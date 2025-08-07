¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°¼ÖÍÑ¥°¥ê¥ë¥·¥ã¥Ã¥¿ー¥¢¥¯¥Á¥å¥¨ー¥¿ー»Ô¾ì2025-2031¡§À¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹¡¢Æ°¸þ¡¢Í½Â¬¤ÎºÇ¿·Ê¬ÀÏ
¥°¥ê¥ë¥·¥ã¥Ã¥¿ー¥¢¥¯¥Á¥å¥¨ー¥¿ー¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤Î³«ÊÄ¤òÅÅÆ°¤ÇÀ©¸æ¤¹¤ëµ¡¹½¤Ç¤¢¤ë¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¾®·¿¥âー¥¿ー¤È¥®¥¢µ¡¹½¤òÆâÂ¢¤·¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÁö¹Ô¾õ¶·¤ä¥¨¥ó¥¸¥óÎäµÑ¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤Æ³Ê»Ò¾õ¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤ò³«ÊÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶õµ¤Äñ¹³¤ÎÄã¸º¤ÈÎäµÑÀÇ½¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Ç³Èñ¸þ¾å¤äÇÓ½Ð¥¬¥¹µ¬À©ÂÐ±þ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹½Â¤Åª¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤«¤Ä¹âÀºÅÙ¤Ê¶îÆ°·Ï¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºàÎÁµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤êÂÑµ×À¤ä·ÚÎÌ²½¤¬¿Ê¤ß¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¼Ö¼ï¤äÍÑÅÓ¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¥â¥¸¥åー¥ëÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¥°¥ê¥ë¥·¥ã¥Ã¥¿ー¥¢¥¯¥Á¥å¥¨ー¥¿ー¤Ï¼ç¤Ë¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ÎÎäµÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¶õÎÏÀ©¸æÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤ÎÇ³Èñµ¬À©¶¯²½¤È´Ä¶ÇÛÎ¸¤ÎÄ¬Î®¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¶õµ¤Äñ¹³¤ÎÄã¸º¤Ë¤è¤ëÇ³Èñ¸þ¾åºö¤È¤·¤Æ¹ÈÏ¤ËºÎÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÅÅÆ°²½¤Î¿ÊÅ¸¤ä¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤ÎÉáµÚ¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹âÅÙ¤Ê¶õÄ´À©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¥±ー¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¼«Æ°¼Ö»º¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»º¶ÈÍÑµ¡³£¤ä´Ä¶À©¸æÊ¬Ìî¤Ø¤â±þÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥¯¥í¥¹¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥êー¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤Îµ»½ÑÅ¸³«¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¼«Æ°¼ÖÍÑ¥°¥ê¥ë¥·¥ã¥Ã¥¿ー¥¢¥¯¥Á¥å¥¨ー¥¿ー»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹2025-2031¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎCAGR¤¬11.3%¤Ç¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥°¥ê¥ë¥·¥ã¥Ã¥¿ー¥¢¥¯¥Á¥å¥¨ー¥¿ー»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï14.2²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ. ¥°¥ê¥ë¥·¥ã¥Ã¥¿ー¥¢¥¯¥Á¥å¥¨ー¥¿ーÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¿Þ. À¤³¦¤Î¥°¥ê¥ë¥·¥ã¥Ã¥¿ー¥¢¥¯¥Á¥å¥¨ー¥¿ー»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×10´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥°¥ê¥ë¥·¥ã¥Ã¥¿ー¥¢¥¯¥Á¥å¥¨ー¥¿ー¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Magna International¡¢Johnson Electric¡¢Valeo¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×3´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó44.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤Î¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤Ï¹âÀºÅÙ¤«¤Ä¿×Â®¤ÊÀ©¸æÀÇ½¡¢ÂÑ´Ä¶À¡¢Äã¥³¥¹¥ÈÀ¸»ºµ»½Ñ¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤ë¡£³Æ¥áー¥«ー¤Ï¥âー¥¿ー¸úÎ¨¤Î²þÁ±¤ä·ÚÎÌÁÇºà¤ÎºÎÍÑ¡¢ÁÈ¤ß¹þ¤ßÀ©¸æ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÖºÜ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¤ÎÏ¢·È¤ä¸Î¾ã¿ÇÃÇµ¡Ç½¤ÎÉ¸½à²½¤â¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¿®ÍêÀ¸þ¾å¤¬¶È³¦Á´ÂÎ¤Çµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñºÝÅª¤Ë¤Ï¥É¥¤¥Ä¡¢ÊÆ¹ñ¡¢ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ê£¿ô¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤¬µ»½Ñ³×¿·¤ò¥êー¥É¤·¡¢É¸½à»ÅÍÍ¤ÎºöÄê¤äÁê¸ß±¿ÍÑÀ¤Î³ÎÊÝ¤â½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¡¢¥°¥ê¥ë¥·¥ã¥Ã¥¿ー¥¢¥¯¥Á¥å¥¨ー¥¿ー¤ÏÅÅÆ°²½¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿¼²½¤ä¼ÖÎ¾¤Î¥¹¥Þー¥È²½¤ËÈ¼¤¤¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤ÊÀ©¸æµ¡Ç½¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£»ýÂ³²ÄÇ½À¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï¡¢·ÚÎÌ¤«¤Ä¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë²ÄÇ½¤ÊºàÎÁ¤ÎºÎÍÑ¤ä¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÀß·×¤¬¸°¤È¤Ê¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥â¥¸¥åー¥ë²½¤Ë¤è¤ëÈÆÍÑÀ¸þ¾å¤¬À¸»º¸úÎ¨¤ÎºÇÂç²½¤Ë´óÍ¿¤·¡¢À½ÉÊ¤Îº¹ÊÌ²½¤È¥³¥¹¥È¶¥ÁèÎÏ¤ÎÎ¾Î©¤ò»Ù¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¼«Æ°¼Ö¶È³¦Æâ¤Ç¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ï¡¢´Ä¶ÀÇ½¸þ¾å¤È²÷Å¬À³ÎÊÝ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë½ÅÍ×¤Ê¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤âÉÔ²Ä·ç¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¤Â³¤±¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¥ì¥Ýー¥È³µÍ×
¥¿¥¤¥×ÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥È¡§
OEM
Aftermarket
ÍÑÅÓÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥È¡§
Passenger Vehicle
Commercial Vehicle
²ñ¼Ò³µÍ×
LP information¤Ï¡¢ÀìÌçÅª¤Ê»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤Ç¤¹¡£¹âÉÊ¼Á¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Õ»×·èÄê¼Ô¤¬½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¡¢¿·À½ÉÊ»Ô¾ì¤Î³«Âó¤È¤¤¤¦¸¦µæÀ®²Ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿É´¤â¤Îµ»½Ñ¤òÌÖÍå¤¹¤ëËÄÂç¤Ê¥ì¥Ýー¥È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢»º¶È»Ô¾ìÄ´ºº¡¢»º¶È¥Á¥§ー¥óÊ¬ÀÏ¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏÊ¬ÀÏ¡¢¶È³¦Æ°¸þÄ´ºº¡¢À¯ºöÊ¬ÀÏ¡¢µ»½ÑÄ´ºº¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ´ºº¶ÈÌ³¤Î¤´°ÍÍê¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ÃLP Information
ÆüËÜ¸ì¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.lpinformation.jp
¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://www.lpinformationdata.com
ÅÅ»Ò¥áー¥ë¡§info@lpinformationdata.com
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§LP Information Co.,Ltd
