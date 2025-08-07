Uzum¡¢Tencent¤ÈVR Capital¼çÆ³¤Î7,000Ëü¥É¥ë¤Î¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤ò³ÎÊÝ¡¢É¾²Á³Û15²¯¥É¥ë¤ËÅþÃ£
Uzum¤Ï¡¢Tencent¤ÈVR Capital¤¬¼çÆ³¤·¡¢FinSight Ventures¤â»²²Ã¤·¤Æ¡¢Ìó7,000Ëü¥É¥ë¤Î³ô¼°»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿
Uzum¤ÎÉ¾²Á³Û¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤ÈÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ëÆ±¼Ò¤ÎµÞÂ®¤ÊÀ®Ä¹¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥È¥Þ¥Íー¤ÇÌó15²¯¥É¥ë¤ËµÞ¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿
Uzum Bank¤Ï¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤ÇºÇ¤âµÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Ð¥ó¥¯¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¡¢200ËüËç°Ê¾å¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¸ÂÅÙ³Û¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿Äó·ÈVisa¥Ç¥Ó¥Ã¥È¡¦¥«ー¥É¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
Uzum¤ÎÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤È¿¼¤¯Åý¹ç¤µ¤ì¤¿¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥µー¥Ó¥¹
¿·¤¿¤Ê»ñ¶â¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÍ»»ñ¤ª¤è¤ÓÍÂ¶â¾¦ÉÊ¤ÎÅ¸³«¡¢Visa¥Ç¥Ó¥Ã¥È¡¦¥«ー¥É¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³ÈÂç¡¢¶âÍ»¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¿®ÍÑ¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¡¢ÉÔÀµËÉ»ß¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥æー¥¶¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤ËAI¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹
¥¿¥·¥±¥ó¥È¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë, 2025Ç¯8·î7Æü /PRNewswire/ -- ¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤ÎÂç¼ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ëUzum¤Ï¡¢Tencent¤ÈVR Capital¤«¤éÌó7,000Ëü¥É¥ë¤Î³ô¼°»ñ¶âÄ´Ã£¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢AI¡¢¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¢¥¹ー¥Ñー¥¢¥×¥êÅê»ñ¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯ÊÆ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢2024Ç¯3·î¤Ë´°Î»¤·¤¿Uzum¤ÎºÇ½é¤Î³ô¼°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥êー¥ÉÅê»ñ²È¤Ç¤¢¤ëFinSight Ventures¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Uzum Market pick-up point
Tencent¤Ï¡¢³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¤È¥µー¥Ó¥¹¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢À¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ª¤è¤Ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¹á¹Á¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
VR Capital¤Ï¡¢±¿ÍÑ»ñ»º¤¬80²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëÀ¤³¦Åª¤ÊÂåÂØ»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï1999Ç¯°ÊÍè¡¢¿·¶½»Ô¾ì¤ÈÀè¿Ê»Ô¾ì¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¸þ¤±¤Î³°Éô»ñËÜ¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£VR Capital¤Ï¥Ë¥åー¥èー¥¯¤È¥í¥ó¥É¥ó¤Î¼çÍ×¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ï¡¢2024Ç¯3·î¤Î»ñ¶âÄ´Ã£°ÊÍè¡¢Uzum¤ÎÉ¾²Á³Û¤ÎÂçÉý¤ÊÁý²Ã¤ò¼¨¤·¡¢Æ±¼Ò¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¸å¤ÎÉ¾²Á³Û¤ÏÌó15²¯¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¼çÍ×¤Ê»ö¶È¥»¥°¥á¥ó¥ÈÁ´ÂÎ¤ÇÃ£À®¤µ¤ì¤¿¶¯ÎÏ¤Ê±¿±Ä¤ÈºâÌ³¤Î¸£°úÎÏ¤òÇØ·Ê¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÀª¤¤¡§Æ±¼Ò¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Ð¥ó¥¥ó¥°ÉôÌç¤Ç¤¢¤ëUzum Bank¤Ï¸½ºß¡¢¹ñÆâ¤ÇºÇ¤âµÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¶ä¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Uzum¤Ï¡¢2024Ç¯8·î¤Ë»öÁ°¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¿®ÍÑ¸ÂÅÙ³Û¤òÈ÷¤¨¤¿Äó·ÈVisa¥Ç¥Ó¥Ã¥È¡¦¥«ー¥É¤òÈ¯Çä¤·¤Æ°ÊÍè¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë200ËüËç°Ê¾å¤Î¥«ー¥É¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Ç½é¤á¤Æ¥Ç¥Ó¥Ã¥È¼êÃÊ¤ËÉ³¤Å¤±¤é¤ì¤¿ÁÈ¤ß¹þ¤ß·¿¿®ÍÑ¸ÂÅÙ³Û¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢»Ô¾ì¤ò¥êー¥É¤¹¤ëBNPLÄó¶¡¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ëUzum¤Î¾ÃÈñ¼Ô¿®ÍÑ»ö¶È¤Ï¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤ËÁíÍ»»ñ³Û¡ÊTFV¡Ë¤¬3ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¥¨¥ó¥¸¥ó¡§Uzum Market¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¹ñÆâºÇÂç¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡Ë¤ÈUzum Tezkor¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥óÍ¿ô¤ÎÂ®Ã£¥µー¥Ó¥¹¡Ë¤¬¸£°ú¤¹¤ëÅÅ»Ò¾¦¼è°úÉôÌç¤Ï¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤ËÁíÎ®ÄÌ²ÁÃÍ¡ÊGMV¡Ë¤¬Á°Ç¯ÈæÌó1.5ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£Uzum¤Ï¡¢Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Ç¾¦¼è°ú¤È¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Í£°ì¤Î¿âÄ¾Åý¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Î²è´üÅª¤Ê´ë¶ÈÉ¾²Á¤È¿·¤¿¤ÊÅê»ñ¤Ï¡¢Â¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤»Ô¾ì¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤È¹â¤¤À®Ä¹»Ö¸þ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÆÀ¤¿»ñ¶â¤Ï¡¢UzumÆÈ¼«¤Î¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¤Î¹½ÃÛ¤ò²ÃÂ®¤·¡¢À½ÉÊ·²¤ò³ÈÂç¤·¡¢¼çÍ×¤Ê¿âÄ¾Ê¬Ìî¤Ç¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò¶¯²½¤·¡¢µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑ¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
VR CapitalÁÏÀß¼Ô·ó¼ÒÄ¹¡¢Richard Deitz»á¡§
¡ÖUzum¤Ï¡¢¹½Â¤Åª¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥â¥Ç¥ë¤ÈÀè¹Ô¼ÔÍø±×¤òÆÈ¼«¤Î·Á¤ÇÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥Áー¥à¤Î¼Á¤È¡¢Èà¤é¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃ£À®¤·¤¿ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¿ÊÊâ¤Ë¿¼¤¯´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÅê»ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆUzum¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¸÷±É¤Ç¤¹¡£¡×
FinSight Ventures¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¡¦¥Ñー¥È¥Êー¡¢Alexey Garyunov»á¡§
¡ÖUzum¤ÏÃæ±û¥¢¥¸¥¢¤ÇºÇ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤ÈÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¤ÎÀ®Ä¹¥¹¥Èー¥êー¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤È»ä¤¿¤Á¤Ï³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤ÎÅö¼Ò¤ÎºÇ½é¤ÎÅê»ñ°ÊÍè¡¢Æ±¼Ò¤Ï¥æー¥¶ー¡¦¥Ùー¥¹¤ÎµÞÂ®¤Ê³ÈÂç¡¢¿·À½ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¡¢¼ý±×²½¤Î¿ä¿Ê¤Ê¤É¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤À®²Ì¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿ÍÍ¤Ê¿âÄ¾Ê¬Ìî¤Ë¤ï¤¿¤ëÁê¾è¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¥¯¥¹¤¬¸þ¾å¤·¡¢±äÂÚ¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤È¸ÜµÒ°Ý»ýÎ¨¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢NPS¤ÈLTV¤Î¾å¾º¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ëÂ¾¤Î¥¹ー¥Ñー¥¢¥×¥ê¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¥Ñ¥¿ー¥ó¤È¤â°ìÃ×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑ¤Ë¤ª¤±¤ëUzum¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Uzum¤Î´ûÂ¸¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤Ë¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÈÈÎÇä¼Ô¤ÎÎ¾Êý¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤·¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤À³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Âç¤¤Ê²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î¿·¤¿¤Ê¥é¥¦¥ó¥É¤Ç½Ð»ñ¤ò¶¯²½¤·¡¢Uzum¤ÎÎ¹¤ò°ú¤Â³¤¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Uzum¤ÎÁÏÀß¼Ô·óCEO¡¢Djasur Djumaev»á¡§
¡Ö¤ï¤º¤«2Ç¯¤Ç¡¢Uzum¤Ï¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤ÇºÇ¤âÊñ³çÅª¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¿Í¡¹¤ÎÇã¤¤Êª¡¢»ÙÊ§¤¤¡¢¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤ÎÊýË¡¤òÊÑ³×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¿·¤¿¤Ê»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ï¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÄó¶¡¤ò¿¼²½¤µ¤»¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤ª¤è¤ÓÍ»»ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Tencent¤ÈVR Capital¤ò¿·¤¿¤Ê³ô¼ç¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¶¦Í¤¹¤ëÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÅê»ñ²È¤È¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂç¤ÎÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ãÆâ¤Ë¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤òÄ¾ÀÜÅý¹ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¤ÎÀïÎ¬¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
Uzum¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Uzum¤Ï¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥óºÇÂç¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¡¢Â®Ã£¡¢¶ä¹Ô¶ÈÌ³¡¢¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹³«È¯¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢Éý¹¤¤À½ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¤¡¢Á´¹ñ¤ËÂ¨ÆüÇÛÁ÷¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤ÎUzum Market¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤äÅ¹ÊÞ¤«¤é¤ÎÂ®Ã£¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëUzum Tezkor¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Ð¥ó¥¯¤ÎUzum Bank¡¢¹ñÆâºÇÂç¤ÎÌ±´Ö¶ä¹Ô¤ÎKapitalbank¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌµÃ´ÊÝÍ»»ñ¥µー¥Ó¥¹¤ÎUzum Nasiya¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¸ÜµÒ¸þ¤±¥¢¥×¥ê¤ÎUzum Business¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Ëè·î¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Î¿Í¸ý¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤Ë¤¢¤¿¤ë1,700Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Uzum¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢https://uzum.com/en/¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åö¼Ò¤ÏAML/FATFA¼êÂ³¤¤Ë½àµò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö¶È±¿±Ä¡¢ÂÐÆâ¡¦ÂÐ³°Åê»ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¹ñºÝÅª¤ÊÀ©ºÛÀ©ÅÙ¤ò½å¼é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ãæ±û¥¢¥¸¥¢¤ÇºÇ¤â¿Í¸ý¤¬Â¿¤¯¡¢Ì¾ÌÜGDP¤ÇÃÏ°èÂè2°Ì¤Î·ÐºÑÂç¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Ï¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¶âÍ»¤ÎÊÑ³×¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÌ±3,700Ëü¿Í¤Î¤¦¤ÁÌó60%¤¬30ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤Î¹ñ¤Ï¡¢¹¥¤Þ¤·¤¤¿Í¸ýÆ°ÂÖ¤ÈÎÏ¶¯¤¤GDPÀ®Ä¹¡Ê2024Ç¯¤Ë¤Ï6.5%¡Ë¤ª¤è¤Ó¾ÃÈñ¼Ô¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¤ÎÉáµÚÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¤¬µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë87%¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Ç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶ä¹Ô¸ýºÂ¤òÊÝÍ¤¹¤ë¿Í¤¬¤«¤Ê¤ê¾¯¤Ê¤¯¡¢À®¿Í¤Î40%°Ê¾å¤¬Àµ¼°¤Ê¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤º¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÍ»»ñ¤ä¥«ー¥ÉÈ¯¹Ô¤Ï¤Þ¤À½é´üÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ëÇË²õÅª¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢ÆÃ¤Ë¾¦¼è°ú¤ÈÅý¹ç¤µ¤ì¤¿ÁÈ¤ß¹þ¤ß·¿¶âÍ»¥â¥Ç¥ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
KPMG¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤ÎÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¤ÏÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨40～47%¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë22²¯¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ±û¥¢¥¸¥¢¤ÇºÇ¤âµÞÂ®¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ÃÈñ¼Ô»Ô¾ì¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Ï¡¢¶âÍ»ÊñÀÝ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¤Ø¤ÎÅê»ñ¡¢ÍÍø¤Êµ¬À©²þ³×¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¯ÉÜ¤Î¶¯ÎÏ¤Ê»Ù±ç¤Ë¤è¤ê¡¢³ÈÄ¥À¤Î¹â¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¶âÍ»¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¼çÆ³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍýÁÛÅª¤ÊÈ¯¼ÍÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
