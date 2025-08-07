¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ª¥ó±ÕÂÎ»º¶È¥ì¥Ýー¥È¡§»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢Åê»ñµ¡²ñ2025
¥¤¥ª¥ó±ÕÂÎ¤Ï¥¤¥ª¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿±ÕÂÎ¾õ¤Î±ö¤Ç¤¢¤ë¡£´øÈ¯À¤¬Äã¤¯¡¢¹â¤¤Ç®°ÂÄêÀ¤ÈÍ¥¤ì¤¿ÍÏÇÞÇ½ÎÏ¤òÍ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤ÎÆÃÀ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÂåÉ½Åª¤ÊÎã¤È¤·¤Æ¡¢1¥Ö¥Á¥ë3¥á¥Á¥ë¥¤¥ß¥À¥¾¥ê¥¦¥à±ö²½Êª¤ä1¥¨¥Á¥ë3¥á¥Á¥ë¥¤¥ß¥À¥¾¥ê¥¦¥à¿Ý»À±ö¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÏÍÏÇÞ¡¢¿¨ÇÞ¡¢ÅÅÃÓ¤äÇ³ÎÁÅÅÃÓ¤ÎÅÅ²ò¼Á¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ª¥ó±ÕÂÎ¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÍµ¡ÍÏÇÞ¤ä¹â²¹Í»ÂÎ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢´øÈ¯À¤¬¶Ë¤á¤ÆÄã¤¯¡¢Ç®°ÂÄêÀ¤äÅÅµ¤²½³ØÅª°ÂÄêÀ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥×¥í¥»¥¹²½³Ø¡¢Ê¬Î¥µ»½Ñ¡¢ÅÅÃÓÅÅ²ò¼Á¡¢¿¨ÇÞÈ¿±þ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤±þÍÑÊ¬Ìî¤Ç¸¦µæ³«È¯¤¬µÞÂ®¤Ë¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥ë¥¤¥¹»À¡¦±ö´ð¿¨ÇÞ¤ä¥¤¥ª¥óÀÃ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤¬³ÈÂç¤·¡¢½¾Íè¤ÎÍµ¡ÍÏÇÞ°ÍÂ¸·¿¥×¥í¥»¥¹¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¡¢¶È³¦¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£
»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢Âè°ì¤Ë´Ä¶µ¬À©¤Î¶¯²½¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£´øÈ¯ÀÍµ¡²½¹çÊª¡ÊVOC¡Ë¤ÎÇÓ½Ðºï¸º¤Ë¸þ¤±¡¢¥¤¥ª¥ó±ÕÂÎ¤ÎÌµ´øÈ¯À¤äºÆÍøÍÑÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÂèÆó¤Ë¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤ä¥Õ¥íーÅÅÃÓ¤Î¹âÀÇ½²½¤ËÈ¼¤¤¡¢ÅÅ²ò¼Á¤È¤·¤Æ¤Î¼ûÍ×¤¬¸²Ãø¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âè»°¤Ë¡¢À½Ìô¡¦¥Ð¥¤¥ªÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÁªÂòÅªÊ¬Î¥¡¦Ãê½Ð¥×¥í¥»¥¹¤Ø¤ÎÅ¬ÍÑ¤¬¿Ê¤ß¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤ÎÊâÎ±¤Þ¤ê¸þ¾å¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ª¥ó±ÕÂÎ»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹2025-2031¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎCAGR¤¬9.4%¤Ç¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ª¥ó±ÕÂÎ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2.7²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ. ¥¤¥ª¥ó±ÕÂÎÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326948&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326948&id=bodyimage2¡Û
¿Þ. À¤³¦¤Î¥¤¥ª¥ó±ÕÂÎ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×12´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ª¥ó±ÕÂÎ¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢BASF¡¢Evonik Industries¡¢Solvay¡¢Merck¡¢KOEI Chemical¡¢Sanyo Chemical¡¢Solvionic¡¢Proionic¡¢IoLiTec¡¢Zhejiang Lande¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×10´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó79.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
´ë¶È¤Ï¤Þ¤º¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¤¥ª¥ó±ÕÂÎÀß·×µ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤È¤·¡¢ÍÑÅÓÆÃ²½·¿À½ÉÊ·²¤Î³È½¼¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¶¥ÁèÍ¥°Ì¤ò³ÎÎ©¤¹¤ëÀïÎ¬¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÆÃÄêÊ¬»Ò¤ÎÍÏ²òÀ¤ä¥¤¥ª¥ó²½µóÆ°¤òÀºÌ©¤ËÀ©¸æ¤·¡¢È¿±þÁªÂòÀ¤äÊ¬Î¥¸úÎ¨¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àµ»½Ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ»Ô¾ì¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÜµÒ¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥×¥í¥»¥¹ºÇÅ¬²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢Æ³Æþ»þ¤Îµ»½Ñ¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÊ»¤»¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·µ¬¸ÜµÒ¤Î³ÍÆÀ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡£
¼¡¤Ë¡¢¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¤È¥³¥¹¥È¶¥ÁèÎÏ¤ÎÎ¾Î©¤¬¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ï¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÀßÈ÷¤äÏ¢Â³¥Õ¥íー¹çÀ®µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÀ¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢¸¶ÎÁÄ´Ã£¤äÉûÀ¸À®Êª¤ÎºÇ¾®²½¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥ÈÄã¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ°ÂÄê¶¡µëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢²Á³ÊÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç¸ý¸ÜµÒ¤ä¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ø¤Î»²Æþ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»º³Ø´±Ï¢·È¤ä°Û¶È¼ï¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë¤è¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î·ÁÀ®¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤Ë»ñ¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¸¦µæµ¡´Ø¤äÂç³Ø¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·µ¬µ¡Ç½À¥¤¥ª¥ó±ÕÂÎ¤Î´ðÈ×µ»½Ñ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢À½Â¤ÁõÃÖ¥áー¥«ー¤ä¥×¥í¥»¥¹³«È¯´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¥Èー¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤Î¸ÄÊÌ¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥á¥¤¥É·¿¥µー¥Ó¥¹¤ò³ÎÎ©¤·¡¢Çã¤¤¼ê¤ÎºÎÍÑ¥Ïー¥É¥ë¤ò¤µ¤é¤ËÄã¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¥ì¥Ýー¥È³µÍ×
¥¿¥¤¥×ÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥È¡§
Imidazolium-based
Pyridinium-based
Phosphonium-based
Other
ÍÑÅÓÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥È¡§
Solvents
Catalysis
Electrochemistry
Other
²ñ¼Ò³µÍ×
LP information¤Ï¡¢ÀìÌçÅª¤Ê»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤Ç¤¹¡£¹âÉÊ¼Á¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Õ»×·èÄê¼Ô¤¬½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¡¢¿·À½ÉÊ»Ô¾ì¤Î³«Âó¤È¤¤¤¦¸¦µæÀ®²Ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿É´¤â¤Îµ»½Ñ¤òÌÖÍå¤¹¤ëËÄÂç¤Ê¥ì¥Ýー¥È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢»º¶È»Ô¾ìÄ´ºº¡¢»º¶È¥Á¥§ー¥óÊ¬ÀÏ¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏÊ¬ÀÏ¡¢¶È³¦Æ°¸þÄ´ºº¡¢À¯ºöÊ¬ÀÏ¡¢µ»½ÑÄ´ºº¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ´ºº¶ÈÌ³¤Î¤´°ÍÍê¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ÃLP Information
ÆüËÜ¸ì¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.lpinformation.jp
¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://www.lpinformationdata.com
ÅÅ»Ò¥áー¥ë¡§info@lpinformationdata.com
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§LP Information Co.,Ltd
¥¤¥ª¥ó±ÕÂÎ¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÍµ¡ÍÏÇÞ¤ä¹â²¹Í»ÂÎ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢´øÈ¯À¤¬¶Ë¤á¤ÆÄã¤¯¡¢Ç®°ÂÄêÀ¤äÅÅµ¤²½³ØÅª°ÂÄêÀ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥×¥í¥»¥¹²½³Ø¡¢Ê¬Î¥µ»½Ñ¡¢ÅÅÃÓÅÅ²ò¼Á¡¢¿¨ÇÞÈ¿±þ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤±þÍÑÊ¬Ìî¤Ç¸¦µæ³«È¯¤¬µÞÂ®¤Ë¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥ë¥¤¥¹»À¡¦±ö´ð¿¨ÇÞ¤ä¥¤¥ª¥óÀÃ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤¬³ÈÂç¤·¡¢½¾Íè¤ÎÍµ¡ÍÏÇÞ°ÍÂ¸·¿¥×¥í¥»¥¹¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¡¢¶È³¦¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£
»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢Âè°ì¤Ë´Ä¶µ¬À©¤Î¶¯²½¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£´øÈ¯ÀÍµ¡²½¹çÊª¡ÊVOC¡Ë¤ÎÇÓ½Ðºï¸º¤Ë¸þ¤±¡¢¥¤¥ª¥ó±ÕÂÎ¤ÎÌµ´øÈ¯À¤äºÆÍøÍÑÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÂèÆó¤Ë¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤ä¥Õ¥íーÅÅÃÓ¤Î¹âÀÇ½²½¤ËÈ¼¤¤¡¢ÅÅ²ò¼Á¤È¤·¤Æ¤Î¼ûÍ×¤¬¸²Ãø¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âè»°¤Ë¡¢À½Ìô¡¦¥Ð¥¤¥ªÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÁªÂòÅªÊ¬Î¥¡¦Ãê½Ð¥×¥í¥»¥¹¤Ø¤ÎÅ¬ÍÑ¤¬¿Ê¤ß¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤ÎÊâÎ±¤Þ¤ê¸þ¾å¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ª¥ó±ÕÂÎ»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹2025-2031¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎCAGR¤¬9.4%¤Ç¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ª¥ó±ÕÂÎ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2.7²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ. ¥¤¥ª¥ó±ÕÂÎÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326948&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326948&id=bodyimage2¡Û
¿Þ. À¤³¦¤Î¥¤¥ª¥ó±ÕÂÎ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×12´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ª¥ó±ÕÂÎ¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢BASF¡¢Evonik Industries¡¢Solvay¡¢Merck¡¢KOEI Chemical¡¢Sanyo Chemical¡¢Solvionic¡¢Proionic¡¢IoLiTec¡¢Zhejiang Lande¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×10´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó79.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
´ë¶È¤Ï¤Þ¤º¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¤¥ª¥ó±ÕÂÎÀß·×µ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤È¤·¡¢ÍÑÅÓÆÃ²½·¿À½ÉÊ·²¤Î³È½¼¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¶¥ÁèÍ¥°Ì¤ò³ÎÎ©¤¹¤ëÀïÎ¬¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÆÃÄêÊ¬»Ò¤ÎÍÏ²òÀ¤ä¥¤¥ª¥ó²½µóÆ°¤òÀºÌ©¤ËÀ©¸æ¤·¡¢È¿±þÁªÂòÀ¤äÊ¬Î¥¸úÎ¨¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àµ»½Ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ»Ô¾ì¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÜµÒ¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥×¥í¥»¥¹ºÇÅ¬²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢Æ³Æþ»þ¤Îµ»½Ñ¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÊ»¤»¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·µ¬¸ÜµÒ¤Î³ÍÆÀ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡£
¼¡¤Ë¡¢¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¤È¥³¥¹¥È¶¥ÁèÎÏ¤ÎÎ¾Î©¤¬¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ï¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÀßÈ÷¤äÏ¢Â³¥Õ¥íー¹çÀ®µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÀ¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢¸¶ÎÁÄ´Ã£¤äÉûÀ¸À®Êª¤ÎºÇ¾®²½¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥ÈÄã¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ°ÂÄê¶¡µëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢²Á³ÊÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç¸ý¸ÜµÒ¤ä¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ø¤Î»²Æþ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»º³Ø´±Ï¢·È¤ä°Û¶È¼ï¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë¤è¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î·ÁÀ®¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤Ë»ñ¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¸¦µæµ¡´Ø¤äÂç³Ø¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·µ¬µ¡Ç½À¥¤¥ª¥ó±ÕÂÎ¤Î´ðÈ×µ»½Ñ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢À½Â¤ÁõÃÖ¥áー¥«ー¤ä¥×¥í¥»¥¹³«È¯´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¥Èー¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤Î¸ÄÊÌ¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥á¥¤¥É·¿¥µー¥Ó¥¹¤ò³ÎÎ©¤·¡¢Çã¤¤¼ê¤ÎºÎÍÑ¥Ïー¥É¥ë¤ò¤µ¤é¤ËÄã¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¥ì¥Ýー¥È³µÍ×
¥¿¥¤¥×ÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥È¡§
Imidazolium-based
Pyridinium-based
Phosphonium-based
Other
ÍÑÅÓÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥È¡§
Solvents
Catalysis
Electrochemistry
Other
²ñ¼Ò³µÍ×
LP information¤Ï¡¢ÀìÌçÅª¤Ê»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤Ç¤¹¡£¹âÉÊ¼Á¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Õ»×·èÄê¼Ô¤¬½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¡¢¿·À½ÉÊ»Ô¾ì¤Î³«Âó¤È¤¤¤¦¸¦µæÀ®²Ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿É´¤â¤Îµ»½Ñ¤òÌÖÍå¤¹¤ëËÄÂç¤Ê¥ì¥Ýー¥È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢»º¶È»Ô¾ìÄ´ºº¡¢»º¶È¥Á¥§ー¥óÊ¬ÀÏ¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏÊ¬ÀÏ¡¢¶È³¦Æ°¸þÄ´ºº¡¢À¯ºöÊ¬ÀÏ¡¢µ»½ÑÄ´ºº¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ´ºº¶ÈÌ³¤Î¤´°ÍÍê¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ÃLP Information
ÆüËÜ¸ì¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.lpinformation.jp
¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://www.lpinformationdata.com
ÅÅ»Ò¥áー¥ë¡§info@lpinformationdata.com
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§LP Information Co.,Ltd
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø