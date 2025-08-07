¡ÖÌ¤Íè¶õÁÛ¿·Ê¹2042¡×ÂèÆóÃÆ¤òÈ¯¹Ô
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§³ÑÅÄ¹î¡Ë¤È¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤Î¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌ¤Íè¶õÁÛ¿·Ê¹2042À½ºî°Ñ°÷²ñ¡×¤Ï2025Ç¯8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢¡ÖÌ¤Íè¶õÁÛ¿·Ê¹2042¡×¤ÎÂèÆóÃÆ¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢2025Ç¯5·î5Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¢¡È¤³¤É¤â¤ÎÆü¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ëÆü¡£¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¤â¤È¡¢Âè°ìÃÆ¤È¤·¤ÆÈ¯¹Ô¤·¤¿¡ÖÌ¤Íè¶õÁÛ¿·Ê¹2042¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶õÁÛ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤ë³èÆ°¤Ç¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¤ÎÌ¤Íè¶õÁÛ¿·Ê¹¤Ç¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ì¤Íè¤ò¶õÁÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡¢¡Ö¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤ò»×¤¦¸«½Ð¤·¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¶õÁÛµ»ö¡×¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ°ìÈÌÊç½¸¤¹¤ë´ë²è¡Ö¶õÁÛ¤«¤é¡¢¤Ï¤¸¤á¤è¤¦¡£¡×¤òÅ¸³«¡£¤³¤Î´ë²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤Î¹¬¤»¡¢Ì¤Íè¤Îµ»½Ñ¡¢¼«Á³´Ä¶¤È¤Î¶¦À¸¡¢¤½¤·¤Æ±§Ãè¤ËÃÚ¤»¤ë»×¤¤¤Ê¤É¡¢5,300·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÌ¤Íè¤òÁÛ¤¦Â¿ÍÍ¤Ê¶õÁÛµ»ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¶õÁÛµ»ö¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡ÖÌ¤Íè¶õÁÛ¿·Ê¹2042WEBÈÇ¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤Î°ìÉô¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡ÖÌ¤Íè¶õÁÛ¿·Ê¹2042¡×¤ÎÂèÆóÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢³Æ³¦¤ÎÌ¤Íè¤òÁÛ¤¦ÃøÌ¾¿Í¤Î¶õÁÛµ»ö¤È°ìÈÌÊç½¸¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿¶õÁÛµ»ö¤ò´Þ¤à¹½À®¤Ç»æÌÌ¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ó¤»¤é¤ì¤¿¶õÁÛ¤Î¿ô¡¹¤¬¡¢2042Ç¯¤È¤¤¤¦17Ç¯¸å¤ÎÌ¤Íè¤Ë°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¸½¼Â¤È¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê³Ú¤·¤¯¡¢¼«Í³¤Ç¡¢¤ä¤µ¤·¤¤À¤³¦¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¡¢¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¤³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿»æÌÌ¤Ë¤Ï¡¢Ì¤Íè¶õÁÛ¿·Ê¹¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ë¶õÁÛ¹¹ð¤ä¶õÁÛµ»ö¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü2025Ç¯8·î7Æü¤ò¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±¤ò¹¤²¤ë¡Ö8¡Ê¤Ï¡Ë7¡Ê¤Ê¡Ë¤½¤¦¤ÎÆü¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÌ¤Íè¶õÁÛ¿·Ê¹2042¡×ÂèÆóÃÆ¤ÎÈ¯¹Ô¤òÄÌ¤¸¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÌ¤Íè¤ò¶õÁÛ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÖÌ¤Íè¶õÁÛ¿·Ê¹2042¡×ÂèÆóÃÆ¡¢»æÌÌ¤Î³µÍ×¡Û
¡¡µ»ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ì¤Íè¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë»¿Æ±¤·½¸¤Þ¤Ã¤¿³Æ³¦¤ÎÌ¤Íè¤òÁÛ¤¦¿Í¤È¡¢¶¦¤Ë¹â¤á¹ç¤¤ÁÏÂ¤¤¹¤ëÌ¤Íè¡¢¤Ò¤È¡¦¤â¤Î¡¦¤³¤È¤Î½Û´Ä¡¢¤Ò¤È¤Î´¶À¤ò²òÊü¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÌ¤Íè¤Î¤¯¤é¤·¤ò¶õÁÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÌÌ¡§2042Ç¯¤Ë¿·Ê¹»æÌÌ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¶õÁÛµ»ö
¡¡»°～¸ÞÌÌ¡§ÃøÌ¾¿Í¡¦Í¼±¼Ô¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ä´ó¹Æ¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¶õÁÛ
¡¡Ï»～½½°ìÌÌ¡§°ìÈÌ¤ÎÊý¤ä´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤«¤éÊç½¸¤·¤¿¶õÁÛµ»ö
¡¡½½ÆóÌÌ ¡§±Ñ¸ìÈÇ¡¡¢¨°ìÌÌ¤ÈÆ±ÆâÍÆ
Æâ¾Â¿¸ÂÀÏº¤µ¤ó¡¢±§Ìî¾ï´²¤µ¤ó¡¢º´Æ£¤Í¤¸¤µ¤ó¡¢ÄÔ°¦º»»Ò¤µ¤ó¡¢Î¶ºêæÆ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢Ì¤Íè¤òÁÛ¤¦¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ¡¢±þÊçµ»ö¤«¤é£±ÅÀ¤º¤ÄÁªÄê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁªÄê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿µ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂèÆóÃÆ¤Î»æÌÌ¤ª¤è¤ÓÌ¤Íè¶õÁÛ¿·Ê¹2042WEBÈÇ¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂèÆóÃÆ¤Î»æÌÌÇÛÉÛ¡¦¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¤È¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î´ØÏ¢»ÜÀßµÚ¤Ó¤´´Ø·¸¼ÔÍÍ¡¢¶õÁÛ¹¹ð¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤Î»ÜÀß¤Ê¤É¤ÇÇÛÉÛÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢»æÌÌ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³Ø¹»¡¦´ë¶È¡¦ÃÄÂÎÅù¤Ç»æÌÌÇÛÉÛ¤ò¤´´õË¾¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö0505mirai@asahi.com¡×¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¡Ë¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢Éô¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼õÉÕ¤Ï9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¡£
¢£¡ÖÌ¤Íè¶õÁÛ¿·Ê¹2042WEBÈÇ¡×
https://miraikuusoushimbun.com/2042_unlock/
WEBÈÇ¤Ç¤Ï¡¢»æÌÌ¤Î°ìÌÌµ»ö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¸«½Ð¤·¤«¤é¶õÁÛµ»ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¶õÁÛ¿·Ê¹¥¸¥§¥Í¥ìー¥¿ー¡ÊÀ¸À®AI¡Ë¤òÅëºÜ¤·¡¢¡Ö¶õÁÛ¤«¤é¡¢¤Ï¤¸¤á¤è¤¦¡£¡×´ë²è¤ÇÊç½¸¤·¤¿¶õÁÛµ»ö¡Ê°ìÉô¡Ë¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÖÌ¤Íè¶õÁÛ¿·Ê¹2042À½ºî°Ñ°÷²ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡¡ÖÌ¤Íè¤ÎÄêÈÖ¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤¹¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤È¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¡¢¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤È¤¹¤ëÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¤Î¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢¡ÖÌ¤Íè¶õÁÛ¿·Ê¹2042¡×¤ÎÈ¯¹Ô¤òÄÌ¤¸¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿Ì¤Íè¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
