Elix¡¢°ÉÎÓÀ½Ìô¤ØAIÁÏÌô¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖElix Discovery(TM)¡×¤òÄó¶¡
³ô¼°²ñ¼ÒElix¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§·ë¾ë ¿ºÈ¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢°Ê²¼¡ÖElix¡×¡Ë¤Ï¡¢°ÉÎÓÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢°Ê²¼¡Ö°ÉÎÓÀ½Ìô¡×¡Ë¤¬¡¢AIÁÏÌô¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖElix Discovery(TM)¡×¡Êhttps://www.elix-inc.com/jp/platform/¡Ë¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î°åÌôÉÊ³«È¯¤Ç¤Ï¡¢ËÄÂç¤Ê¸õÊä²½¹çÊª¤ÎÃæ¤«¤éÍË¾¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸¦µæ´ü´Ö¤ÎÄ¹´ü²½¡¢³«È¯¥³¥¹¥È¤ÎÁýÂç¡¢À®¸ù³ÎÎ¨¤ÎÄã¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Î¤â¤È¡¢AIµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤Ï¡¢ÁÏÌô¸¦µæ¤Î¸úÎ¨²½¤ÈÀ®¸ùÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢AI¤Ë¤è¤ëÊ¬»ÒÀß·×¤ä²½¹çÊª¤Î¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ëÍ½Â¬¤Ï¡¢ÍË¾¤Ê²½¹çÊª¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¹çÀ®¡¦É¾²ÁÂÐ¾Ý¤ÎÁªÄê¤òÅª³Î¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÁÏÌô¤Î¥¹¥Ôー¥É¤òÂç¤¤¯¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Elix¤Ï¡ÖÁÏÌô¤òºÆ¹Í¤¹¤ë¡×¤ò·Ç¤²¤ëÆüËÜÈ¯¤ÎAIÁÏÌô´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢À½Ìô´ë¶È¡¦Âç³Ø¡¦¸¦µæµ¡´Ø¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ë¸þ¤±¤¿»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼çÎÏÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ëAIÁÏÌô¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖElix Discovery(TM)¡×¤Ï¡¢¡Ö¥á¥É¥±¥à¤¬ËÜÅö¤Ë»È¤¨¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³«È¯¡¢2022Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ç¤ËÊ£¿ô¤ÎÀ½Ìô´ë¶È¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹*¹¡£
Elix Discovery(TM)¤Ï¡¢Ä¾´¶Åª¤ÊGUI¡ÊGraphical User Interface¡Ë¤òÄÌ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤Ê²½¹çÊª¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÍ½Â¬¥â¥Ç¥ë¤ò¼«Æ°¤Ç¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢Â¿ºÌ¤Ê¹½Â¤À¸À®µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢¡Ö¿Í´Ö¤Ë¤ÏÈ¯ÁÛ¤·¤Å¤é¤¤¿·µ¬²½¹çÊª¹½Â¤¤òÄó°Æ¤Ç¤¤ë¡×ÅÀ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼ÒÆÈ¼«³«È¯¤Î¹½Â¤À¸À®¥â¥Ç¥ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢GUI¾å¤Ç¹½ÃÛ¤·¤¿Í½Â¬¥â¥Ç¥ë¤ä³Æ¼ï¥Ñ¥é¥áー¥¿¤òÄ¾´¶Åª¤ËºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿×Â®¤Ê²½¹çÊªÀß·×¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢LBDD¡ÊLigand-Based Drug Design¡Ë¤Ë¤è¤ëÊ¬»Ò¹½Â¤À¸À®¤Ë²Ã¤¨¡¢¥É¥Ã¥¥ó¥°¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óÅù¤ò³èÍÑ¤·¤¿SBDD¡ÊStructure-Based Drug Design¡Ë¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Elix¤Ï¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÄó¶¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÝ¤Ã¤¿ÁÏÌô¸¦µæ¤Ë´Ø¤¹¤ëËÉÙ¤ÊÃÎ¸«¤ÈºÇÀèÃ¼¤ÎAIµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤·¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹*²¡£¤Ê¤ª¡¢Elix Discovery(TM)¤Ë¤Ï¡¢À½Ìô16¼Ò¤Î¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¹½ÃÛ¤·¤¿Ê£¿ô¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¤òÅëºÜ¤·¤¿¥×¥é¥ó¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹*³¡£Elix¤Ï¡¢º£¸å¤â³×¿·Åª¤Ê°åÌôÉÊ¸õÊä¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°ÉÎÓÀ½Ìô ¼¹¹ÔÌò°÷CSO ÁÏÌôËÜÉôÄ¹ ÀÐ»³½ç°ì¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡§
Åö¼Ò¤Ï°åÎÅ¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¿·Ìô¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¡¢³°Éôµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤äÍ¥¤ì¤¿³°Éôµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÈÁÏÌô¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡É¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Elix Discovery(TM)¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢Åö¼ÒÁÏÌôµ»½Ñ¤ÈAIÁÏÌô¤È¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ë¸¦µæ¤Î¿×Â®²½¤È¼Á¤Î¸þ¾å¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¿·ÌôÁÏÀ½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤â¤Î¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Elix ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ·ë¾ë ¿ºÈ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡§
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢°ÉÎÓÀ½Ìô¤ËÊÀ¼Ò¤ÎAIÁÏÌô¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖElix Discovery(TM)¡×¤ò¤´ºÎÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤è¤ê¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖElix Discovery(TM)¡×¤Ï¡¢¡Ö¥á¥É¥±¥à¤¬ËÜÅö¤Ë»È¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¸¦µæ¼Ô¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦³«È¯¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°ÉÎÓÀ½Ìô¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿Âî±Û¤·¤¿ÁÏÌôÃÎ¸«¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎºÇÀèÃ¼AIµ»½Ñ¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³×¿·Åª¤Ê°åÌôÉÊ¤ÎÁÏ½Ð¤¬¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ÉÎÓÀ½Ìô¤È¶¦¤ËÁÏÌô¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¤Íè¤òÂó¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¡§
*¹ 2025Ç¯7·î10Æü¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡§¡ÖElix¡¢¥¨ー¥¶¥¤¤ØAIÁÏÌô¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖElix Discovery(TM)¡×¤òÄó¶¡¡×, URL¡§https://www.elix-inc.com/jp/news/newsrelease/2213/
*² 2025Ç¯4·î14Æü¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡§¡ÖAIÁÏÌô´ë¶ÈElix¡¢PRISM BioLab¤È¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¡×, URL¡§https://www.elix-inc.com/jp/news/newsrelease/2144/
*³ 2025Ç¯7·î8Æü¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡§¡ÖElix¤ÈLINC¡¢À½Ìô´ë¶È16¼Ò¤Î¥Çー¥¿¤òÏ¢¹ç³Ø½¬¤·¤¿AI¥â¥Ç¥ë¤òÅëºÜ¤¹¤ëAIÁÏÌô¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ»ö¶È²½¡×, URL¡§https://www.elix-inc.com/jp/news/newsrelease/2208/
°ÉÎÓÀ½Ìô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
°ÉÎÓÀ½Ìô¤Ï¡Ö¥¥çー¥ê¥ó¤ÏÀ¸Ì¿¤ò»ü¤·¤à¿´¤ò´Ó¤¡¢¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¼Ò²ñÅª»ÈÌ¿¤ò¿ë¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¡¢°åÎÅ¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¿·Ìô¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÄó¶¡¤·¡¢¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤ËÉý¹¤¯¹×¸¥¤¹¤ë´ë¶È¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÉÎÓÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¡¢https://www.kyorin-pharm.co.jp/ ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Elix¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§¡¡
¡ÖÁÏÌô¤òºÆ¹Í¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤¿AIÁÏÌô´ë¶È¤Ç¤¹¡£AI¡¦µ¡³£³Ø½¬¤òÃæ¿´¤Ë³èÍÑ¤·¡¢ÁÏÌô¤Ë¤ª¤±¤ëËÄÂç¤Ê¥³¥¹¥È¤È»þ´Ö¤Îºï¸º¡¢¤½¤·¤ÆÀ®¸ù³ÎÎ¨¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.elix-inc.com/jp¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£