¤Î¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¸¦½¤¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬´ó¤êÅº¤Ã¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼«¿®¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖWILLER LABO¡×Â´¶È¸å¤Ï¡¢³Æ±Ä¶È½ê¤Ë¤Æ»ØÆ³±¿Å¾»Î¤Î¤â¤È±¿¹Ô¥ëー¥È¸¦½¤¤ä±¿Å¾¸¦½¤¤ò¹Ô¤¤¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ªµÒÍÍ¤ò¾è¤»¤Æ¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¢¨ÉáÄÌ¼«Æ°¼ÖÌÈµö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ°¼Ú¤êÀ©ÅÙ¤òÍÑ°Õ¡ÊµëÍ¿¤è¤êÅ·°ú¤¡Ë
¢£WILLER EXPRESS³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ê¿»³¹¬»Ê¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
¡Ö°ÜÆ°¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡¢¿Í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¹â¹»À¸¤«¤é¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ØÀ®Ä¹¤Ç¤¤ëÆ»¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥¹¶È³¦¤Ë¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤¿¤¤¡£¡×
¥Ð¥¹¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¹×¸¥¡¡～¼ã¼ê¤¬µ±¤±¤ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ò¡ÖÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡×¤Ë～
¡¡º£²ó¤Î¹â¹»À¸ºÎÍÑ¤Ï¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¤è¤ê°Ý»ý¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î°ÂÄêÅª¤ÊÄó¶¡¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë°ìÎã¤È¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ä·Ð¸³¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¸Ä¡¹¤Î¼ÂÀÓ¤ÈÇ½ÎÏ¤òÀµÅö¤ËÉ¾²Á¤¹¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤Î¼ã¼ê¤Ç¤â¹â¼ýÆþ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÄÂ¶â¹½Â¤´ðËÜÅý·×Ä´ºº¢¨¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹âÂ´¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤ÏÌó346Ëü±ß¡ÊÊ¿¶ÑÄÂ¶â/·î¡§28Ëü8900±ß¤è¤ê»î»»¡Ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¦¥£¥éー¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Ç¤ÏÁá¤±¤ì¤ÐÆþ¼Ò1Ç¯¤ÇÇ¯¼ý600Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢·Ð¸³¤ä»ñ³Ê¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Ã±¤Ë¥Ð¥¹¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¡Ö±¿Å¾¼ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö°ÂÁ´¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î±¿Å¾¼ê¡×¤ò¡Ö¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡×¤¬¡¢¾Íè¤òÃ´¤¦¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡×¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤Ç°éÀ®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÄÂ¶â¹½Â¤´ðËÜÅý·×Ä´ºº¡×
¡¡https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2024/dl/14.pdf¡¡¡¡
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
»²¹ÍÆ°²è
¹âÂ®¥Ð¥¹¡ÖWILLER EXPRESS¡×¤Î¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢ºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¡¢¸½Ìò¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬¡¢»Å»ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£https://www.youtube.com/watch?v=yZ9zN7F7zKQ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
¢¨WILLER EXPRESS³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢WILLER³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡ÚºÎÍÑ¤ÎÆÃÄ§¡Û
• ¥Ð¥¹¶È³¦¤Î¿Í¼êÉÔÂ²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¡¢ºÎÍÑÂÐ¾Ý¤ò¹â¹»Â´¶ÈÍ½Äê¼Ô¤Þ¤Ç³ÈÂç
• Ã±¤Ê¤ë¡Ö±¿Å¾¼ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢°ì¿ÍÁ°¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÄó¶¡
¡¦Æþ¼Ò1Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ï±¿¹Ô´ÉÍý¡¦ÀÜµÒ¡¦¼ÖÎ¾À°È÷Êä½õ¤ò·Ð¸³¤·¡¢´ðÁÃ¤ò½¬ÆÀ
¡¦3¥ö·î´Ö¤ÎÇñ¤Þ¤ê¹þ¤ß¸¦½¤»ÜÀß¡ÖWILLER LABO¡×¤Ç¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¡¦ÀÜµÒ¡¦¼Ò²ñ¿Í´ðÁÃ¤òÅ°Äì¶µ°é
• ¼«Æ°¼ÖÌÈµö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÆþ¼Ò²ÄÇ½¡ªÂèÆó¼ïÂç·¿ÌÈµö¤Î¼èÆÀÈñÍÑ¤ÏÁ´³Û²ñ¼ÒÉéÃ´¡ÊÌó40Ëü±ßÁêÅö¡Ë
• Ç¯Îð¡¦·Ð¸³¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¥¹¥¥ë¤Ë±þ¤¸¤¿É¾²ÁÀ©ÅÙ¤Ç¡¢Áá¤±¤ì¤ÐÆþ¼Ò1Ç¯¤ÇÇ¯¼ý600Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤»¤ë
¢£ÇØ·Ê¡¡～¼ãÇ¯ÁØ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯～
¡¡¶áÇ¯¡¢¥Ð¥¹¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¿¼¹ï¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÂ®¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô¤òÃ´¤¦¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¥¦¥£¥éー¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢2024Ç¯¤è¤ê±¿Å¾¼ê¤ò¡Ö¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡×¤Ø¸Æ¾ÎÊÑ¹¹¤äµëÍ¿ÂÎ·Ï¤Î²þÁ±¡¢¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È°éÀ®¸¦½¤»ÜÀß¡ÖWILLER LABO¡×¤Î³«¹»¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¹â¹»À¸ºÎÍÑ¤Î³«»Ï¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î»Üºö¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¤·¿Ê¤á¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î³ÎÊÝ¤ÈÄ¹´üÅª¤Ê°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¹âÂ®¥Ð¥¹¡ÖWILLER EXPRESS¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤ä¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î°ÜÆ°¤Ê¤É¡¢Âç³ØÀ¸¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿10Âå～20Âå¤¬6³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±À¤Âå¤Î¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¤è¤ê¶¦´¶À¤Î¹â¤¤°ÜÆ°ÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¦¥£¥éー¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï¡¢Æþ¼Ò¸å¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤òËÉ¤®¡¢°ì¿ÍÁ°¤Î¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤±¤ë¤è¤¦¡¢Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¿Íºà°éÀ®¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¡¢¥¹¥¥ë¤Ë±þ¤¸¤¿Å¬Àµ¤ÊÉ¾²Á¡¦Êó½·ÂÎ·Ï¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÄ¹¤¯Æ¯¤±¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖWILLER LABO¡×¤Ë¤Ï¡¢1´üÀ¸¤«¤é4´üÀ¸¤Þ¤Ç·×30Ì¾°Ê¾å¤¬Æþ¹»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â´¶ÈÀ¸¤ÎÄêÃåÎ¨¤Ï100¡ó¤òµÏ¿¤·¡¢°ÂÄêÅª¤Ê½¢¶È¤È¿¦¾ì¤Ø¤ÎÄêÃå¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ç¥Ó¥åー¤Ø¤ÎÆ»¡¡～Ì¤·Ð¸³¤«¤é°ì¿ÍÁ°¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡×¤Ø～
¡¡¥¦¥£¥éー¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Ï¡¢¡Ö¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç²¿¤«¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿¹â¹»À¸¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Æþ¼Ò1Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢´ðÁÃ¶ÈÌ³¤Î½¬ÆÀ¤Î¤¿¤á¡¢±¿¹Ô´ÉÍý¶ÈÌ³¤äÀÜµÒ¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÀö¼Ö¡¦À¶ÁÝ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÌÈµö¼èÆÀ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤È¤·¤Æ°ÂÁ´±¿¹Ô¤òÃ´¤¦¾å¤ÇÉÔ²Ä·ç¤Ê¼ÖÎ¾¤ä±¿¹Ô¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤È»ëÅÀ¤òÍÜ¤¦µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£Ëü¤¬°ì¡¢¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È°Ê³°¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢±¿¹Ô´ÉÍý¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤ÏÊÌ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤ò¸¡Æ¤¤Ç¤¤ëÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÌÈµö¼èÆÀ²ÄÇ½Ç¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤«¤é¡¢ÂèÆó¼ïÂç·¿¼«Æ°¼Ö±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï40Ëü±ßÄøÅÙ¤«¤«¤ëÌÈµö¼èÆÀÈñÍÑ¤ÏÁ´³ÛÊä½õ¤·¤Þ¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£ÌÈµö¼èÆÀ¸å¤Ï¡¢¡ÖWILLER LABO¡×¤Ë¤Æ¡¢Ìó3¥ö·î´Ö¤ÎÇñ¤Þ¤ê¹þ¤ß¤Ç¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢±¿Å¾µ»½Ñ¤Î½¬ÆÀ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÀÜµÒÀÜ¶ø¤ä¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î´ðÁÃ¤âÅ°ÄìÅª¤Ë³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖWILLER LABO¡×¤òÂ´¶È¤·¤¿¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö´ðÁÃ¤ò1¤«¤é³Ø¤Ù¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì¤·Ð¸³¤Î¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¸¦½¤¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬´ó¤êÅº¤Ã¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼«¿®¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖWILLER LABO¡×Â´¶È¸å¤Ï¡¢³Æ±Ä¶È½ê¤Ë¤Æ»ØÆ³±¿Å¾»Î¤Î¤â¤È±¿¹Ô¥ëー¥È¸¦½¤¤ä±¿Å¾¸¦½¤¤ò¹Ô¤¤¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ªµÒÍÍ¤ò¾è¤»¤Æ¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¢¨ÉáÄÌ¼«Æ°¼ÖÌÈµö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ°¼Ú¤êÀ©ÅÙ¤òÍÑ°Õ¡ÊµëÍ¿¤è¤êÅ·°ú¤¡Ë
¢£WILLER EXPRESS³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ê¿»³¹¬»Ê¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
¡Ö°ÜÆ°¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡¢¿Í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¹â¹»À¸¤«¤é¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ØÀ®Ä¹¤Ç¤¤ëÆ»¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥¹¶È³¦¤Ë¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤¿¤¤¡£¡×
¥Ð¥¹¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¹×¸¥¡¡～¼ã¼ê¤¬µ±¤±¤ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ò¡ÖÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡×¤Ë～
¡¡º£²ó¤Î¹â¹»À¸ºÎÍÑ¤Ï¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¤è¤ê°Ý»ý¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î°ÂÄêÅª¤ÊÄó¶¡¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë°ìÎã¤È¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ä·Ð¸³¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¸Ä¡¹¤Î¼ÂÀÓ¤ÈÇ½ÎÏ¤òÀµÅö¤ËÉ¾²Á¤¹¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤Î¼ã¼ê¤Ç¤â¹â¼ýÆþ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÄÂ¶â¹½Â¤´ðËÜÅý·×Ä´ºº¢¨¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹âÂ´¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤ÏÌó346Ëü±ß¡ÊÊ¿¶ÑÄÂ¶â/·î¡§28Ëü8900±ß¤è¤ê»î»»¡Ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¦¥£¥éー¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Ç¤ÏÁá¤±¤ì¤ÐÆþ¼Ò1Ç¯¤ÇÇ¯¼ý600Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢·Ð¸³¤ä»ñ³Ê¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Ã±¤Ë¥Ð¥¹¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¡Ö±¿Å¾¼ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö°ÂÁ´¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î±¿Å¾¼ê¡×¤ò¡Ö¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡×¤¬¡¢¾Íè¤òÃ´¤¦¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡×¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤Ç°éÀ®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÄÂ¶â¹½Â¤´ðËÜÅý·×Ä´ºº¡×
¡¡https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2024/dl/14.pdf¡¡¡¡
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
»²¹ÍÆ°²è
¹âÂ®¥Ð¥¹¡ÖWILLER EXPRESS¡×¤Î¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢ºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¡¢¸½Ìò¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬¡¢»Å»ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£https://www.youtube.com/watch?v=yZ9zN7F7zKQ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
¢¨WILLER EXPRESS³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢WILLER³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£