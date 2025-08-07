¥ô¥¡¥¤¥¹¥·¥å¥ô¥¡¥ë¥Ä¤è¤ê¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥Ç¥Ã¥¡õ¥Öー¥¹¥¿ー¥Ñ¥Ã¥¯ ²ø½Ã£¸¹æ¤¬8·î8Æü(¶â)È¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÃ«¹âÌÀ¡Ë¤Ï¡¢8·î8Æü(¶â)¤Ë¡¢¥ô¥¡¥¤¥¹¥·¥å¥ô¥¡¥ë¥Ä¤ÎºÇ¿·¾¦ÉÊ¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥Ç¥Ã¥¡õ¥Öー¥¹¥¿ー¥Ñ¥Ã¥¯ ²ø½Ã£¸¹æ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ú¡Ø²ø½Ã£¸¹æ¡Ù¤¬¥ô¥¡¥¤¥¹¥·¥å¥ô¥¡¥ë¥Ä¤Ë»²Àï¡ª
¸½ºß¥¢¥Ë¥á2´ü¤¬Àä»¿ÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø²ø½Ã£¸¹æ¡Ù¤¬¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥Ç¥Ã¥¡õ¥Öー¥¹¥¿ー¥Ñ¥Ã¥¯¤ÇÅÐ¾ì¡ª
ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È·×12ÅÀ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¹ë²ÚÀ¼Í¥¥¥ã¥¹¥È6Ì¾¤ÎÇó²¡¤·¥µ¥¤¥ó¥«ー¥É¤â¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡ª
¡ú¡ÚÆÃÊó£µ¹æ¡Û¤è¤ê¡¢¥Öー¥¹¥¿ー¥Ñ¥Ã¥¯¼ýÏ¿ ¡¡¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¡ãSEC¡ä½Ð±é¥¥ã¥¹¥ÈÇó²¡¤·¥µ¥¤¥ó¥«ー¥É¾ðÊó
Ê¡À¾¾¡Ìé¤µ¤ó¡Ê²ø½Ã£¸¹æ Ìò¡Ë¡¢À¥¸ÍËãº»Èþ¤µ¤ó¡Ê°¡Çò¥ß¥Ê Ìò¡Ë¤ÎÇó²¡¤·¥µ¥¤¥ó¤¬ºÜ¤Ã¤¿¥«ー¥É£²¼ï¤ò¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¡ãSEC¡ä¤Ç¼ýÏ¿¡ª
¡ú¡ÚÆÃÊó£¶¹æ¡Û¤è¤ê¡¢¥Öー¥¹¥¿ー¥Ñ¥Ã¥¯¼ýÏ¿ ¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¡ãSSP¡äÇó²¡¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó¥«ー¥É¾ðÊó
°ìÉô¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¡ªÆÃÊÌ¤ÊÇó²¡¤·²Ã¹©¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ ¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¡ãSSP¡ä¤Î¥«ー¥É¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ú¡ÚÆÃÊó£´¹æ¡Û ¤è¤ê¡¢¥Öー¥¹¥¿ー¥Ñ¥Ã¥¯¼ýÏ¿ ¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¡ãSP¡ä½Ð±é¥¥ã¥¹¥ÈÇó²¡¤·¥µ¥¤¥ó¥«ー¥É¾ðÊó
°ìÉô¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¡ªÊ¡À¾¾¡Ìé¤µ¤ó¡Ê²ø½Ã£¸¹æ¡¿ÆüÈæÌî¥«¥Õ¥« Ìò¡Ë¡¢²ÃÆ£¾Ä¤µ¤ó¡Ê»ÔÀî¥ì¥Î Ìò¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ëー¥º¤¢¤¤¤µ¤ó¡Ê»Í¥ÎµÜ¥¥³¥ë Ìò¡Ë¡¢²ÏÀ¾·ò¸ã¤µ¤ó¡ÊÊÝ²Ê½¡»ÍÏº Ìò¡Ë¡¢Æâ»³¹·µ±¤µ¤ó¡ÊÌÄ³¤¸¹ Ìò¡Ë¤ÎÇó²¡¤·¥µ¥¤¥ó¤¬ºÜ¤Ã¤¿¥«ー¥É10¼ï¤ò¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¡ãSP¡ä¤Ç¼ýÏ¿¡ª
¡ú¡ÚÆÃÊó£³¹æ¡Û ¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥Ç¥Ã¥¼ýÏ¿ ¡¡½Ð±é¥¥ã¥¹¥ÈÇó²¡¤·¥µ¥¤¥ó¥«ー¥É¾ðÊó
Ê¡À¾¾¡Ìé¤µ¤ó¡Ê²ø½Ã£¸¹æ Ìò¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ëー¥º¤¢¤¤¤µ¤ó¡Ê»Í¥ÎµÜ¥¥³¥ë Ìò¡Ë¤ÎÇó²¡¤·¥µ¥¤¥ó¤¬ºÜ¤Ã¤¿¥«ー¥É¤ò¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¡ãSP¡ä¤Ç¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥Ç¥Ã¥¤Ë¼ýÏ¿¡ª
¡ú¥Öー¥¹¥¿ー¥Ñ¥Ã¥¯¾¦ÉÊ¾ðÊó
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥Öー¥¹¥¿ー¥Ñ¥Ã¥¯ ²ø½Ã£¸¹æ
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û 2025Ç¯8·î8Æü(¶â)
¡Ú´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡Û
1¥Ñ¥Ã¥¯8ËçÆþ¤ê 440±ß(ÀÇ¹þ)
1¥Ü¥Ã¥¯¥¹ 12¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê5,280±ß(ÀÇ¹þ)
1¥«ー¥È¥ó¡¡24¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê
¥«ー¥É¼ïÎà¿ô¡§¥Îー¥Þ¥ë100¼ï¡Ü¥Ñ¥é¥ì¥ë121¼ï
¢§¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://ws-tcg.com/products/kj8_bp/
¡ú¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥Ç¥Ã¥¾¦ÉÊ¾ðÊó
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥Ç¥Ã¥ ²ø½Ã£¸¹æ
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û 2025Ç¯8·î8Æü(¶â)
¡Ú´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡Û
1¸Ä¡¡1,650±ß(ÀÇ¹þ)
1¥Ü¥Ã¥¯¥¹ 6¸ÄÆþ¤ê¡¡9,900±ß(ÀÇ¹þ)
¥«ー¥É50ËçÆþ¤ê¹½ÃÛºÑ¤ß¥Ç¥Ã¥¡¦¥¯¥¤¥Ã¥¯¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¦¥Ç¥Ã¥²òÀâ½ñ¡¦¥×¥ì¥¤¥Þ¥Ã¥ÈÆ±º
¥«ー¥É50Ëç¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÚRRR/ SP¡Û¤Î¤¦¤Á1Ëç¤¬É¬¤º¼ýÏ¿¡ª
¢§¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://ws-tcg.com/products/kj8_td/
¡ú¥ô¥¡¥¤¥¹¥·¥å¥ô¥¡¥ë¥Ä¤È¤Ï
¥Ö¥·¥íー¥É¤Î¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¥²ー¥à¡Ö¥ô¥¡¥¤¥¹¥·¥å¥ô¥¡¥ë¥Ä¡×¤Ï¡¢2¿Í¤ÇÂÐÀï¤·¤ÆÍ·¤Ö¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¥²ー¥à¡£ ¥¥ß¼«¿È¤¬¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤Ê¤Ã¤ÆºîÉÊ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥«ー¥É¤È°ì½ï¤ËÁê¼ê¤È¥Õ¥¡¥¤¥È¡ª½¸¤á¤Æ¤âÍ·¤ó¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥«ー¥É¥²ー¥à¡¢¤½¤ì¤¬¥ô¥¡¥¤¥¹¥·¥å¥ô¥¡¥ë¥Ä¡ª¸½ºß¥ô¥¡¥¤¥¹¥·¥å¥ô¥¡¥ë¥Ä¤Ë¤Ï150¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬»²ÀïÃæ¡ª
¥ô¥¡¥¤¥¹¥·¥å¥ô¥¡¥ë¥Ä¸ø¼°¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://ws-tcg.com/
¥ô¥¡¥¤¥¹¥·¥å¥ô¥¡¥ë¥Ä¸ø¼°X¡§https://x.com/wstcg
¥ô¥¡¥¤¥¹¥·¥å¥ô¥¡¥ë¥Ä¡õRe¥Ðー¥¹¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§
https://www.youtube.com/channel/UCEJPtpdhYMPBWuf-Xm2xc1g
¡ú¥¢¥Ë¥á¡Ø²ø½Ã8¹æ¡Ù¡¡ÊüÁ÷¾ðÊó
7·î19Æü¤è¤êËè½µÅÚÍË23:00～
¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷
X¤Ë¤ÆÁ´À¤³¦¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®
¡ã¥¢¥Ë¥á¡Ö²ø½Ã£¸¹æ¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ähttps://kaiju-no8.net/
¡ãºîÉÊ¸ø¼°X(Twitter)¡ä @KaijuNo8_O
¡Ú·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢²¼µ¤ÎµºÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Û
(C)ËÉ±ÒÂâÂè£³ÉôÂâ (C)¾¾ËÜÄ¾Ìé¡¿½¸±Ñ¼Ò
(C)bushiroad All Rights Reserved.