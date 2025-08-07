COEL½é¤Î¡ÈÂÎ¸³·¿¡É¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCOEL ROOM¡×¤ò³«ºÅ¡ª½©¤Î¿·ºîÈÎÇä¤Ë²Ã¤¨COEL¤¬¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥«¥Õ¥§¤¬³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¤Ê2Æü´Ö
COEL ROOM
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ã¥°¥Ò¥Ã¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ÅÄ½ÓÇ·¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¥è¥ó¥¢¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCOEL¡Ê¥³¥¨¥ë¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë¡ÈÂÎ¸³·¿¡É¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCOEL ROOM¡×¤ò¡¢2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î2Æü´Ö¸ÂÄê¤ÇÉ½»²Æ»¡¦LIGHT BOX STUDIO¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯½©¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÈÎÇä¤Ë²Ã¤¨¡¢COEL¤¬¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¸¥å¥¨¥êー¤ä¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·Ò¤°¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬½¸·ë¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê2Æü´Ö¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¿ô¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿COEL¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈCOEL¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤ªµÒÍÍ¤È¤æ¤Ã¤¯¤êÂÐÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤Ë¤´Äó°Æ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¦¥è¥ó¥¢¤Î¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÀÜµÒ¤äÈÎÇä¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Þ¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢COEL¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖCOEL ROOM¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤Þ¤ë¤ÇCOEL¤ÎÉô²°¤Ë¾·¤«¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤ÇÀ¤³¦´Ñ¤ò¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¡ÖCOEL ROOM¡×¤Ç¤Ï¡¢2025 Autumn Collection¡ÖLayered Memories¡×¤ÎºÇ¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥àー¥É¤Ë¡¢¥ìー¥¹¤ä¥Ñー¥ë¤Î´Å¤µ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡¢COEL¤é¤·¤¤¡È¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ß¥È¥é¥Ã¥É¡É¤Ê½©¤ÎÁõ¤¤¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥·¥°¥Ë¥Á¥ãー¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö²ÖÊÁ¥Ó¥¸¥åー¥·¥ã¥®ー¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡×¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥«¥éー¤ÎÀÖ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖKimy¥ªー¥Ðー¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥ã¥Ä¡×¡£¤Û¤«¡¢½é½©¤«¤é¤¹¤°¤Ë³èÌö¤¹¤ë¼çÎÏ¥Ö¥é¥¦¥¹Îà¤âËÉÙ¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¡¢¥ê¥Ü¥ó¡¢¥ìー¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿COEL¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ë¥Ã¥È¤ä¥í¥ó¥°¥Öー¥Ä¤ÎÀè¹ÔÈ¯Çä¡¢¥¢¥¦¥¿ー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤â¥¹¥¿ー¥È¡£½©¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢COEL¤¬¶¦´¶¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¥»¥ì¥¯¥È¡£Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤äÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÆÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£COEL¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖNEOI¡Ê¥Í¥ª¥¤¡Ë¡×¤Î¾å¼Á¤Ê¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¼«Ê¬¤é¤·¤¯¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¥ªー¥ÀーÂÎ¸³¡£´Ú¹ñÈ¯¤Î¥ï¥Ã¥Ú¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖPippi¡Ê¥Ô¥Ã¥Ô¡Ë¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Á¥ãー¥à¤ä¥ï¥Ã¥Ú¥óÊ¸²½¤òÂç¿Í¤Î´¶À¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ñ¾ìÊ»Àß¤Î¥«¥Õ¥§¥¹¥Úー¥¹¡ÖPURPLE COFFEE¡Ê¥Ñー¥×¥ë¥³ー¥Òー¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥Õ¥ìー¥Ðー¤Î¥°¥êー¥¯¥èー¥°¥ë¥È¤âÅÐ¾ì¡£¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¯¤Ä¤í¤®¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
½©¤ÎÁõ¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢COEL¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¶õ´Ö¤ò¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£COEL ROOM¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦13Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§LIGHT BOX STUDIO¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³5-16-7¡Ë(https://maps.app.goo.gl/WSpGxr5oAZnwGE5n7)
³«ºÅ»þ´Ö¡§
9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë13:00～18:30¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì17:30¡Ë
¢¨°ìÉô¤Î»þ´ÖÂÓ¤ÏÍ½ÌóÀ©¡ÊÆÃÀß¥Úー¥¸(https://ec.coel-y.net/shop/t/t1169/)¤è¤ê¤´³ÎÇ§¡¦¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
https://ec.coel-y.net/shop/t/t1169/
9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00～17:00¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì16:00¡Ë
¢¨¥Õ¥êーÆþ¾ì¡ÊÍ½ÌóÉÔÍ×¡Ë
¢£COEL2025AutumnCollection¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö²ÖÊÁ¥Ó¥¸¥åー¥·¥ã¥®ー¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡×
²ÖÊÁ¥Ó¥¸¥åー¥·¥ã¥®ー¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó
3¼ïÎà¤Î»å¤òÍÑ¤¤¡¢5¿§¤Î»å¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢COEL¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥Õ¥é¥ïーÊÁ¡£¥¹¥Ñ¥ó¥³ー¥ë¤È¥Ó¥¸¥åー¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ë¤¢¤·¤é¤¤¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤ÈÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÅ»¤ï¤»¤¿¡¢º£µ¨¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¸ü¤ß¤Î¤¢¤ëÊÔÃÏ¤È¡¢ÄêÈÖ¤Î¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥ºV¥Í¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥Á¥¯¥Á¥¯´¶¤Î¤Ê¤¤¥·¥ã¥®ー»å¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¿´ÃÏ¤è¤¤ÃåÍÑ´¶¡£¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤Ç¼ÂÍÑÀ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÖÊÁ¥Ó¥¸¥åー¥·¥ã¥®ー¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó/KHAKI/BLUE/GREY¡§35,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¢£Kimy¥ªー¥Ðー¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥ã¥Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥«¥éー¤¬ÅÐ¾ì
Kimy¥ªー¥Ðー¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥ã¥Ä¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¸ÂÄê¥«¥éー
Ä¶Ä¹ÌÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾å¼Á¤ÇÈþ¤·¤¤¥·¥ã¥ÄÃÏ¤òºÎÍÑ¤·¡¢¾®¤µ¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Çº£µ¨¤é¤·¤¤¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥àー¥É¤òÉ½¸½¡£¥á¥ó¥º¥é¥¤¥¯¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê1Ëç¤Ç¡¢ÇØÌÌ¤ËÂçÃÀ¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿"Kimy"¤Î»É½«¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥«¥éー¤È¤Ê¤ë¡ÈÀÖ¡É¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤¬ÅÐ¾ì¡£½©¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ë±Ç¤¨¤ë¡¢¥¢¥¤¥¥ã¥Ã¥Á¤Ê°ìÃå¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Kimy¥ªー¥Ðー¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥ã¥Ä/Red¡Ê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¸ÂÄê¥«¥éー¡Ë¡§27,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¢£NEOI¤Ë¤è¤ë¥ê¥ó¥°¡õ¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¥ªー¥Àー¥µー¥Ó¥¹
NEOI¡Ê¥Í¥ª¥¤¡Ë
¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¦º¬À¸ÆàÊæ»Ò¤¬¼ê³Ý¤ëÂç¿Í¤Î½÷À¤«¤é»Ù»ý¤Î¹â¤¤¥ß¥Ë¥Þ¥ë¥¸¥å¥¨¥êー¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNEOI¡Ê¥Í¥ª¥¤¡Ë¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥ªー¥ÀーÂÎ¸³¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£10K18K¤«¤éÃÏ¶â¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÎÅ·Á³ÀÐ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆCOEL¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¥ªー¥Àー¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¥¸¥å¥¨¥êー¤Ï¡¢¸åÆü¤´¼«Âð¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ó¥°¡¢¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡§20,000±ß～
¡ÈÂç¿Í¤Î½÷À¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÈPippi¤È¤Î¥ï¥Ã¥Ú¥ó¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
Pippi¡Ê¥Ô¥Ã¥Ô¡Ë
´Ú¹ñÈ¯¤Î¿Íµ¤¥ï¥Ã¥Ú¥ó¥·¥ç¥Ã¥×Pippi¡Ê¥Ô¥Ã¥Ô¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£¿Íµ¤¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Á¥ãー¥à¤ä¥Ýー¥Á¡¢¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¥ï¥Ã¥Ú¥ó¥ïー¥¯¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤ÎCOEL¡ßPippi¤Î¸ÂÄê¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤âÅÐ¾ì¤·¡¢Âç¿Í¤Î´¶À¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2,000±ß～
¢£PURPLE COFFEE¤Ë¤è¤ë¥°¥êー¥¯¥èー¥°¥ë¥È¥«¥Õ¥§
PURPLE COFFEE¡Ê¥Ñー¥×¥ë¥³ー¥Òー¡Ë
¸¶½É¤Ç¿Íµ¤¤Î¥°¥êー¥¯¥èー¥°¥ë¥ÈÀìÌçÅ¹¡ÖPURPLE COFFEE¡Ê¥Ñー¥×¥ë¥³ー¥Òー¡Ë¡×¤¬½ÐÅ¹¡£
Á´25¼ï¡¦Ìó250ÄÌ¤ê¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤«¤é¡¢¥è¥ó¥¢¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥Õ¥ìー¥Ðー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥êー¥¯¥èー¥°¥ë¥È¡§800±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¢£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¦¥è¥ó¥¢ ¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡Ö»ä¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡ÈCOEL¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤È¤Ï°ã¤¦¿·¤·¤¤·Á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£COEL¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³§¤µ¤ó¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
COEL¤ò¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤â¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¡¢Ã¯¤â¤¬¤ï¤¯¤ï¤¯¤Ç¤¤ë2Æü´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÍ·¤Ó¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£½éÆü¤Ï»ä¤â²ñ¾ì¤ËÎ©¤Á¡¢¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
ー¡¡BRAND PHILOSOPHY¡¡ー
¡¡
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¿ÍÀ¸¤ò¹¬¤»¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥Äー¥ë¡£
½÷À¤Î³°¸«¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ãå¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÆâÂ¦¤«¤é¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê
»þ¤Ë¤Ï¼«¸ÊÉ½¸½¤¹¤ë¶¯¤µ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¡£
¡¡
CONCEPT¤Ï¡ÖCOEL¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¡×¥É¥¥É¥¤·¤¿¤ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤ê¡¦¡¦¡¦
¿´¤È¤¤á¤¯COEL¤é¤·¤¤¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ä¤Ä
Ãå¿´ÃÏ¤ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò½Å»ë¤·¤¿Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥§¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ä¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨²ß¤ä
¥Ó¥åー¥Æ¥£¤ä¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢À¸³è¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÅ¸³«¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡ÚCOEL Official¡Û
¡¦Online Store¡§https://ec.coel-y.net/
¡¦Instagram¡§https://www.instagram.com/coel.official/
¡¦LINE¡§https://line.me/R/ti/p/%40dks6579c