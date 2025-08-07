¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Èþ¤·¤¯²ÚÎï¤Ê¿ô³Ø¤Î²òË¡¤ò¶¥¤¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¢Á´¹ñ¤ÎÃæ¹âÀ¸¤«¤é²áµîºÇÂ¿¤Î123Ì¾¤¬±þÊç¡ÖÂè16²ó µþ¿Ê ¿ô³Ø²òË¡¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×Æþ¾Þ¼Ô18Ì¾¤¬·èÄê
Ãµµæ¤¹¤ë³Ú¤·¤ß¤ä´î¤Ó¤ò¶¦Í¡¢7·î26Æü¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÉ½¾´¼°¼Â»Ü
µþÅÔ¡¦¼¢²ì¡¦°¦ÃÎ¤òÃæ¿´¤Ë³Ø½¬½Î¤òÅ¸³«¤¹¤ëµþ¿Ê¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢¡ÖÂè16²ó µþ¿Ê ¿ô³Ø²òË¡¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¸·Àµ¤Ê¤ë¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢Æþ¾Þ¼Ô18Ì¾¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯7·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÉ½¾´¼°¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤Ø¤ÎÉ½¾´¤ä³ÆÌäÂê¤Î¹ÖÉ¾¤ÎÂ¾¡¢ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î²áµîÆþ¾Þ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¸½ÌòÂç³ØÀ¸¡¦Âç³Ø±¡À¸¤Ø¤Î¼Áµ¿±þÅú¤Î¾ì¤âÀß¤±¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£
µþ¿Ê¤Î¿ô³Ø²òË¡¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢¿ô³Ø¹¥¤¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÃæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢Ê£»¨¤Ê¿ô³Ø¤Î²òË¡¤ò¡È¤è¤êÈþ¤·¤¯²ÚÎï¤Ë¡ÉÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¥¤¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£²áµî¤ÎÆþ¾Þ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿ô³Ø¸¦µæ¼Ô¤ä¹ñºÝ¿ô³Ø¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬ÇÚ½Ð¤µ¤ì¡¢¿ô³Ø¤òÃæ¿´¤Ë³ÆÊýÌÌ¤Ç¸¦ïÓ¡¦³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£16²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢5·î12Æü～6·î25Æü¤Î´ü´Ö¤ËÁ´¹ñ¤ÎÃæ¹âÀ¸¤«¤é²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë123Ì¾¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
7·î26Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÉ½¾´¼°¤Ç¤Ï¡¢³ÆÌäÂê¤ÎºÇÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤«¤é¤Î´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²òÅú¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿»þ´Ö¤ä¿ô³Ø¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¡¢º£¸å¤ÎÌ´¤äÌÜÉ¸¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æþ¾Þ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¿ô³Ø¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇÆþ¾Þ¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¡×¡Ö¹Í¤¨¤¿²òÅú¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¤ÇÆþ¾Þ¤Ç¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡×¡Ö¤Þ¤¿Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
É½¾´¼°¸å¤Ë¤Ï¡¢²áµî¤ÎÆþ¾Þ¼Ô¤È¤Î¸òÎ®²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸½ºßÂç³Ø±¡¤äÂç³Ø¤Ç¿ô³Ø¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤«¤é¤Ï¡¢¸¦µæÆâÍÆ¤ä³Ø¤Ó¤Î´Ä¶¡¢³ØÀ¸À¸³è¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ø¤ÎÃúÇ«¤Ê²óÅú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Âç³Ø±¡¤ò·Ð¤Æ¥É¥¤¥Ä¤Ç¿ô³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤«¤é¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¸¦µæ¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë´Ä¶¤ä¡¢¤½¤³¤Ç¸¦µæÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÏÃ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤¬¡Ö¿ô³Ø¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤ÎÇ§¼±¤Î¤â¤È¤Ç¡¢Í°ÕµÁ¤Çµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µþ¿Ê¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ä³Ø½¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤ò»ý¤ÄÊ¬Ìî¤ò¿¼¤¯Ãµµæ¤·¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦¼ã¤¤À¤Âå¤¬³Ø¤Ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÌ´¤äÌÜÉ¸¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÎÏ¤ò°é¤àµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè16²ó µþ¿Ê ¿ô³Ø²òË¡¥³¥ó¥Æ¥¹¥È³µÍ×¡Û
¢£±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯5·î12Æü～6·î25Æü
¢£É½¾´¼°¡§2025Ç¯7·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
¢£É½¾´¼°ÆâÍÆ¡§É½¾´¼°¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢ÌäÂêºîÀ®¼Ô¤Ë¤è¤ë²òÀâ¡¢²áµîÆþ¾Þ¼ÔÂåÉ½¤Ë¤è
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ëÌäÂê¹ÖÉ¾¡£²áµîÆþ¾Þ¼Ô¤È¤Î¸òÎ®¤Î»þ´Ö¤Ê¤É
¢£¿³ºº°÷¡§¼Öºä ¸» ÀèÀ¸¡Êµþ¿Ê¤ÎÂç³Ø¼õ¸³TOP¦²¤Ç¡Ö¿ô³Ø¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÂÐºö¹ÖºÂ¡×¤òÃ´Åö¡£¡ÖÅìÂç¡¦µþÂç¿ô³ØÅººï¹ÖºÂ¡×¼ç´´ ·ó ÌäÂêºîÀ®¼Ô¡Ë
¢£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¾ÜºÙ¡¦·ë²ÌÈ¯É½¡§https://daigaku.kyoshin.co.jp/event/738607/
¡¡¢¨º£²ó¤ÎÌäÂê¤È²òÅúÎã¤¬¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¡ÚÂè16²ó µþ¿Ê ¿ô³Ø²òË¡¥³¥ó¥Æ¥¹¥È·ë²Ì¡ÛÆþ¾Þ¡§18Ì¾ ¡ÊÆ±°ì¾ÞÆâ¤Ï¸Þ½½²»½ç¡Ë
¡ãÌäÂêA Æþ¾Þ¼Ô¡ä
¡ÚºÇÍ¥½¨¾Þ¡Û
¡¡ÀîÅÄ¡¡Í´À¸¤µ¤ó¡Ê½ÂÃ«¶µ°é³Ø±àËëÄ¥¹âÅù³Ø¹»¡Ë
¡ÚÍ¥ ½¨ ¾Þ¡Û
¡¡¹õºê¡¡ÃÒÎ´¤µ¤ó¡ÊÅçº¬¸©Î©¾¾¹¾ËÌ¹âÅù³Ø¹»¡Ë
¡¡µÈ²¬¡¡ÎËÊ¿¤µ¤ó¡Ê¿ÜËá³Ø±à¹âÅù³Ø¹»¡Ë
¡¡µÈ¿®¡¡ÃÒÇ·¤µ¤ó¡ÊµÜ¾ë¸©ÀçÂæÆó²Ú¹âÅù³Ø¹»¡Ë
¡Ú´º Æ® ¾Þ¡Û
¡¡¾®¾¾¡¡·Å°ì¤µ¤ó¡ÊµþÅÔÉÜÎ©º·²åÌî¹âÅù³Ø¹»¡Ë
¡¡ÃæÅÄ¡¡ßê²Ï¤µ¤ó¡Ê·²ÇÏ¸©Î©Ãæ±ûÃæÅù¶µ°é³Ø¹»¡Ë
¡¡ÅÄÊ¥¡¡ÎÛÂÀÏº¤µ¤ó¡ÊÍìÀ±¹âÅù³Ø¹»¡Ë
¡¡ÅßÌÚ¡¡ÀµÍÛ¤µ¤ó¡ÊÆî»³¹âÅù³Ø¹»¡Ë
¡¡¾®»û¡¡·¼ÂÀ¤µ¤ó¡ÊÂçºåÀ±¸÷³Ø±¡¹âÅù³Ø¹»¡Ë
¡ãÌäÂêB Æþ¾Þ¼Ô¡ä
¡ÚºÇÍ¥½¨¾Þ¡Û
¡¡µÈ¿®¡¡ÃÒÇ·¤µ¤ó¡ÊµÜ¾ë¸©ÀçÂæÆó²Ú¹âÅù³Ø¹»¡Ë
¡ÚÍ¥ ½¨ ¾Þ¡Û
¡¡ÀîÅÄ¡¡Í´À¸¤µ¤ó¡Ê½ÂÃ«¶µ°é³Ø±àËëÄ¥¹âÅù³Ø¹»¡Ë
¡¡ËÌ¶¿¡¡ÍÛÂÀÏº¤µ¤ó¡ÊËãÉÛ¹âÅù³Ø¹»¡Ë
¡¡¾¾ËÜ¡¡´õÍ¥¤µ¤ó¡ÊÅìÃÞ»ç³Ø±à¹âÅù³Ø¹»¡Ë
¡Ú´º Æ® ¾Þ¡Û
¡¡Å·Ìî¡¡±ÍÍý¤µ¤ó¡ÊÀéÍÕ¸©Î©º´ÁÒ¹âÅù³Ø¹»¡Ë
¡¡º´¡¹ÌÚ¡¡Ê¸À®¤µ¤ó¡ÊÄ¹Ìî¸©¿ÛË¬À¶ÎÍ¹âÅù³Ø¹»¡Ë
¡¡ºÙÃ«¡¡Í´ÂÀÏº¤µ¤ó¡ÊÁá°ðÅÄ¹âÅù³Ø¹»¡Ë
¡¡¹¬ÅÄ¡¡ÌÀ¤µ¤ó¡Ê´ØÀ¾ÂçÁÒ¹âÅù³Ø¹»¡Ë
¡¡º´ÃÝ¡¡½ÓÍ´¤µ¤ó¡ÊÀ¶É÷Æî³¤¹âÅù³Ø¹»¡Ë
¢£Æþ¾Þ¾ÞÉÊ
¡¦ºÇÍ¥½¨¾Þ¡¡¿Þ½ñ¥«ー¥É3Ëü±ßÊ¬¿ÊÄè
¡¦Í¥½¨¾Þ¡¡¡¡¿Þ½ñ¥«ー¥É1Ëü±ßÊ¬¿ÊÄè
¡¦´ºÆ®¾Þ¡¡¡¡¿Þ½ñ¥«ー¥É5Àé±ßÊ¬¿ÊÄè
¢£²áµî±þÊç¹»°ìÍ÷¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
°°µÖ¡¿°ì´ØÂè°ì¡¿°ñ¾ë¡¿¹¾¸ÍÀî³Ø±à¼è¼ê¡¿ºù°þ¡¿Âç³ÀËÌ¡¿Âçºå¶µ°éÂç³ØÉíÂ°¡ÊÅ·²¦»û¡¦Ê¿Ìî¡Ë¡¿ÂçºåÀ±¸÷³Ø±¡¡¿Âçºå¶Í°þ¡¿³¤¾ë¡¿³«À®¡¿³«ÃÒ¡¿³¤ÍÛÃæÅù¶µ°é¡¿²Ã¸ÅÀîÅì¡¿½ÕÆüÉô¡¿ÊÒ»³³Ø±à¡¿¶âÂôÂç³ØÉíÂ°¡¿´ØÀ¾ÁÏ²Á¡¿´ßÏÂÅÄ¡¿´ôÉì¡¿µþÅÔ½÷»Ò¡¿µ×Î±ÊÆÂç³ØÉíÀß¡¿·Ä±þ»ÖÌÚ¡¿·Ä¿Ê¡¿¾®ÀÐÀîÃæÅù¶µ°é¡¿¹ÃÍÛ³Ø±¡¡¿¹â»Ö¡¿¶ð¾ìÅìË®Ãæ³Ø¡¿À¾µþ¡¿ºë¶Ì¸©Î©±ºÏÂ¡¿±ÉÅì¡¿º·²åÌî¡¿º´ÁÒ¡¿»þ½¬´Û¡¿»ÍÅ·²¦»û¡¿½ÂÃ«¶µ°é³Ø±à½ÂÃ«¡¿²¼´ØÀ¾¡¿»ÔÎ©»¥ËÚ³«À®ÃæÅù¶µ°é³Ø¹»¡¿¾¼ÏÂÌô²ÊÂç³ØÉíÂ°¡¿ÀºÆ»»°ÀîÂæ¡¿À¶É÷¡¿Á·½ê¡¿ÀçÂæÂè¥Ë¡¿ÀçÂæÆó²ÚÃæ³Ø¡¿¹â²¬¡¿ÊõÄÍËÌ¡¿ÃÒíç³Ø±àÏÂ²Î»³¡¿ÄÅ¡¿ÃÞÇÈÂç³ØÉíÂ°¶ð¾ì¡¿ÄëµþÂç³Ø¡¿Å·²¦»û¡¿Åì³¤¡¿ÅìÂç»û¡¿ÅÚº´¡¿ÉÙ»³¡¿ÉÙ»³ÃæÉô¡¿Ä¾¹¾ÄÅÃæÅù¶µ°é¡¿Ä¹Ìî¡¿Ì¾¸Å²°¡¿Ì¾¸Å²°Âç³Ø¶µ°é³ØÉôÉíÂ°¡¿Æç¡¿ÆàÎÉ¡¿À¾µÜ¡¿À¾ÂçÏÂ¡¿ÇòÎÍ¡¿ÉÍ¾¾ËÌ¡¿É§º¬Åì¡¿¹°Á°¡¿¹Åç¡¿¹Åç³Ø±¡¡¿¹ÅçÂç³ØÉíÂ°Ê¡»³¡¿Ê¡²¬Âç³ØÉíÂ°Âç¹ê¡¿Æ£Åç¡¿ËÌÎæ¡¿ËÙÀî¡¿¾¾¹¾ËÌ¡¿¾¾ËÜ¿¼»Ö¡¿»°¹ñµÖ¡¿¼é»³¡¿²£ÉÍ¿éÍò¡¿ÍìÀ±¡¿ÍìÆî¡¿ÍìËÌ¡¿¥é¡¦¥µー¥ë¡¿Ï»¹Ã³Ø±¡¡¿Áá°ðÅÄ¼Â¶È¡¿ UWC ISAK JAPAN ÅùÂ¿¡¹
¢ã²áµî¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÆþ¾Þ¼Ô¤Î³èÌö¢ä¡¡¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥á¥À¥ë³ÍÆÀ
¡¦¡Ö2017 Ç¯ Âè 58 ²ó ¹ñºÝ¿ô³Ø¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¡¦¡Ö2018 Ç¯ Âè 59 ²ó ¹ñºÝ¿ô³Ø¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×
¡¦¡Ö2018 Ç¯ Âè 7 ²ó ¥èー¥í¥Ã¥Ñ½÷»Ò¿ô³Ø¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¡¦¡Ö2020 Ç¯ Âè 61 ²ó ¹ñºÝ¿ô³Ø¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×
¡¦¡Ö2021 Ç¯ Âè 62 ²ó ¹ñºÝ¿ô³Ø¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¡¦¡Ö2022 Ç¯ Âè 63 ²ó ¹ñºÝ¿ô³Ø¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×
¡Ú³ô¼°²ñ¼Òµþ¿Ê¡Û
ËÜ¼Ò¡§600-8177µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è±¨´ÝÄÌ¸Þ¾ò²¼¤ëÂçºäÄ®382-1
ÀßÎ©¡§1981Ç¯4·î
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Î©ÌÚ¡¡¹¯Ç·
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Áí¹ç¶µ°é¥µー¥Ó¥¹¡Ê½¸¹ç³Ø½¬½Î¡¢¸ÄÊÌ»ØÆ³¡¢±Ñ²ñÏÃ¡¢ÆüËÜ¸ì¶µ°é¡Ë¡¢ÊÝ°é¡¢²ð¸î¡¢¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¡¢¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç
½¾¶È°÷¿ô¡§2,081Ì¾¡ÊÏ¢·ë2025Ç¯5·îËö¸½ºß¡Ë
¥µー¥Ó¥¹»ö¶È½ê¿ô¡§493¥«½ê¡ÊÏ¢·ë2025Ç¯5·îËö¸½ºß¡Ë
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://group.kyoshin.co.jp/
¡Úµþ¿Ê¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
µþ¿Ê¥°¥ëー¥×¤Ï1975Ç¯¤Ë³Ø½¬½Î¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¡£¸½ºß¤Ï¡¢³Ø½¬½Î¤Î¤Û¤«¡¢¸ì³Ø¡¢¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¡¢ÊÝ°é¡¢²ð¸î¡¢¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢¿Í¤Î°ìÀ¸¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ëー¥×¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥¤ÊÂç¿Í¤¬Áý¤¨¤ëÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¡£¶µ°é¤È¡¢¿Í¤Î°ìÀ¸¤ò»Ù¤¨¤ë»ö¶È¤Ç¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·Â³¤±¤ë´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
