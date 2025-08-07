¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
8/26ÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー:¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥Ã¥È£±¤Ä¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡ª¡É¿·¤·¤¤¡É¿Í»ö¤ÎÄêÃåÀïÎ¬
～Æþ¼ÒÁ°¤«¤éÂà¿¦¤Þ¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹â¤á¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥Ã¥È³èÍÑ½Ñ～
¢£¥»¥ß¥Êー³µÍ×
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯ºÎÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¹¤°¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡×¡ÖÌÌÃÌ°Ê³°¤Ç¥á¥ó¥Ðー¤ÎËÜ²»¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡×¡ÖËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¼Ò°÷¤«¤é¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¡Ä¡×¤½¤ó¤Ê²ÝÂê¤Ë¡¢Æü¡¹Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¶áÇ¯¡¢ÆâÄê¼Âà¤äÁá´üÎ¥¿¦¡¢¼ÒÆâ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÉÔÂ¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¡¢¿Í»öÉôÌç¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ê£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ¼ÒÁ°¥Õ¥©¥íー¤¬ÉÔ½½Ê¬¤ÇÆâÄê¼Ô¤¬ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢ºß¿¦Ãæ¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥ÈÄã²¼¤¬Î¥¿¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Æþ¼ÒÁ°¡¦ºß¿¦Ãæ¡¦Âà¿¦»þ¤È¤¤¤¦½¾¶È°÷¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î³Æ¥Õ¥§ー¥º¤Ç¡¢¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤ä¤¹¤¤²ÝÂê¤òÀ°Íý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥Ã¥È¡ÖWowTalk¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·èºö¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ã±¤Ê¤ëÊýË¡ÏÀ¤Î¤´¾Ò²ð¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡ÖWowTalk¡×¤Î³«È¯¸µ¤Ç¤¢¤ë¥¥ó¥°¥½¥Õ¥È¼ÒÆâ¤Ç¼ÂÁ©¤·¡¢¸ú²Ì¤ò¼Â¾Ú¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Îã¤È¤·¤Æ¡ÖWowTalk¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖWowTalk¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤Ç¤Ê¤¤´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¶ÈÌ³²þÁ±¤äÁÈ¿¥³èÀ²½¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ªÌòÎ©¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í»öÉôÌç¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿¦¾ì´Ä¶¤Î²þÁ±¤Ë·È¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿·¤¿¤Êµ¤¤Å¤¤ä³Ø¤Ó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î
－ÆâÄê¼Âà¤äÁá´üÎ¥¿¦¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¡¢Æþ¼ÒÁ°¥Õ¥©¥íー¤Î¶ñÂÎºö
－ºß¿¦Ãæ¤Î½¾¶È°÷¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹â¤á¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó³èÀ²½¤ÎÊýË¡
－¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥Ã¥È¡ÖWowTalk¡×¤Î¶ñÂÎÅªµ¡Ç½¤È¾ìÌÌ¤´¤È¤Î³èÍÑ»öÎã
¢£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤ËÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
✔︎¼ÒÆâ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È²þÁ±¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
✔︎¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈËÉ»ß¤ä°ÂÁ´¤Ê¿¦¾ì´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¡¢´ÉÍýÉôÌç¤ÎÊý
✔︎ÆâÄê¼Âà¤äÁá´üÎ¥¿¦¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤ÎÊý
✔︎¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥Ã¥È¤òÆ³Æþ¡¦¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í»öÉôÌç¤Î¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ
¢£³«ºÅ³µÍ×
¢¡³«ºÅÆü»þ
2025Ç¯8·î26Æü(²Ð) 11:00～12:00¡ÊLIVEÇÛ¿®¡Ë
2025Ç¯8·î27Æü(¿å) 11:00～12:00¡Ê¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ë
2025Ç¯9·î2Æü(²Ð) 11:00～12:00¡Ê¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ë
2025Ç¯9·î3Æü(¿å) 11:00～12:00¡Ê¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ë
¢¡¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
°Ê²¼¥ê¥ó¥¯¤Î¥Úー¥¸¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://attendee.bizibl.tv/sessions/se2AYihRBYKS
¢¡²ñ¾ì
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¢¨¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¸ÄÊÌ¤Ç¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤¬¤¢¤ì¤Ð¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¡¼õ¹ÖÎÁ
ÌµÎÁ
¢£ÅÐÃÅ¼Ô
¥¥ó¥°¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò
´ÉÍýËÜÉô ¿Í»öÉô ÉôÄ¹
º´Æ£ ¾°
1981Ç¯¡¢µÜ¾ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÃÏ¸µ´ë¶È¤Ë¤Æ±Ä¶È¿¦¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¸å¡¢°åÎÅ¡¦ÊÝ°é¡¦¿Íºà¤Ê¤É¡¢ÆÃÀ¤Î°Û¤Ê¤ëÊ£¿ô¶È³¦¤Ë¤Æ¿Í»ö¤È¤·¤Æ½¾»ö¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶È³¦¤¬Êú¤¨¤ë¸ÇÍ¤Î¡ÖºÎÍÑ²ÝÂê¡×¤ä¡ÖÄêÃå²ÝÂê¡×¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤ÎºÇÅ¬¤Ê´Ø·¸À¤Î¹½ÃÛ¤Ë¿ÔÎÏ¤·¡¢ºÎÍÑ¸úÎ¨¤äÄêÃåÎ¨¤ÎÂçÉýUP¤ò¼Â¸½¡£
2023Ç¯¤Ë¥¥ó¥°¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤ØÆþ¼Ò¡£ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Éý¹¤¤¶È³¦ÃÎ¼±¤È¿Í»öÎÎ°è¤Ç¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¸½ºß¤Ï¿Í»öÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹»Ù±ç¤ª¤è¤ÓÁÈ¿¥´ðÈ×¤Î¶¯²½¤ËÅØ¤á¤ë¡£
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô ÉûËÜÉôÄ¹
¾®ÎÓ ¿µÂÀÏº
1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Î©¶µÂç³Ø¼Ò²ñ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢SIer¤Ç¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¤½¤Î¸å¡¢¥µー¥Ó¥¹¶È³¦¤Î¿Í»öÉôÌç¤ò·Ð¤Æ¡¢2013Ç¯¤Ë¥¥ó¥°¥½¥Õ¥È¤ËÆþ¼Ò¡£´ÉÍýÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤ÆÌó10Ç¯´Ö³èÌö¤·¡¢2025Ç¯¤«¤é¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉôÉûËÜÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£
¡¡https://www.wowtalk.jp/
¥¥ó¥°¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ÎÆ¯¤Êý¤ËºÌ¤ê¤ò¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢SaaS¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖWonder Cloud Works¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿¥ª¥Õ¥£¥¹¥½¥Õ¥È¡ÖWPS Cloud¡×¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥Ã¥È¡¦¼ÒÆâSNS¡ÖWowTalk¡×¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±Ì¾»É´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖCAMCARD BUSINESS¡×¡¢±¿ÈÂ¤äÇÛÁ·¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ëAI¥µー¥Ó¥¹¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖLanky Porter¡×¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤ÎÆ¯¤Êý¡¦À¸¤Êý¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥½¥Õ¥È¡ÖWPS Office¡×¥·¥êー¥º¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡õ¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¥ó¥°¥½¥Õ¥È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Care+¡×¥·¥êー¥º¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¹¹ð¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡Ö¥¢¥É¥¯¥êー¥Êー¡×¥·¥êー¥º¡¢¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¥×¥ê¡ÖNoccos¡×¤Ê¤É¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤«¤é¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢AI¥µー¥Ó¥¹¤ÈÉý¹¤¯»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ó¥°¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç¸ÞÃúÌÜ29ÈÖ11¹æ G-BASE ÅÄÄ® 5³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡§ñÈ Ã£
ÀßÎ©¡§2005Ç¯3·î9Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ë¡¿Í¡¦¸Ä¿Í¸þ¤±SaaS¤ª¤è¤Ó¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥¢¥×¥ê¡¢AI¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¦Äó¶¡
URL¡§https://www.kingsoft.jp
¡öËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾Åù¤Ï°ìÈÌ¤Ë³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ë´Ø¤¹¤ë»²²Ã´õË¾¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥¥ó¥°¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Ã´Åö¡§¹¹ðÀëÅÁÉô
EMAIL:koukoku-ml@kingsoft.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¦¥§¥Ó¥Êー¿½¤·¹þ¤ß
https://attendee.bizibl.tv/sessions/se2AYihRBYKS
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥Ã¥È¡¦¼ÒÆâSNS¡ÖWowTalk¡×
https://www.wowtalk.jp/
