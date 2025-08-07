¸½¿¦¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë¡Ö²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³¥ì¥Ýー¥È
OpenWork¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¸¦µæ½ê¡×Ä´ºº¥ì¥Ýー¥Èvol.136
¸½¿¦¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë¡Ö²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³¥ì¥Ýー¥È
― ¤Þ¤À¼¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢³ëÆ£Ãæ¡£Ç¯¼ýÊÌ¤Î¡Ö¼¤á¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤âÊ¬ÀÏ ―
½ª¿È¸ÛÍÑÀ©ÅÙ¤¬½ªßá¤ò·Þ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¸½ºß¡¢Å¾¿¦³èÆ°¤Ï¿È¶á¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¡Ö²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ë¡×¤³¤È¤Ï¤â¤Ï¤äÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏÂà¿¦Âå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤ä¡¢¿¦¾ì´Ä¶¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¤âÀ®Ä¹´Ä¶¤¬¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤æ¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¡×¤Î¼ã¼êÎ¥¿¦¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Âà¿¦¤ò·è°Õ¤·¤¿¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥åー¥¹¤ÏÆ¯¤¯Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¶á¤Ê´Ø¿´»ö¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢Âà¿¦¤ò¸¡Æ¤¤·¤Ê¤¬¤é¤âÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£¤Î²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥æー¥¶ー¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¸½¿¦¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢OpenWork¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂà¿¦¸¡Æ¤ÍýÍ³¡×¹àÌÜ¤Î¥¯¥Á¥³¥ß¤ÎÉÑ½ÐÃ±¸ì¤ò¡¢¸½¿¦¼Ò°÷¤ÈÂà¿¦ºÑ¼Ò°÷¤½¤ì¤¾¤ìÊ¬¤±¤Æ¥ïー¥É¥¯¥é¥¦¥É¤Ç²Ä»ë²½¡¢Î¾¼Ô¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥µ¥Þ¥ê¡Û
¡¦º£¤Î²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Ê¤¤ÍýÍ³¤â¡¢Âà¿¦¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÍýÍ³¤â¡¢1°Ì¤Ï¡ÖµëÍ¿¡¦ÂÔ¶øÌÌ¡×
¡¦¡ÖµëÍ¿¡¦ÂÔ¶øÌÌ¡×¤òÍýÍ³¤Ëº£¤Î²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Ê¤¤¤È²óÅú¤·¤¿ÁØ¤Ï¡¢¡ÖÇ¯¼ý800～1199Ëü±ß¡×¥°¥ëー¥×¤¬ºÇÂ¿
¡¦¡ÖÇ¯¼ý400～799Ëü±ß¡×¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡ÖµëÍ¿¡¦ÂÔ¶øÌÌ¡×¤è¤ê¤â¡Ö¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤òÍýÍ³¤Ëº£¤Î²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Ê¤¤¤È²óÅú¤·¤¿ÁØ¤¬¼ã´³Â¿¤¤·ë²Ì
¡¦¸½¿¦¼Ò°÷¤ÏÂÔ¶ø¤Ø¤ÎÉÔËþ¡¦·Ð±Ä¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò¾å¤²¤ëÀ¼¡¢Âà¿¦ºÑ¼Ò°÷¤Ï²ñ¼ÒÀ©ÅÙ¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ø¤ÎÉÔ¿®¤ÎÀ¼¤¬É½½Ð
¡¦¼«¼Ò¤Î¡ÖÂà¿¦¸¡Æ¤ÍýÍ³¡×¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢¼¤á¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÁý¤ä¤¹ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¼Ò°÷ÄêÃå¤Î¸°¤«
¢¨¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¸¦µæ½ê¡×¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://hatarakigai.openwork.jp/
º£¤Î²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Ê¤¤ÍýÍ³¤â¡¢Âà¿¦¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÍýÍ³¤â¡ÖµëÍ¿¡¦ÂÔ¶øÌÌ¡×¤¬1°Ì
¡Ö¸Ä¿Í¡×¤Î¥¥ã¥ê¥¢¾ðÊó¤ò¥ªー¥×¥ó¤Ë¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¡ÖOpenWork¥¥ã¥ê¥¢¡×¤Î¥æー¥¶ー¤ËÂÐ¤·¡¢º£¤Î²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Ê¤¤°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤ò¥¢¥ó¥±ー¥È·Á¼°¤ÇÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÂ¿¤Ï¡ÖµëÍ¿¡¦ÂÔ¶øÌÌ¡×¡¢Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¡¢¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¡¦¼ÒÉ÷¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²óÅú¼Ô¤òÇ¯¼ýÊÌ¤Ç¸«¤¿ºÝ¡¢Ç¯¼ý800～1199Ëü±ß¤Î¥°¥ëー¥×¤¬¡ÖµëÍ¿¡¦ÂÔ¶øÌÌ¡×¤ò°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤ëÈæÎ¨¤¬41%¤È¹â¤¯¡¢Ç¯¼ý400～799Ëü±ß¤Î¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡ÖµëÍ¿¡¦ÂÔ¶øÌÌ¡×¤è¤ê¤â¡Ö¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤ÎÎÉ¤µ¤¬¼ã´³¾å²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
OpenWork¥¥ã¥ê¥¢¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¡Öº£¤Î²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Ê¤¤°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¡×
¡ÊµëÍ¿¡¦ÂÔ¶øÌÌ¤ËÅêÉ¼¡Ë¡ÖÌò¿¦¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¿¦°Ì¤Ç¤âÆ±Ç¯Âå¤Î¾å°Ì10¡óÄøÅÙ¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÔÅö¤Ê»Ä¶È¤âÌµ¤¤¡£¥Áー¥à¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤äÆ¯¤Êý¤Ëµ¿Ìä¤¬¤¢¤ì¤Ð¼ÒÆâ°ÛÆ°¤¹¤ì¤Ð²ò·è¤¹¤ë¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢ÆÃÃÊÅ¾¿¦¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤¬Ìµ¤¤¡£¡Ê30ÂåÃËÀ¡¢Ç¯¼ý970Ëü±ß¡Ë¡×
¡Ê¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÅêÉ¼¡Ë¡Ö»þ´ÖµÙ¡¦ÍµÙ¡¦¥ê¥âー¥È¤¬¼è¤êÊüÂê(ÅöÆü¿½ÀÁ¤Ç¤âOK)¤À¤«¤é¡£»Ò°é¤ÆÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ø¹»´Ø·¸¡Ê¹Ô»ö¡¦ÌÌÃÌ¡¦PTA)¡¦³Æ¼ïÁ÷·Þ¡¦ÉÂµ¤¡¦ÇÛ¶ö¼Ô½ÐÄ¥Åù¤ÎÂÐ±þ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¯¤Ë¤Ï¡¢º£¤Ï¤³¤Î´Ä¶¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÌµÍý¡£¡Ê40Âå½÷À¡¢Ç¯¼ý500Ëü±ß¡Ë¡×
°Ê²¼¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢¸½¿¦¼Ò°÷¤¬OpenWork¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡ÖÂà¿¦¸¡Æ¤ÍýÍ³¡×¤Î¥¯¥Á¥³¥ßÅê¹ÆÆâÍÆ¤òÍýÍ³ÊÌ¤ÇÊ¬Îà¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½¿¦¼Ò°÷¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÖÂà¿¦¸¡Æ¤ÍýÍ³¡×¤Ç¤â¡ÖµëÍ¿¡¦ÂÔ¶øÌÌ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÍÆ¤¬°ìÈÖÂ¿¤¯Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ¯¤¯¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆµëÍ¿¡¦ÂÔ¶ø¤Ï¡¢º£¤Î²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢Âà¿¦¤ò¸«¿ø¤¨¤ëÍýÍ³¤Ë¤â¤Ê¤ë¡¢¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂà¿¦¸¡Æ¤ÍýÍ³¡×¹àÌÜ¤ÎÉÑ½ÐÃ±¸ì¤òÈæ³ÓÊ¬ÀÏ
2022Ç¯°Ê¹ß¤ËOpenWork¤Î¡ÖÂà¿¦¸¡Æ¤ÍýÍ³¡×Íó¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥¯¥Á¥³¥ß¤ÎÉÑ½ÐÃ±¸ì¤ò¸½¿¦¼Ò°÷¡¦Âà¿¦ºÑ¼Ò°÷¤½¤ì¤¾¤ì¥ïー¥É¥¯¥é¥¦¥É¤Ç²Ä»ë²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÑ½Ð²ó¿ô¤¬Â¿¤¤¤Û¤É¡¢Âç¤¤¤Ê¸»ú¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ê¿§¤Ï»ëÇ§À¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¸½¿¦¼Ò°÷¤Ï¡¢ÂÔ¶øÌÌ¤ÎÉÔËþ¡¦²ñ¼Ò·Ð±Ä¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬É½½Ð
¸½¿¦¼Ò°÷¤Î¥ïー¥É¥¯¥é¥¦¥É¤Ç¤ÏµëÎÁ¤ÎÄã¤µ¤äÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Åù¤ÎÂÔ¶ø¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔËþ¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âà¿¦ºÑ¼Ò°÷¤Î¥ïー¥É¥¯¥é¥¦¥É¤Ç¤â¡ÖÄã¤¤µëÎÁ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÃ±¸ì¤ÏÅÐ¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÉÔËþÆâÍÆ¤Ï¸½¿¦¼Ò°÷¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯µó¤²¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÂ¾¤Î´ë¶È¤ÈÈæ¤Ù·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ä¡Ö»Å»öÎÌ¤Î¾¯¤Ê¤µ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ã±¸ì¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¸½¿¦¤ËÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â³À´Ö¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âà¿¦ºÑ¼Ò°÷¤Ï¡¢²ñ¼ÒÁÈ¿¥¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ø¤ÎÉÔ¿®¤¬É½½Ð
Âà¿¦ºÑ¼Ò°÷¤Î¥ïー¥É¥¯¥é¥¦¥É¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼å¤¤¿Í´Ö¤¬ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡Ê¤é¤ì¤ë¡Ë¡×¡ÖÂº·É¤Ç¤¤ëÆ±Î½¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö·èÃÇÎÏ¤Î¤Ê¤¤¾å»Ê¡×¡Ö·Ð¸³¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¤»Å»ö¡×¡Ö´Æ»ëÂÎÀ©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢²ñ¼ÒÁÈ¿¥¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®´¶¤ò¤¢¤²¤ëÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖAI¤ÎÈ¯Å¸¤Ç¸·¤·¤¤¶È³¦¡Ê¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¡×¡ÖÂ¾¼Ò¤Î¾ò·ï¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¡¢Âà¿¦¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤ËÂ¤ëÍýÍ³¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ¥¿¦¤·¤¿ÍÍ»Ò¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
OpenWork¡ÖÂà¿¦¸¡Æ¤ÍýÍ³¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¸½¿¦¼Ò°÷¤Î¡ÖÉÔËþ¡¦ÉÔ°Â¡×
¡ÖµëÍ¿¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Äã¤¤¤¿¤á¡£¤Þ¤¿¡¢¿·Â´¤ÎµëÎÁ¤ÏÇ¯¡¹¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ùー¥¹¥¢¥Ã¥×¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¿·Â´¤ÈµëÎÁ¤¬¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤âÉÔËþ¡£¡Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¸½¿¦¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡Ë¡×
¡Ö¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯¾å¤Ç³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êµëÍ¿ÌÌ¤Ê¤É¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬¾Ã¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¸¦µæ¿¦¡¢¸½¿¦¡¢Á¡°Ý¡Ë¡×
¡Ö¶ÈÌ³ÎÌ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿µëÎÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¼ÒÉ÷¡¢¤¤¤¯¤éÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤â·Ð±ÄÂ¦¤Î°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¡ÊÆÃÄê¿¦¡¢¸½¿¦¡¢¶ä¹Ô¡Ë¡×
OpenWork¡ÖÂà¿¦¸¡Æ¤ÍýÍ³¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢Âà¿¦ºÑ¼Ò°÷¤Î¡ÖÉÔ¿®¡×
¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¿Í¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²ñ¼Ò¤ÎºâÌ³¾õ¶·¤âÀÖ»ú¤Ç¡¢¿Í·ïÈñ¤ò¿¿¤ÃÀè¤Ëºï¤ë¤¿¤á¤ËÃæÅÓ¤«¤é¿·Â´¤Ë¥·¥Õ¥È¡¢ÃæÅÓ¤Ï¼¤á¤ÆÍß¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇÂà¿¦¡£¡Ê±Ä¶È¡¢Âà¿¦ºÑ¤ß¡¢¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¡Ë¡×
¤Þ¤È¤á ¡¡～Âà¿¦¸¡Æ¤ÍýÍ³¤«¤é¹Í¤¨¤ë¡¢¼Ò°÷ÄêÃå¤Î¥Ò¥ó¥È～
º£²ó¤Î¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖµëÍ¿¡¦ÂÔ¶øÌÌ¡×¤¬Î¥¿¦¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÍýÍ³¤È¡¢¼¤á¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ÎÁÐÊý¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ëµó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÂÔ¶ø¤ÎËþÂÅÙ¤¬¼Ò°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢µëÍ¿¤¬¿Íºà¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¸½¿¦¼Ô¤ÈÂà¿¦¼Ô¤Î¥ïー¥É¥¯¥é¥¦¥É¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¸½¿¦¼Ô¤ÎÂÔ¶øÌÌ¡¦²ñ¼Ò·Ð±Ä¤Ø¤Î¡ÖÉÔ°Â¡¦ÉÔËþ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¼¤¬¡¢Âà¿¦¼Ô¤Ç¤Ï²ñ¼ÒÁÈ¿¥¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ø¤Î¡ÖÉÔ¿®¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¼¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ°Â¡¦ÉÔËþ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡È¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¡É¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÁÈ¿¥²ÝÂê¤ÎÈ¯¸«¤ä¡¢Î¥¿¦ËÉ»ß¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤ë¾å¤ÇÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÂÔ¶øÌÌ¤Ø¤ÎÇ¼ÆÀ´¶¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ä¤Ä¡¢¼Ò°÷¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢Æ¯¤¤¬¤¤¤ä¥¥ã¥ê¥¢À®Ä¹¡¢ÁÈ¿¥É÷ÅÚ¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÎÉ¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¡Ö¼¤á¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤ò°ì¤Ä¤Ç¤âÁý¤ä¤¹ÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼Ò°÷ÄêÃå¤Î¸°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÂÐ¾Ý¥Çー¥¿¡Û
¡¦¥¢¥ó¥±ー¥È¼ÁÌä
¡Ö¸Ä¿Í¡×¤Î¥¥ã¥ê¥¢¾ðÊó¤ò¥ªー¥×¥ó¤Ë¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¡ÖOpenWork¥¥ã¥ê¥¢¡×¤Ë¤Æ¼Â»Ü¡¢2025/8/1～8/5¤Ë²óÅú¤·¤¿632¿Í¥Çー¥¿¤ò½¸·×¡£
¡¦¸½¿¦¼Ò°÷¤Î¡ÖÂà¿¦¸¡Æ¤ÍýÍ³¡×
OpenWork¾å¤Î¡ÖÂà¿¦¸¡Æ¤ÍýÍ³¡×Íó¤Ë¸½¿¦¥¹¥Æー¥¿¥¹¤Î¥æー¥¶ー¤«¤éÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥¯¥Á¥³¥ß119,120·ï¤ò½¸·×¡£
¡¦¥ïー¥É¥¯¥é¥¦¥É
2022Ç¯°Ê¹ß¤ËOpenWork¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿²ñ¼ÒÉ¾²Á¥ì¥Ýー¥È¤òÂÐ¾Ý¡£¡Ö·Ð±Ä¼Ô¤Ø¤ÎÄó¸À¡×¤ÎÅê¹Æ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡¢ÉÑ½ÐÅÙ¹ç¤¤¤¬¹â¤¤Ã±¸ì¤òÂç¤¤¤Ê¸»ú¤Ç½ÐÎÏ¤·¤¿¤â¤Î¡£¸½¿¦¼Ô²óÅú¿ô¡§119,120·ï¡¦Âà¿¦¼Ô²óÅú¿ô¡§175,111·ï¡£¿§¤Ï»ëÇ§À¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚOpenWorkÆ¯¤¤¬¤¤¸¦µæ½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥ªー¥×¥ó¥ïー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡¢Æ¯¤¤¬¤¤¤Î¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¸Ä¿Í¡¦´ë¶È¡¦¼Ò²ñ¤Ê¤É¤Î»ëÅÀ¤«¤éÆ¯¤¤¬¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¡¦¥ê¥µー¥Á¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£2014Ç¯3·î¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚOpenWork¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
OpenWork¡Ê¥ªー¥×¥ó¥ïー¥¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¤¤¿·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ö¼Ò°÷¡¦¸µ¼Ò°÷¤ÎÀ¼¡×¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Î¼Ò°÷¡¦¸µ¼Ò°÷¤«¤é¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤ëWEB¥µ¥¤¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¯¥Á¥³¥ß¿ô¤ÈÉ¾²Á¥¹¥³¥¢Ìó1,970Ëü·ï¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ°÷¿ô¤ÏÌó748Ëü¿Í¡Ê2025Ç¯7·î»þÅÀ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÏ«Æ¯´Ä¶¤ò¤è¤ê¥ªー¥×¥ó¤Ë¤·¥¸¥ç¥Ö¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·òÁ´¤Ê¸ÛÍÑ´Ä¶¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ë¶È¤È¸Ä¿Í¤Î¤è¤êÎÉ¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£https://www.openwork.jp/
