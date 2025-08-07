ADNOC Gas¡¢Âè2»ÍÈ¾´ü¤Î²áµîºÇ¹â¤Î¶ÈÀÓ¤òÈ¯É½¡¢Äã²Á³Ê´Ä¶²¼¤Ç¤âÄì·ø¤µ¤ò¾ÚÌÀ
»ÍÈ¾´ü½ãÍø±×¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î13²¯8500Ëü¥É¥ë¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ16¡óÁý¤È¤Ê¤ê¡¢Åö¼Ò¤Î¹¥¶ÈÀÓ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¼èÄùÌò²ñ¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ5¡óÁý¤Î17²¯9,200Ëü¥É¥ë¤ÎÃæ´ÖÇÛÅö¤ò9·î¤ËÊ¬ÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾µÇ§¤·¤Þ¤·¤¿
ADNOC Gas¤Ï2025Ç¯9·î¤ËFTSE»Ø¿ôÆþ¤ê¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹
¥¢¥Ö¥À¥Ó¡Ê¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡Ë, 2025Ç¯8·î7Æü /PRNewswire/ -- À¤³¦¥¯¥é¥¹¤ÎÅý¹ç¥¬¥¹½èÍý¡¦ÈÎÇä²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëADNOC Gas plc¤È¤½¤Î»Ò²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢Áí¾Î¤·¤Æ¡ÖADNOC Gas¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÆ±¼Ò¡×¡Ë¡ÊADX¡§ADNOCGAS¡Ë¡ÊISIN¡§AEE01195A234¡Ë¤ÏËÜÆü¡¢2025Ç¯Âè2»ÍÈ¾´ü¤Î¶ÈÀÓ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ãÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Èæ16%Áý¤Î²áµîºÇ¹â¤Î13²¯8,500Ëü¥É¥ë¡¢EBITDA¤ÏÁ°Ç¯Èæ8%Áý¤Î22²¯5,600Ëü¥É¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
2025Ç¯Âè2»ÍÈ¾´ü¤Ë¤Ï¡¢ADNOC Gas¤ÎÀ½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÁ´ÂÎ¡¢ÆÃ¤Ë¹ñÆâ¥¬¥¹»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹¥Ä´¤Ê¶ÈÀÓ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë²Á³Ê¤È²þÁ±¤µ¤ì¤¿´ðÁÃÍø±×Î¨¤ÇÄ¹´ü·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤ÃÏ¸µ¤Î¸ÜµÒ¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ADNOC Gas¤Ï¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ¥¬¥¹»Ô¾ì¤ª¤è¤Ó±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¡ÊLNG¡Ë¤È¤·¤Æ¤ÎÍ¢½Ð»Ô¾ì¤Ç¡¢ÄÉ²ÃÎÌ¤òÍÍø¤Ê²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÂª¤¨¡¢¼ý±×¤ò³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè2»ÍÈ¾´ü¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤¬¸¶Ìý²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°¤ËÂÐ¤·¤ÆÂÑÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èÄùÌò²ñ¤Ï¡¢9·î¤ËÇÛÉÛÍ½Äê¤Î17²¯9,200Ëü¥É¥ë¡ÊÁ°Ç¯Èæ5%Áý¡Ë¤ÎÃæ´ÖÇÛÅö¤ò¾µÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ADNOC Gas¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëFatema Al Nuaimi»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÅö¼Ò¤Ï¡¢¹¥Ä´¤Ê¸½ÃÏ»Ô¾ì»ö¶È¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤ê¡¢ADNOC Gas»Ë¾åºÇ¹â¤Î»ÍÈ¾´ü½ãÍø±×¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ÂÀÓ¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î¤ÎÀïÎ¬¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç³µÀâ¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢2023Ç¯¤«¤é2029Ç¯¤Î´Ö¤ËEBITDA¤ò40%°Ê¾åÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·òÁ´¤Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¤È·øÄ´¤ÊÍø±×Î¨¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤ÏÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤ÆÍ¥°Ì¤ÊÎ©¾ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¤Î¶¯¿Ù¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥â¥Ç¥ë¤Ï°ú¤Â³¤¹â¤¤¼ý±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡¢ADNOC Gas¤ÏÀßÈ÷Åê»ñ¤òÁ°Ç¯Èæ49%Áý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¥ê¥Ã¥Á¥¬¥¹³«È¯¡ÊRich Gas Development¡¢RGD¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂè1¥Õ¥§ー¥º¤ËÂÐ¤¹¤ë50²¯¥É¥ë¤ÎºÇ½ªÅê»ñ·èÄê¤ò´Þ¤àÀïÎ¬Åª¼è¤êÁÈ¤ß¤ÇÂç¤¤Ê¿ÊÊâ¤ò¿ë¤²¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê³ÎÌó¤µ¤ì¤¿ÀßÈ÷Åê»ñ³Û¤Ï200²¯¥É¥ë¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢Ã»´ü¤ª¤è¤ÓÃæ´üÅª¤Ë¤Ï¡¢Åý¹ç¥¬¥¹³«È¯³ÈÄ¥¥Õ¥§ー¥º2¡ÊIGDE-2¡Ë¡¢¥¨¥¿¥ó²ó¼ý¤ª¤è¤Ó¼ý±×²½ºÇÂç²½¡ÊMERAM¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¡¢RGD¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î»Ä¤ê¤Î2¤Ä¤Î¥Õ¥§ー¥º¤Ø¤ÎÅê»ñ·èÄê¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ADNOC Gas¤Ï¡¢LNG»Ô¾ì¤Î¥·¥§¥¢³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥ë¥ï¥¤¥¹LNG¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤ÉÂ¾¤ÎÀ®Ä¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£LNG¤ÏÅö¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎÃæ¤Ç¤â²ÁÃÍ¤¬¹â¤¯¡¢À®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÊ¬Ìî¤Ç¤¹¡£
Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢À®Ä¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤è¤ê¡¢ADNOC Gas¤ÎÀ½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¡¢¼ý±×¸»¤Î³ÈÂç¤ÈÍø±×Î¨¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ADNOC Gas¤Ï¡¢2025Ç¯6·î¤ËMSCI¿·¶½»Ô¾ì»Ø¿ô¤ËÁÈ¤ßÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó5²¯¥É¥ë¤È¤¤¤¦ÂçÉý¤Ê½ã»ñËÜÎ®Æþ¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¸½ºß¡¢2025Ç¯9·î¤ËFTSE»Ø¿ô¤Ë²Ã¤ï¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£»Ô¾ì¿äÄê¤Ç¤Ï2²¯¥É¥ë°Ê¾å¤ÎÄÉ²ÃÎ®Æþ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Åª¤ÊÅê»ñ¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¡¢Åê»ñ²È´ðÈ×¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î®Æ°À¤È¼è°úÎÌ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
ADNOC Gas¤Ï¡¢Ä¾¶á¤Î¼èÄùÌò²ñ¤ÇMEERAi¤òÆ³Æþ¤·¡¢AI¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤·¤Þ¤·¤¿¡£MEERAi¤Ï¡¢ADNOC¤Î¥Ð¥ê¥åー¡¦¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥¹¥¤ー¥È¤Ë¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¸þ¤±¤ËÆÃÊÌ¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿MEERAi¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯ÃÎ¸«¤òÄó¶¡¤·¡¢¼èÄùÌò²ñ¤¬¤è¤ê¿×Â®¤«¤Ä¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¾åÈ¾´üÃæ´ÖÇÛÅö¶â»ÙÊ§¤¤¤Î¼çÍ×ÆüÄø¡§
ÂåÂØ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Â¬Äê¡§
- ¾åµ¤ÎºâÌ³¾ðÊó¤Ë¤Ï¡¢ADNOC Gas¤ÎJVºâÌ³¼ÂÀÓ¤ÎÈæÎãÏ¢·ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- EBITDA¤ÏJV¤ÎÈæÎãÏ¢·ë¤ò´Þ¤ß¡¢¶âÍø¡¢ÀÇ¶â¡¢¸º²Á½þµÑÈñ¤ò¹µ½ü¤¹¤ëÁ°¤ÎÍø±×¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
- É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºâÌ³¥Çー¥¿¤ÈIFRSºâÌ³½ôÉ½¤È¤ÎÄ´À°ÆâÍÆ¤Ï¡¢¡ÖManagement Discussion & Analysis¡×¥ì¥Ýー¥È¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*2025Ç¯¤«¤é2029Ç¯¤Î´Ö¡¢Æ±¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÁ´ÂÎ¤Î²Á³Ê¤Ï°ìÄê¤Ç¡¢¸¶Ìý²Á³Ê¤Ï70¥É¥ë¡¿¥Ð¥ì¥ë¤Ç²£¤Ð¤¤¡¢¤µ¤é¤ËRuwais LNG¤¬´°À®¤·¡¢ADNOC Gas¤Ë°Ü´É¤µ¤ì¤¿¸å¤ÎÈæÎãÅý¹ç¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ADNOC Gas¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ADX¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëADNOC Gas¡ÊADX¥·¥ó¥Ü¥ë¡§¡ÖADNOCGAS¡× / ISIN¡§¡ÖAEE01195A234¡×¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦¥¯¥é¥¹¤ÎÂçµ¬ÌÏÅý¹ç·¿¥¬¥¹½èÍý¡¦ÈÎÇä´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¥¬¥¹¤Î¥Ð¥ê¥åー¡¦¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ADNOC¤«¤é¤Î¸¶ÎÁ¼õ¤±Æþ¤ì¡ÊÄ¹¼÷Ì¿¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥¬¥¹½èÍý¤ª¤è¤ÓÊ¬Î±»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ë¤«¤é¡¢¹ñÆâ¤ª¤è¤Ó³¤³°¤Î¸ÜµÒ¤Ø¤ÎÀ½ÉÊÈÎÇä¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢°ì´Ó¤·¤¿±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ADNOC Gas¤Ï¡¢UAE¤ÎÈÎÇä¥¬¥¹¼ûÍ×¤ÎÌó60¡ó¤ò¶¡µë¤·¡¢20¤«¹ñ°Ê¾å¤ÎºÇ½ª¸ÜµÒ¤Ë¥¬¥¹¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡§www.adnocgas.ae
¡ÊX¡Ë@ADNOCGas
Åê»ñ²È¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£ Richard Griffith
Åê»ñ²È¸þ¤±¹ÊóÃ´ÅöÉû¼ÒÄ¹
+971 (2) 6037445
ir@adnocgas.ae
¥í¥´¡§https://mma.prnasia.com/media2/2553781/ADNOC_Gas_Logo.jpg?p=medium600
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com