¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯9·î4Æü¡¡¾ðÊó¶µ°é¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
¾ðÊó½èÍý³Ø²ñ¤Ï¡¤2025Ç¯9·î4Æü¤Ë
¡ÖÂç³Ø¾ðÊóÆþ»î¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë～Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ä¸ÄÊÌ¥Æ¥¹¥È¡Ö¾ðÊó¡×¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤È¡¢¹â¹»¸½¾ì¤ÎÂÐ±þ～¡×
¡Ö¸ø³«¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ø¾ðÊó¶µ°é¤Î¸½¾õ¤ÈÌ¤Íè～¾ðÊó¶µ°é²ÝÄø¤ÎÀß·×»Ø¿Ë¤Î²þÄû¤Ë¤Ä¤¤¤Æ～¡Ù¡×
¤Î2¤Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡¥
¢£²ñ¾ì¡§ËÌ³¤Æ»²Ê³ØÂç³Ø¡Ê006-8585 »¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶èÁ°ÅÄ7¾ò15ÃúÌÜ4-1¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó¡¢Zoom¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
Âè24²ó¾ðÊó²Ê³Øµ»½Ñ¥Õ¥©ー¥é¥àWeb¥Úー¥¸¡¡https://www.ipsj.or.jp/event/fit/fit2025/
Âè24²ó¾ðÊó²Ê³Øµ»½Ñ¥Õ¥©ー¥é¥à¥×¥í¥°¥é¥à¡¡https://www.ipsj.or.jp/event/fit/fit2025/program.html
¢£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë Zoom¤òÊ»ÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¸½ÃÏ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¦³ÆÈ¯É½¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅÃ×¤·¤Þ¤¹¡¥¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡¦¥ªー¥Ç¥£¥ªµ¡´ï¤ËÀÜÂ³¤Ç¤¤ë PC¤È¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤ò³Æ¼«¤ÇÉ¬¤º¤´½àÈ÷´ê¤¤¤Þ¤¹¡¥
¸½ÃÏ¤«¤é¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡¥
¢£Ä°¹Ö»²²Ã¿½¹þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Ê²¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.ipsj.or.jp/event/fit/fit2025/adv_reserve_free.html
¢¨¤³¤Î2¤Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¤Ë¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡¥¤¼¤Ò¤´»²²Ã»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¤¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡¥
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326891&id=bodyimage1¡Û
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢£Âç³Ø¾ðÊóÆþ»î¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë ～Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ä¸ÄÊÌ¥Æ¥¹¥È¡Ö¾ðÊó¡×¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤È¡¢¹â¹»¸½¾ì¤ÎÂÐ±þ～
Æü»þ¡§2025Ç¯9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë9:30～12:00
https://www.gakkai-web.net/fit/program_web/data/html/event/B-1.html
2025Ç¯ÅÙÆþ»î¤«¤éÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Ç¡Ö¾ðÊó¡×¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¡¤¹ñÎ©Âç³Ø¤Ç¤Ï¸¶Â§¼õ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿¡¥¤Þ¤¿¡¤¸ÄÊÌ¥Æ¥¹¥È¤Ç¡Ö¾ðÊó¡×¤ò½ÐÂê¤¹¤ëÂç³Ø¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¡¥¤½¤ó¤Ê¡¤¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ä¸ÄÊÌ¥Æ¥¹¥È¤Î¼Â»Ü¾õ¶·¤ä¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¤¡ÖÂç³Ø¾ðÊóÆþ»î¸µÇ¯¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë2025Ç¯Æþ»î¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¤¹â¹»¸½¾ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¡¤¤Þ¤¿¡¤¤³¤ì¤é¤ÎÆþ»îÆâÍÆ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¹Ö±é¤¹¤ë¡¥¤½¤·¤Æ¡¤¹Ö±éÅÐÃÅ¼ÔÁ´°÷¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¤Ä°½°¤â¸ò¤¨¤Æ¤½¤Î°ÕµÁ¤ä²ÝÂê¡¢¤µ¤é¤Ë²þÁ±¤Î¤¿¤á¤ÎÊýºö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¡¥
ÅÐÃÅ¼Ô¡§ÃæÌî Í³¾Ï¡Ê¹©³Ø±¡Âç³ØÉíÂ°Ãæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¡Ë¡¤ÇëÃ« ¾»¸Ê¡ÊÅìµþÂç³Ø¡Ë¡¤°ð³À ½á¡ÊËÌ³¤Æ»²Ê³ØÂç³Ø¡Ë¡¤Ã« À»°ì¡ÊÆüËÜÂç³Ø¡Ë¡¤¾®µÜ¡¡¾ï¹¯¡ÊÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³Ø¡Ë¡¤Á°ÅÄ ·òÂÀÏ¯¡ÊËÌ³¤Æ»»¥ËÚËÌ¹âÅù³Ø¹»¡Ë¡¤°æ¼ê ¹¹¯¡Ê°¦ÃÎ¸©Î©°°µÖ¹âÅù³Ø¹»¡Ë¡¤¿åÌî ½¤¼£¡ÊÂç³ØÆþ»î¥»¥ó¥¿ー¡Ë¡¤±ó»³¡¡¼ÓÌð¹á¡ÊÀÅ²¬Âç³Ø¡Ë
¢£¸ø³«¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ö¾ðÊó¶µ°é¤Î¸½¾õ¤ÈÌ¤Íè～¾ðÊó¶µ°é²ÝÄø¤ÎÀß·×»Ø¿Ë¤Î²þÄû¤Ë¤Ä¤¤¤Æ～¡×
Æü»þ¡§2025Ç¯9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë15:30～17:30
https://www.gakkai-web.net/fit/program_web/data/html/event/B-2.html
ÆüËÜ³Ø½Ñ²ñµÄ¾ðÊó³Ø°Ñ°÷²ñ¾ðÊó³Ø¶µ°éÊ¬²Ê²ñ¤Ï¡¤¾ðÊó½èÍý³Ø²ñ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¤2018Ç¯¤Ë¡Ö¾ðÊó³Ø¤Î»²¾È´ð½à¡×¡¤2020Ç¯¤Ë¡Ö¾ðÊó¶µ°é²ÝÄø¤ÎÀß·×»Ø¿Ë―½éÅù¶µ°é¤«¤é¹âÅù¶µ°é¤Þ¤Ç¡×¤ò¸øÉ½¤·¡¤¾ðÊó²ÊÌÜ¤Î¶µ°é¤ÎÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡¥¤½¤Î¸å¤Î¾ðÊóÊ¬Ìî¤ÎµÞÂ®¤Ê¿Ê²½¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¤¾ðÊó³Ø¶µ°éÊ¬²Ê²ñ¤Ç¤Ï¾ðÊó¶µ°é²ÝÄø¤ÎÀß·×»Ø¿Ë¤Î²þÄû¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡¥
²æ¤¬¹ñ¤Î³Ø½ÑµÚ¤Ó»º¶È¤Î¿ä¿Ê¤Ë½ÅÍ×¤Ê°Æ·ï¤Ç¤¢¤ê¡¤ÆüËÜ³Ø½Ñ²ñµÄ¾ðÊó³Ø¶µ°éÊ¬²Ê²ñ¡¤¾ðÊó½èÍý³Ø²ñ¡¤ÅÅ»Ò¾ðÊóÄÌ¿®³Ø²ñ¤¬¼çºÅ¤·¡¤Âç³ØµÚ¤Ó¹â¹»¤Î¶µ°÷ÁÈ¿¥¤ä¾ðÊó´ØÏ¢¤¹¤ë³Ø¶¨²ñ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¸ø³«¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò³«ºÅ¤·¡¤µÄÏÀ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡¥
ÅÐÃÅ¼Ô¡§¹â²¬ ±Ó»Ò¡Ê¾åÃÒÂç³Ø¡Ë¡¤²¼Ûê ¿¿»Ê¡ÊÀÄ¿¹Âç³Ø¡Ë¡¤¿ÜÆ£ ¾ÍÂå¡Ê¹ñÎ©¶µ°éÀ¯ºö¸¦µæ½ê¡Ë¡¤ÇëÃ« ¾»¸Ê¡ÊÅìµþÂç³Ø¡Ë¡¤Ãæ»³¡¡ÂÙ°ì¡ÊÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³Ø¡Ë¡¤µ×Ìî Ì÷¡ÊÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³Ø¡Ë¡¤Âç¾ì ¤ß¤Á»Ò¡ÊµþÅÔµÌÂç³Ø¡Ë¡¤°æ¼ê ¹¹¯¡Ê°¦ÃÎ¸©Î©°°µÖ¹âÅù³Ø¹»¡Ë¡¤ÆÁ»³ ¹ë¡ÊÅìËÌÂç³Ø¡Ë
¢£»²¹Í
[1] ¾ðÊó½èÍý³Ø²ñ¡§¶µ°é¥³ー¥Êー¡Ö¤Ú¤¿¸ìµÁ¡×
https://www.ipsj.or.jp/magazine/peta-gogy.html
[2] ¾ðÊó½èÍý³Ø²ñ¡§¶µ°é¡¦¿Íºà°éÀ®¤Î¥Úー¥¸
https://www.ipsj.or.jp/education/
[3] ¾ðÊó½èÍý³Ø²ñ¾ðÊóÆþ»î°Ñ°÷²ñ¡§¶µ²Ê¡Ö¾ðÊó¡×¤ÎÆþ³Ø»î¸³ÌäÂê¤Ã¤Æ¡©
https://note.com/ipsj/m/m1ca81b5d1e66
[4] ¡Ö¾ðÊó¶µ°é²ÝÄø¤ÎÀß·×»Ø¿Ë¡×²òÀâ
http://id.nii.ac.jp/1001/00210295/
[5] ¡Ö¾ðÊó¶µ°é²ÝÄø¤ÎÀß·×»Ø¿Ë¡×¤Î²þÄû¤Ë¸þ¤±¤Æ
https://www.ipsj.or.jp/annai/aboutipsj/nakayama_yasuichi_2025.html
¢£¾ðÊó½èÍý³Ø²ñ Ìä¹ç¤»Àè
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡¾ðÊó½èÍý³Ø²ñ https://www.ipsj.or.jp
»ö¶ÈÉôÌç¡¡E-mail¡§ipsjfit@ipsj.or.jp
¢©101-0062 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ½Ù²ÏÂæ°ìÃúÌÜ5ÈÖ¡¡²½³Ø²ñ´Û4³¬
Tel¡¡¡Ê03¡Ë3518-8373
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¾ðÊó½èÍý³Ø²ñ
¡ÖÂç³Ø¾ðÊóÆþ»î¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë～Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ä¸ÄÊÌ¥Æ¥¹¥È¡Ö¾ðÊó¡×¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤È¡¢¹â¹»¸½¾ì¤ÎÂÐ±þ～¡×
¡Ö¸ø³«¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ø¾ðÊó¶µ°é¤Î¸½¾õ¤ÈÌ¤Íè～¾ðÊó¶µ°é²ÝÄø¤ÎÀß·×»Ø¿Ë¤Î²þÄû¤Ë¤Ä¤¤¤Æ～¡Ù¡×
¤Î2¤Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡¥
¢£²ñ¾ì¡§ËÌ³¤Æ»²Ê³ØÂç³Ø¡Ê006-8585 »¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶èÁ°ÅÄ7¾ò15ÃúÌÜ4-1¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó¡¢Zoom¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
Âè24²ó¾ðÊó²Ê³Øµ»½Ñ¥Õ¥©ー¥é¥àWeb¥Úー¥¸¡¡https://www.ipsj.or.jp/event/fit/fit2025/
Âè24²ó¾ðÊó²Ê³Øµ»½Ñ¥Õ¥©ー¥é¥à¥×¥í¥°¥é¥à¡¡https://www.ipsj.or.jp/event/fit/fit2025/program.html
¢£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë Zoom¤òÊ»ÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¸½ÃÏ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¦³ÆÈ¯É½¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅÃ×¤·¤Þ¤¹¡¥¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡¦¥ªー¥Ç¥£¥ªµ¡´ï¤ËÀÜÂ³¤Ç¤¤ë PC¤È¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤ò³Æ¼«¤ÇÉ¬¤º¤´½àÈ÷´ê¤¤¤Þ¤¹¡¥
¸½ÃÏ¤«¤é¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡¥
¢£Ä°¹Ö»²²Ã¿½¹þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Ê²¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.ipsj.or.jp/event/fit/fit2025/adv_reserve_free.html
¢¨¤³¤Î2¤Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¤Ë¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡¥¤¼¤Ò¤´»²²Ã»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¤¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡¥
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326891&id=bodyimage1¡Û
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢£Âç³Ø¾ðÊóÆþ»î¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë ～Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ä¸ÄÊÌ¥Æ¥¹¥È¡Ö¾ðÊó¡×¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤È¡¢¹â¹»¸½¾ì¤ÎÂÐ±þ～
Æü»þ¡§2025Ç¯9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë9:30～12:00
https://www.gakkai-web.net/fit/program_web/data/html/event/B-1.html
2025Ç¯ÅÙÆþ»î¤«¤éÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Ç¡Ö¾ðÊó¡×¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¡¤¹ñÎ©Âç³Ø¤Ç¤Ï¸¶Â§¼õ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿¡¥¤Þ¤¿¡¤¸ÄÊÌ¥Æ¥¹¥È¤Ç¡Ö¾ðÊó¡×¤ò½ÐÂê¤¹¤ëÂç³Ø¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¡¥¤½¤ó¤Ê¡¤¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ä¸ÄÊÌ¥Æ¥¹¥È¤Î¼Â»Ü¾õ¶·¤ä¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¤¡ÖÂç³Ø¾ðÊóÆþ»î¸µÇ¯¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë2025Ç¯Æþ»î¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¤¹â¹»¸½¾ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¡¤¤Þ¤¿¡¤¤³¤ì¤é¤ÎÆþ»îÆâÍÆ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¹Ö±é¤¹¤ë¡¥¤½¤·¤Æ¡¤¹Ö±éÅÐÃÅ¼ÔÁ´°÷¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¤Ä°½°¤â¸ò¤¨¤Æ¤½¤Î°ÕµÁ¤ä²ÝÂê¡¢¤µ¤é¤Ë²þÁ±¤Î¤¿¤á¤ÎÊýºö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¡¥
ÅÐÃÅ¼Ô¡§ÃæÌî Í³¾Ï¡Ê¹©³Ø±¡Âç³ØÉíÂ°Ãæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¡Ë¡¤ÇëÃ« ¾»¸Ê¡ÊÅìµþÂç³Ø¡Ë¡¤°ð³À ½á¡ÊËÌ³¤Æ»²Ê³ØÂç³Ø¡Ë¡¤Ã« À»°ì¡ÊÆüËÜÂç³Ø¡Ë¡¤¾®µÜ¡¡¾ï¹¯¡ÊÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³Ø¡Ë¡¤Á°ÅÄ ·òÂÀÏ¯¡ÊËÌ³¤Æ»»¥ËÚËÌ¹âÅù³Ø¹»¡Ë¡¤°æ¼ê ¹¹¯¡Ê°¦ÃÎ¸©Î©°°µÖ¹âÅù³Ø¹»¡Ë¡¤¿åÌî ½¤¼£¡ÊÂç³ØÆþ»î¥»¥ó¥¿ー¡Ë¡¤±ó»³¡¡¼ÓÌð¹á¡ÊÀÅ²¬Âç³Ø¡Ë
¢£¸ø³«¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ö¾ðÊó¶µ°é¤Î¸½¾õ¤ÈÌ¤Íè～¾ðÊó¶µ°é²ÝÄø¤ÎÀß·×»Ø¿Ë¤Î²þÄû¤Ë¤Ä¤¤¤Æ～¡×
Æü»þ¡§2025Ç¯9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë15:30～17:30
https://www.gakkai-web.net/fit/program_web/data/html/event/B-2.html
ÆüËÜ³Ø½Ñ²ñµÄ¾ðÊó³Ø°Ñ°÷²ñ¾ðÊó³Ø¶µ°éÊ¬²Ê²ñ¤Ï¡¤¾ðÊó½èÍý³Ø²ñ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¤2018Ç¯¤Ë¡Ö¾ðÊó³Ø¤Î»²¾È´ð½à¡×¡¤2020Ç¯¤Ë¡Ö¾ðÊó¶µ°é²ÝÄø¤ÎÀß·×»Ø¿Ë―½éÅù¶µ°é¤«¤é¹âÅù¶µ°é¤Þ¤Ç¡×¤ò¸øÉ½¤·¡¤¾ðÊó²ÊÌÜ¤Î¶µ°é¤ÎÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡¥¤½¤Î¸å¤Î¾ðÊóÊ¬Ìî¤ÎµÞÂ®¤Ê¿Ê²½¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¤¾ðÊó³Ø¶µ°éÊ¬²Ê²ñ¤Ç¤Ï¾ðÊó¶µ°é²ÝÄø¤ÎÀß·×»Ø¿Ë¤Î²þÄû¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡¥
²æ¤¬¹ñ¤Î³Ø½ÑµÚ¤Ó»º¶È¤Î¿ä¿Ê¤Ë½ÅÍ×¤Ê°Æ·ï¤Ç¤¢¤ê¡¤ÆüËÜ³Ø½Ñ²ñµÄ¾ðÊó³Ø¶µ°éÊ¬²Ê²ñ¡¤¾ðÊó½èÍý³Ø²ñ¡¤ÅÅ»Ò¾ðÊóÄÌ¿®³Ø²ñ¤¬¼çºÅ¤·¡¤Âç³ØµÚ¤Ó¹â¹»¤Î¶µ°÷ÁÈ¿¥¤ä¾ðÊó´ØÏ¢¤¹¤ë³Ø¶¨²ñ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¸ø³«¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò³«ºÅ¤·¡¤µÄÏÀ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡¥
ÅÐÃÅ¼Ô¡§¹â²¬ ±Ó»Ò¡Ê¾åÃÒÂç³Ø¡Ë¡¤²¼Ûê ¿¿»Ê¡ÊÀÄ¿¹Âç³Ø¡Ë¡¤¿ÜÆ£ ¾ÍÂå¡Ê¹ñÎ©¶µ°éÀ¯ºö¸¦µæ½ê¡Ë¡¤ÇëÃ« ¾»¸Ê¡ÊÅìµþÂç³Ø¡Ë¡¤Ãæ»³¡¡ÂÙ°ì¡ÊÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³Ø¡Ë¡¤µ×Ìî Ì÷¡ÊÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³Ø¡Ë¡¤Âç¾ì ¤ß¤Á»Ò¡ÊµþÅÔµÌÂç³Ø¡Ë¡¤°æ¼ê ¹¹¯¡Ê°¦ÃÎ¸©Î©°°µÖ¹âÅù³Ø¹»¡Ë¡¤ÆÁ»³ ¹ë¡ÊÅìËÌÂç³Ø¡Ë
¢£»²¹Í
[1] ¾ðÊó½èÍý³Ø²ñ¡§¶µ°é¥³ー¥Êー¡Ö¤Ú¤¿¸ìµÁ¡×
https://www.ipsj.or.jp/magazine/peta-gogy.html
[2] ¾ðÊó½èÍý³Ø²ñ¡§¶µ°é¡¦¿Íºà°éÀ®¤Î¥Úー¥¸
https://www.ipsj.or.jp/education/
[3] ¾ðÊó½èÍý³Ø²ñ¾ðÊóÆþ»î°Ñ°÷²ñ¡§¶µ²Ê¡Ö¾ðÊó¡×¤ÎÆþ³Ø»î¸³ÌäÂê¤Ã¤Æ¡©
https://note.com/ipsj/m/m1ca81b5d1e66
[4] ¡Ö¾ðÊó¶µ°é²ÝÄø¤ÎÀß·×»Ø¿Ë¡×²òÀâ
http://id.nii.ac.jp/1001/00210295/
[5] ¡Ö¾ðÊó¶µ°é²ÝÄø¤ÎÀß·×»Ø¿Ë¡×¤Î²þÄû¤Ë¸þ¤±¤Æ
https://www.ipsj.or.jp/annai/aboutipsj/nakayama_yasuichi_2025.html
¢£¾ðÊó½èÍý³Ø²ñ Ìä¹ç¤»Àè
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡¾ðÊó½èÍý³Ø²ñ https://www.ipsj.or.jp
»ö¶ÈÉôÌç¡¡E-mail¡§ipsjfit@ipsj.or.jp
¢©101-0062 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ½Ù²ÏÂæ°ìÃúÌÜ5ÈÖ¡¡²½³Ø²ñ´Û4³¬
Tel¡¡¡Ê03¡Ë3518-8373
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¾ðÊó½èÍý³Ø²ñ
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø