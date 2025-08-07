2025½©Åß¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¿´ºØ¶¶PARCO¤ËÂ³¡¹ÅÐ¾ì¡ª½÷Í¥ ÊÒ»³Í§´õ¤¬Ãå¤³¤Ê¤¹A£×¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤â¤´¾Ò²ð¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ë¥³¡ÊËÜÉô¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¿´ºØ¶¶PARCO¤Ï¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡¦¥âー¥É¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃæ¿´¤ËÂ¿ºÌ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¿´ºØ¶¶PARCO¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯2025Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¤Þ¤¿¤³¤Î½©¡¢The Fashion Post ¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤·¡¢½÷Í¥ ÊÒ»³Í§´õ¤µ¤ó¤¬Ãå¤³¤Ê¤¹½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÆ°²è¤òInstagram¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
AUTUMN NEW LOOK
▶https://shinsaibashi.parco.jp/feature/detail/?id=2581
¢£¿·ºî ITEM¡ª
1F BAO BAO ISSEY MIYAKE ¡÷baobaoisseymiyake_official
¡ã»°³Ñ¥Ôー¥¹¤¬¹½À®¤¹¤ë´ö²¿³ØÅª¥×¥í¥À¥¯¥È¡ä
»°³Ñ¥Ôー¥¹¤ò¸¶·¿¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥Ôー¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¹½À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·Á¤òºî¤ê½Ð¤¹¡ãBAO BAO ISSEY MIYAKE¡Ê¥Ð¥ª ¥Ð¥ª ¥¤¥Ã¥»¥¤ ¥ß¥ä¥±¡Ë¡ä¤«¤é¡¢½©Åß¤Î¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥åー¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡ÈGROWTH¡É¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥¸¥ã¥Ð¥é¹½Â¤¤Î¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡£¤Þ¤ë¤Çº½ÇùÃÏÂÓ¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ý¥Ã¥×¤Ç³Ú¤·¤¤¥«¥éーÅ¸³«¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡ÈPLATINUM¡É¤ä¡ÈCUBOID¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¤Ï¿·¿§¤¬¥¨¥ó¥È¥êー¡£¤É¤ì¤âÈþ¤·¤µ¤È¶Ã¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï³Ú¤·¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤ò¥æー¥¶ー¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
1F Valextra¡¡¡÷valextra
¡ã¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Çµ¡Ç½À¤ËÉÙ¤ó¤À¿·ºî¤òÈ¯É½¡ä
1937Ç¯¤ÎÁÏÎ©°ÊÍè¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ãValextra¡Ê¥ô¥¡¥ì¥¯¥¹¥È¥é¡Ë¡ä¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¿·ºî¤È¤·¤Æ¥ô¥£¥ô¥£¥Èー¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤µ¡Ç½À¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÆ±¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¤Ë»Ü¤·¤¿¥ì¥¶ー¤ÎÀÞ¤ê¾ö¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤ËÍÆÎÌ¤ÎÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£ÆâÂ¦¤ËÀÞ¤ê¹þ¤ó¤À¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¾õÂÖ¤Ï¤è¤ê¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ü¥¿¥ó¤ÎÉÕ¤¤¤¿¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤òÎ±¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤Î·Á¾õ¤ò¥ー¥×¡£³°Â¦¤ËÀÞ¤ë¤ÈÍÆÎÌ¤¬Áý¤¨¡¢Ä¾ÀþÅª¤ÊÈþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÇºà¤Ï¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç´Ý¤¤¥·¥Ü¤¬ÆÃÄ§¤Î¥ß¥ì¥×¥ó¥Æ ¥½¥Õ¥È¥ì¥¶ー¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¡£¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¤È¥éー¥¸¤Î2¥µ¥¤¥º¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
2F THE ONITSUKA ¡÷theonitsuka
¡ã¥Ä¥¤ー¥É¤¬ºÌ¤ëÄêÈÖ¥íー¥Õ¥¡ー¤ÎºÇ¿·¿§¡ä
ÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¥É¥ì¥Ã¥·ー¤Ç¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥ì¥¶ー¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡ãTHE ONITSUKA¡Ê¥¸¡¦¥ª¥Ë¥Ä¥«¡Ë¡ä¡£º£¥·ー¥º¥ó¤ÏÄêÈÖ¤Î¥Ó¥Ã¥È¥íー¥Õ¥¡ー¥·¥åー¥º¤«¤é2025Ç¯½©Åß¥·ー¥º¥ó¤Î¥Ë¥åー¥«¥éー¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼êË¥¤¤¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥â¥«¥·¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤È¡¢¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Ä´ÏÂ¡£¥¢¥Ã¥Ñー¤Ë¤Ï´ä¼ê¸©¤Ç¿¥¤é¤ì¤¿¥Ä¥¤ー¥ÉÀ¸ÃÏ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢Î©ÂÎÅª¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤¬¾åÉÊ¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤«¤ÈÉôÊ¬¤Î¡È¦ÁGEL Foam¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾×·â´Ë¾×À¤ò¹â¤á¤Æ²÷Å¬¤ÊÊâ¹ÔÀ¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£10·îÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
¢£½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
1F Ground Y @ground_y_official
¡ãÊÑ²½¤¹¤ëÍ¾Çò¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ä
¡È¥¸¥§¥ó¥Àー¥ì¥¹¡É¡¢¡È¥¨¥¤¥¸¥ì¥¹¡É¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡ãGround Y¡Ê¥°¥é¥¦¥ó¥É ¥ï¥¤¡Ë¡ä¡£½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥·ー¥º¥ó¥Æー¥Þ¤Ï¡È- Transformation - ¤«¤¿¤Á¤ÎÍ¾Çò¡É¡£Ãå¤ë¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ´°À®¤·¡¢¼«ºß¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¡ÈÍ¾Çò¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤ò¼´¤Ë¡¢Ground Y¤é¤·¤¤´¶À¤Ç¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óË¤«¤ËÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£Â¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥×¥êー¥Ä¡ß¥Õ¥¡¥¹¥Êー¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¥¦ー¥ëÁÇºà¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢µÆ¤Î²Ö¡¦¿ô»ú¡¦¥Ú¥¤¥ó¥È¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥×¤È¤¤¤Ã¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬½¼¼Â¡£åÌÌ©¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¡¢Ë¤«¤ÊÁÇºà´¶¡¢ÆÈÁÏÅª¤ÊÁõ¾þÀ¤¬Í»¹ç¤·¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬Èþ°Õ¼±¤ò½É¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¾º²Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2F EMPORIO ARMANI @emporioarmani
¡ãÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤ò°ú¤½Ð¤¹Æü¾ïÃå¡ä
À¤³¦Åª¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¥¸¥ç¥ë¥¸¥ª¡¦¥¢¥ë¥Þー¥Ë¤¬Äó°Æ¤¹¤ëÅÔ²ñÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡ãEMPORIO ARMANI¡Ê¥¨¥ó¥Ý¥ê¥ª ¥¢¥ë¥Þー¥Ë¡Ë¡ä¡£2025Ç¯¤Î½©Åß¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡ÈÌ¥ÏÇ¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÈSEDUCENTE¡É¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¥Þー¥±¥Ã¥È¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ë¥Þ¥ê¥¨ÊÁ¤ò¥Ó¥¹¥³ー¥¹ÁÇºà¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥·¥ã¥Ä¡¢¥·¥¢¥µ¥Ã¥«ーÁÇºà¤òÍÑ¤¤¤¿ÎÃ¤·¤¯Ãå¤³¤Ê¤»¤ë¥«¥Ðー¥ªー¥ë¡¢¥¤¥Á¥¸¥¯¤Î¥â¥Áー¥Õ¤ò»É½«¤·¤¿¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¡£¤É¤ì¤â¡ÈÂç¿Í¤Î¿§µ¤¡É¤òÂ¸Ê¬¤Ë°ú¤½Ð¤¹¥â¥À¥ó¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¥Ç¥¤¥êー¥æー¥¹¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤ÇÆü¾ïÀ¸³è¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
2F kolor @kolorofficial
¡ã°Û¤Ê¤ë»þÂåÇØ·Ê¤¬¶¦Â¸¡ä
ÁÇºà¤ä¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¿§¤ä¥Ç¥£¥Æー¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤«¤é¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥·ー¥º¥óËè¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡ãkolor¡Ê¥«¥éー¡Ë¡ä¡£2025Ç¯¤Î½©Åß¥·ー¥º¥ó¤ÏÊÂ¹Ô¤¹¤ë»þ´Ö¼´¤ò°ì¤Ä¤ËÉ½¸½¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¸½Âå¤È¸ÅÂå¡×¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¤â¤Î¤È¸Å¤¤¤â¤Î¡×¡¢¡Ö¥â¥À¥ó¤È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¡£2¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë»þÂå¤¬°ì¤Ä¤Î°áÉþ¤ÎÃæ¤Ë¶¦Â¸¤·¤¿¡¢kolor¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ïー¥É¥íー¥Ö¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Î½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤â¡¢¤É¤³¤«¿´ÃÏ¤è¤¤°ãÏÂ´¶¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹´¶¤¬Íî¤È¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2F STONE ISLAND ¡÷stoneisland_official
¡ãÆüËÜ¤Î¾ð·Ê¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
2025Ç¯¤Î½©Åß¥·ー¥º¥ó¡¢¡ãSTONE ISLAND¡Ê¥¹¥Èー¥ó¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ë¡ä¤ÏÆüËÜ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¼«Á³¤Î¿ÀÈëÅª¤ÊÉ÷·Ê¤«¤é¥Í¥ª¥ó¤Ëµ±¤¯ÂçÅÔ»Ô¤Þ¤Ç¡¢Æ±¹ñ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥é¥ó¥É¥¹¥±ー¥×¤¬³Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¤¿¥¬ー¥á¥ó¥È¥À¥¤¤Î¥³ー¥Ç¥å¥í¥¤ÁÇºà¤ä¡¢»É¤·»ÒË¥¤¤¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯T¤Ê¤É¡¢¿ï½ê¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤é¤·¤¤åÌÌ©¤ÊÀß·×¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇÀèÃ¼¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¥ïー¥É¥íー¥Ö¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥Ï¥¤¥¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡ãDIEMME¡Ê¥Ç¥£¥¨¥Ã¥á¡Ë¡ä¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥È¤·¤¿¥Õ¥Ã¥È¥¦¥¨¥¢¤âÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³ー¥Ç¥å¥éÁÇºà¤òÍÑ¤¤¤¿¥¿¥Õ¤Ê¥Ð¥Ã¥°Îà¤â³È½¼¤·¤Þ¤¹¡£
3F LAND OF TOMORROW ¡÷land_of_tomorrow
¡ã¥³¥¹¥á¤â½¼¼Â¤¹¤ë°µ´¬¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¹ñÆâ³°¤«¤é¥»¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ä¥ªー¥Àー¥Õ¥§¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡ãLAND OF TOMORROW¡Ê¥é¥ó¥É ¥ª¥Ö ¥È¥¥¥â¥íー¡Ë¡ä¡£¿ô¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥º¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ëÌÃÊÁ¤¬¡ãDRIES VAN NOTEN¡Ê¥É¥ê¥¹ ¥ô¥¡¥ó ¥Î¥Ã¥Æ¥ó¡Ë¡ä¡£¡È¥«ー¥Æ¥ó¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¡É¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂ·¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¥ªー¥ë¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¡¦¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ó¥åー¥Æ¥£¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤âÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£ÍÎÉþ¤È¥³¥¹¥á¤¬°ìÆ²¤Ë²ð¤¹¤ë½¼¼Â¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢¥Èー¥¿¥ë¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¶õµ¤´¶¤ò¤Þ¤È¤¨¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
3F UN3D.¡¡¡÷un3d_official
¡ãÀè±ÔÀ¤È´¶¾ð¤Î¶¦Â¸¤òÂÎ¸½¡ä
3¤Ä¤Î¥¢¥ó¥Á¥Æー¥¼¤Ç¤¢¤ë¡ÈUN STANDARD¡¦UN SIMPLE¡¦UN SIMILAR¡É¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¥Íー¥à¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ãUN3D.¡Ê¥¢¥ó¥¹¥êー¥É¡Ë¡ä¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤¹Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÇ¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡ÈCONSTRUCTIVE MILITARY¡É¤¬¥Æー¥Þ¤Ë¡£¥ß¥ê¥¿¥êー¤òÃ±¤Ê¤ë·³Éþ¤Îµ¹æ¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹½ÃÛÅª¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Èµ¡Ç½À¡¢¤½¤·¤Æ»þÂåÀ¤òÆâÊñ¤¹¤ëÂ¤·ÁÈþ¤È¤·¤ÆºÆ²ò¼á¡£ÂçÃÏ¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¥¢ー¥·ー¤Ê¥«¥éー¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ë¡¢¤¢¤¨¤ÆÌÀ¤ë¤µ¤ä·Ú¤µ¤ò»Ü¤·¤¿ÁêÈ¿¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤ò½Å¤Í¡¢ÍÞÀ©¤ÎÃæ¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥àー¥É¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤äÁÇºà¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÉÁ¤¯¡ÈÌ¤Íè¤òÁ°¸þ¤¤ËÁõ¤¦¡É¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤òÀÅ¤«¤Ë¡¢¤«¤ÄÎÏ¶¯¤¯ÂÎ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£The Fashion Post ¡ß SHINSAIBASHI PARCO 2025 AW COLLECTION
WEB¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖThe Fashion Post¡×¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥¹¥Ê¥Ã¥×Æ°²è¤òInstagram¤Ë¤Æ¸ø³«¡£
½÷Í¥¤ÎÊÒ»³Í§´õ¤µ¤ó¤¬¿´ºØ¶¶PARCO¤Î2025Ç¯½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃå¤³¤Ê¤·¤Þ¤¹¡£
@parco_shinsaibashi_official
Model ÊÒ»³Í§´õ¡¡Yuki Katayama¡¡@yuki_katayama1209
Direction:The Fashion Post¡¡@tfpjp
Photo:Takafumi Yamashita(CIPS Co.,Ltd.)@pyama17_photo (@studio_esora )
º¸¤«¤é
¡¦2F kolor @kolorofficial
¡¦2F STONE ISLAND ¡÷stoneisland_official
¡¦3F Whim Gazette @whimgazette_official
¢£PARCO¥«ー¥É¡¦¥Ý¥±¥Ñ¥ëÊ§¤¤¸ÂÄê¡¡PAYBACK
½©Åß¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥ª¥È¥¯¤ËÀè¼è¤ê¡ª¡ª
´ü´ÖÃæ¡¢PARCO¥«ー¥É¤Ç5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦¹ç»»ÉÔ²Ä¡Ë¤ªÇã¾å¤²¤´¤È¤Ë10¡ó¡¢¥Ý¥±¥Ñ¥ëÊ§¤¤¤Ç10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦¹ç»»ÉÔ²Ä¡Ë¤ªÇã¾å¤²¤´¤È¤Ë5¡óÁêÅö¤Î¿´ºØ¶¶PARCO¤ªÇãÊª·ô¤ò¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¢ª8·î17Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£°ú´¹²ñ¾ì¡§B1F¡¦ÆÃÀß²ñ¾ì¡Ê10:00～20:00¡Ë
¢¨ËÜ´ë²è¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯¡¢ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é▶ https://shinsaibashi.parco.jp/event/detail/?id=33796
PARCO¤Ç¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤µ¤é¤Ë¤ª¥È¥¯¤Ë³Ú¤·¤à¤Ê¤é¡ÖPARCO¥«ー¥É¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¥é¥ó¥¯¤Ë±þ¤¸¤ÆPARCO¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬110±ß(ÀÇ¹þ)¤´¤È¤Ë£³～£·ptÃù¤Þ¤ê¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¤Ç¤âPARCO¥Ý¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ëÍ£°ì¤Î¥«ー¥É¤Ç¤¹¡£¢¨PARCO¥«ー¥É¡§JFR¥«ー¥É(³ô)È¯¹Ô¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É
¡Ö¥Ý¥±¥Ñ¥ëÊ§¤¤¡×
PARCO¤Î¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖPOCKET PARCO¡×¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·PARCO¥á¥ó¥Ðー¥º¤ËÅÐÏ¿¤Î¤¦¤¨¡¢
ÂÐ¾Ý¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ò¥¢¥×¥êÆâ¤Î¡Ö¥Ý¥±¥Ñ¥ëÊ§¤¤¡×¤ËÅÐÏ¿¡¦ÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÎPARCO¤Ç¤Î¤ªÇãÊª¤Þ¤¿¤ÏONLINE PARCO¤ÇPARCO¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£