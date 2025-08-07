7·î19Æü¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥êー¥Àー¥º¤ÎµÇ°¥é¥¤¥Ö¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¡¢10·î¤ËWOWOW¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®·èÄê¡ª¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬10¼þÇ¯¤ÎÁÛ¤¤¤òÇ®¤¯¸ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤âÉ¬¸«¡ª
Photo¡§hiroyabrian
¡¡7·î19Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥êー¥Àー¥º¤Î·ëÀ®10¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¡ÖÀëÀÀ ～¸ÄÀ¤ä¼«Í³¤Ç¤Ï¤ß½Ð¤·10Ç¯～¡×¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¤·¤¿WOWOW¤À¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë10·î¤Ë¤Ï¤½¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Í×ÁÇ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¿·¤·¤¤Í×ÁÇ¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬µÇ°¥é¥¤¥Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢º£¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£10¼þÇ¯¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¶èÀÚ¤ê¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤ä¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¯Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤È¡¢ÇòÇ®¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¹½À®¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Î±ÇÁü¤â¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¡¢²»À¼¤â±ÇÁü¤â¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー²½¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤ªÆÏ¤±¡¢À¸Ãæ·Ñ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¸«¤É¤³¤í¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥êー¥Àー¥º¤Î¡È10¼þÇ¯¡É¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¡¢WOWOW¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª
¡ãÈÖÁÈ¾ðÊó¡ä
¡Ú¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥êー¥Àー¥º ·ëÀ®10¼þÇ¯µÇ° WOWOWÆÃ½¸¡Û
¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥êー¥Àー¥º ÀëÀÀ ～¸ÄÀ¤ä¼«Í³¤Ç¤Ï¤ß½Ð¤·10Ç¯～ Special Edition
10·îÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®½ªÎ»¸å～1¥«·î´Ö¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
¼ýÏ¿Æü¡§2025Ç¯7·î19Æü
¼ýÏ¿¾ì½ê¡§ÀéÍÕ¡¡ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì9～11¥Ûー¥ë
¢§ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.wowow.co.jp/music/leaders/(https://www.wowow.co.jp/music/leaders/)