¡ÖVERNACLE GATHERING#02¡÷Î¢¸¶½É¡×2025Ç¯8·î22Æü(¶â)～25Æü(·î)Å¸Í÷²ñ¤ò¼Â»Ü
¢¢About
Life and Journey.¡¡
Êë¤é¤·¡¢Î¹¤ò¤¹¤ë
Êë¤é¤·¤ò¹Ì¤¹¤¿¤á¤ËÎ¹¤ò¤¹¤ë
Î¹¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆü¡¹¤ò»ü¤·¤à
¤½¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤ÎÉ÷ÅÚ¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯
É÷ÅÚ¤Ï¤½¤ÎÅÚÃÏ¸ÇÍ¤Îµ¤¸õ¤äÃÏ¼Á¤Ë¸«¤é¤ì¤ë´Ä¶¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì¤Íè±Ê¹å¤½¤³¤Ë¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£É÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ³°Éô¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ï»Ò¤¬±¿¤Ó¤³¤Þ¤ì¡¢Âçµ¤¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÀ®Ä¹¤·¡¢É÷ÅÚ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£ÅöÁ³¡¢Å¬±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÏÀä¤¨¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê±Æ¶Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊÑ²½¤·¤Ê¤¬¤é°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÉ÷ÅÚ¤Î¾å¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤¿ÅÚÃå¤ÎÊ¸²½¤ò¡Ö¥ô¥¡¥Ê¥¥å¥éー¡Êvernacular¡Ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î´Ä¶¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿·úÃÛÍÍ¼°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÏ°è¤äÌ±Â²¤ËÅÁ¤ï¤ëÆ¸ÍØ¤äÌ±ÍØ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤ÇÅÁÅýÅª¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëÎÁÍý¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤ÊÊë¤é¤·¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¸«¤Æ¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÖVERNACLE(¥ô¥¡¥Ê¥¯¥ë)¡×¤Ï¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¹¡£
¤â¤Î¤ä¾ðÊó¤¬¼ê·Ú¤Ë¹ñ¶¤ò±Û¤¨¡¢¤É¤³¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬ºî¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÉ÷ÅÚ¤ò¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤·¤¿Æ»¶ñ¤ä·Ý½ÑºîÉÊ¤Ï¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¯¡¢Â¸ºß¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥ô¥¡¥Ê¥¯¥ë¤Ç¤Ï¡ÖÉ÷¡×¤È¡ÖÅÚ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÀ¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤á¡¢ºî²È¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¸ÇÍ¤ÎÊ¸²½¤È¤È¤â¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¢Î¢¸¶½É¤È¤¤¤¦¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÈ¯¿®ÃÏ°è
¼«Ê¬¤¬¤«¤ì¤³¤ì30Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤Ë¤è¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Î¢¸¶½É¥¨¥ê¥¢¡£¤³¤ÎÁÛ¤¤½Ð¿¼¤¤¾ì½ê¤Ïº£¤âÀÎ¤â¥ß¥Ã¥¯¥¹¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÈ¯¿®ÃÏ°è¡£
VERNACLE GATHERING#02 ¤ÏÆÃ¤ËÊÉÌÌ¥¢ー¥È¤òÃæ¿´¤Ë¿·¤¿¤Ë»²²è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤¯¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸Í÷²ñ¤òÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡þÆüÄø¡§2025Ç¯8·î22Æü(¶â)~25Æü(·î)¡¡11»þ～19»þ(ºÇ½ªÆü17»þ¤Þ¤Ç)
¡þ¾ì½ê¡§ART¡¦IN¡¦GALLERY
¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°£´-£²£µ-£³
ÀéÂåÅÄÀþ¡¦ÉûÅÔ¿´ÀþÌÀ¼£¿ÀµÜÁ°±Ø¡¡ÅÌÊâ5Ê¬
ÀéÂåÅÄÀþ ¡¦È¾Â¢ÌçÀþ ¥á¥È¥í¶äºÂÀþÉ½»²Æ»±Ø¡¡ÅÌÊâ5Ê¬
»³¼êÀþ¸¶½É±Ø¡¡ÅÌÊâ7Ê¬
¡þ¿·µ¬ºî²È
¡¦KUROGANE³Û±ï¡¡(³Û±ï)
¡¦mono-solum ¡¡(ºÆÀ¸È÷Á°¥¢ー¥È¥Ôー¥¹)
¡¦YUKI / Í¼°ª¡¡ (ËÏ¾Ý¥¢ー¥È)
¡¦MORIHIKO KAWAMOTO /¡¡ÀîËÜ¼ÒÉ§¡¡(É®¥Ú¥ó¥¢ー¥È)
¡¦RYOTA TAKAHASHI¡¡(¥Ú¥¤¥ó¥È¥¢ー¥È)
¡þ¾ïÀßºî²È
¡¦brown supply / ¥Ö¥é¥¦¥ó¥µ¥×¥é¥¤¡¡(¥¢¥Ñ¥ì¥ë)
¡¦Hikimonojo639 / ÈÔÊª½ê639 ¡¡(ÌÚ¹©)
¡¦Jun Yatake / ÌðÃÝ½ã¡¡(ÃÃ¶â)
¡¦Kei Condo / ¥±¥¤¥³¥ó¥É¥¦¡¡(Æ«´ï)
¡¦Kyoichiro Washizu / ÏÉÁã ¶³°ìÏº¡¡(¤ªÃãÀ÷¤á)
¡¦Oak Petrified Wood ¡¡(·¾²½ÌÚ)
¡¦Oozawa Tetsuya / Âçß·Å¯ºÈ
¡¦Onozawa Koichi / ¾®Ìîß·¹°°ì¡¡(Æ«ÂÛ¼¿´ï)
¡¦NEWCASTER / ¥Ë¥åー¥¥ã¥¹¥¿ー¡¡(¥¢¥Ñ¥ì¥ë)
¡¦SABURO / ¥µ¥Ö¥í¥¦ (¥¬¥é¥¹)
¡¦Shuji Nakagawa / ÃæÀî¼þ»Î¡¡(ÌÚ¹©)
¡¦Taggoto /¥¿¥´¥Ã¥È ¥Õ¥«¥Î¥Ê¥Ä¡¡(»¨ÁðÉ¸ËÜ)
¡¦Yoshimitsu Nakasono / ÃæÓüµÁ¸÷ (Æ«´ï)
¢¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Òvernacle
