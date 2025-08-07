¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÈüÇÊ¸Ð¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡¡¼¢²ì¸©¤ÎÈþÌ£¤È¤È¤â¤ËÌ£¤ï¤¦¡¢½©¤Î¼Â¤ê¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡ÖAutumn Harvest Afternoon Tea¡×¤òÈ¯Çä
´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü(·î)～11·î30Æü(Æü)
ÈüÇÊ¸Ð¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ê¼¢²ì¸©¼é»³»Ôº£ÉÍÄ®¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§¹ÓÌÚµÁÍº¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·î1Æü(·î)～11·î30Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¡¢¥Û¥Æ¥ë12³¬¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖGrill & Dining G¡×¤Ë¤Æ¡¢¤³¤À¤ï¤ê¥Ê¥Ã¥Ä¤ä¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥Õ¥é¥ïー¡¢¼òÇô¤Ê¤É¡¢¼¢²ì¸©¤Î½©¤Î·Ã¤ß¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡ÖAutumn Harvest Afternoon Tea¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î½©¤Ï¡¢¼¢²ì¸©¶á¹¾È¬È¨»Ô¤ÎÌÚ¤Î¼ÂÀìÌçÅ¹¡ÖGoing Nuts¡ª¡×¤Î¥Ê¥Ã¥Ä¤ä¼¢²ì¸©Åì¶á¹¾»Ô¤Î¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥Õ¥é¥ïーÀìÌçÇÀ±à¡Ö87 farm¡×¤Î¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥Õ¥é¥ïー¤Ë¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¤ä¤Û¤¦¤¸Ãã¡¢¶á¹¾Ãã¡¢¼òÇô¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤Ê¤É¡¢¼¢²ì¸©¤Î¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ê¥Ã¥Ä¤ä¥É¥é¥¤¥Õ¥ëー¥Ä¤¬¾þ¤é¤ì¡¢¤ªÊÆ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î¤Û¤¦¤¸Ãã¹á¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ðー¤ä¡¢½Ü¤ÎÍü¤¬¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¥¸¥å¥ì¤Ê¤É8¼ï¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤È¡¢¥«¥ê¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¼ÆÄÒ¤±¤Ë¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¤Î´ÅÌ£¤¬Äø¤è¤¤¥¥Ã¥·¥å¤ä¤¯¤ê¤Ì¤¤¤¿¥È¥Þ¥È¤Ë¥Ê¥Ã¥Ä¤äÌµ²Ö²Ì¡¢¼¢²ì¤ÎÌ£¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤Ê¥µ¥é¥À¤Ê¤É4¼ï¤Î¥»¥¤¥Ü¥êー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡ÖPale Parfet ~Íü¤ò¤Þ¤ë¤´¤ÈÌ£¤ï¤¦ ÎÃ¤Î¤·¤º¤¯~¡×¤Ï2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～9 ·î30 Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢Åö¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ò¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¸ÂÄê¤ÇÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ë¤ÆÄÉ²Ã¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
½©¤Î¼¢²ì¤òÌ£³Ð¤ÇÎ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ò¤¼¤Ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÖAutumn Harvest Afternoon Tea¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼Â¤ê¤Î½©¤ËÂ£¤ë¼¢²ì¤Î·Ã¤ß¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡£¼¢²ì¸©¤Î½©¤ÎÌ£³Ð¤ÈÃÏ¸µ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥Ê¥Ã¥Ä¤ä¼òÇô¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¤Ê¤É¡¢¼¢²ì¸©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁÇºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡£¼¢²ì¸©°¦ÁñÄ®¤ÎÂ¢¸µ Æ£µïËÜ²È¤Î¼òÇô¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤È¤¢¤ó¤Ý³Á¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¤Û¤ó¤Î¤ê²¹¤«¤¤¥Ñ¥¤¤ä¥ª¥¦¥ßÌÚ¥¤¥Á¥´¤È¥Ù¥´¥Ë¥¢¤ò¹ç¤ï¤»¤¿´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥Þ¥«¥í¥ó¤Ê¤É¤Î¼¢²ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë¡¢¶á¹¾µí¤ÈÍü¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¤¥é¥¤¥¹¥Ðー¥¬ー¤Ê¤É¤Î¥»¥¤¥Ü¥êー¤¬ÊÂ¤ÖÁ´12¼ï¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤Ç¤¹¡£¼¢²ì¸©¤Î¼ý³Ïº×¤ò¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥á¥Ë¥åー¡§
¡Ú¥¹¥¤ー¥Ä¡Û¡Ê8¼ïÎà¡Ë
ÅÚ»³Ãã¤Î¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡¡ßîÀ½¥¥ã¥é¥á¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¥µ¥ó¥É
ÏÂÍü¤Î¥àー¥¹¤È¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ì¥â¥ó¤Î¥¸¥å¥ì
¤Û¤¦¤¸Ãã¤È¶á¹¾ÊÆ¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ðー
¥ª¥¦¥ßÌÚ¥¤¥Á¥´¤È¥Ù¥´¥Ë¥¢¤Î¥Þ¥«¥í¥ó
¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤È¾Æ¤·ª¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó
¹Ã²ì»º¤¢¤ó¤Ý³Á¤È¼òÇô¤Î¥Ñ¥¤»ÅÎ©¤Æ¡¡
¤Ö¤É¤¦¤È¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥¹¥àー¥¸ー
¥¹¥³ー¥ó¡¡¥¢ー¥â¥ó¥É¥Ð¥¿ー¡¡¥¯¥í¥Æ¥Ã¥É¥¯¥êー¥à
¡Ú¥»¥¤¥Ü¥êー¡Ê·Ú¿©¡Ë¡Û¡Ê4¼ïÎà¡Ë
¶á¹¾³û¤Î¥Ñ¥¹¥È¥é¥ß¡¡¤ê¤ó¤´¤È¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥ß¥Ë¥¿¥ë¥È
¶á¹¾µí¤Î¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¤ÈÏÂÍü¤Î¥é¥¤¥¹¥Ðー¥¬ー
¥É¥é¥¤¥¤¥Á¥¸¥¯¤È¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥ß¥Ë¥µ¥é¥À
²¼ÅÄ¤Ê¤¹¤Î¼ÆÄÒ¤±¤È¥»¥ß¥É¥é¥¤¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¤Î¥¥Ã¥·¥å
¡Ú¥É¥ê¥ó¥¯¡Û¡ãÌÃÊÁÊÑ¹¹¼«Í³¡ä
Special Tea¡¡¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤
¥Æ¥£ー¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖArt of Tea¡×(9¼ï)
¥³ー¥Òー
¡ÖAutumn Harvest Afternoon Tea¡×³µÍ×
´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü(·î)～11·î30Æü(Æü)
»þ´Ö¡§13:00～15:00 / 16:00
¾ì½ê¡§¥Û¥Æ¥ë12³¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖGrill & Dining G¡×
ÎÁ¶â¡§1Ì¾ÍÍ¡¡5,500±ß
¢¨É½¼¨ÎÁ¶â¤Ï¾ÃÈñÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¤ß¤ÎÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£
¢¨µºÜ¤Î¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ÏÁ°Æü17»þ¤Þ¤Ç¤Î»öÁ°Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥á¥Ë¥åー¹Í°Æ¼Ô¡¡ÈüÇÊ¸Ð¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡¡¥Ú¥¹¥È¥êー¥·¥§¥Õ¡¡ÅÄ¾å Çî´ð¥³¥á¥ó¥È¡Û
¼¢²ì¸©¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤ä¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¼òÇô¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©ºà¤È¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¼¢²ì¤Î¼Â¤ê¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¼ý³Ïº×¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ëー¥Ä¤È¥Ê¥Ã¥Ä¤ä²Ì¼Â¤È¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥Õ¥é¥ïー¤Ê¤ÉÁÇºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Â¿ºÌ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡ÖSerene Afternoon Tea Escape～Autumn Harvest Afternoon TeaÉÕ¤～¡×³µÍ×
´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü(·î)～11·î30Æü(Æü)Çñ
ÆâÍÆ¡§¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥ëー¥à¡¢²¹ÀôÉÕ¤¥×¥ì¥ß¥¢¥ëー¥à¡¢²¹Àô¥Ó¥åー¥Ð¥¹ÉÕ¥×¥ì¥ß¥¢¥ëー¥à
¡¡¡¡¡¡¡¡(¤¤¤º¤ì¤â40㎡)¤«¤éÁª¤Ù¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Î¤´½ÉÇñ
¡¡¡¡¡¡¡¦¡ÖAutumn Harvest Afternoon Tea ¡×
¡¡¡¡¡¡ (¤´ÅþÃåÆü¤Î13:00～16:00¤Ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£)
¡¡¡¡¡¡¡¦¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à´Õ¾Þ·ô¡Ê1²ó¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¦¥Û¥Æ¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¤´Ä«¿©
ÎÁ¶â¡§1Ì¾ÍÍ Âç¿Í 22,598±ß～¡Ê2Ì¾1¼¼¤´ÍøÍÑ»þ¡Ë
¢¨3ÆüÁ°17»þ¤Þ¤Ç¤Î»öÁ°Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµ¤Ï¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¡¦¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ÎÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£ÊÌÅÓ¡¢ÆþÅòÀÇ¤ò¿½¤·¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ÎÁ¶â¤Ï¤´ÍøÍÑÆü¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÖPale Parfait～Íü¤ò¤Þ¤ë¤´¤ÈÌ£¤ï¤¦ ÎÃ¤Î¤·¤º¤¯～¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ò¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¸ÂÄê¤Ç¡¢½Ü¤Î¼¢²ì¸©¼é»³»Ô»º¤ÎÏÂÍü¤ò¤Þ¤ë¤´¤È1¸Ä»ÈÍÑ¤·¡¢¹á¤ê¹â¤¤¥«¥â¥ßー¥ë¥¸¥å¥ì¤ä¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥àー¥¹¡¢Ý¦Ý¨¥·¥ãー¥Ù¥Ã¥È¤È¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤ò½Å¤Í¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿©Íß¤Î½©¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖPale Parfait～Íü¤ò¤Þ¤ë¤´¤ÈÌ£¤ï¤¦ ÎÃ¤Î¤·¤º¤¯～¡×³µÍ×
´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î20Æü(¿å)～9·î30Æü(²Ð)
»þ´Ö¡§11:00～16:00¡ÊL.O.¡Ë
¾ì½ê¡§¥Û¥Æ¥ë12³¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖGrill & Dining G¡×
ÎÁ¶â¡§2,000±ß¡Ê¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ò¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¸ÂÄê¡Ë
¡¡¡¡¡¡2,800±ß¡Ê°ìÈÌ¡Ë
¢¨¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ò¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Î¸ÂÄê²Á³Ê¤Ï9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨µºÜ¤Î¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµ¤ÎÎÁ¶â¤Ï¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¡¦¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ÎÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£
¡ã¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
ÈüÇÊ¸Ð¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡¡Grill & Dining G
TEL¡§077-584-2150¡¡¡¡URL¡§https://www.biwako-marriott.com/restaurant/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
077-585-6100
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ÈüÇÊ¸Ð¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë
https://biwako-marriott.com/restaurant/afternoon.html
